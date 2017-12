Diretta/ Spezia Avellino (risultato finale 1-0) streaming video e tv: decide un gol di Marilungo!

Diretta Spezia Avellino: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Picco.

DIRETTA SPEZIA AVELLINO (RISULTATO FINALE 1-0): DECIDE MARILUNGO!

Spezia-Avellino termina con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa per effetto del gol siglato al 12' da Marilungo, bravo a sfruttare al meglio un geniale assist di Pessina. Troppo poco incisivo l'Avellino, che si è fatto vedere soltanto a sprazzi. Gli irpini hanno fatto meglio nella ripresa, dove erano andati in gol con Castaldo prima della decisione dell'arbitro di annullare la marcatura per un presunto fallo dell'attaccante ospite. Ai punti, tuttavia, meglio i liguri che hanno meritato la vittoria.

DIRETTA SPEZIA AVELLINO (1-0): IRPINI A CACCIA DEL PARI!

Quando siamo all'80' di gioco il risultato di Spezia-Avellino è sempre fermo sull'1-0 in favore dei padroni di casa per effetto del gol realizzato nel primo tempo da Marilungo. Al 55' Ardemagni ci prova dal limite ma il suo sinistro termina sul fondo di pochissimo. Poco dopo ci provano anche Pecorini e Castaldo, ma nessuno dei due riesce a trafiggere Di Gennaro. In questo finale anche Forte prova a farsi notare con una conclusione dalla distanza che termina abbondantemente alta. I ritmi stanno calando dopo una gara fin qui avvincente.

DIRETTA SPEZIA AVELLINO (1-0): ANNULLATO GOL A CASTALDO!

Quando siamo al 55' di gioco il risultato di Spezia-Avellino è sempre fermo sull'1-0 in favore dei liguri per effetto del gol messo a segno da Marilungo al 12' del primo tempo. In questa ripresa Avellino subito pericoloso con un colpo di testa di D'Angelo, parato senza problemi da Di Gennaro. Al 52' gol annullato all'Avellino: Castaldo batte Di Gennaro con un bel mancino ma il signor Pezzutto annulla tutto per un fallo dell'attaccante in area rival prima della battuta a rete.

DIRETTA SPEZIA AVELLINO (1-0): FINE PRIMO TEMPO!

Il primo tempo di Spezia-Avellino termina con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa, in vantaggio grazie al gol realizzato da Marilungo al 12'. Nel finale l'Avellino si affida all'estro di Molina, che ci prova con una conclusione dai 25 metri; tiro alto sopra la traversa di Di Gennaro con qualche brivido. Al 44' altro tentativo di Molina su un colpo di testa di D'Angelo; il numero 17 degli irpini non arriva però al momento giusto su un pallone interessante. Finale in crescendo per l'Avellino, che tuttavia questa sera si è visto soltanto a sprazzi. Decisamente meglio lo Spezia, che fin qui sta meritando la vittoria.

DIRETTA SPEZIA AVELLINO (1-0): MOLINA RISPONDE A GRANOCHE!

Alla mezzora di gioco il risultato di Spezia-Avellino è sempre di 1-0 in favore dei liguri per effetto della rete siglata al 12' da Marilungo, bravo a sfruttare l'assist di Pessina. Al 14' i padroni di casa sfiorano il raddoppio con una grande giocata di Granoche, che tenta un pallonetto dal limite dell'area terminato alto di pochissimo. La risposta degli ospiti è affidata alla conclusione di Bidaoui; nessun problema per Di Gennaro. Al 30' altra chance per i campani, questa volta con Molina; il destro dalla distanza del numero 17 degli irpini finisce alto di pochissimo.

DIRETTA SPEZIA AVELLINO (1-0): GOL DI MARILUNGO!

Quando siamo al 12' di gioco il risultato di Spezia-Avellino è di 1-0 in favore dei padroni di casa per effetto del gol messo a segno da Marilungo. Proprio al 12' i liguri sbloccano il match con la rete del loro attaccante, pronto a capitalizzare al meglio un bell'assist di Pessina. Il sinistro del numero 39 dei locali non lascia scampo a Radu. Già in avvio lo Spezia si era reso pericoloso con un colpo di testa di Granoche terminato sul fondo di un soffio. Molto in palla il trio offensivo dei padroni di casa, con il trequartista Pessina ispirato e i due attaccanti, Marilungo e Granoche, pronti a far male in qualsiasi momento. In ogni caso al 9' ci prova anche l'Avellino; Paghera ha spazio e tempo di calciare dal limite dell'area ma la sua esecuzione è di poco imprecisa.

