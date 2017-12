Slalom parallelo Courchevel/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Diretta slalom parallelo Courchevel: streaming video e tv, orario, risultato live e vincitrice della prova della Coppa del Mondo di sci donne, oggi 20 dicembre 2017.

20 dicembre 2017 Michela Colombo

Mikaela Shiffrin (LaPresse)

La coppa del Mondo di Sci 2018 fa ancora tappa con le sue protagoniste a Courchevel: dopo la prova dello Slalom Gigante, ecco si tornerà sulla pista dell’Emile Allais per disputare lo slalom parallelo, nella sua prima tappa per la stagione in corso. Tra le gare di più recente introduzione nel calendario ufficiale della Fis, lo slalom parallelo solo da pochi anni ha portato alle sue vincitrici punti validi per la classifica della coppa del Mondo, misura approvata dalla federazione per valorizzare questo tipo di disciplina, relegata spesso al solo spettacolo. Lo scenario perfetto sarà ancora la neve di Courchevel, con le medesime porte dello slalom gigante che si è svolto giusto ieri e che ha visto il trionfo della statunitense Mikaela Shiffrin.

ORARIO, DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL PARALLELO

La gara dello slalom parallelo femminile avrà inizio alle ore 18.00, quale primo appuntamento in notturna della Coppa del mono di Sci. Ovviamente anche per questa gara della Coppa del Mondo di sci tutti gli appassionati che volessero assistere alla prova di Courchevel in diretta tv potranno fare affidamento ai canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Non dimentichiamo poi anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, offerta sul portale ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati sull’andamento dello slalom parallelo (www.fis-ski.com).

LE FAVORITE

Per sua natura lo slalom parallelo è una delle discipline che riserva più sorprese al traguardo: il doppio percorso, il tabellone e formula infatti rendono facile la vittoria di un outsider che di solito fatica a mettersi in mostra nelle gare più note della Coppa del Mondo. Detto questo ovviamente le favorite al successo nella prova di questa sera in notturna sono più o meno i soli nomi di quando si parla di slalom femminile. Ecco quindi che ci attendiamo un’altra grande prova dopo la vittoria nel gigante di ieri sempre a Courchevel, da Mikaela Shiffrin. La statunitense si è dimostrata in questa prima parte della stagione più che mai polivalente e soprattutto in grande stato di forma (sua la prima piazza nella graduatoria generale con già tre vittorie nel suo palmares). Con lei però è attesa da favorita al cancelletto di partenza pure la slovacca Petra Vlhova che invece ieri non ha proprio brillato di luce propria: con lei in lista anche la svedese Frida Hansdotter e la rossocrociata Wendy Holdener. Tra le azzurre quindi ci attendiamo moltissimo ancora dalla nostra Manuela Moelgg che ieri ha raggiunto il suo terzo podio in stagione: con lei ecco anche Federica Brignone e Sofia Goggia, oltre che la veterana Johanna Schnarf e Chiara Costazza.

© Riproduzione Riservata.