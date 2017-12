DIRETTA / Cittadella Carpi (risultato finale 0-1) streaming video e tv: colpo gobbo del Carpi

Diretta Cittadella Carpi, info streaming video e tv:, orario e data della partita, quote scommesse, probabili formazioni e dati statistici di questo match di serie B, 20^ giornata

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 22.28 Francesco Agostini

DIRETTA CITTADELLA CARPI (RISULTATO FINALE 0-1): COLPO GOBBO DEL CARPI

Pallone perfetto di Scaglia per Arrighini che anticipa Capela e conclude sul primo palo. Colombi salva tutto e mette in corner. Il Cittadella meriterebbe la rete del apri per quanto visto fino ad ora in campo. Intervento in ritardo di Schenetti ai danni di Pasciuti, l'arbitro assegna un calcio di punizione in favore della formazione emiliana ed ammonisce il centrocampista del Cittadella. Mbakogu manda a vuoto due avversari serve Verna che gli restituisce la sfera. L'attaccante del Carpi viene rimontato in area di rigore dalla difesa di casa. Ultimi minuti del match con il Cittadella che prova l'assalto. Kouamè! Tiro in area che sfiora il palo, padroni di casa che non riescono a trovare il pari. Nulla da fare per il Cittadella, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, decide il match un gol di Verna. (agg. Umberto Tessier)

TRAVERSA DI SCHENETTI!

Inizia la seconda frazione tra Cittadella e Carpi, i padroni di casa proveranno a riequilibrare il match. Bartolomei calcia teso sul primo palo dove c'è Kouamé. L'attaccante del Cittadella viene anticipato dallo stacco di Mbakogu che mette in calcio d'angolo. Conclusione al volo di Schenetti con il pallone che impatta sul montante e rimbalza in campo. Traversa clamorosa! Kouamè raccoglie il tiro dalla bandierina e conclude verso la porta. Belloni salva sulla linea. Il Cittadella sta attaccando a testa bassa ma la sfortuna e la fase difensiva del Carpi sta salvando gli ospiti. Ammonito Scaglia che protesta per un gol annullato al Cittadella. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Varnier stacca più in alto di tutti e colpisce di testa mettendo il pallone direttamente a fondo campo. (agg. Umberto Tessier)

SQUADRE AL RIPOSO

Conclusione dalla distanza di Pasa, Colombi si distende sulla sua destra e respinge il pallone. Bellissimo tiro scagliato di Bendetti con Colombi che può solo guardare, palla fuori di un soffio. Entrata in ritardo di Mbaye ai danni di Pasa all'altezza del limite dell'area del Cittadella, giallo per lui. Poli ferma con le cattive Kouamè e si becca il giallo. Ancora Cittadella in avanti con Bartolomei che cerca Chiaretti, Pasciuti interviene in anticipo mettendo il pallone in fallo laterale. Giocata di Mbakogu che sfugge a Scaglia con un grandioso tocco di tacco. Il capitano del Cittadella è costretto al fallo. Kouamé serve Arrighini che in girata conclude in porta. Pallone che sfiora l'incrocio dei pali e termina sul fondo. Grandissima ripartenza di Mbakogu. L'attaccante biancorosso salta tutta la difesa e serve Carletti che calcia alle stelle. Termina la prima frazione di gioco. (agg. Umberto Tessier)

VERNA LA SBLOCCA CON UN PALLONETTO!

Inizia il match tra Cittadella e Carpi! Pallone lungo sugli sviluppi di un calcio d'angolo per Scaglia che aggancia in area e calcia con potenza non trovando però lo specchio della porta. Sponda di Pasa per Chiaretti sulla corsia di sinistra. Il numero 10 del Cittadella prova il cross verso il centro dell'area ma Calapai devia in fallo laterale. Sugli sviluppi del corner, Salvi conclude al volo con il destro. Colombi si oppone con il piede e poi blocca la sfera. La sblocca il Carpi con Verna al 15'! Passaggio in profondità di Pasciuti per l'inserimento di Verna. Il centrocampista sfugge a Salvi, entra in area e batte Alfonso con un preciso pallonetto prima dell'arrivo di Scaglia. Inizio subito con il botto del match tra due squadre che non si stanno risparmiando, al 15' il Carpi è avanti. (agg. Umberto Tessier)

FORMAZIONI UFFICIALI!

