Risultati Coppa Italia Volley/ Tabellone e diretta live score delle partite (Quarti Serie A1)

Risultati Coppa Italia Volley femminile: tabellone e diretta live score delle partite attese per i quarti di finale della Serie A1, oggi 20 dicembre 2017.

20 dicembre 2017 Michela Colombo

L'Imoco Volley Conegliano, campionessa in carica della Coppa Italia (da Twitter ufficiale)

Il grande volley italiano al femminile torna protagonista e lo fa oggi giovedì 20 dicembre con i quarti di finale della Coppa Italia di Serie A1. Il tabellone però non verrà chiuso entro questa sera dato che il comitato organizzatore ha già predisposto per un posticipo. Sarà quindi il match tra Modena e Busto Arsizio a chiudere il programma dei quarti di finale di Coppa Italia ma solo giovedì sera 21 dicembre al Pala Panini, con fischio d’inizio atteso per le ore 20.30. Saranno perciò solo tre gli incontri previsti per oggi 20 dicembre 2017 e per tutti i campi impegnati il fischio d’inizio è stato già fissato per le ore 20.30, senza alcuna distinzione. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio che cosa ci propone il calendario ufficiale per questo primo turno di andata dei quarti di Coppa per il volley femminile, ricordando che i match di ritorno verranno giocati il prossimo 30 dicembre.

I MATCH IN PROGRAMMA

Il primo incontro previsto per oggi sarà quindi quello atteso al Mandela Forum tra Firenze e Conegliano: le pantere campionesse in carica vogliono chiudere in fretta la questione passaggio del turno per potersi già concentrare alla Final Four. A contrastare la ambizioni della Campionessa d’Inverno in campionato ecco però la compagine di Marco Bracci di ritorno da un bel successo in stagione contro Filottrano. Sempre alle 20.30 sarà poi l’orario del fischio d’inizio del match di Coppa Italia tra Pesaro e Novara: di fatto la squadra Bertini si trova ad affrontare un’altra big di questa stagione 2017-2018 in pochi giorni, ovvero le campionesse d’Italia in carica. Le azzurre rimangono tra le formazioni più in forma in questa prima parte della stagione e per la squadra pesarese si annuncia un match davvero difficile da affrontare, specialmente dopo il KO contro Conegliano di pochi giorni fa. A chiudere il programma per questi quarti di finale della Serie A1 ecco poi la partita tra Monza e Scandicci, match forse dall’esito più aperto tra quelli attesi per questa sera . Le fiorentine finora state le grandi sorpresa di questa prima parte della stagione regolare del campionato femminile, ma la compagine lombarda ha tutte le carte in mano per vendicare la sconfitta subita per 3-1 lo scorso 28 ottobre in campionato proprio ad opera della squadra di Carlo Parisi.

RISULTATI COPPA ITALIA VOLLEY SERIE A1

mercoledi 20 dicembre 2017 - ore 20.30

Firenze Conegliano

Pesaro-Novara

Monza-Scandicci

giovedi 21 dicembre 2017 - ore 20.30

Modena-Busto Arsizio

