Roma Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Torino info streaming video e tv: all’Olimpico si gioca per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.

20 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Roma Torino (LaPresse)

Roma Torino sarà diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese: si gioca alle ore 17.30 la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2017-2018, oggi pomeriggio mercoledì 20 dicembre allo stadio Olimpico della capitale. Ricordiamo innanzitutto che gli ottavi di finale di Coppa Italia si disputano in gara secca, dunque in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari di Roma Torino si giocheranno i tempi supplementari e poi eventualmente ci saranno anche i calci di rigore. I giallorossi daranno ancora una volta l’assalto alla decima Coppa Italia: il feeling della Roma con la competizione è molto ben consolidato da decenni, di certo pure stavolta la squadra di Eusebio Di Francesco cercherà di fare più strada possibile, anche se l’ottavo contro il Torino cade a soli tre giorni dal big-match di campionato contro la Juventus che inevitabilmente catalizza già l’attenzione nell’ambiente romano.

A proposito di Juventus: la vincente di Roma Torino incrocerà la vincente della partita di questa sera che vedrà i bianconeri ospitare il Genoa, di conseguenza per i granata di Sinisa Mihajlovic c’è la prospettiva di un possibile derby, anche se per arrivarci bisognerebbe fare il colpaccio oggi. Non semplice, ma il Torino ci proverà perché dalla Coppa Italia (pur con un calendario durissimo) potrebbero arrivare le soddisfazioni che per i granata sembrano già lontane in un campionato fino a questo momento francamente piuttosto deludente per il Torino, che non sta mantenendo le aspettative estive.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

Roma Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Rai Due, il canale che ovviamente è disponibile al canale numero 2 del telecomando. La Rai infatti detiene i diritti per trasmettere le partite di Coppa Italia, naturalmente in chiaro: per chi oggi pomeriggio non potesse mettersi davanti a un televisore, ma volesse comunque seguire la partita dell’Olimpico, l’appuntamento sarà con la diretta streaming video tramite il sito www.raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

Il turnover sarà inevitabile, proviamo adesso ad ipotizzare quali potrebbero essere le formazioni di Roma e Torino. Per i giallorossi, mister Eusebio Di Francesco non dovrebbe discostarsi dal modulo 4-3-3, ma dovrebbero cambiare gli interpreti anche perché incombe la già citata partita con la Juventus. In porta ci sarà spazio per Skorupski e la retroguardia potrebbe cambiare completamente rispetto alla partita contro il Cagliari con Bruno Peres, Moreno, Juan Jesus ed Emerson; a centrocampo Pellegrini potrebbe essere l’unico a doppiare lo sforzo, insieme a Gonalons e Strootman, infine anche il tridente potrebbe essere anomalo con Gerson, Schick che si gioca un’occasione importante - non solo per accumulare minuti - ed El Shaarawy. Quanto al Torino, Sinisa Mihajlovic potrebbe varare un 4-3-3: il portiere di Coppa Milinkovic-Savic; turnover solo parziale in difesa dove De Silvestri e N'Koulou potrebbero essere di nuovo titolari, ma insieme a Lyanco e Barreca; a centrocampo invece ricambio totale con Acquah, Gustafson e Obi, infine grandi firme nel tridente perché potrebbero giocare Iago Falque, Belotti e Niang, considerata l'assenza forzata di Ljajic.

PRONOSTICO E QUOTE

Per Roma Torino l’agenzia di scommesse sportive Snai considera nettamente favoriti i padroni di casa e di certo non è un dato sorprendente. Infatti il segno 1 per una vittoria dei giallorossi è quotato a 1,50, mentre poi si sale fino alla quota di 4,25 per il pareggio, identificato ovviamente con il segno X, e in caso di un colpaccio del Torino (segno 2) chi avrà creduto nei granata riceverà ben 6,00 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.