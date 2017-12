Diretta / Ravenna Gentofte (risultato finale 3-2) streaming video e tv: è finita! (Challenge Cup)

Diretta Ravenna Gentofte: streaming video e tv, orario e risultato live del match di volley maschile, quale partita di ritorno dei 16^ di finale della Challenge Cup.

21 dicembre 2017

La formazione di Ravenna - Diretta Ravenna Gentofte (da facebook ufficiale)

DIRETTA RAVENNA GENTOFTE (3-2): TIE-BREAK

La quinta e decisiva ripresa del match inizia con molto equilibrio. Ravenna prova a fuggire ma i danesi riescono a rispondere colpo su colpo: 3-3. Mazzone da posizione defilata riesce a concludere con precisione centrando l'angolo più lontano. In fase di possesso il Gentofte si affida invece a Mikelsons: sono sue le idee e gli assist sotto rete. Kjaer e Jensen non riescono però a tradurre in punti le intuizioni del compagno. I romagnoli approfittano di qualche errore avversario per compiere quello che è lo scatto decisivo: 10-6. Nel finale i danesi gettano la spugna mentre Ravenna si fa trovare pronta e concreta sotto rete. RIsultato del tie-break: 15-9. Vince la Bunge.

QUARTO SET

Il quarto set comincia con le due squadre subito determinate a non perdere terreno. La gara si rende spettacolare offrendo giocate di qualità sia da una parte che dall'altra. Diamantini cerca e trova l'angolo chiamando a raccolta i compagni. I danesi provano a rimanere in scia degli avversari: 8-6 e Ravenna in vantaggio al time-out tecnico. Dopo la breve pausa il Gentofte approfitta di qualche errore avversario riuscendo a portarsi avanti nel parziale. Botta e risposta da una parte e dall'altra. Gara molto intensa. Appena una squadra dà l'impressione di poter allungare subito viene ripresa: 20-20. Nel finale Ravenna accusa un pò di stanchezza sbagliando troppo. Il quarto set se lo prende Gentofte: 25-27. Si va al tie-break.

TERZO SET

Dopo la sconfitta subita nel set precedente Ravenna prova subito a riscattarsi proponendo battute velenose e schiacciate violente. Tuttavia la fretta è brutta consigliera, il Gentofte riesce a rimanere in scia dell'avversario e sfruttando qualche errore di valutazione avversario riesce subito a pareggiare: 4-4. La partita è dunque equilibrata. I romagnoli riescono a far circolare bene la sfera ridestando le ottime impressioni sprigionate nel primo set. I danesi con il passare del tempo danno invece la sensazione di aver lavorato molto proprio sulle transizioni avversarie: muri efficaci e molta attenzione sulle seconde palle. Ravenna riesce comunque a condurre il gioco portandosi sul 16-13. I romagnoli non si fanno intimorire mantenendo polso e attenzione nella parte finale del terzo set. Questa ripresa se la aggiudica la Bunge. Risultato finale 25-23.

SECONDO SET

Inizio di gara alquanto equilibrato. Ravenna spinta da Gutierrez prova subito a pungere portandosi sul 2-0 ma non basta. Gli avversari restano sul pezzo rispondendo colpo su colpo. Si va sul 3-2. Rispetto al primo set i danesi sbagliano di meno raccogliendo le indicazioni a muro del tecnico. I romagnoli sbagliano un pò troppo nella parte centrale del set regalando troppi punti agli avversari. Il Gentofte propone freddezza e risolutezza giocando una pallavolo semplice, sicura ma efficace. Si va sul 14-16. Il PalaMauro spinge i padroni di casa a un'immediata reazione nel momento decisivo (forse) della gara. I danesi però si mostrano superiori sotto rete conquistando diversi punti a muro. Ravenna si sveglia tardi e il secondo set va al Gentofte. Risultato finale 20-25.

PRIMO SET

Ravenna parte bene proponendo subito un'ottima circolazione di palla. Orduna trova spazio per colpire. Gli avversari rispondono colpo su colpo ma i padroni di casa in fase di non possesso sono molto attenti: 5-3 dopo pochi minuti di gioco. Il Gentofte riesce a rimanere in partita solo nella prima parte del set, i romagnoli ben presto acceleranno in maniera decisiva. Poglajen e Raffaelli riescono a colpire con frequenza. Gli avversari d'altro canto arrivano spesso in ritardo sui palloni sporchi mostrando una certa confusione in fase difensiva. Ravenna ne approfitta e vola. Anche in fase di possesso gli ospiti sbagliano parecchio. Ravenna va sul 18-6. I palloni dosati dai giocatori di casa sono precisi e imprevedibili: 23-8. Nel finale i danesi gettano ben presto la spugna. I romagnoli vincono 25-9 e si aggiudicano il primo set.

