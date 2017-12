Diretta/ Akragas Matera (risultato finale 1-1) streaming video e tv: pareggia Giovinco su rigore

Diretta Akragas-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 20^ giornata di Serie C

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 18.25 Stefano Belli

Diretta Akragas-Matera, LaPresse

DIRETTA AKRAGAS MATERA (1-1 FINALE) PAREGGIA GIOVINCO SU RIGORE

Alla fine il Matera è riuscito a strappare almeno un punto da una trasferta in casa dell’Akragas che sembrava stregata. Soprattutto per Giuseppe Giovinco, che al 36’ della ripresa ha avuto l’opportunità per riscattare l’errore dal dischetto compiuto nel primo tempo, calciando alto dagli undici metri. Fallo di mano di Sepe, autore del gol del vantaggio agrigentino (che viene anche ammonito nell’occasione). Stavolta Giovinco non sbaglia e il Matera pareggia la partita meritatamente considerando quanto visto nel corso del match. Ma nel finale i lucani hanno anche sfiorato il colpaccio, con un diagonale dell’attivissimo brasiliano Angelo, che in diagonale supera anche il portiere di casa, Vono, ma non Genny Russo, che con un grande salvataggio permette all’Akragas di evitare la sconfitta. I siciliani a quota 10 restano ultimi in classifica, ma ottengono il quarto punto nelle ultime tre partite. Per il Matera, solo un piccolo passo avanti che non le permette di lanciare l’assalto al quarto posto. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA AKRAGAS MATERA (1-0) SEPE BEFFA I LUCANI!

Il Matera continua a collezionare occasioni da gol, ma è l’Akragas a trovare il vantaggio, come vuole la più implacabile legge del calcio.. Per i lucani, dopo 9’ nel secondo tempo grande doppia occasione prima con un calcio di punizione di Giuseppe Giovinco che vede la porta siciliana restare per lui stregata, con Vono bravo a respingere coi pugni. Quindi ci prova il brasiliano Angelo, che non trova però l’incrocio dei pali davvero per questione di pochissimi centimetri. Al 10’ ci prova anche Corado in acrobazia, senza riuscire però a superare il muro della difesa agrigentina. Al quarto d’ora si scuote l’Akragas che prova a sorprendere il portiere avversario con Sepe, il laterale ci prova dalla distanza ma la sua conclusione termina abbondantemente alta. Subito dopo però è di nuovo il Matera ad affacciarsi in avanti, con Pisani che previene pericoli per l’Akragas deviando in angolo un insidioso tiro-cross del solito Giuseppe Giovinco. Al 24’ arriva però il vantaggio dei siciliani, con Sepe che sblocca con una gran botta all’incrocio dei pali. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA AKRAGAS MATERA (0-0) MATERA, AUMENTANO I RIMPIANTI

E’ iniziata la seconda frazione di gioco tra Akragas e Matera. Risultato ancora fermo sullo 0-0, anche se nel primo tempo i maggiori rimpianti sono stati sicuramente dei lucani. Non solo l’errore dal dischetto di Giuseppe Giovinco al 29’, che ha sprecato calciando alto il penalty guadagnato da Casoli. Al 40’ la squadra di Auteri è andata di nuovo vicinissima al gol con l’argentino Corado, bravo ad arpionare il pallone spalle alla porta, girarsi e cercare la porta di prima attenzione. Attentissimo Vono nel bloccare la sfera, ma se l’attaccante fosse riuscito ad angolare il pallone non ci sarebbe stato nulla da fare per il portiere dell’Akragas. La chiusura di primo tempo è stata comunque tutta di marca lucana, con gli ospiti che hanno provato a sbloccare il risultato anche al 34’, con un colpo di testa di Maimone finito di poco alto. L’Akragas prova ora a riprendere in mano l’iniziativa dopo una chiusura di frazione in sofferenza, risultato a reti bianche alla partenza del secondo tempo fra le due compagini. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA AKRAGAS MATERA (0-0) GIOVINCO FALLISCE UN RIGORE!

