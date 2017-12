DIRETTA/ Novara Perugia (risultato finale 1-1) streaming video e tv: un punto a testa!

Diretta Novara-Perugia streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie B scontro tra squadre appaiate: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita del Silvio Piola

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 22.28 Fabio Belli

Il Novara ospita il Perugia (foto LaPresse)

DIRETTA NOVARA PERUGIA (RISULTATO FINALE 1-1): UN PUNTO A TESTA!

Novara-Perugia termina con il risultato di 1-1. Succede tutto nella ripresa, con i padroni di casa che passano in vantaggio al 46' con un bel colpo di testa di Maniero su assist di Chajia. Il Perugia getta il cuore oltre l'ostacolo, alza il proprio baricentro e al 79', dopo diverse occasioni create, acciuffa il meritato pareggio con Cerri, che sovrasta Golubovic e capitalizza a dovere il traversone di Del Prete, uno dei migliori in campo. Al Silvio Piola le due squadre si spartiscono la posta in palio: un punto a testa.

DIRETTA NOVARA PERUGIA (1-1): PAREGGIO DI CERRI!

Quando siamo all'80' di gioco il risultato di Novara-Perugia è di 1-1 per effetto del gol di Cerri, che annulla il vantaggio di Maniero. Al 56' Perugia pericoloso con un destro di Bonaiuto; para a terra Montipò, ancora una volta molto reattivo. Al 58' Di Carmine non inquadra lo specchio della porta, esattamente come al 61' Del Prete. Al 69' torna a farsi vedere il Novara con un tentativo di Sciaudone; il suo mancino finisce di poco lontano dallo specchio della porta. Il Perugia vuole pareggiare, quindi mister Breda getta nella mischia Terrani e Pajac al posto di Belmonte e Colombatto. Al 73' Montipò dice no a Cerri. Ma al 79' lo stesso Cerri riesce a trovare il pareggio sfruttando al meglio un bell'assist di Del Prete.

DIRETTA NOVARA PERUGIA (1-0): GOL DI MANIERO!

Quando siamo al 55' di gioco il risultato di Novara-Perugia è di 1-0 in favore dei padroni di casa per effetto del gol siglato da Maniero al 46'. Al rientro in campo dopo l'intervallo gli uomini di Corini hanno sbloccato il match grazie all'attaccante in maglia numero 30, bravo a colpire di testa un bel traversone di Chajia, entrato proprio in questa ripresa al posto di Da Cruz. Intanto sul fronte disciplinare ricordiamo i due ammoniti del match: Mantovani per il Novara e Volta per il Perugia.

DIRETTA NOVARA PERUGIA (0-0): FINE PRIMO TEMPO!

Il primo tempo di Novara-Perugia si è chiuso sul risultato di 0-0. Reti inviolate allo stadio Silvio Piola, anche se le due squadre hanno creato diverse chance per passare in vantaggio. Nel finale di frazione, al 34' Colombatto sfiora l'1-0 con un sinistro da punizione; Montipò ci mette i pugni e respinge. Al 41' ancora Colombatto pericoloso con un mancino velenoso da distanza siderale; il pallone non si abbassa quanto dovrebbe. Al 44' squillo del Perugia con Cerri, che raccoglie il traversone di Bianco senza però inquadrare il bersaglio grosso da posizione interessante.

DIRETTA NOVARA PERUGIA (0-0): IL RISULTATO NON SI SBLOCCA!

Alla mezzora di gioco il risultato di Novara-Perugia è sempre fermo sullo 0-0. Salgono i ritmi di gioco e cresce anche il numero di occasioni. Dopo il tentativo di Casarini, la risposta del Perugia arriva al 15'. Belmonte mette in mezzo un bel traversone, sul quale si avventa Bonaiuto, che con un geniale colpo di tacco impegna Montipò in una parata in tuffo. Al 16' ci prova Del Prete dagli sviluppi di un corner; colpo di testa alto. Un minuto più tardi ancora Perugia pericoloso, questa volta con Di Carmine, che arriva sulla sponda di Cerri ma cicca il sinistro al momento della conclusione. È un buon momento per gli umbri, che ci provano ancora con un bolide dalla distanza di Del Prete. Il Novara decide di passare al contrattacco con Casarini (Nocchi alza in angolo) e Maniero (incornata fuori misura di non molto).

