Verona Kraljevo/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live della partita (Cev Cup maschile)

Diretta Verona Kraljevo: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di ritorno per i 16^ della Cev Cup. Torna in campo il gialloblu Djuric!

20 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Verona Kraljova (da facebook ufficiale)

Verona-Kraljevo, diretta dagli arbitri Brian McGougall e Mathias Ewald, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 20.30 presso l’Agsm Forum valida come sfida di ritorno per i 16^ di finale della Cev Cup. La compagine scaligera quindi torna protagonista nella seconda competizione per club del continente con tutta l’intenzione di strappare il prima possibile la qualificazione agli ottavi di finale dove presumibilmente dovrebbe incontrare la vincitrice dello scontro tra Burgas e Liberec. La squadra di Nikola Grbic dopo il successo chiaro ottenuto nel match di andata in terra serba per 3-0 non dovrebbe avere alcun problema a ottenere il passaggio del turno, ma di certo il Kraljevo verrà a Verona per dare il meglio di sè.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la partita tra Verona e Kraljevo, attesa per le ore 20.30 non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video del match della Cev Cup. Consigliamo per tanto a tutti gli appassionati di rimanere collegati al portale ufficiale della competizione su www.cev.lu oltre che ai profili social del club scaligero per rimanere aggiornati su quanto succede in campo all’Agsm Forum.

QUI VERONA

Con alle spalle un bel successo occorso nel match di andata per 3-0 Verona torna in campo contro il Kraljova abbastanza sicuro di ottenere senza grandi patemi il passaggio del turno. Dopo tutto il biglietto da visita con il quale il club di Nikola Grbic si presenta in campo questa sera i fronte al popolo gialloblu rimane molto importante. Negli ultimi 5 incontri disputati la squadra scaligera ha ottenuto ben 4 successi e tutti con il risultato netto di 3-0 (tre di questi in Campionato di Superlega contro Milano, Castellana e Vibo Valentia). Un grande stato di forma, un esito favore nel match di andata e una rosa a pieno regime fanno si che la partita di questa sera appaia già scritta.

QUI KRALJEVO

Sono ben poche le speranze di un ribaltone per i serbi del Kraljevo oggi a Verona: la squadra serba, tatticamente interessante ma di sicuro inferiore a quella scaligera, ha alle spalle un durissimo 3-0 subito in casa con pure parziali molto negativi che non lasciano ben sperare. A ciò si unisce il fato che lo stesso Kraljevo non sta vivendo un grande momento di forma: la squadra serba non vince dal 24 novembre scorso, quando in campionato ha incontrato il Nids battuto per 3-2. Sono quindi ben 4 gli insuccessi che la formazione oggi ospite all’Agsm Forum ha alle spalle e tutti occorsi con il risultato netto di 3-0: un peso difficile da dimenticare contro una formazione molto più forte come è quella gialloblu. Difficile quindi individuare che cosa potrà fare oggi il Kraljevo.