DIRETTA SPEZIA AVELLINO (0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, IN CAMPO

A minuti lo Spezia affronterà fra le mura amiche l'Avellino: ecco allora qualche statistica di peso firmata alla viglia di questa giornata per il Campionato cadetto. Gli aquilotti si stanno recuperando in graduatoria (dove ora vantano la decima piazza a 26 punti) grazie alle tre vittorie trovate nelle ultime quattro partite disputate nel campionato della Serie B. Gli spezzini però vantano ancora un pessimo attacco, da 21 gol in 19 partite, ma stanno sopperendo con una difesa da sole 20 reti subite, uno dei migliori score del campionato. L'Avellino, fermo invece alla 15^ posizione della classifica della Serie B con 22 punti, non vince da otto giornate e in trasferta ha ottenuto un solo successo. Complessivamente ricordiamo infine che i lupi biancoverdi hanno segnato 27 reti e ne hanno subite 30, numero senz'altro da migliorare nella seconda arte della stagione. Diamo allora la parola al campo: stanno per fare il loro ingresso le formazioni ufficiali di Spezia-Avellino. Spezia (4-3-1-2): Di Gennaro; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Vignali, Bolzoni, Pessina; Mastinu; Marilungo, Granoche. A disp.: Bassi, Manfredini, Capelli, Ceccaroni, Forte, Soleri, Augello, Giorgi, Calabresi, Okereke, Acampora, Masi, Ammari. All.: Gallo. Avellino (4-4-2): Radu; Pecorini, Kresic, Migliorini, Marchizza; Paghera, Di Tacchio, D’Angelo; Molina, Castaldo, Bidaoui. A disp.: Iuliano, Lezzerini, Moretti, Camarà, Ardemagni, Gliha, Evangelista, Rizzato. All.: Novellino. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Avellino, come tutte le partite del campionato di Serie B, sarà un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: il canale in questo caso è Sky Calcio 7 (codice d’acquisto 411187) e naturalmente ci sarà la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video con l’applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio manda in onda, in tempo reale, le fasi salienti di tutte le partite del campionato cadetto che si giocano in contemporanea.

I TESTA A TESTA

Si disputa per la settima volta in Serie B la gara Spezia-Avellino valida quest'oggi per la ventesima giornata del campionato del campionato cadetto. Il bilancio è decisamente in equilibrio con una vittoria per parte e ben quattro pareggi. L'ultimo precedente risale invece alla scorsa stagione quando la gara allo stadio Silvio Piola terminò col risultato di 2-1. Furono gli irpini a passare in vantaggio con una rete di Ardemagni, ma una doppietta di Granoche regalò alle aquile una vittoria alla fine meritata. Il successo dei lupi invece risale al febbraio del 2015, quando bastò un gol di Bittande dopo nove minuti a decidere la gara. Al momento lo Spezia è sopradi quattro punti grazie alle ultime due partite dove sono arrivate due vittorie rispetto ai due pareggi raccolti dall'Avellino. I campani non vincono dall'ottobre del 2017 quando arrivò un 1-0 interno contro la Pro Vercelli. (agg. di Matteo Fantozzi)

I PROTAGONISTI

L'Avellino, che in settimana è stata prosciolta nell'inchiesta money gate dall'accusa di illecito sportivo contro il Catanzaro che voleva significare retrocessione, cerca una vittoria sul campo dello Spezia. Carlo Ardemagni, sei reti come il compagno di reparto Castaldo, cerca reti pesanti da mettere nel suo bottino. Il classe 96' Anton Kresic, arrivato in prestito dall'Atalanta, è la vera sorpresa stagionale. Il croato ha siglato tre reti in stagione grazie alla sua presenza fisica sui calci d'angolo, il ragazzo è alto 1,98. Spezia che ha invece in Alberto Gilardino e Guido Marilungo due attaccanti che possono colpire in qualsiasi momento grazie ad una vasta esperienza accumulata in serie A. Naturalmente Alberto Gilardino non ha bisogno di presentazioni. (agg. Umberto Tessier)

