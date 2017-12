DIRETTA / Arsenal Liverpool (risultato finale 3-3) streaming e tv: Grande spettacolo a Londra!

Diretta Arsenal Liverpool info streaming video e tv: probabili formazioni, quote scommesse, data e orario del big match di Premier League tra le due squadre di vertice.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 22.43 Francesco Agostini

Arsenal - Liverpool (web)

DIRETTA ARSENAL LIVERPOOL (RISULTATO FINALE 3-3) TRIPLICE FISCHIO

All'Emirates Stadium di Londra le squadre di Arsenal e Liverpool offrono un grande spettacolo impattando con un pareggio per 3 a 3. Primo tempo decisamente a senso unico in favore dei reds, capaci di non farsi scoraggiare dall'infortunio di Henderson, rimpiazzato da Milner al 13', e di portarsi anzi in vantaggio al 26' con il colpo di testa di Coutinho sul cross di Salah. Anche i gunners sostituiscono Monreal con Mustafi nell'intervallo a causa di qualche problema fisico e, ad inizio ripresa, Salah raddoppia per i reds al 52', su suggerimento di Firmino. La reazione degli uomini di Wenger non si fa attendere e completano la rimonta nel giro di 4 minuti, andando a segno con Alexis Sanchez di testa, su assist di Bellerin al 54', con Xhaka, agevolato dall'errore di Mignolet al 56', e con Ozil in pallonetto, supportato da Lacazette al 58'. L'ultima parola è tuttavia affidata a Firmino che, al 71', firma il definitivo pareggio con una fucilata dal limite dell'area. Il punto conquistato oggi permette al Liverpool di raggiungere quota 35 e di mantenere il distacco dai diretti rivali di giornata dell'Arsenal, ora a 34 punti nella classifica della Premier League.

FASE FINALE DEL MATCH

Quando manca ormai una decina di minuti al novantesimo, il punteggio della sfida tra Arsenal e Liverpool è ora di 3 a 3. I londinesi raggiungono il pareggio al 56' con Xhaka, approfittando di una papera del portiere Mignolet, e completano il sorpasso, almeno momentaneamente, al 58' grazie ad Ozil, un bel pallonetto su suggerimento di Lacazette. Gli ospiti non demordono e rimettono le cose in parità per merito di Firmino al 71'.

E' INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Arsenal e Liverpool è di 1 a 2. In queste prime battute del secondo tempo i padroni di casa, tornati in campo con Mustafi al posto del dolorante Monreal, appaiono in difficoltà subendo la rete del raddoppio di Salah al 52'. Tuttavia i gunners, feriti nell'orgoglio, tentano di riportarsi subito in carregiata per merito del colpo di testa vincente di Alexis Sanchez al 54'.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Arsenal e Liverpool sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 1. Gli ospiti sembrano prendere in mano le redini del match sin dai primissimi minuti e riescono a sbloccare la situazione al 26' grazie al colpo di testa di Coutinho, su assist di Salah. I reds, già protagonisti con Firmino, insistono e sfiorano anche il raddoppio nel finale con Salah al 44' e poi con Mane al 45'. Il direttore di gara finora non ha estratto alcun cartellino.

SCOCCA LA MEZZ'ORA

Giunti alla mezz'ora del primo tempo, il punteggio tra Arsenal e Liverpool è ora di 0 a 1. I reds, pur avendo dovuto sostituire l'infortunato Henderson con Milner già al 13', confermano di esser partiti meglio rispetto ai gunners e si portano infatti in vantaggio al 26' per merito del colpo di testa di Coutinho. In precedenza sempre gli ospiti avevano sfiorato il bersaglio grosso con Firmino.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Inghilterra la partita tra Arsenal e Liverpool è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. In queste fasi iniziali dell'incontro entrambe le compagini scese in campo cercano di aggredire gli avversari senza sosta e garantendo un avvio ritmato al match. Tuttavia, gli ospiti vivono qualche attimo di apprensione a causa dell'intervento dello staff sanitario per soccorrere Henderson, rimasto a terra dolorante dopo uno scontro.

SI COMINCIA!

