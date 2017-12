DIRETTA / Albinoleffe-Sudtirol (risultato finale 1-1) streaming video e tv: un punto ciascuno!

Diretta Albinoleffe-Sudtirol o streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C sfida delicata: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 20.25 Fabio Belli

Albinoleffe, sfida al Sudtirol (foto LaPresse)

DIRETTA ALBINOLEFFE SUDTIROL (RISULTATO FINALE 1-1): FINE GARA

Ci prova Giorgione. La sua sventola con il sinistro dai 18 metri va a morire oltre l'incrocio dei pali. Sull'altra sponda pronta uscita di Coser ad anticipare Costantino lanciato in profondità. Doppio cambio nel Sudtirol: escono Cia ed Erlic, entrao Baldan e Smith. Doppio cambio anche per l'Albinoleffe: escono Gelli e Kouko, al loro posto entrano Nichetti e Montella. Arriva il primo cartellino giallo nelle file del Sudtirol, ne fa le spese Berardocco per fallo su Giorgione. Terzo cambio per il Sudtirol, esce Berardocco al suo posto Bertoni. Al minuto 83 ci prova Nichetti da fuori area con palla centrale per Offredi che blocca. Poco dopo l'inesauribile Giorgione prova a rubare palla a Vinetot, l'ex Lecce ha però la meglio. Doppio cambio per il Sudtirol: fuori Costantino e Fink, dentro Heatley e Broh. Esaurisce i cambi anche l'Albnoleffe: esce Mondonico al suo posto Gusu.

INIZIO SECONDO TEMPO

Cambio nei padroni di casa: resta negli spogliatoi Colombi, al suo posto entra Di Ceglie. Al 49esimo arriva la prima occasione del secondo tempo. Percussione centrale di Giorgione, il suo destro dal limite dell'area disinnescato da Offredi in tuffo. Subito dopo Erlic perde palla in maniera ingenua ma non ne approfitta Kouko, che prova il tiro immediato dalla lunga distanza, respinge in corner Sgarbi. Fink per Costantino, il suo tiro non inquadra la porta, finendo per colpire addirittura un compagno. Ottima chance per l'Albinoleffe al 55esimo. Ruba palla Agnello nella metà campo avversaria, innesca a destra Giorgione, il suo tiro non inquadra la porta e si perde sul fondo. Arriva intanto il secondo cartellino giallo della gara, ne fa le spese il capitano dell'Albinoleffe Gavazzi per fallo su Gyasi nei pressi della linea laterale del campo.

RIGORE SBAGLIATO DA BERARDOCCO, POCO DOPO AL 23' KOUKO DAGLI 11 METRI REALIZZA MA L'AUTORETE DI MONDONICO AL 26' RIPORTA IN PARI IL RISULTATO

Al 18esimo minuto di gioco il Sudtirol trova un calcio di rigore. Zaffagnini commette un'ingenuità facendo fallo su Costantino. Dal discehtto si presenta Berardocco. Tiro teso e angolato ma Coser di distende e respinge. Poco dopo i tirolesi si rendono nuovamente pericolosi. Cia innescato da Berardocco, si aggiusta la sfera, il suo destro viene disinnescato da Coser in corner. Al 23esimo altro penalty, questa volta per l'Albinoleffe. Fallo di Tait su Giorgione. Dagli 11 metri Kouko spiazza Offredi e porta in vantaggio i padroni di casa. Gli ospiti provano subito a reagire. : Cia innesca Fink, il cui sinistro con la punta esce di un soffio alla sinistra di Coser. Il gol del pari arriva al 27esimo. Tutto nasce da una iniziativa di Frascatore sulla sinistra, il cui cross pesca in mezzo all'area Gyasi. Il tiro che segue viene respinto da Mondonico, il quale spedisce la sfera alle spalle del proprio portiere: è autogol.

INIZIO GARA

Alvini schiera i seriani con il 3-5-2. In porta Coser, linea difensiva formata da Zaffagnini, Gavazzi e Mondonico. A centrocampo da destra verso sinistra Gonzi, Agnello, Sbaffo, Giorgione e Nichetti. In avanti Kouko e Colombi. Modulo speculare per il Sudtirol. Offredi in porta, in difesa Erlic, Sgarbi e Vinetot. Sulla fascia destra Tait, in mezzo al campo Cia, Fink e Berardocco, a sinistra Frascatore. In attacco Costantino e Gyasi. Prima fase di gara dominata dall'equilibrio, leggero predominio dei padroni di casa. Al terzo minuto Agnello cerca Kouko in area. Il centravanti si attarda un pò prima di calciare permettendo a Baldan di recuperare. Il Sudtirol prova a pungere in azione da calcio d'angolo. Sgarbi svetta in area ma non inquadra la porta. Al decimo minuto ottima azione dei padroni di casa. Gonzi ottiene il fondo sulla fascia destra, penetra in area e crossa basso verso il centro. Sgarbi anticipa Colombi spazzando l'area. Gara molto avvincente.

