DIRETTA/ Cesena Palermo (risultato finale 1-1) streaming video e tv: La capolista viene fermata al Manuzzi

Diretta Cesena-Palermo streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie B un testa-coda al Manuzzi: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 22.40 Raffaele Graziano Flore

Cesena, lo stadio "Dino Manuzzi" gremito (LaPresse)

DIRETTA CESENA PALERMO (1-1): LA CAPOLISTA VIENE FERMATA AL MANUZZI



E' terminato da pochissimi minuti l'incontro tra Cesena e Palermo sul punteggio di 1 a 1, un pari meritato dai romagnoli che sono così riusciti a bloccare la capolista che era riuscita a passare in vantaggio già al 9' con Trajkovski. I bianconeri non si sono arresi riuscendo a riequilibrare il match al 34' grazie a Jallow che ha segnato sugli sviluppi di un calcio d'angolo.I siciliani hanno inizziato fortissimo sfiorando il gol in due occasioni immediate con Coronado che ha messo fuori di poco due tentati al 6' e al 7'. Il vantaggio rosanero è nato da una bella giocata di Aleesami che, dopo essersi liberato sulla sinistra, ha crossato alla perfezion per il macedone che ha segnato con un bel tiro di prima intenzione. Dopo un primo tentativo di Jallow al 29' finito fuori di poco, sono ancora gli uomini di Tedino a sfiorare la marcatura al 30' con un doppio tentativo di La Gumina prima e Aleesami poi che vengono vanificati dagli strepitosi interventi di Fulignati. Un pò a sorpresa al 34' è arrivato il pareggio cesenate con una bella giocata dell'attaccante arrivato in prestito dal Chievo che sugli sviluppi di un corner segna con un potente destro che si è insaccato imparabilmente sotto la traversa. Nella ripresa il ritmo cala decisamente e così a parte due tentativi di Coronado e Jajalo neutralizzati dall'estremo difensore di casa, non succede praticamente nulla fino al triplice fischio che ha regalato un punto ad entrambe le formazioni che nella ripresa hanno dimostrato di accontentarsi di diversi la posta in palio anche per il Palermo che, dopo un avvio di gara spettacolare, ha nettamente diminuito l'intensità col passare dei minuti.

FULIGNATI DIFENDE IL PAREGGIO



Il secondo tempo della sfida tra Cesena e Palermo è iniziato da circa 20 minuti ed il punteggio è ancora sull'1 a 1, decidono le reti realizzate nel corso della prima frazione di gioco da Trajkovski e Jallow. La ripresa si apre senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 55' ci prova ancora Coronado con un tiro centrale bloccato da Fulignati che si è poi ripetuto anche al 64' accartocciandosi sul pallone a terra scagliato da Jajalo dal limite del limite dell'area. Al 66' primo cambio dell'incontro con Cacia che ha lasciato il posto a Dalmonte. Al 75' altro cambio questa volta deciso da mister che ha inserito Murawski al posto di Coronado. Al 77' anche mister Castori è costretto a far uscire l'infortunato Jallow che ha lasciato il posto a Moncini.

LA PAREGGIA JALLOW

Si è concluso da pochissimi minuti il primo tempo della sfida tra Cesena e Palermo ed il punteggio è ora sull'1 a 1, a pareggiare la sfida del Manuzzi ci ha pensato Jallow al 34' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo un fortuito rimpallo il numero 30 si è ritrovato il pallone nella propria zona segnando con un tiro di prima intenzione che si è insaccato imparabilmente sotto la traversa. La reazione dei siciliani è immediata ed arriva al 38' quando lo scatenato Trajkovski ci ha nuovamente provato costringendo Fulignati ad una respinta che è finita nei pressi di Gnahorè che ha appoggiato in rete ma il direttore di gara ha annullato per una posizione di fuorigioco del numero 13.

LA SBLOCCA TRAJKOVSKI

Allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena i padroni di casa stanno affrontando il Palermo nella sfida valevole per il 20^ turno di Serie B e, quando sono trascorsi circa 20 minuti di gioco, il punteggio è ora sullo 0 a 1, a sbloccare il risultato ci ha pensato Trajkovski al 9': Aleesami si libera sulla sinistra di Donkor e crossa all'indietro per il macedone che segna con un bel tiro di prima intenzione. Incontro molto atteso dai padroni di casa che, dopo l'avvento in panchina di Castori, hanno decisamente cambiato marcia riuscendo ad allontanarsi dalla zona playout, i romagnoli hanno conquistato ben due vittorie nelle ultime quattro gara giocate; i siciliani invece comandano la classifica a quota 35 e cercheranno di difendere il primato conquistato grazie a tre successi nelle ultime quattro partite, l'ultima è stata vinta al Barbera grazie al gol di Rispoli. Inizia fortissima la capolista che sfiora il vantaggio già al 6' con un tiro di Coronado che Gnhaorè cerca di deviare di testa mettendo però fuori. Al 13' ancora Trajkovski protagonista con un tiro tentato da fuori area che Fulignati riesce in qualche modo a respingere.

