Diretta / Empoli Brescia (risultato finale 1-1) streaming video e tv: Torregrossa gela l'Empoli

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 22.26 Francesco Agostini

Contropiede rapido del Brescia, Torregrossa trova Caracciolo, che dopo un movimento astuto incrocia il destro: la sfera lambisce il palo! Buon momento del Brescia che sta provando a riequilibrare la partita. Gran percussione di Ndoj, che dopo una bella azione prova a scaricare il sinistro, che impatta contro la retroguardia toscana. Ninkovic prende il posto di Donnarumma nell'Empoli. Torregrossa! Arriva a sorpresa il pareggio del Brescia! Bisoli mette un traversone basso, Torregrossa in spaccata anticipa tutti e gonfia la rete. Ninkovic prova subito a riportare avanti l'Empoli ma trova Minelli. Empoli che sta provando a vincerla in questo finale. Sono tre i minuti di recupero concessi dall'arbitro. Termina il match, pari tra Empoli e Brescia con i padroni di casa che hanno sprecato tanto. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA ZAJC!

Inizia la ripresa tra Empoli e Brescia. Passa l'Empoli al 47' con Zajc! Donnarumma chiude uno scambio con Krunic con un preziosismo di tacco, il bosniaco serve nel nell'area Zajc, che di prima fulmina Minelli con un tiro di destro. caputo resiste alla carica di Coppolaro, incrociando il proprio mancino: si distende Minelli, che riesce a neutralizzare in due tempi. Destro a giro di Caputo che non inquadra lo specchio. Empoli alla ricerca ora della rete del raddoppio con il Brescia che sta soffrendo e non riesce a ripartire. Caputo prova a servire da due passi Donnarumma: Coppolaro devia verso la propria porta la sua porta, provvidenziale Minelli, che si rifugia in corner con un riflesso. I toscani sono ora padroni del campo. (agg. Umberto Tessier)

TORREGROSSA SFIORA IL VANTAGGIO

Inizia il match tra Empoli e Brescia! Buona idea di Castagnetti, che vede l'incursione di Caputo, e prova a servirlo con una lunga sventagliata, che si perde direttamente oltre la linea di fondo. Traversone perfetto di Pasqual, stacco imperioso di Caputo, che di testa spedisce a lato non di molto. Prima chance della partita. Caputo tocca per Zajc, che dopo un controllo al limite con il mancino svirgola con l'altro piede. Bisoli travolge in scivolata Bennacer e rimedia un cartellino giallo, il primo del match. Siamo giunti al 25' e l'Empoli è padrone del campo, soffre il pressing alto dei padroni di casa il Brescia. Furlan lancia per Torregrossa, che dopo un grande controllo a seguire che manda fuori giri Simic, tira con il sinistro: palla sull'esterno della rete. Siamo intanto giunti alla mezzora di gioco e la partita non si sblocca. (agg. Umberto Tessier)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

L'Empoli, fresco di cambio di allenatore, giocherà contro il Brescia: andiamo quindi ad analizzare qualche numero a bilancio prima di dare la parola al campo per il match di Serie B. I toscani, quinti nella graduatoria generale della cadetteria con 30 punti, hanno il miglior attacco del campionato con 37 reti realizzate; questa statistica però non sta bastando a sanare i problemi difensivi, visto che gli empolesi hanno subito ben 29 reti. Il Brescia, fermo invece alla 16^ piazza e sull’orlo della zona rossa della classifica, ha un pessimo attacco, avendo segnato 18 reti, ed è terz'ultima in questa particolare graduatoria. Segnaliamo che le rondinelle in difesa si stanno comportando abbastanza bene, visto che hanno subito 21 gol, meno di diverse squadre che sono più in alto in classifica della Serie B alla vigilia di questo turno. EMPOLI: Provedel; Di Lorenzo, Simic, Veseli, Pasqual; Krunic, Castagnetti, Bennacer, Zajc; Caputo; Donnarumma. Allenatore: Andreazzoli. BRESCIA: Minelli, Somma, Meccariello, Coppolaro; Cancellotti, Bisoli, Ndoj, Machin, Furlan; Torregrossa, Caracciolo. Allenatore: Marino. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

TESTA A TESTA

Allo Stadio Castellani si gioca la gara Empoli-Brescia per la decima volta tra Serie A e B. Il bilancio è abbastanza in equilibrio con una vittoria dei toscani, due dei lombardi e sei pareggi. Per trovare una vittoria da parte dei padroni di casa dobbiamo ritornare addirittura al gennaio del 2000 quando arrivò un secco 2-0. Il Brescia invece si impose nel gennaio del 2012 con la gara che terminò col risultato di 2-0. Tra il minuto 51 e il 61 la partita fu prima sbloccata da Jonathas mentre il raddoppio arrivò per un autogol di Ficagna. L'ultimo Empoli-Brescia risale invece al novembre del 2013 con un 2-2. La gara fu decisa nella ripresa con da una parte la doppietta di Francesco Tavano ad aprire e a chiuderla e dall'altra le reti di Caracciolo e Grossi. C'è grande curiosità per l'arrivo sulla panchina dell'Empoli di Andreazzoli che ha perso il posto di Vivarini esonerato un po' a sorpresa. (agg. di Matteo Fantozzi)

