DIRETTA / Ternana Pro Vercelli (risultato finale 4-3) streaming video e tv: Montalto forza 4!

Diretta Ternana Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Liberati. Delicatissimo incrocio per la salvezza in Serie B

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 22.29 Claudio Franceschini

Diretta Ternana Pro Vercelli, Serie B 20^ giornata (Foto LaPresse)

DIRETTA TERNANA PRO VERCELLI (RISULTATO FINALE 4-3): VIVES SEGNA SU RIGORE AL 77'

Terzo cambio per la Pro Vercelli: Castiglia entra al posto di Altobelli. Defendi affonda troppo il tackle su Vajushi: giallo per il capitano della Ternana. Ammonizione anche per Carretta, che protesta troppo: per Saia non ci sono dubbi, ammonizione. Primo cambio del match: Montalto esce tra gli applausi, al suo posto Albadoro. Al 77esimo arriva l'episodio che riapre il match. Favalli spinge Castiglia in area, per il direttore di gara non ci sono dubbi: trattasi di fallo da rigore. Plizzari para, ma il rigore va ripetuto perché Vives si è fermato: proteste vibranti da parte di tutta la Ternana. Al secondo tentativo l'ex Torino non sbaglia: palla sotto la traversa e partita riaperta. Prova subito a rispondere Tremolada. Il numero 16, dal limite, prova la conclusione: palla di poco sul fondo. Secondo cambio in casa Ternana: Tremolada esce, al suo posto Varone. Ghiglione intanto se la prende con Albadoro: cartellino giallo anche per lui.

MONTALTO CALA IL POKER AL 47', VAJUSHI ACCORCIA AL 68'

Nessuna sostituzione a inizio ripresa. La Ternana parte forte e dopo appena un minuto cala il poker sempre grazie a lui: Montalto. Gran cross di Favalli in area di rigore, l'attaccante salta più in alto di tutti e supera per la quarta volta Marcone con un gran colpo di testa. Undicesima rete in campionato per lui. La Pro Vercelli prova a reagire, ma i padroni di casa sembrano essere in pieno controllo del match. Morra prova ancora a scattare in profondità, ma termina in posizione irregolare. La Ternana sfiora la manita con Tremolada. Il numero 16 calcia a giro dal limite, palla che sfiora il palo alla destra di Marcone. Primo cambio per la Pro Vercelli: Bifulco entra al posto di Morra. Poco dopo Atzori manda in campo anche Vajushi al posto di Bergamelli. Plizzari nel frattempo si mette ancora in mostra. Gran tiro a giro del numero 14, Vujushi, ma il portiere della Ternana devia ancora in corner. Al 68esimo il neo-entrato accorcia. Palla sul secondo palo di Mammarella che trova Vujushi: gran sinistro al volo che supera Plizzari.

MONTALTO ANCORA A SEGNO AL 26' E AL 39'

Berra affonda subito il tackle, cartellino giallo per il numero 2. Al 15esimo Tremolada, dopo un'azione prolungata, prova la conclusione. Palla che termina ampiamente a lato. Angiulli invece prova la conclusione dopo un'ottima azione personale, palla ribattuta dalla difesa ospite. Subito dopo si mette in mostra Favalli, che crossa al centro dell'area di rigore: Montalto si inserisce, ma non trova il colpo di testa vincente. Ottima giocata di Germano su Defendi al 23esimo: bel cross in area, ma Plizzari esce senza problemi. Angiulli prova qualche attimo dopo ancora la conclusione dalla distanza, ma il suo tiro termina abbondantemente fuori. Al minuto 26 la Ternana passa in vantaggio. Gran lancio di Tremolada sulla corsia destra, Ferretti aggancia e crossa rasoterra per Montalto: il numero 32 si stacca dalla marcatura e calcia di prima intenzione gonfiando la rete. I piemontesi provano a rispondere: sia Ghiglione che Mammarella cercano il cross, ma il pallone termina nuovamente sul fondo. Al 40esimo arriva il 3-1. Gran contropiede della Ternana che riparte con Carretta e Montalto: il numero 20 lavora il pallone sulla sinistra e serve il numero 32. Tiro di prima intenzione e palla che gonfia ancora la rete. Prima dell'intervallo arriva uno splendido intervento di Plizzari su Germano.