FORMAZIONI UFFICIALI, IN CAMPO

Il Cesena ospiterà la capolista Palermo: vediamo allora qualche statistica di peso firmate dai due club alla vigilia della 20^ giornata di Serie B. I romagnoli hanno risalito la china e vantano ora la 17^ piazza nella graduatoria della Serie B con 22 punti grazie a quattro risultati utili di fila appena raccolti. Nonostante registri anche la seconda peggior difesa del campionato, con ben 38 reti subite (esattamente due per ogni partita giocata), la squadra di mister Fabrizio Castori ha un buon attacco, che è andato in gol 31 volte. Il Palermo, capolista alla vigilia di questo turno della cadetteria, ha la difesa meno battuta del campionato: solo 16 le reti subite dai rosa-nero primi anche in questa particolare graduatoria. Grazie a questa statistica la squadra di Tedino ha perso solo due volte (altro primato per i siciliani), registrando quindi 9 successi e solo 8 pareggi finora. Diamo allora la parola al campo: stanno per entrare in campo le formazioni ufficiali in Cesena-Palermo CESENA: 33 Fulignati; 18 Donkor, 16 Esposito, 29 Scognamiglio, 2 Perticone (cap.); 20 Kupisz, 23 Kone, 5 Laribi, 7 Fazzi; 30 Jallow, 10 Cacia. A disposizione: 1 Agliardi, 22 Melgrati, 3 Mordini, 9 Gliozzi, 11 Moncini, 14 Dalmonte, 17 Panico, 19 Maleh, 24 Vita, 25 Sbrissa, 28 Setola, 32 Rigione. Allenatore: Fabrizio Castori. PALERMO: 12 Posavec; 15 Cionek, 6 Struna, 2 Bellusci; 3 Rispoli (cap.), 13 Gnahoré, 8 Jajalo, 10 Coronado, 19 Aleesami; 7 Trajkovski; 20 La Gumina A disposizione: 1 Maniero, 22 Pomini, 4 Accardi, 18 Chochev, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 27 Monachello, 28 Dawidowicz, 33 Petermann, 35 Murawski. Allenatore: Bruno Tedino. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cesena Palermo verrà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 252, Sky Calcio 2 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

I TESTA A TESTA

La gara Cesena-Palermo ha una particolarità nei suoi precedenti perché i romagnoli non hanno mai vinto contro questo avversario nelle sfide disputate allo Stadio Dino Manuzzi. I bianconeri infatti nella loro storia hanno superato i rosanero in due occasioni ed entrambe al Renzo Barbera in Sicilia. La gara Cesena-Palermo si è disputata al Dino Manuzzi cinque volte e il bilancio ci parla di quattro pareggi e una sola vittoria dei rosanero. I siciliani si sono imposti col risultato di 2-1 nel novembre del 2010 in un match disputato nel campionato di Serie A. La disputa fu aperta da una rete dello sloveno Josip Ilicic al minuto 11, pareggio raggiunto poco dopo da Erjon Bogdani. La rete decisiva la mise a segno Fabrizio Miccoli in apertura di ripresa. Un'altra curiosità ci racconta come gli ultimi due Cesena-Palermo siano terminati entrambi col risultato di 0-0, l'ultima partita non terminata a reti bianche risale all'aprile del 2012 quando la gara terminò invece 2-2. (agg. di Matteo Fantozzi)

I PROTAGONISTI

La sfida tra Cesena e Palermo promette grande spettacolo nonostante l'ampia distanza in classifica tra le due compagini. I padroni di casa si affidano alla vena realizzativa di Karim Laribi, centrocampista tunisino prelevato dal Sassuolo. Altra arma importante è rappresentata dall'esperienza di Daniele Cacia calciatore che in B ha messo a segno tantissime reti. Tra i rosanero Andrea Rispoli ha già dimostrato in serie A di essere un giocatore capace di trovare gol molto pesanti. L'esterno d'attacco è molto abile negli inserimenti con cui squarcia in due le difese avversarie. Il bulgaro Chocev sta invece iniziando a carburare in maniera importante regalando alla sua compagine una variante tattica molto importante. Sfida quindi che vedrà in campo tanti protagonisti dai piedi buoni. (agg. Umberto Tessier)

I BOMBER

La capolista Palermo fa visita ad un Cesena capace, nelle ultime settimane, di uscire dalla zona rossa della classifica rilanciando le proprie ambizioni in chiave salvezza. Lamin Jallow, attaccante classe 95' che a fine stagione tornerà al Chievo per fine prestito, sta trascinando i romagnoli verso posizione più tranquille. Sono otto le reti siglate dal gambiano condite da tre assist vincenti. I rosanero invece, orfani del capocannoniere Nestorovski, stanno trovando reti importanti da altri protagonisti. Uno su tutti l'ex trequartista brasiliano del Trapani Igor Coronado capace di servire sei assist vincenti per i compagni di squadra oltre a siglare due reti. Sfida non scontata quindi tra Cesena e Palermo che proveranno a vincere per continuare a rafforzare gli obiettivi stagionali. (agg. Umberto Tessier)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Cesena Palermo sarà diretta dall'arbitro Juan Luca Sacchi. Il match in programma stasera (ore 20.30) nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B, rappresenta un vero e proprio testa-coda dato che mette di fronte due compagini che si trovano agli estremi opposti della graduatoria: infatti, sul terreno di gioco dello stadio “Dino Manuzzi” si affronteranno i bianconeri di Fabrizio Castori che attualmente navigano in acque pericolose al diciassettesimo posto, ma comunque in risalita rispetto all’avvio disastroso di stagione, e il Palermo di Bruno Tedino, capolista solitaria che, dopo le ultime due gare, ha preso il largo rispetto alle inseguitrici e punta a incrementare il vantaggio su di loro nonostante la trasferta in terra romagnola.

