Video/ Juventus Genoa (2-0): highlights e gol della partita (Coppa Italia ottavi)

Video Juventus Genoa (risultato finale 2-0): gli highilghts e i gol della partita che si è giocata all'Allianz Stadium, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia

21 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Juventus Genoa, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Non c'è stata storia all'Allianz Stadium tra Juventus e Genoa: al momento il tasso tecnico tra le due formazioni è troppo ampio, e non a caso lottano per obiettivi completamente diversi, se la squadra di Allegri non ha ancora rinunciato al sogno di puntare al triplete, quella di Ballardini almeno per quest'anno dovrà pensare solamente a salvarsi. Le statistiche sono tutte dalla parte dei bianconeri con il 61% di possesso palla, 16 tiri totali, 8 conclusioni in porta, 11 occasioni da gol e 3 calci d'angolo battuti. Gli uomini di Allegri hanno fatto la partita dal primo all'ultimo minuto lasciando le briciole (in termini di iniziative) agli avversari che comunque hanno trovato il modo di impensierire Szczesny con un ispirato Galabinov. Da rimarcare anche le 5 parate di Lamanna che con i suoi interventi in mezzo ai pali ha consentito ai grifoni di contenere il passivo ed evitare che dilagasse. I difensori ospiti sono intervenuti spesso in ritardo mancando il pallone e prendendo le caviglie degli avversari, come dimostrano i 15 falli commessi dai giocatori del Genoa. Complessivamente la Juventus ha manovrato 26 azioni d'attacco (10 per vie centrali e 16 sulle corsie esterne) contro le appena 9 del Genoa (4 centrali, 4 a destra e solo una a sinistra) che invece ha fatto più affidamento ai lanci lunghi (14) la maggior parte dei quali intercettati dalla retroguardia bianconera. Per la settima gara ufficiale di fila, inoltre, la Vecchia Signora non subisce gol: ormai Rugani è sempre più una certezza al centro della difesa e sembra aver raggiunto quel salto di qualità che gli mancava solamente qualche mese fa.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Gonzalo Higuain, autore del gol del raddoppio, ai microfoni di Rai 1: "Queste sono partite che nascondono insidie, l'importante era vincere e passare il turno e lo abbiamo fatto con grande intensità, il Genoa non ha mai tirato in porta. Ora prepareremo al meglio la gara di sabato contro la Roma per ottenere altri tre punti fondamentali per lo scudetto, non possiamo assolutamente sbagliare. Peccato per la doppietta mancata, almeno un gol sono riuscito a segnarlo. Dybala non stava passando un brutto momento anche se ultimamente ha reso meno di quanto ci si attendeva, ma lui è un grande campione e spero che possa tornare a segnare con continuità". Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per come hanno approcciato la gara sotto l'aspetto tecnico e dell'intensità agonistica. Il Genoa è venuto fuori nella ripersa dove abbiamo concesso qualche occasione di troppo, il 2 a 0 ci ha consentito di chiudere la partita anche se gli avversari non hanno mai gettato la spugna prima del triplice fischio, ci prendiamo volentieri il risultato e il passaggio del turno. Dybala è un giocatore straordinario, sono contento per il gol, per le giocate e per come si è sacrificato per la causa". È intervenuto anche il tecnico del Genoa, Davide Ballardini: "Nel primo tempo siamo stati timorosi, nella ripresa invece eravamo più propositivi. Abbiamo concesso poco a una squadra piena di campioni e abbiamo creato le nostre occasioni per mettere in difficoltà la Vecchia Signora, direi che stasera le risposte sul campo sono state positive. Lì per lì mi sembrava rigore netto e l'arbitro non ha avuto dubbi nel darlo, Pellegri mi ha riferito di aver preso anche una tacchettata sul ginocchio da Asamoah, era inoltre doveroso far battere il rigore a Rossi che rientrava dopo un altro lunghissimo stop. È ancora indietro nella preparazione, deve ancora ritrovare una condizione di forma accettabile, quando sarà pronto potrà darci una grossa mano. Sabato c'è lo scontro diretto dopo il Benevento, e questo dopo ce ne saranno altri molto importanti, in ogni caso dovremo sempre fare il nostro meglio".