I PROTAGONISTI

Sfida dal sapore antico tra Empoli e Brescia che lottano per obiettivi opposti, promozione e salvezza. Padroni di casa che hanno trovato in Alfredo Donnarumma, nove le reti in stagione, la spalla ideale di Francesco Caputo. Occhio anche al capitano Manuel Pasqual, piede finissimo sulle punizioni, e al trequartista sloveno Miha Zajc, tre reti e tre assist in stagione. Brescia che invece in rete ci va davvero pochissimo. Le uniche note liete sono il centrocampista Dimitri Bisoli, tre reti insieme alla prospettiva di un grande futuro, e Alexis Ferrante. Le rondinelle devono ritrovare presto i gol degli attaccanti se non vogliono rischiare una retrocessione per una piazza protagonista, molti anni fa, in serie A. (agg. Umberto Tessier)

I BOMBER

L'Empoli, quinto in classifica che in settimana ha esonerato Vivarini e affidato la panchina ad Andreazzoli, attende la visita di un Brescia in piena lotta salvezza. La compagine toscana sta volando grazie alla grandissima stagione di Francesco Caputo, centravanti capace di realizzare ben quattordici reti in stagione. Brescia che invece si aggrappa all'eterno Andrea Caracciolo, nove reti stagionali sulle diciotto complessive, la metà del bottino di tutta la squadra. Sfida quindi tra grandi bomber tra Empoli e Brescia che cercano la vittoria capace di rilanciare le ambizioni stagionali. Scopriremo quindi subito se il cambio in panchina deciso dai padroni di casa porterà subito effetti positivi per i toscani che hanno collezionato troppi pari con la gestione Vivarini. (agg. Umberto Tessier)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Empoli Brescia sarà diretta dall'arbitro Rapuano: si gioca giovedì 21 dicembre alle ore 20:30 ed è valida per la ventesima gara di campionato di Serie B 2017-2018, una partita che si preannuncia essere una delle più belle ed emozionanti del turno. Iniziamo subito questa nostra disamina analizzando nel dettaglio la classifica delle due squadre, in modo da renderci conto del periodo che stanno attraversando in campionato. L'Empoli attualmente ricopre il quinto posto in classifica con 30 punti, il che significa, vista la compattezza della serie B, essere pienamente in corsa non solo per i playoff ma anche per la vittoria finale. Al primo posto, infatti, il Palermo è a 35 punti, non proprio a una distanza siderale dai toscani. Per l'Empoli, quindi, i sogni di gloria sono vicini e a portata di mano. Sogni che invece, in questo girone di andata sembrano essere più vicino agli incubi per le Rondinelle del Brescia, a ridosso addirittura della zone retrocessione. In realtà questo dato non deve preoccupare più di tanto visto che la distanza fra le squadre è minima. Per amore dell'informazione, comunque, è bene sapere che il Brescia si posiziona alla sedicesima posizione con appena 22 punti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BRESCIA

Passiamo adesso alle probabili formazioni della partita valida per il campionato di serie B tra Empoli e Brescia. Iniziamo con il Brescia di Pasquale Marino che deve fare i conti con una lunga lista di squalificati a cui sarà difficile far fronte. Le Rondinelle, infatti, dovranno necessariamente fare a meno di calciatori come Alessandro Martinelli, Edoardo Lancini (entrambi per somma di ammonizioni) e di Meccariello (espulsione diretta). La formazione a questo punto diventa un rebus, di cui resta certo il modulo, il 3-4-3 e alcuni punti fermi come Bisoli, Caracciolo e Torregossa in avanti. A centrocampo affianco di Cancellotti e Pepin potrebbe schierarsi Checcin. In porta ci sarà Minelli e dietro Coppolaro, Bagadur e Somma. Passiamo adesso all'Empoli. I toscani di Vivarini, invece, non hanno alcun problema in infermeria né con le squalifiche e quindi potranno scendere in campo con gli uomini migliori a disposizione. Il coach pare orientato a riproporre l'ultima formazione scesa in campo con la Cremonese, riproponendo il classico 3-5-2 con Provedel in porta, Simic, Romagnoli e Veseli in difesa, Di Lorenzo, Lollo, Krunic, Bennacer, Pasqual a centrocampo e Donnarumma e Caputo in avanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra Empoli e Brescia il risultato pare essere scontato: i toscani, inutile girarci intorno, dovrebbero riportare una facile vittoria contro le Rondinelle. La calssifica in questo senso parla molto chiaro. Per questo motivo, infatti, il successo del Brescia è quotato addirittura a 7. Il pareggio, invece, è dato a 3.50, e la vittoria dell'Empoli a solo 1.57. Rischiare in questo caso significa fare una pazzia che però, se centrata, sarebbe ben retribuita.