SI COMINCIA!

Sta per accendersi la partita tra Ravenna e Gentofte: a minuti il Pala De Andrè vedrà in campo infatti i ragazzi di Fabio Soli, ben intenzionati a consegnare i propri tifosi un ultimo regalo di natale. La qualificazione ai prossimi ottavi di finale della Challenge cup dopo tutto è proprio vicina: come abbiamo detto prima, ai romagnoli basterebbe vincere due parziali per passare il turno. Chiaramente Ravenna scenderà in campo per vincere, e così pure il Gentofte, che pure ha ormai quasi ogni speranza di accedere alla prossima fase della Challenge Cup. Seguendo il tabellone quindi Ravenna dovrebbe essere il prossimo avversario della vincente tra gli ucraini del Lokomotiv Kharkiv e i cechi del Volejbal Brno: purtroppo la Cev non ha ancora reso noto quando si volgerà questa parte della competizione. Ma è già ora di dare la parola al campo: si comincia!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Ravenna e Gentofte, attesa per le ore 19.30 non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una possibile diretta streaming video del match di volley maschile. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di rimanere collegati al portale e ai profili social della formazione romagnola per rimanere sempre aggiornati sull’andamento dell'incontro.

LA PARTITA DI ANDATA

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio del match di Challenge Cup tra Ravenna e Gentofte: vediamo allora che era successo nella partita di andata che si era svolto scorso 6 dicembre in terra danese. Come abbiamo già detto il tabellone in quell’occasione aveva arriso ai ravennati di Fabio Soli vincenti per 3-0 e con parziali senza dubbio importanti 19-25, 12-25, 20 25. In tutto il match è quindi durato appena 69 minuti: ecco quindi che si aspettiamo una prestazione simile dal romagnoli anche questa sera al Pala De Andrè. Da ricordare poi che i numeri avevano particolarmente premiato la prestazione di Paul Buchegger autore di 14 punti e 7 break point, e premito anche come miglior schiacciatore del match con 12 attacchi vincenti. Da segnalare infine la bella prestazione di Cristian Gabriel Poglajen, miglior ricevitore con il 86% di efficacia nel fondamentale e 13 punti firmati.

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Ravenna Gentofte, diretta dagli arbitri Christos Maifoshis e Deniz Demir è la partita di volley maschile attesa per le ore 19.30 di oggi 21 dicembre 2017 al Pala De Andrè, e valida come ritorno dei 16^ di finale della Challenge Cup. La squadra di Fabio Soli punta quindi oggi a chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di finale grazie anche al supporto del sempre caldissimo pubblico di casa. Sulla carta l’obbiettivo è senza dubbio alla portata dei ravennnati, che nella loro prima trasferta europea in terra danese hanno trovato un agile vittoria per 3-0, che ha pure permesso al coach Soli di fare qualche esperimento in campo. Ecco quindi che tale impostazione si potrebbe ripetersi oggi al Pala De Andrè: di per se infatti a Ravenna basterà vincere due set per accedere alla prossima fase della terza competizione europeo per club.

QUI RAVENNA

Forti del 3-0 ottenuto nella partita di andata, per la squadra di Fabio Soli la sfida di questa sera non dovrebbe riservare particolari sorprese e pure ci aspettiamo anche qualche esperimento tattico da parte dello stesso allenatore, come già aveva fatto in Danimarca. Va però detto che Ravenna di non si presenta di fronte al pubblico di casa con il miglior biglietto da visita, visto che negli ultimi 5 incontri ha raccolto appena due vittorie (una contro il Gentofte, e l’altra in Superlega contro Vibo Valentia). Gli ultim turni della Serie A1 hanno riservato infatti due sconfitte pesantissime, maturate contro Modena e Monza, che di certo non hanno fatto bene al clima dello spogliatoio.

QUI GENTOFTE

Benché il Gentofte vanti il primo posto nella classifica del campionato nazionale (20 punti in 7 giornate disputate) e stia facendo anche molto bene nella Landspokal Cup, l’ipotesi di un ribaltone oggi al Pala de Andrè rimane molto lontana. Pur avendo messo in campo una buona pallavolo nella partita di andata, la squadra danese risulta tecnicamente e fisicamente inferiore a quella romagnola, che quindi oggi dovrebbe trovare agilmente il passaggio del turno. Se il ribaltone appare improbabile non sarà però impossible vedere un match estremamente combattuto, specialmente da parte dello stesso Gentofte.