Il turno pre-natalizio della Premier League non poteva che iniziare così, con il big match dell’Emirates Stadium tra Arsenal e Liverpool. A Londra dunque i padroni di casa dell’Arsenal sfideranno il Liverpool, per una classica del campionato inglese. Due squadre appaiate in classifica, visto che i Gunners sono attualmente posizionati come quinti, grazie ai 33 punti ottenuti, mentre i Reds, dopo un inizio di stagione non proprio convincente, si sono portati a ridosso delle prime, ed ora sono quarti, a 34 punti, e in piena corsa per un posto in Champions League. Dieci le vittorie londinesi, con tre pareggi e cinque sconfitte, mentre i Reds hanno vinto di meno, nove volte, pareggiando però sette match, e capitolando solo in due occasioni. Liverpool messi meglio anche dal punto di vista realizzativo, visto che Coutinho e compagni hanno trovato la via del gol in 38 occasioni, contro le 31 della squadra guidata da Arsene Wenger. In difesa, invece, stesso score di reti subite: 20 a testa. Entrambe, infine, stanno attraversando un buon momento di forma, visto che il Liverpool viene dal successo per 4 a 0 contro il Bournemouth, mentre l’Arsenal ha battuto in casa il Newcastle 1 a 0.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

L'incontro valido per la Premier League tra Arsenal e Liverpool potrà essere visto dai clienti Sky: sintonizzandosi venerdì sera alle 20:45 in diretta tv su Sky Sport 1 oppure Sky Sport 3, potranno vedere le due squadre l'una contro l'altra all'Emirates Stadium, la tana dei Gunners. Se si desidera vedere la partita sul proprio dispositivo mobile in diretta streaming video, è possibile scaricare l'applicazione di Sky Go.

I BOMBER

Sono i goleador quelli che rubano quasi sempre la scena ai propri compagni, e con grande probabilità capiterà lo stesso anche in occasione della sfida fra Arsenal e Liverpool in programma quest’oggi. Nei Gunners la sta facendo da padrone, come del resto era prevedibile, la stella della nazionale francese Lacazette, che ha realizzato fino ad oggi otto reti, con l’aggiunta di un assist, in diciotto presenze. Segue, seppur a distanza di sicurezza, Alexis Sanchez, con quattro marcature, lo stesso score di Giroud, altro nazionale d’oltralpe. A tre, infine, il centrocampista centrale Aaron Ramsey, e il trequartista Mesut Ozil. Ma cosa dire invece di Salah? L’ex Roma sta vivendo una stagione fantastica, con ben 14 gol segnati in questa stagione, con l’aggiunta di 4 assist: un calciatore pagato 40 milioni di euro, che vale già il doppio. Molto bene anche Firmino, con sei gol in quattordici gare, mentre Coutinho insegue a quota cinque realizzazioni, con l’aggiunta di sei passaggi vincenti. Infine, da segnalare le 4 reti di Mané e le due di Sturridge.

PRECEDENTI

Arsenal-Liverpool, oltre ad essere una sfida fantastica, è una classica del campionato di calcio inglese. Una gara che nelle ultime stagioni non ha mai lesinato spettacolo, e basta vedere i risultati più recenti per capirlo. Il 27 agosto scorso, terzo turno del campionato attuale, il Liverpool ebbe la meglio sui Gunners con il rotondo risultato di quattro reti a zero. Risultato molto simile quello del marzo 2017, 27esima giornata della scorsa stagione, con successo dei Reds all’Anfield Road per 3 a 1. All’andata, altra vittoria della squadra del Merseyside, che regalò una grande gioia ai propri tifosi, espugnando l’Emirates Stadium con il risultato finale di quattro a tre. La situazione non cambia andando a vedere la sfida del gennaio 2016, in cui le due formazioni pareggiarono tre a tre, mentre l’ultimo successo della squadra di Wenger risale al 4 aprile del 2015, 31esimo appuntamento con la stagione 2015-2016, in cui i londinesi trionfarono di fronte al pubblico di casa con il risultato di 4 a 1. Come finirà oggi?

IL GRANDE EX

Quella fra Arsenal e Liverpool sarà una partita decisamente particolare per Alex Oxlade Chamberlain. Il 24enne centrocampista di destra di proprietà del Liverpool, tornerà infatti all’Emirates Stadium di Londra, stadio in cui lo stesso ha giocato per sei lunghi anni fra l’estate del 2011, e la scorsa. Il 31 agosto, il giorno di chiusura del calciomercato estivo, il ragazzo cresciuto nel Southampton è stato infatti acquistato propri dai Reds in cambio di un assegno da 40 milioni di sterline. L’inizio nel Liverpool è stato un po’ difficoltoso, ma a poco a poco Oxlade-Chamberlain ha imparato i nuovi meccanismi di Klopp, crescendo gara dopo gara, fino ad arrivare a ricevere il premio di “man of the match”, miglior giocatore, nella recente sfida contro il Borunemouth, vinta dai Reds con il risultato di quattro reti a zero. Sarà quindi una gara emozionante per Alex, e vedremo come reagiranno i suoi vecchi tifosi: fischi o applausi per lui?

