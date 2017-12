Civitanova Roeselare / Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League)

Diretta Civitanova Roeselare: streaming video e tv, orario e risulato live della partita di volley per il 2^ turno del giorne A della Champions League.

21 dicembre 2017 Michela Colombo

La formazione della Lube - Diretta Civitanova Roeselare (da facebook ufficiale)

Civitanova-Reoselare, diretta dagli arbitri Kari Partiainen e Agnieszka Miclhlic, è la partita di volley maschile in programma oggi 21 dicembre 2017 alle ore 20.00 presso l’Eurosuole Forum, nella seconda giornata del girone A della Champions League. Dopo le emozioni del Mondiale per club dove la compagine di Giampaolo Medei ha ottenuta una storica medaglia di argento nell’edizione del suo debutto, ecco un nuovo banco di prova davvero impegnativo. I cucinieri infatti tornano nella massima competizione per club del continente dove di fronte al pubblico di casa affrontano gli attuati primi in classifica nel gruppo A ovvero i belgi del Roeselare. Ovviamente si tratta solo del secondo turno della fase a gruppi e quindi parlare di classifica potrebbe risultare un po’ prematuro: di sicuro un successo netto per 3-0 è l’obbiettivo dichiarato della Lube Civitanova.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Va ricordato che questo incontro della Champions League di volley maschile sarà disponibile in diretta tv di Sky: appuntamento quindi alle ore 20.00 per Civitanova-Roeselare sul canale Sky Spotr Plus HD. Confermata quindi anche la diretta streaming video della partita di volley maschile tramite il servizio Sky Go, riservato però ai soli abbonati.

QUI CIVITANOVA

E’ senza dubbio una Civitanova in grandissima forma quella che oggi si presenterà di fronte al pubblico di casa: la compagine di Medei, già prima in classifica nel campionato della Superlega, è di ritorno da un’ottimo secondo posto al mondiale per club a Cracovia dove si è dovuta arrendere sotto ai colpi dello Zenit Kazan (da tre anni campione della Champions League). Se i risultati quindi rimangono eccellenti, va anche detto che è probabile che i cucinieri comincino anche a sentire una certa stanchezza, contando che torneranno in campo ancora il 26 e il 30 dicembre prossimi. Ci aspettiamo quindi qualche calo di attenzione da parte di Civitanova, che pure si presenta in campo da favorita.

QUI ROESELARE

Contro le ambizioni di vittoria di Civitanova però ecco la compagine del Roeselare, attuale primatista della classifica del girone A con tre punti e un quoziente set di 3-1. La formazione di Emile Rousseaux si annuncia infatti come una formazione particolarmente ostica da affrontare e che approda a questa prima trasferta nelle Marche per la Champions League in grande stato di forma. Non dimentichiamo infatti che la formazione belga ha alle spalle ben 5 successi negli ultimi 5 incontri disputati (in queste occasioni ha concesso un solo set agli avversari). In più il Roeselare è primo nella graduatoria del Campionato belga, con ben 27 punti ottenuti in 11 incontri disputati (solo due KO maturati finora). Un ottimo biglietto da visita quindi per la squadra di Rousseaux, che non vede l’ora di mettere in scacco una blasonata come è Civitanova.