GOL DI MORRA AL 4', RISPONDE MONTALTO AL 7'

Ternana in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Plizzari, in difesa Ferretti, Vitiello, Marino e Favalli. A centrocampo spazio a Defendi, Paolucci e Angiulli. Tra le linee c'è Tremolada mentre in attacco troviamo Montalto e Carretta. La Pro Vercelli del nuovo tecnico Atzori risponde con il 3-5-2. In porta Marcone, in difesa Berra, Legati e Bergamelli. A centrocampo da destra verso sinistra Ghiglione, Germano, Vives, Altobelli e Mammarella. In attacco Raicevic e Morra. Arbitra Saia di Palermo. Si parte forte. Contropiede Ternana con Carretta. Il numero 20 parte in posizione regolare e calcia in porta: tiro fuori misura. Al quarto minuto si sblocca il risultato. Ghiglione trova una verticalizzazione improvvisa, Morra controlla in area e prova il diagonale: palla che supera Plizzari portando in vantaggio gli ospiti. La reazione degli umbri non si fa attendere. Calcio di punizione battuto velocemente, Montalto si libera ai 30 metri e calcia: palla che rimbalza davanti a Marcone e che termina nell'angolino basso: 1-1 dopo appena 7 minuti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

La Ternana giocherà in casa contro la Pro Vercelli: mettiamo allora a confronto qualche numero di peso prima di dare la parola al campo. Alla viglia di questa appassionate 20^ giornata della Serie B infatti va detto che le Fere, ventesime nella graduatoria generale, in casa hanno perso solo una volta, ma non vincono da oltre due mesi (7 pareggi in terra umbra finora). La squadra di Pochesci in totale è andata in gol 27 volte, e ha una delle difese più battute con 33 reti subite, delle quali però solo 11 sono arrivate in occasione dei match al Liberati (13 i gol fatti invece in casa a favore dei colori rossoverdi). I piemontesi invece, al 21^ piazzamento della graduatoria di Serie B con solo 18 punti (gli stessi della Ternana oggi padrona di casa) fuori casa hanno vinto due volte, nonostante un pessimo attacco che ha segnato solo nove reti. Per i biancoscudati poi ricordiamo che i gol subiti in trasferta ammontano a 12. TERNANA: Plizzari, Vitiello, Favalli, Angiulli, Ferretti, Tremolada, Marino, Carretta, Paolucci, Defendi, Montalto. Allenatore: Pochesci. PRO VERCELLI: Marcone, Berra, Mammarella, Vives, Raicevic, Altobelli, Morra, Legati, Ghiglione, Bergamelli, Germano. Allenatore: Atzori. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ternana Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv sul bouquet satellitare di Sky: soltanto gli abbonati al pacchetto Calcio avranno accesso alle immagini, sintonizzandosi sul canale Sky Calcio 10 (per chi avesse l’abbonamento “tradizionale” di Sky il codice d’acquisto è 411198). Sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, mentre su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio verrà trasmesso Diretta Gol Serie B, il programma che in tempo reale mostra tutte le fasi salienti delle partite che si giocano in contemporanea nel turno del campionato cadetto.

TESTA A TESTA

Ternana-Pro Vercelli si è giocata allo Stadio Libero Liberati per cinque volte con il bilancio che è di due successi per parte e un pareggio. L'ultimo precedente a Terni risale alla scorsa stagione quando i piemontesi riuscirono a imporsi col risultato di 2-1. La gara fu aperta da una rete di Cesar Falletti, ora al Bologna, con la Pro però brava a ribaltare il risultato già nel primo tempo con i gol di Aramu su rigore e Rolando Bianchi. L'ultimo pareggio invece risale all'aprile del 2016 quando arrivò un rocambolesco 2-2. Si decise tutto nella ripresa con Furlan in grado di sbloccare la partita e la Pro Vercelli brava a ribaltarla con i gol di Scavone e Ardizzone. Nel finale fu decisivo per il pareggio Vitale autore di un gol davvero molto importante. Per trovare un successo delle fere invece dobbiamo tornare al dicembre del 2012 quando la squadra di casa fu in grado di fare un 4-2. Alle reti di Alfageme e Litteri oltre alla doppietta di Vitale arrivarono i gol di Tiribocchi e Zigoni validi però solo per gli almanacchi. (agg. di Matteo Fantozzi)

I PROTAGONISTI

La Pro Vercelli si gioca tantissimo nella trasferta di Terni in una sfida salvezza da brividi. Gli ospiti puntano molto su Luca Castiglia e Alfredo Bifulco. Bifulco, arrivato in prestito dal Napoli, ha siglato due reti in stagione ma sta dimostrando di avere nel repertorio colpi importanti. Padroni di casa che invece hanno in Luca Tremolada e Diego Albadoro due frecce importanti da poter scagliare. Il trequartista classe 91' Tremolada tornerà alla Virtus Entella a fine stagione. Sono cinque le reti condite da due assist il suo bottino stagionale. Diego Albadoro, attaccante nato a Napoli, è stato fermato da tanti infortuni in carriera. A Terni sembra aver trovato la giusta dimensione e proverà in tutti i modi a condurre la sua compagine verso la salvezza. (agg. Umberto Tessier)

