Video/ Atalanta Sassuolo (2-1): highlights e gol della partita (Coppa Italia ottavi)

Video Atalanta Sassuolo (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia. Con Cornelius e Toloi (che poi fa autorete) la Dea vola ai quarti della Coppa Italia

21 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Atalanta Sassuolo (2-1) Coppa Italia (Foto LaPresse)

Atalanta batte Sassuolo 2-1 e vola ai quarti di Coppa Italia. Nonostante una supremazia piuttosto chiara, soprattutto nel primo tempo, da parte dell'Atalanta, il possesso palla in questa sfida degli ottavi di finale di Tim Cup è stato superiore da parte del Sassuolo, 53% contro il 47% degli avversari. E anche il portiere Gollini, con 5 parate, è stato chiamato a più interventi del collega Pegolo, che ne ha effettuati 3 (2 decisivi su Haas e Orsolini). L'Atalanta ha effettuato però più tiri totali verso la porta, 12 contro i 7 degli emiliani. La concretezza sul fronte offensivo è stata però favorevole in maniera schiacciante agli orobici, che hanno creato 9 occasioni da gol rispetto alle 3 dei neroverdi. In controtendenza, in questo senso, il conto dei calci d'angolo, 4 per l'Atalanta e 8 per il Sassuolo. I bergamaschi sono stati molto più fallosi rispetto agli avversari, 21 falli commessi contro 12. 2 cartellini gialli contro 1 per gli emiliani che hanno però subito appena prima del novantesimo l'espulsione di Kurtic. Diversi errori commessi soprattutto a centrocampo, come testimoniano le 44 palle perse dall'Atalanta e le 47 del Sassuolo. Il dato più interessante è quanto il Sassuolo abbia sofferto sul suo lato di destra, con l'Atalanta addirittura straripante con i suoi incursori di sinistra (da quella parte si è mosso Cornelius e spesso Gosens) con 17 attacchi contro 11, mentre negli attacchi da destra ha prevalso il Sassuolo, 15-9.

LE DICHIARAZIONI

Gian Piero Gasperini ha commentato con soddisfazione ai microfoni di RaiSport la vittoria dell’Atalanta negli ottavi di finale di Tim Cup sul Sassuolo e il conseguente passaggio del turno. “I ragazzi sono stati bravi, alcuni hanno giocato veramente poco quest’anno ma hanno interpretato bene la partita, almeno per un tempo e mezzo. Nel finale siamo stati comunque anche capaci di soffrire e abbiamo portato a casa una qualificazione importante. Ora sfida col Napoli, di livello ma inevitabile visto che siamo ormai ai quarti di finale e il numero delle squadre si è ristretto. Le partite come quella di oggi sono l’occasione per dare spazio a chi ha giocato meno, è stata una buona partita e soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Sono risultati che aiutano ad affrontare nel migliore dei modi anche il campionato.” Sempre a RaiSport, Iachini non fa drammi per l’eliminazione. “Siamo venuti qui per valutare alcuni ragazzi che non avevano giocato molto, compresi diversi giovani. Volevo valutarli anche sulla base del lavoro svolto nelle ultime settimane: abbiamo corretto qualcosa nell’intervallo e abbiamo fatto tutt’altro secondo tempo, rivedendo il Sassuolo che nelle ultime partite ha ottenuto anche importanti vittorie in campionato. In un processo di lavoro e di crescita ci sono anche valutazioni di questo tipo da fare con le seconde linee, mi è piaciuto in ogni caso lo spirito in cui la squadra ha provato a rimettere in piedi la partita per cercare la possibilità di passare il turno fino alla fine.”

