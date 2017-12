DIRETTA / Frosinone Entella (risultato finale 4-3) streaming video e tv: festa del gol allo Stirpe

Diretta Frosinone-Entella streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie B sfida al Benito Stirpe: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 22.30 Fabio Belli

Il Frosinone attende l'Entella (foto LaPresse)

DIRETTA FROSINONE ENTELLA (RISULTATO FINALE 4-3): FESTA DEL GOL ALLO STIRPE

La Virtus Entella riapre il match al 65': cross di De Luca, sponda di Eramo per il tiro potente di Diaw che batte Bardi! Gori in area libera Matteo Ciofani, che calcia col sinistro e sfiora l'incrocio. Arriva la doppietta di Daniel Ciofani in contropiede, il Frosinone cala il poker! Cross dalla sinistra di Ciano, Pellizzer a vuoto, Ciofani stoppa e batte da pochi passi Iacobucci. Incredibile allo Stirpe, c'è un calcio di rigore per la Virtus Entella! Beghetto allunga il braccio su Diaw, l'arbitro Serra non ha dubbi e concede il tiro dal dischetto. Sul pallone va La Mantia che spiazza Bardi e riapre di nuovo il match! Ora la Virtus Entella si riversa tutta in avanti, Frosinone pronto a colpire. Aramu! Bel tiro parato da Bardi, sfiora il pari la Virtus Entella. Termina il match allo Stirpe, partita pazzesca che vede i padroni di casa vincere. (Umberto Tessier)

CIANO E DANIEL CIOFANI!

Inizia la ripresa tra Frosinone e Virtus Entella. Maiello lancia lungo verso Ciofani, esce Iacobucci e blocca il pallone. Cartellino giallo per La Mantia per fallo su Brighenti. Conclusione potente dalla distanza di Maiello, Iacobucci c'è e vola a deviare in calcio d'angolo. Camillo Ciano trova la doppietta personale! Controllo e tiro dalla trequarti: il sinistro in realtà sembra innocuo, ma Iacobucci si fa passare la palla sotto la pancia. Il Frosinone trova il tris due minuti dopo: diagonale di Citro che colpisce il palo, arriva poi l'esterno destro di Beghetto che sbatte sulla traversa, è lesto Daniel Ciofani a mettere in rete. La compagine di casa sta ora dilagando, la differenza tecnica tra le due compagini in campo si sta facendo sentire. (Umberto Tessier)

CIANO TROVA LA RETE DEL PARI

Il Frosinone sta attaccando in massa alla ricerca dell'immediato pareggio. De Luca prova a farsi vedere in avanti ma Bardi controlla facilmente. Camillo Ciano! Il Frosinone trova la rete del pari al 33'. Tiro deviato dai trenta metri di Ciano: sinistro che diventa beffardo per Iacobucci e si insacca in rete. Destro dai venticinque metri di De Luca: tentativo rasoterra che trova Bardi attento. Padroni di casa ad un passo dal vantaggio, il diagonale di Citro termina di un soffio fuori. Altra bomba di Ciano da fuori area che per un soffio non trova la doppietta. Termina in parità la prima frazione tra Frosinone e Virtus Entella, alla rete di De Luca ha risposto Camillo Ciano. Prima frazione divertente tra le due compagini che si sono affrontate a viso aperto. (agg. Umberto Tessier)

VANTAGGIO LAMPO DI DE LUCA!

Inizia il match tra Frosinone e Virtus Entella! A sorpresa passano subito in vantaggio gli ospiti! De Luca, arrivato in prestito dall'Atalanta, è abile a mettere dentro su passaggio in profondità di Crimi. Difesa del Frosinone sorpresa nella circostanza. Ci prova Ciano al 4' su punizione ma non inquadra lo specchio della porta. Troiano prova a servire in profondità Diaw, ma il passaggio in profondità è troppo lungo e finisce a fondo campo. Destro dalla lunga distanza del di Citro, Iacobucci para senza problemi. Cross teso di Beghetto, Pellizzer tocca con il tacco e per poco non trova il grandissimo gol, Iacobucci deve impegnarsi per deviare in angolo. Siamo al 20' e resiste il vantaggio a sorpresa della Virtus Entella, partita piacevole fino ad ora. (agg. Umberto Tessier)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Vediamo qualche statistica aggiornata prima del fischio d’inizio del match Frosinone-Entella, atteso in casa dei canarini per la 20^ giornata della Serie B. I ciociari, fermi alla quarta piazza con 31 punti in graduatoria, fra le mura amiche non hanno mai perso, ottenendo cinque vittorie e quattro pareggi. In ogni caso va ricordato che la squadra allenata da Moreno Longo complessivamente ha un buon attacco da 31 gol fatti e una difesa che ha incassato 23 reti fin qui. La Virtus Entella si trova nelle parti basse della classifica: solo la 18^ piazza con 21 punti per i liguri anche a causa di un attacco che ha realizzato solo 23 reti. La difesa del club di Aglietti invece ha fatto meglio di altre, subendo 27 gol finora, dei quali però ben 12 sono arrivati durante i match fuori dai confini del Comunale di Chiavari, 8 invece i gol firmati nelle medesime occasioni. FROSINONE: Bardi, Terranova, Ariaudo, Brighenti; Beghetto, Gori, Maiello, Ciofani; Ciano; Citro, Ciofani. Allenatore: Longo. ENTELLA: Iacobucci, Belli, Pellizzer, Benedetti, Brivio; Palermo, Troiano, Crimi; Diaw, La Mantia, De Luca. Allenatore: Aglietti. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida Frosinone Virtus Entella sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky sul canale 254 del satellite (Sky Calcio 4 HD, codice d'acquisto 411154) con diretta streaming video via internet disponibile sul sito skygo.sky.it, la cui applicazione non comporta costi aggiuntivi.