Il risultato non si sblocca, ma arrivati alla mezz'ora del primo tempo le occasioni da gol non sono mancate nel match tra Akragas e Matera. La migliore per i padroni di casa è arrivata proprio allo scoccare del 30', con Salvemini che è stato abile nel controllare un pallone in area ma ha trovato la grande risposta del portiere dei lucani, De Franco, che ha evitato che il risultato si sbloccasse. In precedenza il Matera si era reso estremamente pericoloso con Giuseppe Giovinco, che al 29' ha fallito quella che è la migliore occasione del match. Calcio di rigore tirato alto dall'attaccante, con la massima punizione che era stata accordata dall'arbitro Zufferli di Udine per un fallo del portiere Vono su Casoli calciato a rete. Un errore pesante per la formazione di Auteri ed ora l'Akragas sta provando a sfruttare il contraccolpo psicologico, riversandosi con maggiore convinzione nella metà campo avversaria. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA AKRAGAS MATERA (0-0) SQUADRE SUBITO PERICOLOSE

E' iniziata la sfida tra Akragas e Matera allo stadio De Simone di Siracusa. E immediatamente si è fatta registrare un'occasione da gol da una parte e dall'altra. Al 4' gli ospiti si sono resi protagonisti di una pericolosa incursione con il brasiliano Angelo, che ha lasciato partire un insidioso cross sul quale Pisani ha dovuto ripiegare in calcio d'angolo con un pronto intervento difensivo. La risposta dei siciliani è arrivata 1' dopo con Salvemini arrivato a colpire di testa da ottima posizione, senza trovare però lo specchio della porta. Al 7' è ancora il Matera ad affacciarsi in avanti con una conclusione di Casoli che ha impegnato il portiere di casa, Vono.Queste le formazioni schierate dal primo minuto dai due tecnici. AKRAGAS (4-2-3-1): Vono; Scrugli, Pisani, Russo, Sepe; Carrotta, Bramati; Gjuci, Longo, Salvemini; Moreo. A disp.: Lo Monaco, Petrucci, Ioio, Indelicato, Canale, Saitta, Rotulo, Franchi, Tripoli, Minacori. All. Di Napoli. MATERA (3-4-3): Golubovic; Salandria, De Franco, Sernicola; Angelo, De Falco, Maimone, Casoli; Sartore, Corado, Giovinco. A disp.: Mittica, Buschiazzo, Dammacco, Dugandzic, Battista. All. Auteri. ARBITRO: Zufferli di Udine. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA AKRAGAS MATERA (0-0) IN CAMPO

Gli ospiti si presentano ad Akragas-Matera dopo essere tornati alla vittoria nella sfida contro la Casertana. Il tecnico Gaetano Auteri ha parlato dopo l'ultima gara, sottolineando i progressi delle ultime settimane. Il tecnico ha spiegato: "E' stata una partita complicata, nella gestione della gara alcune cose si avvertono. Siamo andati in affanno e le prestazioni individuali di alcuni non sono state positive. La Casertana ha messo pressione continua, ci sta di soffrire poi. La Casertana ha messo una pressione continua. Se avessero pareggiato di certo non rubavano nulla e lo dico con tranquillità. Dovrebbero imparare a farlo anche altrove tipo a Catania dove abbiamo pareggiato meritatamente e potevamo avere qualcosa in più". Il tecnico è molto motivato in vista della gara che si disputerà contro l'Akragas alla ricerca di punti importanti per salire ancora un po' in classifica. (agg. di Matteo Fantozzi)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Akragas Matera non sarà possibile vedere in diretta tv su nessun canale tra quelli in chiaro o a pagamento, ma che gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere in diretta streaming video via internet, collegandosi sul portale anche acquistando il match come evento singolo.

I BOMBER

La sfida nella sfida in Akragas-Matera sarà quella tra i bomber Giuseppe Giovinco e Francesco Salvemini. Al momento i due sono gli attaccanti che hanno fatto meglio con quattro gol a testa, anche se il miglior marcatore della partita è l'esterno Casoli autore di cinque reti. Di Giuseppe Giovinco si parlava molto bene quando era giovanissimo, fratello minore di Sebastian aveva fatto vedere cose importanti con la maglia della Primavera bianconera. Arrivato a 27 anni ha fatto una carriera discreta in Lega Pro, senza riuscire a valorizzare il suo enorme tasso tecnico. In questa categoria è sicuramente un calciatore in grado di cambiare le partite con una giocata, rapido e tecnico crea sempre la superiorità numerica saltando l'avversario. Dall'altra parte invece Francesco Salvemini è un giovane che spera di salire di categoria. Classe 1996 è un ragazzo che può giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo, muovendosi sia da ala che da centravanti puro. (agg. di Matteo Fantozzi)

LE STATISTICHE

Diamo adesso uno sguardo alle statistiche stagionali di Akragas e Matera, che oggi si affronteranno per la ventesima giornata del girone C della Serie C 2017-2018. I siciliani sono la peggior squadra del girone, come conferma l’ultimo posto in classifica con tre sole vittorie all'attivo: come se questo già non bastasse, sono pure arrivati tre punti di penalizzazione che hanno allontanato ancora di più persino il penultimo posto per l’Akragas. Gli agrigentini hanno la peggior difesa interna con 17 gol presi e in totale ne hanno incassati ben 31, a fronte di appena 11 gol segnati. Il Matera in trasferta ha invece vinto due volte e ha un tabellino di otto reti segnate e undici reti subite. Complessivamente per la squadra lucana ci sono state otto vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte, con 21 gol segnati e 19 subiti, mentre pure il Matera deve fare i conti con una penalizzazione, in questo caso di due punti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