I BOMBER

Lo Spezia, in grande risalita dopo gli ottimi risultati delle ultime settimane, attende l'Avellino che non vive un grandissimo momento in campionato ma esulta dopo il proscioglimento nell'inchiesta money gate. Pablo Mariano Granoche, quattro reti in stagione e due assist vincenti, sta iniziando a carburare in maniera importante. Tra gli irpini Luigi Castaldo è la bandiera oltre ad essere il bomber più prolifico. Il classe 82' nato a Giugliano, è in irpinia dal 2012 e le sue reti possono regalare all'Avellino una salvezza tranquilla. Partita che quindi può regalare tante emozioni grazie ai rispettivi bomber delle squadre, scopriremo chi sarà capace di incidere in maniera importante su un match fondamentale per entrambe le squadre. (agg. Umberto Tessier)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Spezia Avellino viene diretta dall’arbitro Antonello Balice e si gioca giovedì 21 dicembre alle ore 20:30; siamo arrivati al penultimo turno del campionato di Serie B 2017-2018, vale a dire la ventesima giornata. Ottimo momento per lo Spezia che, reduce da due vittorie consecutive, è tornato fortemente in corsa per un posto nei playoff e oggi dovrebbe recuperare appena due punti alla coppia che occupa settima e ottava posizione. Più complicato il contesto dell’Avellino, che non è ancora uscito dal periodo difficile e, con 22 punti, ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Gli irpini non vincono da tempo e devono tornare a farlo per aumentare le loro possibilità di salvezza, magari anche con uno sguardo ai playoff sfruttando la classifica corta.

IL CONTESTO

Avendo messo in fila le vittorie contro Foggia e Pro Vercelli (senza subire gol), lo Spezia è arrivato a tre vittorie nelle ultime quattro partite, con la sola sconfitta di Cremona che rappresenta anche l’unica rete incassata. I liguri dunque hanno perso una sola volta nelle ultime otto giornate, però erano reduci da quattro pareggi consecutivi che avevano complicato la situazione; adesso invece sembra essere tornato il sereno, ma come sempre questa squadra dovrà essere più costante a lungo termine per arrivare davvero all’obiettivo, che come sempre rimane quello della promozione. Pareggiando contro l’Ascoli, l’Avellino ha ottenuto il terzo segno X consecutivo e soprattutto ha allungato a otto la striscia di partite senza vincere: in questo scenario ci sono sei pareggi e due sconfitte per una squadra che due mesi e mezzo fa era anche quarta in classifica, ma che dopo aver fatto il colpo contro l’Empoli ha perso cinque volte e fatto soltanto 9 punti in 12 partite (ne aveva centrati 13 nelle prime sette partite della stagione).

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA AVELLINO

Fabio Gallo dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Mastinu che agisce alle spalle di Granoche e Gilardino: i due veterani sono ovviamente il fiore all’occhiello di una squadra ambiziosa, come confermato dalla presenza di Bolzoni che agisce in mezzo al campo in qualità di playmaker. Al fianco del centrocampista di scuola Inter dovrebbero esserci ancora Pessina e Maggiore; uno dei due però potrebbe riposare in vista del prossimo impegno, nel caso allora Giorgi e Acampora si scaldano e sono in virtuale ballottaggio per avere il posto dal primo minuto. In difesa comanda capitan Terzi, con Giani al suo fianco; De Col e Walter Lopez (prezioso per i palloni che mette in area di rigore) agiscono sulle corsie, in porta c’è Raffaele Di Gennaro che migliora anno dopo anno. Sempre squalificato Suagher nell’Avellino: ancora Marchizza candidato a prenderne il posto al fianco di Kresic, mentre Laverone e Falasco (in vantaggio su Gliha) dovrebbero essere i due terzini. In mezzo al campo Di Tacchio e capitan D’Angelo formeranno la cerniera di protezione, sulle corsie invece Molina se la gioca con Gavazzi e Bidaoui agirà sulla sinistra; tre per due maglie in attacco, con Ardemagni che potrebbe tornare dal primo minuto prendendo il posto di Asencio (Castaldo invece dovrebbe essere confermato).

QUOTE E PRONOSTICO

Il buon momento dello Spezia, insieme al fattore campo, dà il favore dei pronostici alla squadra di casa: l’agenzia di scommesse Snai ci dice infatti che il segno 1 per la vittoria dei liguri vale 1,85 mentre il segno X per il pareggio è già piuttosto distante, ovvero con una quota di 3,35. Per quanto riguarda la vittoria esterna dell’Avellino, per la quale dovrete giocare il segno 2, il vostro guadagno sarebbe di 4,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto per questa partita del Picco.

