Video/ Napoli Udinese (1-0): highlights e gol della partita (Coppa Italia ottavi)

Video Napoli Udinese (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Azzurri ai quarti con il gol di Insigne.

20 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Napoli Udinese, ottavi Coppa Italia (Foto LaPresse)

A guardare le statistiche è evidente come il Napoli abbia avuto il pallino del gioco dal primo all'ultimo minuto con il 65% di possesso palla. Di conseguenza i partenopei sono anche andati più volte al tiro rispetto agli avversari: 11 a 4 il computo totale delle conclusione in favore dell'undici di Sarri. Tiri in porta: 5 Napoli, 2 Udinese; pur trovando qualche difficoltà in più del previsto a finalizzare le azioni, i padroni di casa si sono resi spesso e volentieri pericolosi dalle parti di Scuffet, autore di 3 parate che hanno consentito ai friulani di rimanere in ballo fino al triplice fischio dell'arbitro Pasqua. È stata una gara correttissima, e non solo per il fatto che il direttore di gara non ha estratto nemmeno un cartellino giallo, ma anche per via di un episodio particolare: Zielinski con molta sincerità ha ammesso che il pallone era uscito senza che nessun giocatore dell'Udinese lo deviasse in corner, rinunciando quindi al calcio d'angolo e a una potenziale occasione da gol per il Napoli. Si può dire che il karma ha poi premiato i partenopei, che si aggiudicano la sfida grazie al gol di Insigne, entrato da poco al posto di un Giaccherini non proprio devastante. L'unica nota stonata per la compagine di Sarri è rappresenta dai 52 palloni persi (Jorginho, da solo, ne ha smarriti 11) contro i 30 recuperati dagli uomini di Oddo, che sicuramente sono venuti a mancare nella componente offensiva: non si ricordano infatti interventi decisivi da parte di Sepe che non ha avuto problemi a rimpiazzare Reina tra i pali. Quale sarà il prossimo ostacolo del Napoli in Coppa Italia? Lo scopriremo tra poche ore, quando all'Atleti Azzurri d'Italia si affronteranno Atalanta e Sassuolo per un posto nei quarti.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Lorenzo Insigne, a fine gara, ai microfoni di Rai 2: "Sapevamo che contro l'Udinese sarebbe stata dura, i friulani vengono da diverse vittorie contro squadre importanti come l'Inter, dovevamo approcciare la gara in maniera aggressiva. Sarri ha ricevuto risposte importanti anche da chi gioca di meno ma ha comunque dato il massimo, dobbiamo continuare su questa strada. Noi affrontiamo tutte le competizioni nel miglior modo possibile cercando di arrivare sempre in fondo. Abbiamo passato il turno dopo una partita difficile, ora penseremo alla gara di domenica contro la Sampdoria, altro avversario che può metterci in seria difficoltà. Callejon e Mertens sono grandi campioni che devono rimanere tranquilli, prima o poi si sbloccheranno e ci daranno una grossa mano ". Nel post-gara, ai microfoni di Rai 2, è intervenuto il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo: "Sul gol subìto mi sono arrabbiato tanto perché la squadra si è disunita dopo aver disputato una gara di sofferenza concedendo e rischiando pochissimo. Eravamo posizionati male e questo non deve succedere, soprattutto se mette a repentaglio il risultato come accaduto stasera. Oggi avevamo l'esigenza di cambiare qualche uomo e non è semplice per chi ha giocato poco affrontare una delle migliori squadre italiane, ho ben poco da rimproverare ai ragazzi soprattutto per quanto concerne la difesa, dovevamo essere sicuramente più ficcanti in attacco". Le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Sarri durante la trasmissione Zona 11 Pm in onda su Rai Sport: "Dal punto di vista della prestazione mi ritengo soddisfatto, nel primo tempo abbiamo fatto la nostra partita ma è chiaro che di Insigne ce n'è uno solo e non a caso abbiamo segnato nella ripresa grazie a lui. Mertens in crisi? Non direi, abbiamo qualche problema in più a trovare la via del gol ma in compenso ne subiamo anche molto meno, poi è chiaro che se ci limitiamo ad analizzare gli spezzoni magari ce ne sono alcuni in cui Dries è un po' meno brillante. Giaccherini? Avrebbe bisogno di giocare di più per trovare continuità di rendimento".1

© Riproduzione Riservata.