Eccoci al via di Cittadella Carpi: diamo allora uno sguardo a qualche statistica importante fissate alla viglia di questa giornata della Serie B. I veneti, fermi alla sesta piazza della graduatoria con 29 punti, non perdono da cinque partite e sono in piena zona play-off grazie ad un attacco che vanta ben 30 reti segnate. Senza dubbio migliorabile la difesa del Cittadella che ha incassato 23 gol fino a questo punto della stagione. Il Carpi, undicesimo in classifica con 25 punti ha il peggior attacco del campionato assieme all'Ascoli, con soli 17 gol fatti; i falconi hanno subito invece 23 gol e non vincono da circa un mese, dal derby emiliano contro il Parma. Il tabellino di marcia del club biancorosso comunque racconta di 6 vittorie e pari insuccessi oltre che 7 pareggi, due dei quali raccolti negli ultimi tre turni disputati. Vediamo insieme le formazioni ufficiali della partita, poi parola al campo! CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti; Schenetti, Bartolomei, Pasa; Chiaretti; Arrighini, Kouamé. A disposizione: Paleari, Pelagatti, Pezzi, Camigliano, Adorni, Maniero, Settembrini, Lora, Fasolo, Bizzotto. Allenatore: Roberto Venturato CARPI (3-5-2): Colombi; Vitturini, Poli ,Ligi; Pachonik, Verna, Mbaye, Saber, Pasciuti; Mbakogu, Malcore. A disposizione: Serraiocco, Brunelli, Brosco, Bittante, Calapai, Capela, Concas, Belloni, Saric Yamga Carletti, Nzola. Allenatore: Antonio Calabro (agg Michela Colombo)

I TESTA A TESTA

Sono quattro i precedenti al Tombolato della gara Cittadella-Carpi che oggi si disputa per la ventesima giornata del campionato di Serie B. Il bilancio ci parla di due vittorie per parte. L'ultima gara risale allo scorso maggio quando nei quarti di finale dei playoff fu la squadra allora di Fabrizio Castori a imporsi col risultato di 2-1. Passati in doppio vantaggio con Lollo e Mbakogu gli ospiti subirono poi la parziale rimonta con la rete di Iunco. Ben diversamente era andata appena un mese prima quando il match valeva per il campionato. In quell'occasione il Cittadella si era imposto col risultato di 4-1. Andata sotto per il gol di Mbakogu la squadra di Venturato aveva ribaltato la situazione già nel primo tempo grazie alle reti di Arrighini e Iori. Nella ripresa il rosso a Struna apriva la strada alla goleada con i gol di Valzania e Paolucci arrivati prima che il Carpi potesse rimanere in nove per un altro rosso stavolta a Gagliolo. (agg. di Matteo Fantozzi)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita tra Cittadella e Carpi sarà disponibile sul canae dedicato Sky Calcio 9 - codice d'acquisto 411132 - in diretta tv. Se si è fuori casa a si è comunque abbonati a Sky, è possibile scaricare l'applicazione Sky Go e vedere a partita comodamente sul proprio tablet o smartphone, in buona qualità. In questo caso si potrà dunque assistere alla partita del Tombolato anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

I PROTAGONISTI

Il Carpi fa visita al Cittadella in una sfida che si preannuncia ostica. La compagine emiliana affida a Giancarlo Malcore, capocannoniere della squadra insieme a Mbakogu, le speranze di vittoria in terra veneta. Anche il centrocampista sloveno, Enej Jelenic, può tirare fuori dal cilindro la giocata giusta. Il Cittadella invece ha soluzioni offensive più variegate rappresentate dal centravanti Gianluca Litteri, cinque reti in campionato, e il capitano Manuel Iori, quattro reti e tanta esperienza al servizio della squadra. Sfida tra Cittadella e Carpi che si preannuncia estremamente equilibrata tra due compagini solide che stanno disputando un buon campionato, una vittoria potrebbe però alzare l'asticella delle ambizioni. (agg. Umberto Tessier)

