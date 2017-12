Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score delle partite, quarti di finale (oggi)

Risultati Coppa Italia Primavera, quarti di finale: diretta gol live score delle quattro partite che si giocano mercoledì 20 dicembre in gara secca. In campo Inter, Roma, Milan e Atalanta

20 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Coppa Italia Primavera, quarti di finale (Foto LaPresse)

La Coppa Italia Primavera 2017-2018 torna nella giornata di mercoledì 20 dicembre: si giocano infatti le partite valide per i quarti di finale, ancora in gara secca e dunque con la possibilità di arrivare a tempi supplementari e calci di rigore. Andiamo subito a vedere qual è il programma: tutte le partite sono alle ore 14:30 e si tratta di Chievo-Milan, Genoa-Torino, Inter-Atalanta e Roma-Bari. Un rapido passo avanti ci dice che a fine gennaio sono già in programma le semifinali, questa volta in andata e ritorno; per la doppia finale bisognerà aspettare aprile. Quattro gare molto interessanti, con un tabellone già formato sino in fondo: c’è la possibilità del derby di Milano esattamente come nella Coppa Italia di Lega Serie A, mentre il Torino potrebbe incrociare la Roma come avviene oggi all’Olimpico tra le due prime squadre.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA (QUARTI DI FINALE)

LE FAVORITE

E’ facile intuire come le grandi favorite per la vittoria del titolo siano Inter e Roma: non tanto perchè sono le due squadre che hanno trionfato nelle ultime due edizioni (i giallorossi sono campioni in carica), quanto perchè negli ultimi anni queste due realtà sono sempre state a livelli di eccellenza per quanto riguarda la categoria Primavera, portando a casa anche scudetti (l’Inter, che difende il tricolore in questa stagione) e facendo strada nelle competizioni europee, tanto che i nerazzurri nel 2018 giocheranno il playoff di Youth League per arrivare agli ottavi. Attenzione però anche all’Atalanta, che sta dominando il girone unico di campionato: gli orobici non vincono la Coppa Italia Primavera dal 2003 e in generale non hanno troppi trofei in bacheca negli ultimi anni, ma restano un esempio dal punto di vista della formazione di un settore giovanile e della crescita dei giovani. Mettiamo il Torino tra le outsider: una squadra che può fare il colpo, anche se rispetto alle ultime stagioni ha forse qualcosa in meno.

LE OUTSIDER

Torino a parte, stupisce certamente trovare il Bari e il Genoa a questo livello: il Grifone ha trionfato nel 2009, ma negli ultimi anni ha vissuto una sorta di ridimensionamento non riuscendo più a trovare le sensazioni e i risultati di allora. Genoa che per arrivare qui ha vinto il derby contro la Sampdoria e dunque può avere motivazioni in più; gioca in casa contro il Torino e dunque la semifinale è assolutamente alla portata. Un po’ meno per il Bari, di scena a Trigoria: i galletti partecipano al campionato 2 e sono settimi nel girone B con 4 vittorie in 12 partite, ma sono riusciti ad eliminare la Lazio con una vittoria in trasferta e dunque vanno presi con le molle anche dalla Roma. Poi c’è ovviamente il Milan, che sta vivendo un’ottima stagione: negli ultimi anni il vivaio rossonero ha prodotto tanti giocatori arrivati in Serie A o Serie B, e nonostante l’addio di illustri allenatori (Gennaro Gattuso l’ultimo della lista), stanno mantenendo il livello. In Coppa Italia hanno dominato, facendo fuori Empoli e Fiorentina (4-0 esterno contro i viola): se la giocano ampiamente, la possibilità del derby in semifinale è un incentivo in più a superare un altro turno.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA 2017-2018

ore 14:30 Chievo-Milan

ore 14:30 Genoa-Torino

ore 14:30 Inter-Atalanta

ore 14:30 Roma-Bari

© Riproduzione Riservata.