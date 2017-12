DIRETTA/ Salernitana Foggia (risultato finale 0-3) streaming video e tv: trionfo dei pugliesi!

Diretta Salernitana Foggia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Colantuono cerca la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie B

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 22.34 Claudio Franceschini

Diretta Salernitana Foggia, Serie B 20^ giornata (Foto LaPresse)

DIRETTA SALERNITANA FOGGIA (RISULTATO FINALE 0-3): TRIONFO DEI PUGLIESI!

Salernitana-Foggia termina con il risultato di 3-0 in favore degli ospiti, che trovano la vittoria nei minuti finali con tre reti pesantissime. All'83' Floriano sblocca il match: Gerbo mette in area un traversone insidioso sul quale si avventa il numero 27 rossonero, che anticipa tutti e batte Adamonis. All'88' ecco il raddoppio di Agazzi, con un destro dal limite dell'area. Infine al 96' è ancora Floriano ad andare a segno per la sua doppietta personale. La Salernitana colpisce il terzo legno della serata con Rossi.

DIRETTA SALERNITANA FOGGIA (0-0): PALO DI SPROCATI!

Quando siamo all'80' di gioco il risultato di Salernitana-Foggia è sempre fermo sullo 0-0. Al 64' la Salernitana sfiora il vantaggio con Sprocati, che colpisce il secondo legno della serata per i granata dopo la traversa di Signorelli. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone arriva a Sprocati che controlla e calcia da buona posizione. Soltanto il palo salva Tarolli, reattivo anche al 72' sulla girata velenosa di Di Roberto.

DIRETTA SALERNITANA FOGGIA (0-0): OCCASIONE PER AGAZZI!

Quando siamo al 55' di gioco il risultato di Salernitana-Foggia è sempre fermo sullo 0-0. Al 49' prima occasione del secondo tempo per la Salernitana; dagli sviluppi di un corner di Ricci, Signorelli stacca di testa ma la sfera finisce alta di pochissimo. Al 55' Signorelli, uno dei migliori in campo, apre sulla sinistra per Sprocati, che prova a beffare Tarolli con un diagonale. Il portiere ospite para senza particolari problemi. Al 56' il Foggia si fa vedere in zona offensiva; il suo tentativo da posizione interessante viene in qualche modo respinto da Adamonis.

DIRETTA SALERNITANA FOGGIA (0-0): TRAVERSA DI SIGNORELLI!

Il primo tempo di Salernitana-Foggia va in archivio con il risultato di 0-0. Non si sblocca il match dell'Arechi, anche se i padroni di casa avrebbero decisamente meritato di andare a riposo forti del vantaggio. Nel finale altre due nitide chance per la Salernitana, pericolosa prima con Kiyine poi con Signorelli. Al 43' il giovane Kiyine lascia partire un diagonale respinto in qualche modo da Tarolli, mentre al 44' Signorelli colpisce la traversa con un colpo di testa dagli sviluppi di un corner.

DIRETTA SALERNITANA FOGGIA (0-0): BOCALON SFIORA IL VANTAGGIO!

Alla mezzora di gioco il risultato di Salernitana-Foggia è sempre fermo sullo 0-0. I ritmi continuano a essere elevati, ma fin qui nessuno è riuscito a trovare il gol del vantaggio. Al 16' Deli impegna Adamonis con una conclusione insidiosa. Due minuto più tardi la Salernitana sfiora l'1-0 con Bocalon; decisiva la parata ravvicinata di Tarolli. Al 21' altra chance per i granata, questa volta con Kiyine; ancora una volta Tarolli riesce a salvarsi.

DIRETTA SALERNITANA FOGGIA (0-0): OCCASIONE PER SIGNORELLI!

Quando siamo al 10' di gioco il risultato di Salernitana-Foggia è sempre fermo sullo 0-0. Gara caldissima quella in scena allo stadio Arechi, dove si affrontano due formazioni le cui tifoserie sono separate da una grande rivalità sportiva. La posta in palio è molto alta anche ai fini della classifica, dunque entrambe le formazioni ambiscono ai tre punti. Il Foggia prova subito un'improbabile tentativo dopo la battuta del calcio d'inizio; la conclusione di Chiricò finisce ampiamente sul fondo. Al 6' occasione per la Salernitana: Signorelli carica il tiro da fuori mancando di poco il bersaglio grosso. I ritmi sono elevati, la partita è piacevole. Ma il risultato non si è ancora sbloccato.