I BOMBER

Sfida salvezza a Terni tra Ternana e Pro Vercelli con le due squadre penultime in classifica appaiate a quota diciotto punti. Adriano Montalto, sette reti in stagione, è l'uomo più pericoloso della Ternana. Capocannoniere della compagine umbra, proverà a colpire in una sfida salvezza delicatissima. La Pro Vercelli invece spera in Marco Firenze, trequartista classe 93' arrivato in prestito dal Crotone. Il calciatore con cinque reti stagionali siglate, è una delle poche note liete della compagine ospite. Sfida quindi dal sapore di ultima spiaggia per due squadre che stanno faticando tantissimo in stagione. Lo spettro retrocessione ad oggi è una realtà concreta, vedremo chi tra le due squadre riuscirà a voltare pagina. (agg. Umberto Tessier)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Ternana Pro Vercelli, al Liberati, viene diretta dall’arbitro Francesco Paolo Saia; giovedì 21 dicembre alle ore 20:30 le due squadre scendono in campo per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Sfida delicatissima: stiamo infatti parlando dello scontro tra la terzultima e la penultima della classe, entrambe a quota 18 punti e con due lunghezze di vantaggio sull’Ascoli. A oggi, Ternana e Pro Vercelli andrebbero direttamente in Serie C; per agganciare il playout c’è un solo punto da recuperare, ma bisogna anche guardare il passo tenuto finora che certamente non corrisponde a una salvezza tranquilla. In palio al Liberati ci sono quindi punti pesantissimi e sotto esame c’è soprattutto la Pro Vercelli, che ha appena cambiato allenatore e dunque deve dare una risposta anche dal punto di vista emotivo e psicologico.

IL CONTESTO

La Pro Vercelli ha esonerato Gianluca Grassadonia dopo la sconfitta interna contro lo Spezia: la vittoria mancava da cinque giornate (2 punti in questo filotto) e così oggi si apre ufficialmente l’era di Gianluca Atzori, che l’anno scorso aveva preso in corsa la Pistoiese - salvandola - ma nel campionato cadetto non allena dai tempi della Reggina (quasi quattro anni fa). L’obiettivo è chiaro: salvarsi senza passare dai playout. Non sarà facile, anche se la Pro Vercelli è riuscita a vincere quattro partite (sempre a coppie) il rendimento è troppo ondivago e negativo soprattutto fuori casa. La Ternana ha spezzato la serie di sette pareggi, ma lo ha fatto perdendo a Palermo: Sandro Pochesci non festeggia la vittoria addirittura dal 14 ottobre, se non altro si è preso 8 punti nelle dieci partite che sono seguite e dunque ha evitato di staccarsi dal gruppo. Resta però che questa Ternana non ha il guizzo: gioca bene e raramente va sotto sul campo, ma non riesce a condurre in porto le partite, tanto da averne vinte appena due in tutta la stagione. Questa è una sfida diretta, e dunque per entrambe le squadre la vittoria è una necessità.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PRO VERCELLI

Resta il 4-2-3-1 il modulo di riferimento della Ternana, con il diciassettenne Plizzari protetto da una linea difensiva nella quale agiscono Signorini e Gasparetto come centrali con Valjent che corre a destra e uno tra Favalli (che può tornare titolare) e Zanon sulla corsia opposta. A centrocampo capitan Marino Defendi comanda le operazioni; al suo fianco è ballottaggio tra Paolucci e Angiulli, con il cambio di modulo Bombagi dovrebbe entrare in competizione con Tremolada per una maglia da trequartista. Tiscione e Carretta sugli esterni viaggiano per la maggiore, anche se Pochesci potrebbe dare spazio a Candellone; la prima punta dovrebbe tornare a essere Montalto, con Finotto in panchina. La prima formazione di Atzori dovrebbe per il momento ricalcare il 4-3-3 già utilizzato da Grassadonia: qualche cambio ci sarà ma è difficile ipotizzare. Marcone in porta, Legati e Bergamelli centrali con Ghiglione e capitan Mammarella sulle fasce in difesa, mentre a centrocampo Vives sarà il punto di riferimento anche del nuovo corso, con Castiglia e Altobelli (favoriti su Rocca) che saranno i due interni. Davanti potrebbe cambiare qualcosa: Morra per esempio insidia il ruolo di prima punta di Raicevic, a sinistra potrebbe tornare utile Vajushi. Sarà invece presumibilmente confermato Firenze sulla corsia destra, anche perchè finora è il giocatore che ha avuto il rendimento migliore in campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Difficile stabilire una squadra favorita: secondo l’agenzia di scommesse Snai è la Ternana, con una quota sul segno 1 che vale 2,10. Per il pareggio, per il quale naturalmente dovrete giocare il segno X, il valore è di 3,25 mentre se credete che al Liberati sarà la Pro Vercelli a fare il colpo esterno, il segno da giocare è il 2 e la vincita sarebbe nel caso di 3,60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.