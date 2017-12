Zinedine Machach/ Video, chi è il nuovo rinforzo del Napoli: colpi da fenomeno... e di testa per il “bad boy”

21 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Zinedine Machach (Foto: da Facebook)

Zinedine Machach è il colpo a parametro zero del Napoli. Il centrocampista classe '96 arriva svincolato dal Tolosa, ma sarà girato in prestito per trovare minutaggio. Ma chi è il nuovo rinforzo di Maurizio Sarri? La prima curiosità arriva proprio dal suo nome: Zinedine. Non un nome qualunque per chi è nato in Francia e ha avuto modo di ammirare Zidane. Decisivo l'intervento del fratello, che pare abbia spinto per questa soluzione. «Ha chiesto a mia madre di darmi questo nome. Mio fratello era un appassionato di calcio e io sono nato nel 1996, quando il giovane Zidane giocava a Bordeaux e stava diventando il grande Zidane alla Juventus. Si è trattata di una scommessa sicura quella di mio fratello», ha dichiarato tempo fa Machach. E proprio per posizionamento in campo ricorda a tratti Zizou. È un trequartista in grado di svariare su tutto il fronte per sfruttare la sua visione di gioco e le doti in palleggio per innescare gli attaccanti. Ma è impiegato anche come mezzala di qualità.

ZINEDINE MACHACH, CHI È IL NUOVO RINFORZO DEL NAPOLI

Non c'è solo la parte tecnica, ma anche l'aspetto caratteriale e gli ultimi episodi destano qualche perplessità. Zinedine Machach arriva da svincolato dopo la rottura con il Tolosa e la rescissione con il club francese a ottobre. Perché si è arrivati fino a questo punto? Tutta colpa del duro confronto che ha avuto con l'allenatore delle riserve Denis Zanko. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, Zinedine Machach aveva colpito più volte il tecnico, il quale lo ha denunciato per violenza e ferite minori. Da qui la decisione del Tolosa di optare per il licenziamento. Insomma, un vero e proprio “bad boy”. Un carattere difficile da gestire, motivo per il quale è stata scelta quella etichetta. Quello di Machach potrebbe essere un problema di maturità: vorrebbe spaccare il mondo, ma il più delle volte finisce per spaccare tutto e rovinare quanto di buono ha fatto in precedenza.