DIRETTA SALERNITANA FOGGIA (0-0): FORMAZIONI UFFICIALI!

Salernitana Foggia sta per cominciare: controlliamo qualche numero importante delle due squadre in campo all’Arechi alla viglia di questa intensa 20^ giornata della Serie B. I campani, che nella graduatoria generale vantano il nono piazzamento con 26 punti a bilancio, tra le mura di casa non hanno mai perso, vincendo due volte e pareggiando in altre sette occasioni già occorse. a poi detto che la squadra di Colantuono ha segnato 14 reti e ne ha prese 11. Il Foggia, fermo invece alla 19^ posizione con solo 19 punti a bilancio, nelle gare esterne ha vinto tre volte, ma registra nel contempo anche la seconda peggior difesa fuori casa con 22 reti incassate. I satanelli complessivamente hanno un discreto attacco viste le 29 reti firmate finora, ma hanno la peggior difesa del campionato cadetto in corso, avendo incassato ben 29 reti fino a questo momento. Ecco ora le formazioni ufficiali: finalmente si gioca! SALERNITANA (4-2-3-1): Adamonis; Pucino, Schiavi, Mantovani, Vitale; Signorelli, Ricci; Gatto, Kiyine, Sprocati; Bocalon. Allenatore: Stefano Colantuono. FOGGIA (3-5-2): Tarolli; Martinelli, Camporese, Loiacono; Gerbo, Agazzi, Agnelli, Deli, Rubin; Chiricò, Beretta. Allenatore: Giovanni Stroppa (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Foggia, come tutte le partite di Serie B, è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: l’appuntamento è sul canale Sky Calcio 3 (codice d’acquisto 411176) con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video con l’applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio manda in onda, in tempo reale, le fasi salienti di tutte le partite del campionato cadetto che si giocano in contemporanea.

I TESTA A TESTA

Il match Salernitanta-Foggia ha quattro precedenti nella sua storia, due giocati allo Stadio Arechi e altrettanti al Pino Zaccheria. Il bilancio ci parla di tre pareggi e una vittoria per i rossoneri. Il Foggia si impose contro gli amaranto nella stagione 2006/07 col risultato di 3-0 in un match valido per la Lega Pro. Il match non si è mai disputato invece nella categoria cadetta dove sarà una prima volta in assoluto proprio quest'oggi per la ventesima giornata di Serie B. La Salernitana ha cambiato allenatore la scorsa settimana con Stefano Colantuono che ha perso il posto di Alberto Bollini. Questo ha permesso al cavalluccio marino di tornare a vincere con un 2-0 esterno a Chiavari contro l'Entella. Il successo mancava dal 28 ottobre. Dall'altra parte invece i rossoneri sono decisamente più in difficoltà e hanno raccolto appena due punti nelle ultime cinque gare disputate. (agg. di Matteo Fantozzi)

I PROTAGONISTI

Il Foggia sfida la Salernitana in una trasferta che presenta tante insidie visto anche l'ottimo stato di forma della compagine campana. I granata si affidano a Mattia Sprocati e Alejandro Rodriguez per superare una delle peggiori difese della cadetteria. Alejandro Rodriguez, classe 91' arrivato in prestito dal Chievo, ha l'esperienza giusta per superare una difesa costantemente allo sbando. Nel Foggia invece stanno brillando Giacomo Beretta e Cosimo Chiricò, rispettivamente autori di cinque e quattro reti in stagione. Il classe 92' Beretta è arrivato in prestito dal Milan e spera di convincere i rossoneri a puntare definitivamente su di lui. Chiricò invece sta disputando una delle sue migliori stagioni dopo tanto girovagare nelle serie minori. (agg. Umberto Tessier)