Si può parlare di testa-coda tra bianconeri e rosanero dal momento che tra le due squadre ci sono svariate posizioni di differenza, ma è interessante notare che in un campionato di cadetteria così equilibrato e compatto come questo, in termini numerici il divario è di soli 13 punti: teoricamente, quindi, il Cesena potrebbe addirittura puntare alla Serie A anche se, più realisticamente, l’obbiettivo di Castori è quello di rimettere in linea di galleggiamento la barca e portare i suoi lontano dalla zona-retrocessione, visto che i punti di distacco dalla Ternana ventesima sono solo quattro. Per quanto riguarda invece il Palermo, vincere per i ragazzi di Tedino sarebbe fondamentale dato che la seconda e la terza, ovvero Bari e Parma, si affronteranno contemporaneamente in uno scontro fratricida e quindi tornare dalla trasferta di Cesena con i 3 punti vorrebbe dire per i siciliani acquistare un buon margine su una diretta concorrente per la promozione.

IL CONTESTO

Ma come si presentano il Cesena e il Palermo a questo match infrasettimanale? I padroni di casa, come detto, sono in leggera risalita e addirittura non perdono più da quattro turni: l’ultimo KO (5-3 a Empoli) risale al 18 novembre scorso e dopo sono arrivate due vittorie casalinghe (1-0 al Brescia e 4-2 al Pescara) e due buoni pareggi esterni, il primo maturato per 3-3 a Frosinone e il secondo nello scorso turno di campionato, bloccando il quotato Parma per 0-0 al “Tardini”. La capolista Palermo, invece, è reduce dal risicato ma preziosissimo successo per 1-0 alla “Favorita” contro la Ternana ma più importante ancora è stato il netto 3-0 rifilato a domicilio al Bari nel turno precedente: prima ancora, i rosanero avevano raccolto uno 0-0 casalingo col Venezia e uno squillo esterno per 3-1 ad Avellino.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CESENA-PALERMO

Passando ad analizzare quali saranno le scelte di mister Castori e mister Tedino in vista del match di giovedì sera, si possono provare a ipotizzare le probabili formazioni con cui saranno schierate Cesena e Palermo. I bianconeri giocheranno infatti con un 4-4-1-1 che vedrà Fulignati tra i pali, protetto da una linea difensiva a quattro con Donkor, Esposito, Scognamiglio e Perticone. A centrocampo, invece, ecco Dalmonte e Vita sugli esterni, con Di Noia e Kone in mezzo: infine, in attacco, Laribi giostrerà da mezzapunta dietro Jallow.

In casa siciliana, invece, Tedino opterà per il solito 3-5-1-1 con Posavec in porta e un pacchetto difensivo a tre che vedrà schierati Cionek, Struna e Bellusci. In mediana, gli esterni saranno Rispoli e Aleesami, con Jajalo in regia e la coppia Coronaro-Gnahore a fargli da “scudieri”; in avanti, anche qui un solo attaccante, ovvero Nestorovski, supportato dal connazionale Trajkovski qualche metro dietro.

LA CHIAVE TATTICA

Per quel che concerne gli spunti tattici della sfida tra Cesena e Palermo, è indubbio che i bianconeri di Castori punteranno maggiormente sull’organizzazione di gioco (tipica delle sue squadre) e su meccanismi offensivi mandati a memoria: ad ogni modo, l’ago della bilancia potrebbe essere Laribi, sia in fase di rifinitura, sia in zona-gol. I rosanero, invece, hanno degli elementi che sono un lusso per la Serie B, a partire dalla punta di diamante Nestorovski, senza dimenticare il terzetto di centrocampo guidato da Jajalo.

PRONOSTICO E QUOTE

Passando all’ambito delle quote e dei pronostici, pare che i bookmakers puntino decisamente sul Palermo, nonostante l’impegno in trasferta: infatti, la vittoria dei rosanero è data a un 2.39 (Bet365) che potrebbe essere un buon moltiplicatore per la propria “bolletta”, mentre non va comunque sottovalutata la quota che Sisal Matchpoint propone per il segno “1” (3.20), peraltro identica a quella che sempre Bet365 offre in caso di pareggio. Invece, per gli appassionati di scommesse su Under e Over, va segnalato che Snai pagherebbe 1.73 volte la posta giocata la prima occorrenza (gara con meno di tre gol), mentre è quotato a 3.20 l’Over da parte di William Hill.