DIRETTA NOVARA PERUGIA (0-0): OCCASIONE PER CASARINI!

Quando siamo al 10' di gioco il risultato di Novara-Perugia è sempre fermo sullo 0-0. Avvio molto equilibrato, con le due squadre ancora invischiate nella classica fase di studio. Il Novara si è schierato con il 3-4-3, con Maniero, Di Mariano e Da Cruz a formare il tridente offensivo; Perugia con un ordinato 4-4-2, dove Di Carmine e Cerri compongono l'attacco umbro. Al 5' prima iniziativa dei locali; Dickmann attiva il radar e mette una gran palla all'altezza del secondo palo per il tentativo di Calderoni, murato in qualche modo da Del Prete. All'8 primo giallo del match a Volta per un fallo del difensore su Da Cruz. Al 10' occasione per il Perugia con Casarini; il centrocampista tenta la battuta dopo aver calciato una punizione ma il suo mancino, debole, viene neutralizzato senza problemi da Nocchi.

DIRETTA NOVARA PERUGIA (0-0): FORMAZIONI UFFICIALI!

Novara Perugia sta finalmente per cominciare: diamo allora un occhio alle statistiche di peso firmate dai due club attesi oggi in campo per la 20^ giornata della Cadetteria. I piemontesi, fermi al 14^ gradino della classifica generale della Serie B, sono in realtà all'ultimo posto per punti fatti in casa, con due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte messi nel ruolino di marcia. Gli azzurri in totale hanno 22 reti fatte e altrettante subite: di queste però ben 12 sono però soccorse tra le mura del Piola, dove tra l'altro il club piemontese ha firmato a favore solo 9 gol. Il Perugia, tredicesimo in graduatoria con 23 punti (gli stessi del Novara) in trasferta ha vinto una sola volta e segnato 15 reti. Ricordiamo poi che complessivamente i grifoni sono andati in gol 32 volte e vantano il terzo attacco miglior del campionato cadetto 2017-2018. Ecco le formazioni ufficiali che scendono in campo al Piola, il calcio d’inizio è alle ore 20:30. NOVARA (3-4-3): Montipò; Golubovic, Troest, Mantovani; Dickmann, Moscati, Casarini, Calderoni; Da Cruz, R. Maniero, Di Mariano. Allenatore: Eugenio Corini PERUGIA (4-4-2): Nocchi; Zanon, Volta, Monaco, Belmonte; Del Prete, Colombatto, R. Bianco, Buonaiuto; Di Carmine, Cerri. Allenatore: Roberto Breda (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida del Silvio Piola Novara Perugia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky sul canale 256 del satellite (Sky Calcio 6 HD, il codice d'acquisto per i non abbonati al pacchetto Calcio 411165) con diretta streaming video come sempre disponibile sul sito skygo.sky.it, senza costi aggiuntivi e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

I TESTA A TESTA

Novara-Perugia si è giocata allo Stadio Silvio Piola in tre occasioni con un bilancio nettamente in equilibrio. Infatti le due squadre hanno entrambe raccolto una vittoria oltre a un pareggio. L'ultimo precedente risale allo scorso aprile con il grifone che si impose col risultato di 1-0. La partita fu decisa da una rete di Jacopo Dezi a quindici minuti dalla fine. L'unico pareggio invece risale al 25 aprile del 2016 un rocambolesco 2-2 che vide il Grifone andare due volte in vantaggio, facendosi raggiungere due volte. Le reti di Guberti e Aguirre furono raggiunte da quelle di Gonzales ed Evacuo. La vittoria dei piemontesi invece risale all'ottobre del 2009 quando le due compagini si affrontarono nel campionato di Lega Pro, gara terminata col risultato di 2-1. Al momento Novara e Perugia sono appaiate in classifica con 23 punti tra tredicesimo e quattordicesimo posto. Entrambe devono fare molta attenzione perché i playout sono due punti sotto. (agg. di Matteo Fantozzi)