I BOMBER

La Salernitana attende la visita di un Foggia che naviga nella parte bassa della graduatoria. Riccardo Bocalon, sei reti in stagione, è il capocannoniere della compagine campana. La Salernitana sta disputando un'ottima stagione e può puntare tranquillamente alla zona playoff. Fabio Mazzeo, bomber del Foggia con otto centri, sta facendo le fortune della compagine guidata da Stroppa. Con la sua esperienza sta provando a portare fuori dalla zona salvezza la compagine pugliese che è stata protagonista di una grande rimonta in casa contro il Venezia. A Salerno proverà il colpo importante per riprende la strada giusta e lottare. Il Foggia segna con grande facilità ma subisce anche molto, all'Arechi ci sarà sicuramente da divertirsi. (agg. Umberto Tessier)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Salernitana Foggia, che sarà diretta dall’arbitro Valerio Marini, si gioca per la ventesima giornata della Serie B 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:30 di giovedì 21 dicembre per un turno che andrà in scena tutto in notturna, e che rappresenta anche il penultimo appuntamento del girone di andata. Le due squadre si trovano a 7 punti di distanza: la Salernitana ha rilanciato le proprie ambizioni di playoff con l’ultima vittoria sul campo dell’Entella, mentre il Foggia ha rimontato in maniera incredibile il Venezia ma resta comunque nella zona calda, e se il campionato finisse oggi dovrebbe giocare il playoff per non retrocedere contro la stessa Entella. Un’occasione da non sprecare per i campani, che con una vittoria potrebbero migliorare sensibilmente la loro posizione, al netto ovviamente di quello che faranno le altre squadre.

IL CONTESTO

Buona la prima per Stefano Colantuono: l’esperto allenatore ha sostituito Alberto Bollini sulla panchina della Salernitana e si è subito preso una vittoria che la squadra aveva mancato nelle precedenti sei partite. I gol di Sofian Kiyine e Alessandro Rossi hanno permesso ai campani di fare il colpo a Chiavari; la classifica corta ha fatto il resto, adesso la Salernitana sogna i playoff e questo va anche ascritto al lavoro di Bollini, che pur vincendo poco (4 partite) era riuscito a limitare il suo cammino a sole tre sconfitte (fatali però le due consecutive contro Cittadella e Brescia). Sono cinque le partite senza vittorie per il Foggia, che però nell’anticipo dello scorso venerdì ha evitato la quarta sconfitta consecutiva rimontando il Venezia nel finale; i satanelli hanno vinto soltanto una volta nelle ultime sette e due nelle ultime 10, un periodo di tempo nel quale hanno centrato 9 punti. Tuttavia la squadra fa meglio in trasferta che in casa: lontano dallo Zaccheria sono arrivate tre delle quattro vittorie stagionali, con anche due pareggi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA FOGGIA

Squalificato Minala, Colantuono darà spazio a uno tra Signorelli (favorito) e Odjer a centrocampo; la formazione della Salernitana dovrebbe limitarsi a questa singola variazione rispetto alla vittoria di Chiavari, e dunque sarà schierata con il 4-2-3-1 nel quale davanti ad Adamonis agiranno Pucino e Vitale come esterni, con Schiavi e Valerio Mantovani centrali. A centrocampo confermato Matteo Ricci, con Kiyine che invece sarà il battitore libero alle spalle delle due punte, con una posizione che può portare la squadra a giocare con il 4-3-3 in certi tratti della gara. Gatto e Sprocati sugli esterni, mentre Bocalon dovrebbe avere ancora la meglio su Rossi e Alejandro Rodriguez. Nel Foggia potrebbe tornare Mazzeo, che aveva già provato a essere in campo contro il Venezia; l’attaccante però dovrebbe fare panchina in ogni caso, con Chiricò che affiancherà ancora Beretta. Possibile anche il ritorno di Rubin che se la gioca con Celli a sinistra; dall’altra parte ci sarà Gerbo, in mezzo al campo invece capitan Agnelli sarà come sempre supportato da Davide Agazzi e Vacca, che sono favoriti su Deli (autore del gol del pareggio contro il Venezia). Difesa a tre con Camporese supportato da Martinelli e Coletti; in porta è confermato Tarolli, che ormai si è stabilmente preso i gradi del titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la Salernitana ad essere favorita per la partita, almeno secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: per la vittoria dei campani infatti la quota è di 2,05 il valore della posta, mentre siamo a 3,40 per il segno 2 che identifica il colpo esterno del Foggia. Dovrete giocare il segno X qualora pensiate che la partita finirà pari, e azzeccando la previsione il vostro guadagno sarebbe di 3,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la sfida dell’Arechi.

