Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score delle partite, ottavi di finale (oggi)

Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle tre partite che chiudono il programma degli ottavi di finale. Si parte alle 15 con Atalanta-Sassuolo, poi Roma-Torino e Juventus-Genoa

20 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Mercoledì 20 dicembre prosegue e si chiude il programma della Coppa Italia 2017-2018: siamo arrivati come sappiamo agli ottavi di finale e, archiviata Napoli-Udinese che si è giocata ieri, è tempo di vedere quali siano le ultime tre partite del turno. Oggi dunque si parte alle ore 15 all’Atleti Azzurri d’Italia, dove c’è Atalanta-Sassuolo; alle ore 17:30 avremo Roma-Torino allo stadio Olimpico nella capitale, chiusura all’Allianz Stadium, alle ore 20:45, con Juventus-Genoa. Ricordiamo che si gioca ancora in gara secca, e che dunque c’è la possibilità di vedere tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore per determinare le squadre che si qualificheranno; il fattore campo è stato determinato dal seeding, dunque le otto squadre che - secondo il piazzamento nell’ultimo campionato di Serie A - hanno iniziato la Coppa Italia dagli ottavi hanno acquisito il diritto a giocare in casa, a prescindere da quale potesse essere l’avversaria incrociata.

RISULTATI COPPA ITALIA (OTTAVI DI FINALE)

LE BIG

Naturalmente Inter, Juventus e Roma condividono i riflettori: si tratta di seconda, terza e quarta nella classifica del campionato e tra le principali candidate alla vittoria del titolo. I bianconeri sembrano essere entrati nel periodo in cui iniziano a macinare gioco e vittorie: lo stanno facendo in campionato dove si sono ripresi il secondo posto, vogliono farlo in Coppa Italia dove ambiscono a mettere in bacheca il quarto titolo consecutivo (la striscia di tre è già un record). L’Inter, nonostante la sconfitta contro l’Udinese, rimane una squadra che sta disputando una bellissima stagione, certamente superiore alle aspettative: la Coppa potrebbe addirittura diventare “accessoria” per i nerazzurri, che forse non pensavano di trovarsi a -2 dal primo posto di Serie A a metà dicembre e adesso credono veramente nella possibilità di vincere lo scudetto. Ci crede anche la Roma, che con una partita in meno si trova a -4 dalla vetta: i giallorossi sono la vera rivelazione della stagione, nonostante il secondo posto dell’anno scorso e il fatto che dal 2013-2014 non escono dalle prime tre i giallorossi partivano con tanti dubbi legati all’addio di Luciano Spalletti, al ritiro di Francesco Totti e alla cessione di Mohamed Salah.

LE POSSIBILI SORPRESE

Una tra Atalanta e Sassuolo andrà comunque ai quarti, e questo ovviamente creerà una potenziale sorpresa (anche se la Dea, che sta stupendo ancora, è pur sempre arrivata quarta nell’ultima Serie A e dunque avrebbe tutte le credenziali per essere anche in semifinale); tra le altre squadre, bisogna considerare il difficile compito di giocare fuori casa contro un’avversaria che sulla carta è superiore, cosa che riduce ancor più i pronostici a proprio favore. Diciamo però che Torino e Genoa, che per di più oggi affrontano i quarti della coppa Primavera con le loro Under 19, possono ambire alla qualificazione: per i granata ci sarebbe anche lo stimolo extra di un eventuale derby contro la Juventus, mentre il Genoa sta attraversando un buon momento e sembra rigenerato dalla cura di Davide Ballardini. Entrambe sperano che le avversarie abbiano la testa altrove e che il turnover faccia perdere qualcosa in termini di efficienza sul campo; arrivare ai quarti resterebbe una grande impresa per Torino e Genoa, ma si tratta pur sempre di realtà che in Coppa Italia hanno sempre onorato l’impegno (soprattutto i granata, anche se gli ultimi risultato di rilievo sono lontani nel tempo).

RISULTATI COPPA ITALIA 2017-2018, OTTAVI DI FINALE

ore 15:00 Atalanta-Sassuolo

ore 17:30 Roma-Torino

ore 20:45 Juventus-Genoa

