Venezia Cremonese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Venezia Cremonese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 20^ giornata di Serie B

Diretta Venezia Cremonese, Serie B (LaPresse)

Venezia Cremonese sarà diretta dall'arbitro Federico La Penna e sarà in programma oggi mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 20.30; la sfida dello Stadio Pier Luigi Penzo sarà valida per la ventesima giornata di Serie B 2017/2018. Scontro diretto per la zona play-off con vista promozione: sia la formazione di Filippo Inzaghi che quella di Attilio Tesser sono a quota 28 punti. Ruolino di marcia identico nelle prime diciannove giornate di campionato: sei vittorie, dieci pareggi e tre sconfitte. Le due neopromosse sono tra le rivelazioni di questa nuova giornata di Serie B e attualmente condividono il settimo posto, a meno quattro dal secondo posto detenuto dal Bari e a più due sulla Salernitana, che ricopre la prima posizione subito alle spalle della zona play-off.

La compagine veneta ha faticato molto nell’ultimo periodo: quattro punti nelle ultime cinque giornate, frutto di quattro pareggi ed una sconfitta. Nell’ultimo turno Maurizio Domizzi e compagni sono stati protagonisti nel pareggio beffardo dello Zaccheria contro il Foggia: avanti 0-2 grazie alla doppietta del figlio d’arte Zigoni, la banda di Inzaghi ha subito il 2-2 tra 88’ e 95’, reti di Beretta e Deli. Sette, invece, i punti raccolti dalla Cremonese nelle ultime cinque giornate: una vittoria e quattro pareggi. I grigiorossi sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Empoli, con Brighenti che ha risposto all’iniziale vantaggio azzurro di Donnarumma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Cremonese verrà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 251, Sky Calcio 1 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CREMONESE

Sia Filippo Inzaghi che Attilio Tesser sono orientati a confermare gli stessi undici dell’ultimo turno, ma non sono da escludere eventuali sorprese. Il Venezia proseguirà con il classico 3-5-2, modulo di gioco che la scorsa stagione ha permesso ai veneti di salire in Serie B. Tra i pali il talentuoso Emil Audero, arrivato in estate in prestito dalla Juventus; difesa a tre composta da Cernuto, Bruscagin e dall’ex Palermo Andelkovic. Sulle corsie laterali spazio a Zampano e all’esperto Del Grosso. Ballottaggio in cabina di regia tra Bentivoglio e Stulac, con Pinato e Falzerano mezzali. In avanti conferma il tandem composto da Marsura e Zigoni, reduce dalla doppietta siglata contro il Foggia.

Cremonese che si presenterà al Penzo con il 4-3-1-2: tra i pali il kosovaro Ujkani, ex Palermo e Novara. In difesa spazio ad Almici e Renzetti sulle fasce laterali, con al centro il duo composto dagli esperti Claiton e Canini. L’ex Novara Pesce in cabina di regia, con Croce e Arini ai suoi fianchi. Diversi ballottaggi in attacco, dove il tecnico Tesser dovrà valutare le condizioni dei suoi calciatori. Scontata la presenza di Antonio Piccolo sulla trequarti, mentre in attacco Brighenti sarà affiancato da uno tra Scappini e Paulinho, con il brasiliano ex Livorno che fin qui ha dimostrato di essere tornato il calciatore che aveva colpito gli addetti ai lavori nella sua parentesi in amaranto.

LA CHIAVE TATTICA

Le due squadre si sono affrontate già nella passata stagione in Supercoppa di Serie C, in quanto vincitori del Girone A e del Girone B della terza serie. La sfida del 13 maggio 2017 vide prevalere i veneti per 1-2: dopo il botta e risposta tra Geijo e Talamo, rete decisiva nel finale di Simone Bentivoglio. Il calciomercato estivo ha modificato profondamente le rose a disposizione di Filippo Inzaghi e Attilio Tesser, ma lo spirito e l’atteggiamento tattico non è mutato: grande solidità, inserimenti dei centrocampisti e difesa imperforabile. Sia Venezia che Cremonese infatti sono tra le difese meno battute del campionato, con rispettivamente 17 e 20 gol subiti. Qualche problema in più in attacco per i veneti, fermi a quota 21 gol; più prolifica invece la compagine grigiorossa, a quota 27 reti. I due punti di riferimento delle due squadre risiedono entrambi in attacco: parliamo di Zigoni e Brighenti, capocannonieri delle rispettive squadre con cinque e quattro gol a referto fin qui.

QUOTE E PRONOSTICO

Venezia Cremonese, quote e pronostico. Gara abbastanza equilibrata secondo le principali agenzie di scommesse, con i padroni di casa leggermente favoriti: Snai quota l’1-X-2- 2,30-3,15-3,20. La formazione di Filippo Inzaghi dovrebbe avere la meglio secondo i bookmakers, ma non sarebbe una follia l’affermazione della compagine ospite o il risultato ‘x’. Non è prevista una pioggia di gol allo stadio Pier Luigi Penzo: Under 2,5 (meno di tre gol in totale) a 1,67, con l’Over 2,5 (tre o più gol in totale) a 2,05. Quote diverse per quanto riguarda le opzioni Gol e No Gol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 1,77 contro 1,90. Difficile fornire un pronostico su una gara così equilibrata e rispettiamo l’orientamento delle agenzie di scommesse, scegliendo l’opzione 1: i padroni di casa sono alla ricerca di riscatto dopo gli ultimi risultati non all’altezza.

