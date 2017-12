Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (20^ giornata)

Risultati Serie B, 20^ giornata: diretta gol live score e classifica aggiornata delle partite che giovedì 21 dicembre chiudono la penultima giornata di andata del campionato cadetto

21 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Serie B, 20^ giornata (Foto LaPresse)

La ventesima giornata della Serie B 2017-2018 è stata aperta dall’anticipo Venezia-Cremonese: il turno si giocherà per il resto nella serata di giovedì 21 dicembre, con tutte le partite che inizieranno alle ore 20:30. Ecco il dettaglio delle gare in programma: Ascoli-Pescara, Bari-Parma, Cesena-Palermo, Cittadella-Carpi, Empoli-Brescia, Frosinone-Entella, Novara-Perugia, Salernitana-Foggia, Spezia-Avellino e Ternana-Pro Vercelli. Ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione del girone di andata: lo vivremo tra il 27 e il 28 dicembre e poi, come di consueto, il campionato cadetto andrà in vacanza tornando solo a fine gennaio. Impazza anche la lotta per assicurarsi il titolo di campione d’inverno: platonico, ma pur sempre importante anche e soprattutto per il morale.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (20^ GIORNATA)

LA SITUAZIONE IN VETTA

Il Palermo entra nel turno come capolista: i rosanero stanno finalmente riuscendo a trovare la continuità che nessuna delle precedenti capolista aveva trovato, e quando arriviamo alla boa di metà stagione sembra aver fatto il passo decisivo per prendere il largo o, comunque, confermarsi la favorita per la promozione diretta. Alle sue spalle è rimasto il Bari, che pur con qualche sussulto di troppo sta vivendo la miglior stagione da quando è scivolato in Serie B e sogna in grande; il Frosinone potrebbe centrare la seconda promozione in quattro anni, l’Empoli può tornare immediatamente in Serie A (come il Palermo) mentre il Parma, che entra nel turno con il terzo posto in classifica - al pari dei ciociari - potrebbe addirittura prendersi la terza promozione consecutiva, riuscendo in sole tre stagioni ad arrivare dalla Serie D al massimo campionato, abbandonato nel maggio 2015.

LA LOTTA PER I PLAYOFF

Parlare adesso di lotta per i playoff è complicato: tante squadre sono in corsa, anche quelle che oggi devono preoccuparsi maggiormente di quello che succede alle loro spalle. Volendo però considerare quale sia la situazione del momento, dobbiamo dire che all’inizio del turno Parma e Frosinone sarebbero state le squadre qualificate direttamente alla semifinale degli spareggi; l’Empoli avrebbe dovuto sfidare il Venezia nel primo turno, dove si sarebbe giocata anche la partita tra Cittadella e Cremonese. Già oggi potrebbero entrare in zona playoff Salernitana e Spezia, che arrivano da vittorie esterne; continua a sperarci il Carpi, si è rimesso in corsa anche il Pescara e occhio al Perugia, pericolante e incostante ma pur sempre con i mezzi giusti per riuscire a entrare nelle prime otto, dove è stato piuttosto costantemente nelle ultime stagioni.

IL FONDO DELLA CLASSIFICA

In fondo alla classifica rimane mestamente l’Ascoli: i marchigiani devono recuperare tre lunghezze per agganciare almeno i playout e sei per salvarsi direttamente. La situazione inizia a farsi davvero pericolosa e poco risolvibile; insieme all’Ascoli le attuali retrocesse sarebbero Ternana e Pro Vercelli, che si affrontano in una delicatissima sfida diretta. Foggia e Virtus Entella dovrebbero giocare lo spareggio, ma sperano ovviamente di coinvolgere altre squadre: Brescia e Cesena non hanno mai trovato il ritmo giusto e restano ad un passo dalla zona calda, come l’Avellino che invece si era spinto anche a sognare la promozione diretta prima di crollare e ritrovarsi in un contesto davvero complicato.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA, 20^ GIORNATA

ore 20:30 Ascoli-Pescara

ore 20:30 Bari-Parma

ore 20:30 Cesena-Palermo

ore 20:30 Cittadella-Carpi

ore 20:30 Empoli-Brescia

ore 20:30 Frosinone-Entella

ore 20:30 Novara-Perugia

ore 20:30 Salernitana-Foggia

ore 20:30 Spezia-Avellino

ore 20:30 Ternana-Pro Vercelli

CLASSIFICA

Palermo 35

Bari 32

Parma, Frosinone 31

Empoli 30

Cittadella 29

Cremonese, Venezia 28

Salernitana, Spezia 26

Carpi 25

Pescara 24

Perugia, Novara 23

Avellino, Brescia, Cesena 22

Entella 21

Foggia 19

Ternana, Pro Vercelli 18

Ascoli 16

