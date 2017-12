PRONOSTICI SERIE B/ Le quote e le scommesse sulle partite: focus sull'anticipo a Penzo (20^ giornata)

Pronostici Serie B, le quote e le scommesse sulle partite (20a giornata). E’ tempo del campionato cadetto, con il turno pre-natalizio: ecco le dritte per tutti gli scommettitori

20 dicembre 2017 - agg. 20 dicembre 2017, 14.00 Davide Giancristofaro Alberti

Inizia quest’oggi il ventesimo turno del campionato di Serie B, con la sfida delle ore 20:30 di Venezia fra gli omonimi padroni di casa guidati da Pippo Inzaghi e la Cremonese. Andiamo a vedere insieme le quote per le scommesse su questa gara, affidandoci come al solito all’agenzia italiana Snai. I veneti sono i favoriti nell’incontro odierno, visto che la quota per l’1, la vittoria dei padroni di casa, è pari a 2.30. Il successo della compagine rosso-grigia in trasferta, il segno 2, paga invece 3.20, una quota molto simile al pareggio, che invece è quotato dalla Snai a 3.15. Vediamo anche altre opzioni per le scommesse, come ad esempio l’Under e l’Over 2.5, ovvero, che nel corso del match vengano segnati meno o più di due gol. Nel primo caso la quota è pari a 1.67, mentre nel secondo sale a 2.05. Infine, se voleste scommettere sul gol e nogol, sappiate che la Snai quota le due opzioni rispettivamente 1.77 e 1.90.

IL PROGRAMMA DEL TURNO

E' ormai Natale ma il calcio non va in vacanza quest'anno in Italia, e dunque nemmeno il nostro consueto appuntamento con i pronostici sulle partite. Torna infatti in campo da oggi la Serie B 2017-2018, che a partire da questo sera sarà impegnata nel turno infrasettimanale pre-natalizio. Andiamo a vedere insieme le undici sfide in programma, soffermandoci in particolare sui pronostici dei vari match: ecco i nostri consigli per tutti i giocatori.

PRONOSTICO VENEZIA CREMONESE (mercoledì ore 20:30)

Si comincia con l’anticipo di oggi fra Venezia e Cremonese, gara molto interessante visto che di fronte vi sarà l’ottava e la settima in classifica, tra l’altro, a pari punti. Difficile prevedere il risultato di questo match, ma la sensazione è che la sfida non terminerà in parità: il nostro pronostico è di puntare sulla doppia chance 1-2.

PRONOSTICO SALERNITANA FOGGIA (giovedì ore 20:30)

Nella partita dello stadio Arechi i campani partono fortemente favoriti, basta vedere la classifica in questo momento della stagione, e di conseguenza il nostro consiglio è quello di puntare sul segno 1 per la vittoria della Salernitana senza pensarci troppo.

PRONOSTICO ASCOLI PESCARA (giovedì ore 20:30)

Sempre alle 20:30 di domani ci sarà il match fra l’Ascoli e il Pescara. La compagine marchigiana è ultima in classifica, a quota 19 punti, ma la squadra abruzzese allenata da Zdenek Zeman è apparsa molto altalenante in questa prima metà stagionale, e di conseguenza tutto potrebbe succedere: il nostro pronostico è di puntare sull’x2 o eventualmente sul gol, che ci regala forse qualche sicurezza in più.

PRONOSTICO EMPOLI BRESCIA (giovedì ore 20:30)

Spazio quindi ad Empoli-Brescia, altre due squadre in campo dalle 20:30 di domani. E’ buono il campionato delle Rondinelle, ma i toscani stanno volando, e di conseguenza dovrebbero vincere approfittando anche del fatto di trovarsi fra le mura di casa: nostro pronostico, 1.

PRONOSTICO NOVARA PERUGIA (giovedì ore 20:30)

Il Novara ospiterà in Piemonte il Perugia dalle 20:30 di domani sera, altra sfida aperta a qualsiasi risultato visto che entrambe stanno vivendo un campionato non proprio positivo. Proviamo a puntare sul segno 1 per la vittoria interna del Novara o eventualmente, cambiando ambito di scommessa, sull’Over 2.5, ovvero, che vengano segnati più di due gol in totale.

PRONOSTICO SPEZIA AVELLINO (giovedì ore 20:30)

Lo Spezia se la vedrà in Liguria contro l’Avellino: gara da segno 1 senza alcuna discussione, con un Avellino in piena flessione e reduce dal deludente pareggio contro l'Ascoli, mentre lo Spezia ha vinto le ultime due partite senza subire gol e sembra rinato, godendo anche della presenza di Alberto Gliardino che affianca Granoche in attacco.

PRONOSTICO CESENA PALERMO (giovedì ore 20:30)

Si preannuncia molto interessante la trasferta della capolista Palermo a Cesena: giocare fuori casa in Serie B è sempre complicato, ma i rosanero possono espugnare il Dino Manuzzi e di conseguenza il nostro consiglio è di puntare sul segno 2 che identifica la vittoria di una capolista che, a differenza di altre squadre prima di lei, sta finalmente trovando la continuità giusta per confermarsi al primo posto della classifica e provare anche la fuga nei confronti della concorrenza.

PRONOSTICO BARI PARMA (giovedì ore 20:30)

Proseguiamo con Bari-Parma delle 20:30 di domani, il big match indiscusso di questo turno, visto che si scontreranno rispettivamente la seconda e la terza in classifica: il nostro consiglio è quello di puntate sulla vittoria di una delle due squadre o, eventualmente, su una scommessa che preveda un alto numero di reti visto che le due squadre in campo al San Nicola hanno ottimi attacchi.

PRONOSTICO TERNANA PRO VERCELLI (giovedì ore 20:30)

Sempre alle ore 20:30 di domani, la sfida fra la Ternana e la Pro Vercelli partita che vale per la zona bassa della classifica, e che anche in questo caso è davvero difficile da pronosticare: il nostro consiglio è di puntare sul gol o eventualmente sull’over 2.5, ricordiamo che entrambe le squadre a oggi sarebbero retrocesse in Serie C e hanno gli stessi punti in classifica.

PRONOSTICO CITTADELLA CARPI (giovedì ore 20:30)

Il Cittadella ospiterà il Carpi domani sera al Tombolato, match da segno 1: i veneti, che hanno anche raggiunto gli ottavi di Coppa Italia, tra le mura amiche sono particolarmente temibili mentre il Carpi, che pure resta in pieno contatto con una qualificazione ai playoff, negli ultimi tempi ha vissuto una sorta di flessione e non appare più brillante come a inizio stagione.

PRONOSTICO FROSINONE ENTELLA (giovedì ore 20:30)

Infine ecco la sfida tra Frosinone e Virtus Entella: allo Stirpe i ciociari sono nettamente favoriti, occupano il terzo posto in classifica e, nonostante qualche pausa di rendimento, stanno viaggiando a un ritmo che potrebbe condurli alla promozione diretta. In grande difficoltà l'Entella, che ha anche cambiato allenatore ma non riesce a rialzarsi e arriva da una sconfitta interna: il consiglio dunque è quello di giocare il segno 1 senza discussioni.