I precedenti della gara Akragas-Matera sono cinque e sono tutti molto recenti visto che sono stati disputati dal 2015 ad oggi. Le due squadre nelle ultime tre stagioni si sono trovate sempre nello stesso girone. Il bilancio dei precedenti è nettamente a favore degli ospiti che hanno vinto tutte e tre le gare disputate in casa e una di quelle che si è giocata in Sicilia. L'Akragas invece ha vinto una sola gara contro il Matera proprio tra le mura amiche lo scorso marzo, imponendosi col risultato di 1-0 grazie al gol di Cocuzza su calcio di rigore. Nella gara dell'andata il Matera invece si è imposto col risultato di 1-0 grazie a un gol dopo diciotto minuti da Stendardo. E' un momento molto complicato per i padroni di casa che nelle ultime cinque partite hanno vinto appena una partita con ben quattro pesanti sconfitte. Questo cammino ha portato l'Akragas a scivolare in ultima posizione. Sopra di ben diciotto punti e sesto in classifica c'è invece un Matera che vive un momento di buona forma. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Akragas-Matera, diretta dal signor Zufferli di Udine, venerdì 22 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide della prima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie C. Un Akragas sempre più in difficoltà, che ha perso otto delle ultime nove partite di campionato e che si trova alle prese con una crisi societaria che sembra senza fine, affronterà un Matera invece in netta crescita, ma che pur sembrando inarrestabile in casa negli ultimi tempi, accusa ancora qualche difficoltà in trasferta. Questo il motivo della partita, con i lucani che arrivano alla trasferta siciliana reduci da quattro vittorie negli ultimi cinque impegni ufficiali tra campionato e Coppa Italia, tutte ottenute in casa alle quali va aggiunto un comunque positivo pari in casa dell'ambizioso Catania.

Tra infortuni, squalifiche e tre punti di penalizzazione ricevuti, per l'Akragas la salvezza sembra una chimera anche se quest'anno il regolamento del campionato garantisce almeno la disputa dei play out. Dopo l'acuto della vittoria casalinga contro la Reggina, gli agrigentini hanno di nuovo ceduto sul campo del Fondi, dimostrando quelle lacune che al momento li vedono da soli con nove punti all'ultimo posto in classifica, a sei lunghezze da Andria e Casertana e a nove dalla Reggina e dalla salvezza diretta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio De Simone, casa temporanea dell’Akragas vista l’indisponibilità dello stadio Esseneto di Agrigento. Padroni di casa schierati con Vono a difesa della porta e una difesa a tre composta da Scrugli, Danese e Genny Russo. A centrocampo Saitta coprirà la fascia destra e Sepe la fascia sinistra, mentre Bramati e Longo saranno i due centrali di centrocampo. In attacco, tridente offensivo composto da Salvemini, Moreo e dall’albanese Gjuci. Risponderà il Matera con una difesa a tre schierata con De Franco, Scognamillo e Sernicola davanti all’estremo difensore Golubovic. A centrocampo, il brasiliano Angelo avrà il compito di presidiare la fascia destra e Casoli si muoverà invece come esterno mancino, con Maimone e Salandria al centro della mediana. In attacco mancherà Strambelli, squalificato poiché espulso nel match contro la Casertana. Nel tridente offensivo assieme all’argentino Corado e a Giuseppe Giovinco giocherà Battista.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

L’Akragas di Di Napoli affronterà la sfida con un 3-4-3 al quale sarà opposto lo stesso modulo schierato dall’allenatore del Matera, Auteri. All’andata i lucani si sono imposti con il punteggio di uno a zero, andando in gol con Stendardo. Nel campionato dello scorso anno l’Akragas ha vinto in casa con un rigore di Cocuzza nel match disputato il 19 marzo 2017, mentre il Matera ha espugnato il campo dell’Akragas in campionato per l’ultima volta il 16 gennaio 2016, con un quattro uno siglato dalle reti di Infantino, Di Lorenzo, Rolando e Letizia.

QUOTE E SCOMMESSE

Ospiti favoriti dai bookmaker, con quota per la vittoria esterna fissata a 2.10 da Bwin, mentre William Hill alza fino a 3.75 la quota per l’eventuale vittoria in casa della formazione agrigentina. Per Betclic, pareggio quotato 3.10, mentre Bet365 quota 2.29 l’over 2.5 e l’under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.65 da Unibet.

