Zaksa Trento/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League)

Diretta Zaksa Trento: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley per il girone E della Champions League. Nuova trasferta per la Diatec.

20 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Zaksa Trento (da facebook ufficiale)

Zaksa-Trento, diretta dagli arbitri Vladimir Oleynik e Lucian Vasile Nastase è la partita di volley maschile attesa oggi mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 20.30 per la seconda giornata del girone E della Champions League. la squadra di Lorenzetti torna quindi in campo per la prima competizione per club in Europa e si trova sul suo cammino i polacchi già incontrati dalla Lube pochi giorni fa nel Mondiale per club. I trentini hanno quindi già avuto modo di studiare da lontano la compagine polacca oggi padron di casa al Azoty Kedzierzyn Kozle. Non dimentichiamo poi che benché siamo solo alla seconda giornata della fase a gironi, quella di questa sera sarà già una sfida al vertice visto che la graduatoria vede proprio questi due club in cima a tre punti.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra tra Zaksa e Trento sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare di Sky che detiene i diritti per l’Italia della Champions League: l’appuntamento quindi sarà alle ore 20.30 sul canale Sky Supercalcio HD. Diretta streaming video della partita garantita tramite l’applicazione Sky Go riservata solo agli abbonati al servizio.

QUI ZAKSA

La squadra polacca di Andrea Gardini torna protagonista fuori dai confini polacchi dopo la bella esperienza dei Mondiali per club, che però si è chiusa solo alla fase a gironi. Per lo Zaksa si tratta di un match davvero importante questa sera perché dopo pochi giorni torna ad affrontare un club italiano che minaccia di fare molto male alle proprie ambizioni, come aveva fatto proprio la Lube nel torneo della Fivb. In ogni caso il club polacco si presenta al match con il miglior biglietto da visita possibile: forte del fattore campo, la squadra di Gardini ha già vinto il suo match di esordio nella champions League contro l’Arkasspor. Da non dimenticare che lo Zaksa è anche capolista del campionato nazionale con ben 37 punti vinti in 13 match disputati,

QUI TRENTO

Decisamente in via di recupero la formazione di Lorenzetti: dopo un inizio di stagione difficile la compagine gialloblu ha ritrovato geometrie e automatismi in una formazione profondamente rinnovata e i risultati sono finalmente arrivati. Considerando il Campionato di Superlega infatti ricordiamo che la squadra trentina ha alle spalle ben 4 successi di fila (ma è solo ottava in graduatoria con 19 punti). Eccellente poi il suo percorso nella Champions League: la partita tra Trento e Maaseik ha visto la Diatec passare per 3-1 e guadagnare i primi tre punti in classifica, utilissimi specialmente per il morale dello spogliatoio. La sfida di oggi quindi appare davvero difficile da pronosticare: i gialloblu sapranno riconfermare le grandi cose viste finora?