I BOMBER

La vera sorpresa del campionato, il Cittadella, attende la visita di un Carpi partito con ben altre prospettive. Christian Kouamè, punta centrale acquistata dal Prato, è la vera sorpresa stagionale dei padroni di casa. Sono cinque le reti siglate dal centravanti della Costa D'Avorio condite da due assist. Nle Carpi, compagine che segna con il contagocce, Jerry Mbakogu sembra essersi finalmente sbloccato. L'attaccante nigeriano è il capocannoniere della squadra emiliana con cinque reti ma la società si aspetta molto di più viste le doti tecniche importanti dell'attaccante. Sfida quindi tutta straniera in attacco tra due calciatori che possono sicuramente fare bene e portare le loro squadre verso i traguardi stagionali, vedremo chi riuscirà ad incidere in maniera importante. (agg. Umberto Tessier)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

La partita Cittadella Carpi viene diretta dall'arbitro Pillitteri, è valida per la ventesima giornata della Serie B 2017-2018 e si disputerà giovedì 21 dicembre 2017 alle ore 20:30. Il Cittadella giocherà fra le mura amiche, all'interno dello stadio 'Piercesare Tombolato', dove i tifosi granata faranno sentire tutto il loro calore e il loro affetto, come è d'obbligo nel campionato di serie B. Partiamo con l'analisi della partita dando un'occhiata alla classifica, tappa fondamentale per tastare il polso delle due squadre. Chi sta messo meglio è certamente il Cittadella, che occupa la sesta posizione in classifica con 29 punti in piena zona play-off. Va considerato che tranne il Palermo che vola a 35 punti, tutte le altre squadre sono raccolte in un fazzoletto. Il Cittadella, quindi, forte dei suoi 29 punti, può ben sperare di avvicinarsi sempre di più alla vetta, tenendo conto che la seconda in classifica, il Bari, ne ha 32. Lo stesso discorso, comunque, vale anche per il Carpi che è in undicesima posizione, è vero, ma anch'esso a poche lunghezze dalla zona calda. Attualmente i biancorossi hanno 25 punti e non sono molto lontani dal Cittadella stesso. Vincendo contro i granata, il Carpi di porterebbe a 28 punti, a una sola lunghezza di distanza dai rivali.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CARPI

Passiamo adesso alle probabili formazioni della partita valida per il campionato di serie B tra Cittadella e Carpi. Iniziamo con i granata che sembrano orientati a schierarsi allo stesso modo rispetto alla partita pareggiata con le Rondinelle del Brescia. Il modulo adottato sarà sempre il 4-3-1-2 dallo stampo equilibrato di coach Venturato. In attacco ci saranno Arrighini e Kouame, molto probabilmente, mentre dietro agirà Schenetti con grande fantasia. Dabanti al portiere Alfonso ci saranno Salvi, Varnier, Scaglia e Benedetti, mentre a centrocampo daranno battaglia Bartolomei, Pasa e uno tra Maniero e Settembrini, vista la squalifica di Iorio. Passiamo adesso ai biancorossi del Carpi. I ragazzi di Calabro si schiereranno con un più prudente 3-5-2, volto a difendere la porta con un folto centrocampo di sostanza. Il mister dovrà fare a meno di Sabbione, espulso nell'ultima di campionato, e siamo certi che i compagni di reparto Poli e Brosco, davanti al portiere Colombi, sentiranno la sua mancanza. In avanti è previsto il duo Nzola, Mbagoku, metre a centrocampo si schiereranno Pachonik, Verna, Giorico, Hraiech e Calapai.

QUOTE E PRONOSTICO

Sulla carta la sfida tra Cittadella e Carpi si propone come equilibrata, e il pareggio sembra essere il risultato più probabile. Vediamo insieme, invece, cosa dicono le quote attualmente vigenti. La vittoria del Cittadella pare essere scontata, visto che viene quotata ad appena 1.80. Il pareggio, invece, viene pagato 3.55, mentre la vittoria del Carpi, considerata molto difficile viene pagata addirittura 5.35; sarebbe un po' un azzardo puntare sui biancorossi ma nel calcio non si sa mai.