I PROTAGONISTI

Il Perugia fa visita al Novara in una sfida importante per entrambe le compagini protagoniste di una stagione complicata. Gli umbri hanno trovato in Kwang-Somg Han, proveniente dal Cagliari in prestito, un ottimo elemento, anche se ha frenato un po' nel corso della stagione. Cristian Buonaiuto e Alberto Cerri, attaccante arrivato in prestito dalla Juventus, sono i due uomini che possono far male al Novara. Padroni di casa che invece si affidano a Francesco Di Mariano e Marco Moscati, tre reti stagionali per entrambi. Di Mariano è cresciuto nel vivaio della Roma mentre Marco Moscati è arrivato in prestito dal Livorno. Due giovani che hanno una grande voglia di mettersi in mostra e fare bene. (agg. Umberto Tessier)

I BOMBER

Novara e Perugia sono appaiate in classifica a quota ventitrè punti in una stagione fino ad ora avara di soddisfazioni. Alessio Da Cruz, cinque reti in stagione, è il bomber della compagine piemontese. L'ala di origini olandesi, classe 97', ha già attirato le attenzioni di alcuni club della serie A tra cui il Genoa. Samuel Di Carmine, dieci reti in stagione, sta disputando una stagione ad altissimi livelli. Il classe 88', nato a Firenze, sta provando a portare il Perugia nelle zone tranquille di classifica dopo un periodo fatto di poche gioie. Partita quindi che si preannuncia estremamente equilibrata tra due squadre partite con bel altre ambizioni e che invece si trovano a lottare per la salvezza. Scopriremo chi sarà capace di portare a casa una vittoria importantissima. (agg. Umberto Tessier)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Novara-Perugia, che sarà diretta dall'arbitro Nasca e si gioca giovedì 21 dicembre 2017 alle ore 20.30, sarà una delle partite del turno precedente al Natale del campionato di Serie B 2017-2018. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento reduci da due pesanti sconfitte. Il Novara non vince da tre partite, dal blitz esterno in casa del Venezia, ed è caduto contro un Pescara in crisi, sprecando molto in fase offensiva. Il Perugia non ha superato l’ennesimo esame di maturità facendosi battere nettamente in casa, 1-3, da Bari. La classifica delle due compagini risente ovviamente di questi risultati: Novara e Perugia si trovano al momento appaiate in classifica a quota 23 punti, con due sole lunghezze di vantaggio sulla Virtus Entella ed il quintultimo posto, ovvero sulla zona play out. Un rischio da allontanare al più presto, prima ancora di pensare ad una possibile rimonta verso la zona play off.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PERUGIA

Le probabili formazioni che si confronteranno presso lo stadio Silvio Piola: il Novara scenderà in campo con Montipò in porta, il serbo Golubovic in difesa al fianco del danese Troest e di Del Fabro, mentre Dickmann sarà l’esterno laterale di destra e Di Mariano l’esterno laterale di sinistra. Al centro della linea mediana si muoveranno lo spagnolo Orlandi, Sciaudone e Casarini, mentre in attacco l’olandese Da Cruzo farà coppia con Maniero. Risponderà il Perugia con Rosati in porta alle spalle dei due difensori centrali Monaco e Dossena. Del Prete sarà impiegato in posizione di terzino destro e il croato Pajac sarà impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre la linea a quattro di centrocampo sarà schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Terrani, Colombatto, Bianco e Buonaiuto. In attacco, confermato il tandem Di Carmine-Cerri.

TATTICA E PRECEDENTI

3-5-2 per il Novara di Corini, 4-4-2 per il Perugia allenato da Breda. L’ultimo precedente in Piemonte risale al 21 aprile scorso, 1-0 per il Perugia con rete decisiva siglata da Dezi. 2-2 il 25 aprile del 2016 con Perugia due volte in vantaggio con Guberti e Aguirre, ma raggiunto prima da Gonzales e poi da Evacuo. L’ultima vittoria del Novara in casa risale al 25 ottobre del 2009, 2-1 nel campionato di Lega Pro Prima Divisione.

QUOTE E PRONOSTICO

Per le agenzie di scommesse, piemontesi lievemente favoriti con quota per la vittoria interna fissata a 2.62 da William Hill, mentre il successo esterno dei grifoni viene proposto a 2.80 da Betclic e l’eventuale pareggio a una quota di 3.10 da Bwin. Under 2.5 quotato 1.66 da Bet365, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.16 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.