Probabili formazioni Serie B/ I moduli e i dubbi e le scelte degli allenatori (20^ giornata)

Probabili formazioni: moduli, scelte e dubbi degli allenatori per gli schieramenti delle partite della 20^ giornata della Cadetteria. Si comincia con Venezia-Cremonese.

20 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Il campionato della Serie B anticipa i tempi, complici le feste natalizie, e torna protagonista con la sua 20^ giornata eccezionalmente nei giorni del 20 e 21 dicembre. Prima però di vedere nel dettaglio le scelte e i dubbi e di ogni allenatore per le partite previste in questi giorni, andiamo a ricordare che match prevede il calendario ufficiale della cadetteria. Uno solo l’anticipo previsto per questa 20^ giornata ovvero il match tra Venezia e cremonese atteso per le ore 20.30 al Pierluigi Penzo. Saranno perciò ben 10 le partite attese per il 21 dicembre e tutte per le ore 20.30: Ascoli-Pescara, Bari-Parma, Cesena-Palermo, Cittadella-Carpi, Empoli-Brescia, Frosinone -Entella, Novara-Perugia, Salernitana-Foggia, Spezia.Avellino e Ternana-Pro Vercelli. Diamo allora un occhio ora da vicino quindi alle probabili formazioni attese in campo per la 20^ giornata della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CREMONESE

Nello scontro per i gradini più alti della graduatoria della Serie B Inzaghi non farà a meno del solito 3-5-2 che darebbe a a Marsura e Zigoni le chiavi dell’attacco. A rispondere ecco che i granata di Tesser utilizzeranno il 4–31-2 con Almici e Renzetti a capire delle corsie della difesa completata da Claiton e Canini con Ujkani tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PESCARA

Il Picchio ha fretta di togliersi di dosso il titolo di fanalino di coda: Cosmi opterà quindi per il 3-5-2 con un ampio centrocampo composto da Bezzegodi in cabina di regia con Clemenza e Addae al suo fianco e il duo Mogos-Pinto sulle corsie più estrene. Risponderà il Pescara con il solito 4-3-3 con in attacco i soliti Benali, Pettinari e Del Sole, nella speranza che un successo possa confermare Zeman sulla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PARMA

Dopo il successo contro il Perugia Grosso potrebbe confermare gran parte dell’11 del match contro i grifoni, con Nenè e Galano ancora doppia punta d’attacco. Di contro ecco i ducali con il 4-3-3 che vede in difesa Iacoponi e Lucarelli al centro (di fronte a Frattali)) e il duo Mazzocchi-Gagliolo a presidiare le corsie.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PALERMO

I cavallucci marini non dovrebbero discostarsi dal 4-4-1-1 visto contro il Parma nella giornata precedente di campionato, con Laribi e Jallow ancora confermati in attacco. Tedino invece approderà al Manuzzi con il solto 3-5-1-1 con Traijkovski e Nestorovski ancora punti di riferimento unici in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CARPI

Per il match casalingo, Venturato dovrebbe riproporre il solito 4-3-1-2 con Litteri e Kouame sostenuti in attacco da Chiaretti utilizzato come trequartista. I falconi di Calabro risponderanno con il 3-5-2 con Colombi tra i pali e il terzetto difensivo Poli, Brusco e Ligi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BRESCIA

Per la prima sulla panchina toscana di Andreazzoli è probabile che il nuovo allenatore non discosti troppo dal 3-5-2 già visto in tempi recenti: confermati in ogni caso Donnarumma e Caputo come titolari in attacco. Di contro la Leonessa di Marino spingerà verso il 3-4-3 che vedrebbe in mediana la coppia centrale Pepin-Martinelli, mentre Cancellotti e Furlan si occuperanno delle corsie.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ENTELLA

Longo nella sfida casalinga della 20^ giornata di Serie B opterà per un 3-4-3 con una difesa posta di fronte a Bardi composta da Krajnc, Ariaudo e Brighenti. Sarà invece il 4-3-3-per l’Entella di Aglietti con le maglie da titolari in attacco affidate a De Luca, Diaw e La Mantia.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PERUGIA

Breda vorrà vendicare il KO subito in casa contro il Bari e punterà sul 4-4-2 con Di Carmine Cerri in attacco dal primo minuto. Corini e il suo Novara invece non si discosteranno dal 3-5-2 che vedrebbe di fronte a Montipo, il terzetto difensivo con Golubovic, Troest e Del Fabro.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA FOGGIA

I granata vogliono entrare di diritto nella top ten della cadetteria: in campo Colantuono sperimenterà il 3-4-3 con in attacco i soliti Rodriguez, Bocalon e Sporcati. Stroppa e il suo Foggia metterà contro una difesa tre con Tarolli tra i pali e Coletti, Camporese e Marinelli posti di fronte alla porta dei satanelli.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA AVELLINO

Gallo dovrebbe scendere in campo in questo turno con il 4-3-1-2, che darebbe a Gilardino la maglia da titolare sulla trequarti, a supporto delle due punte Mastinu e Marilungo. L’Avellino invece scenderà in campo con il 3-5-1-1 con Radu tra i pali e un terzetto difensivo composto da Ngawa, Kresic e Marchizza.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PRO VERCELLI

Gli umbri sperano di chiudere con i risultati negativi scendendo in campo con il 4-3-1-2 che vedrebbe Montalto e Carretta titolari in attacco con Tremolada sulla trequarti. I biancoscudati invece sceglieranno il 4-3-3 con in difesa di fronte al solito Marcone, il duo centrale Legati-Bergamelli e la coppia di terzini Ghiglione e Mammarella.

© Riproduzione Riservata.