I NUMERI

L'AlbinoLeffe fra pochi minuti giocherà contro il Sudtirol Alto-Adige, andiamo allora ad esaminare alcune statistiche di queste due formazioni in attesa del fischio d’inizio della partita di Serie C per il girone B. I lombardi hanno ottenuto tre vittorie casalinghe, stesso numero dei pareggi e delle sconfitte interne. I seriani hanno segnato 11 gol in casa e ne hanno presi dieci. Analizzando invece i numeri totali del campionato dell’AlbinoLeffe, abbiamo sette vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, con 20 gol segnati e 18 subiti. Il Sudtirol dal canto suo in trasferta ha vinto tre volte e detiene uno score di sette reti realizzate e di dieci reti incassate. Questi invece i numeri complessivi del girone d’andata degli altoatesini, fra casa e trasferta: sei vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte, con 18 gol segnati a fronte dei 15 subiti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE ALBINOLEFFE SUDTIROL

TESTA A TESTA

La gara Albinoleffe-Sudtirol si gioca stasera allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo per la sesta volta. Nei cinque precedenti il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa con tre vittorie dell'Albinoleffe, una del Sudtirol e un pareggio. Nell'ultima stagione i bergamaschi si sono imposti col risultato di 2-0 grazie ai gol di Gonzi e Cortellini nei primi venti minuti di gara. Per l'ultimo successo degli altoatesini bisogna tornare indietro al settembre del 2015 quando il Sudtirol si impose con il gol di Maritato realizzato al minuto trentuno di una gara al dire il vero non troppo emozionante. L'ultimo pari invece risale alla stagione 2012/13 quando al gol di Pesenti rispose Thiamo tutto nella ripresa. Le due squadre sono appaiate in zona playoff divise da un solo punto. I lombardi sono per ora in vantaggio ma vengono da un momento molto complicato con appena un punto raccolto nelle ultime quattro gare giocate. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

AlbinoLeffe-Sudtirol, diretta dal signor Zingarelli di Siena, venerdì 22 dicembre 2017 alle ore 18.30, sarà uno degli incontri del programma della prima giornata di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Albinoleffe e Sudtirol si trovano entrambe al confine della zona play off, con i seriani che hanno interrotto proprio la settimana scorsa una serie di tre sconfitte consecutive, che aveva frenato la formazione lombarda dopo una scalata nella classifica del girone B di Serie C che si era fatta molto concreta.

Parecchie squadre hanno recuperato terreno rispetto all’Albinoleffe, tra di esse c’è anche il Sudtirol che con l’ultimo successo di misura sul campo del Mestre è riuscito a riagganciare la zona play off. Discreto girone d’andata da parte degli altoatesini che sembrano aver compiuto un tangibile salto di qualità rispetto alla passata stagione. Basti pensare che negli ultimi dieci incontri del campionato, il Sudtirol è uscito sconfitto solamente dal match disputato sul campo della Feralpisalò lo scorso 2 dicembre.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni del match: l’Albinoleffe affronterà la sfida con Coser tra i pali e una difesa a tre con Mondonico, Scrosta e Gavazzi schierati titolari. Sbaffo, Giorgione e Agnello si muoveranno al centro della mediana, mentre l’esterno destro di centrocampo sarà Gonzi e l’esterno sinistro di centrocampo sarà Nichetti. In attacco, l’ivoriano Kouko farà coppia con Gelli. Risponderà il Sudtirol con Sgarbi, Baldan e il francese Vinetot titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Offredi. Tait coprirà la fascia destra e Frascatore la fascia sinistra, con l’austriaco Smith al centro del centrocampo affiancato da Fink e da Berardocco. In attacco, ci sarà Costantino al fianco del ghanese Gyasi.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli speculari per le due squadre, 3-5-2 schierato sia dall’Albinoleffe, sia dal Sudtirol. Nello scorso campionato, a Bergamo l’Albinoleffe ha battuto 2-0 gli altoatesini il 31 ottobre 2016 con le reti di Gonzi e Cortellini. Il Sudtirlol ha vinto il confronto in Lombardia per l’ultima volta con un gol di Maritato il 6 settembre 2015, ed in questa stagione ha vinto in casa il match d’andata contro l’Albinoleffe, il 27 agosto scorso con una rete di Cia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Quote dei bookmaker equilibrate, con l’Albinoleffe leggermente favorito, con vittoria interna quotata 2.40 da Betclic, mentre William Hill moltiplica per 3.00 l’investimento sul pareggio e Bwin offre invece a 2.95 la quota per il successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati, Unibet quota 2.16 l’over 2.5, mentre l’under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.64 da Bet365.