TESTA A TESTA

Si gioca stasera per la prima volta allo Stadio Stirpe la gara Frosinone-Entella valida per la ventesima giornata di Serie B. Le due squadre si sono affrontate in Ciociaria due volte in passato, entrambe al vecchio Matusa. Il bilancio ci parla di un pareggio e una vittoria dei padroni di casa. Il primo precedente risale al marzo del 2015 quando il match terminò con un rocambolesco 3-3. I diavoli neri passarono in doppio vantaggio con la doppietta di Ferdinando Sforzini, inframezzata da un rosso a Soddimo per il Frosinone. Nonostante l'inferiorità numerica i padroni di casa riuscirono a pareggiare nel primo tempo con le reti di Dionisi e Ciofani e addirittura a ribaltarla all'inizio della ripresa con Dionisi. Nel finale arrivò il rigore del pari con Sforzini che siglava così una tripletta. Nell'agosto del 2016 invece il Frosinone si è imposto 2-0 con i gol di Russo e Ciofani. Staremo a vedere come andrà questa gara. (agg. di Matteo Fantozzi)

I PROTAGONISTI

Il Frosinone attende la visita della Virtus Entella per una sfida che vede i padroni di casa nettamente favoriti. Tante le frecce nell'arco a disposizione dei ciociari che stanno trovando la grande continuità di Camillo Ciano, attaccante cresciuto nelle giovanili del Napoli. Federico Dionisi, quattro reti stagionali, e Danilo Soddimo sono gli altri due calciatori che possono aprire varchi importanti nella difesa ospite. Nella compagine ospite Giuseppe De Luca, calciatore che a fine stagione tornerà all'Atalanta, e Michele Troiano sono le due note positive in una stagione con poche soddisfazioni. Partita che si preannuncia davvero difficile per la Virtus Entella che proverà a fare punti su un campo molto davvero proibitivo. Il Frosinone è stato costruito per provare a tornare in serie A. (agg. Umberto Tessier)

I BOMBER

Il Frosinone, terzo in classifica nel campionato di Serie B, attende la visita di una Virtus Entella invischiata nella lotta per non retrocedere. I ciociari stanno ritrovando le reti di Daniel Ciofani, sei fino ad ora, che anche in serie A dimostrò di avere buone qualità. La compagine di casa ha una rosa di tutto rispetto che può puntare decisamente alla promozione nella massima serie. La compagine ospite si affida invece ad Andrea La Mantia, cinque le reti stagionali, per centrare una salvezza che è diventata davvero complicata. Sfida quindi sulla carta a favore del Frosinone dotato di una qualità tecnica superiore. Ma la cadetteria ci ha insegnato a non dare mai nulla di scontato in un campionato che vive sul filo dell'equilibrio costantemente. (agg. Umberto Tessier)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Frosinone-Virtus Entella, diretta dall'arbitro Serra, si gioca giovedì 21 dicembre 2017 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del turno prenatalizio del campionato di Serie B 2017-2018. Il Frosinone arriva all’ultimo appuntamento casalingo del 2017 in serie positiva da ben undici partite, nelle quali ha raccolto quattro vittorie e sette pareggi. Una striscia in cui non sono mancati i rimpianti, con le vittorie sfumate sul filo di lana contro Empoli, Cesena e Carpi sabato scorso che non hanno permesso alla squadra di Longo di stazionare in zona promozione, ma di ritrovarsi al momento a quattro lunghezze dalla capolista Palermo e a una dal Bari secondo in classifica. La Virtus Entella a quota 21 punti, dieci in meno dei ciociari, è invece in piena zona play out dopo il ko interno contro la Salernitana. Nelle ultime undici partite disputate in campionato, i liguri hanno vinto solamente quella interna contro il Bari, un ruolino di marcia lontano da quello delle ultime due stagioni in cui l’Entella era stata una delle squadre rivelazione del campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I ciociari giocheranno con Bardi in porta, Brighenti, Ariaudo e Terranova come difensori centrali titolari, mentre Matteo Ciofani sarà l’esterno laterale di destra e Crivello l’esterno laterale di sinistra. Mirko Gori e Maiello giocheranno invece al centro della linea mediana. In attacco, tridente con Ciano, Dionisi e Daniel Ciofani. Risponderà la Virtus Entella con Iacobucci in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Belli, Benedetti, Pellizzer e Brivio. A centrocampo spazio a Crimi, Eramo e Troiano, mentre Diaw completerà il tridente offensivo biancoceleste al fianco di La Mantia e Aramu.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli confermati per i due allenatori, gli schieramenti delle due squadre saranno speculari con il 4-3-3 utilizzato sia da Longo per il Frosinone, sia da Aglietti per la Virtus Entella. A Frosinone liguri ko nella scorsa stagione, 2-0 per i ciociari con reti di Russo e Ciofani. 3-3 il risultato del match nel precedente del 14 marzo 2015, reti di Dionisi (doppietta) e Daniel Ciofani per i gialloazzurri, tripletta di Sforzini per l’Entella.

QUOTE E PRONOSTICO

I ciociari sono nettamente favoriti dai bookmaker, con vittoria interna quotata 1.57 da Bwin, mentre Betclic offre a una quota di 3.90 l’eventuale pareggio e William Hill alza fino a 6.50 la quota relativa al successo esterno dei liguri. Over 2.5 quotato 1.88 da Unibet, mentre Bet365 propone a 1.95 la quota dell’under 2.5.

© Riproduzione Riservata.