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

La partita tra Arsenal e Liverpool si giocherà venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 in casa dei Gunners, all'interno dell'Emirates Stadium della capienza di circa 61.000,00 posti. La sfida tra le due squadre, valevole per la Premier League, è una delle più interessanti dell'intero panorama calcistico, vista la classifica delle due squadre e anche la reale forza in campo. Attualmente il Liverpool è quarto in classifica con 34 punti, mentre l'Arsenal è appena dietro, in quinta posizione, con una sola lunghezza in meno (33 punti). Le squadre giocano un ottimo calcio, frutto di un gioco di squadra complesso e offensivo, propositivo e bello da vedere. Come tutte le partite della Premier League, anche questa sfida sarà decisamente da tenere in alta considerazione vista le reale forza in campo delle due squadre. Se la vetta pare oramai irraggiungibile (il Manchester City ha addirittura 51 punti in classifica), la lotta tra il quinto e il secondo posto è virtualmente aperta. In seconda posizione si trova il Manchester United a 41 punti mentre, poco più indietro, c'è il Chelsea al terzo posto a 38 punti.

Andiamo avanti e vediamo come le due squadre si approcciano a questa gara di Premier League. Durante l'ultima partita di campionato il Liverpool si è imposto facilmente sul Bournemouth con il rotondo punteggio di 4-0. A segnare erano stati prima Coutinho, poi Lovren, l'ex romanista Salah e alla fine Firmino. Un poker senza storia che fa giungere i Reds caricati a mille per questa importantissima sfida di Premier. Dal canto suo, amche l'Arsenal arriva bene a questo match anche se la vittoria nell'ultima giornata di campionato non è stata così roboante. A cedere il passo ai Gunners era stato il Newcastle per 1-0, con rete di Ozil nel primo tempo. C'è da dire anche che entrambi i test non sono poi molto attendibili, visto che sia il Bournemouth che il Newcastle veleggiano nella parte bassa della Premier League. Delle due è il Newcastle che sta messo peggio visto che è terzultimo e in piena zona retrocessione, mente il Bournemouth è sedicesimo con soltanto un punto in più rispetto ai bianconeri. Da questa sfida uscirà di certo la possibile pretendente per un papabile terzo posto.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL LIVERPOOL

L'Arsenal scenderà in campo con un 4-2-3-1 molto offensivo, volto a far giocare tutto il team con una mentalità offensiva e d'attacco. Tra i pali ci sarà Cech, in difesa invece si posizioneranno Bellerín, Koscielny, Monreal e Kolasinac in linea. A centrocampo e attacco ci saranno probabilmente Wilshere, Xhaka, Iwobi, Ozil, Sanchez, Lacazette. Occhi puntati sull'uruguaiano che ha sempre un grande fiuto del gol ma è diffidato e potrebbe essere risparmiato per evitare una possibile squalifica. Passiamo adesso invece a come il Liverpool scenderà in campo. La squadra di Klopp dovrebbe confermre il 4-3-3 visto nell'ultima gara di campionato. In attacco il tridente dovrebbe essere quello pesante, con Salah e Mane come attori principali, assieme probabilmente a Coutinho. In difesa parrebbero essere confermati Gomez, Lovren, Klavan, Robertson. Nei Reds la lista degli infortunati è lunghissima e annovera nomi quali Clyne, Ward, Matip, Moreno e Bogdan. Certamente un periodo difficile questo per Klopp e l'infermeria, visto che al momneto è piena. Vedremo però in campo come sapranno reagire.

PRONOSTICI E QUOTE

Passiamo adesso alle quote relative alle scommesse per ciò che riguarda la partita tra Arsenal e Liverpool. L'Arsenal viene dato per favorito, visto che gioca in casa e la sua quota è data a 2,45; il Liverpool, invece, è dato a 2.90. Visto il gioco offensivo delle due compagini, invece, è assai poco probabile che ci sia un pareggio: la x, infatti, è quella che ha la quota più alta con 3.75. Per gli avventurieri delle scommesse, quindi, potrebbe essere una buona idea quella di giocarsi un pareggio che è assai improbabile ma molto redditizio.

