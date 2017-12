Diretta/ Bassano Fano (risultato finale 1-0) streaming video Sportube: tre punti d'oro per i vicentini

Diretta Bassano Fano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della gara valida per la 18^ giornata di Serie C 2017/2018

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 18.26 Carmine Massimo Balsamo

Diretta Bassano Fano, Serie C (LaPresse)

DIRETTA BASSANO FANO (1-0 FINALE): TRE PUNTI D'ORO PER I VICENTINI

Vince una partita molto preziosa il Bassano, che si allontana dalla zona play out e avvicina quella play off nel girone B del campionato di Serie C. I vicentini capitalizzano il rigore trasformato da Minesso nel finale di primo tempo, con una ripresa giocata ordinatamente contro un Fano che resta, in virtù della vittoria del Santarcangelo a Pordenone, solo in coda al raggruppamento. Finale di partita con i giallorossi che sono usciti fuori alla distanza, dopo un brutto primo tempo. Nella ripresa il Bassano è stato ben più convincente, andando per due volte vicino al raddoppio sempre con quello che è stato il match winner della sfida, Minesso, che con un colpo di testa e una conclusione a girare al 35’ ed al 41’ ha impegnato il portiere ospite Thiam, senza riuscire però a superarlo per la seconda volta. I marchigiani speravano di ricavare di più da una prestazione tatticamente ordinata, ma il Fano ha fatto troppo poco offensivamente per sperare di fare risultato. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA BASSANO FANO (1-0): I PADRONI DI CASA GESTISCONO

Il Bassano conduce ancora di misura sul Fano, con i padroni di casa che sembrano ora avere vita facile nella gestione del vantaggio. I marchigiani infatti non riescono a cambiare marcia dal punto di vista offensivo, e dunque il tecnico Brevi cambia modulo con due punte centrali e ben due sostituzioni nel primo quarto d’ora di gioco. Rolfini viene sostituito da Floretti e Torelli prende il posto di Lanini. Il Bassano ha invece iniziato la ripresa con Karkalis che ha preso il posto di Stevanin sull’out difensivo di sinistra. Anche in questo secondo tempo però le occasioni da gol scarseggiano, e al 20’ il Fano tanta il tutto per tutto con una gran botta di Filippini dalla distanza, che viene però murata dalla difesa dei vicentini. Il Fano ha collezionato finora sei calci d’angolo, ma la retroguardia giallorossa non ha mai dovuto far fronte a pericoli particolari. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA BASSANO FANO (1-0): IN GOL MINESSO SU RIGORE!

Al terzo minuto di recupero del primo tempo, il Bassano ha trovato la fiammata cercata per tutto il primo tempo e si è portato in vantaggio contro il Fano. Per i vicentini, è stato Bianchi l’uomo della provvidenza, atterrato nell’area marchigiana da Fautario, colpevole di una trattenuta punita dall’arbitro Donda di Cormons con la massima punizione. Dal dischetto si è presentato Minesso che non ha lasciato scampo al portiere ospite Thiam. Dunque il secondo tempo è ripreso con i vicentini in vantaggio 1-0, dopo una prima frazione in cui a dire il vero non avevano fatto moltissimo per riuscire a sbloccare il risultato. Anzi prima dell’episodio del rigore (in cui Fautario ha anche rimediato un’ammonizione per il fallo commesso) erano stati gli ospiti ad affacciarsi in avanti con una certa pericolosità, con Rolfini che ha innescato Lanini, che ha provato la conclusione di destro a girare senza riuscire però a sorprendere il portiere di casa, Grandi. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA BASSANO FANO (0-0): IL MATCH NON DECOLLA

Continuano ad arrivare col contagocce le occasioni da gol tra Bassano e Fano, con i vicentini che non riescono ad imporre la supremazia territoriale agli avversari. I marchigiani si sono presentati in campo attardati in classifica, ma sono riusciti a giocare finora senza timori reverenziali, senza creare a loro volta grandi opportunità da rete, ma al tempo stesso giocando una partita di grande applicazione dal punto di vista difensivo. Il Fano ha collezionato un maggior numero di calci d'angolo finora, ma le torri difensive del Bassano hanno fatto buona guardia. Per registrare un sussulto offensivo dei vicentini, bisogna attendere il 32' quando Venitucci può calciare una punizione da buona posizione, ma il suo tentativo si spegne sul fondo. A meno di un quarto d'ora dalla fine della prima frazione di gioco, risultato ancora bloccato sullo zero a zero tra Bassano e Fano. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA BASSANO FANO (0-0): FAUTARIO COLPITO DURO

E' iniziata la prima frazione di gioco tra Bassano e Fano allo stadio Mercante. Dopo 10' di gioco risultato ancora fermo sullo 0-0, con il Fano che ha dovuto incassare una brutta botta per Fautario, con l'esterno comunque in grado di riprendere il gioco. Marchigiani che hanno collezionato già due calci d'angolo ma senza sviluppi offensivi, i padroni di casa vicentini sono al momento guardinghi e tengono bassi i ritmi, nella speranza di prendere in fretta le misure agli avversari. Il Fano è schierato con il consueto 3-5-2 con un ex bassanese, Soprano, titolare in difesa. 4-2-3-1 per i padroni di casa con con Minesso e Venitucci avanzati in posizione da trequartista per supportare l'unica punta Diop. Atteggiamento comunque abbastanza prudente da parte di entrambe le squadre in queste prime battute del match, in attesa che arrivino le prime vere occasioni da gol. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA BASSANO FANO (0-0): IN CAMPO

La Bassano Virtus affronterà l'Alma Juventus Fano in una partita di cui adesso andiamo ad analizzare alcuni dati statistici che ci accompagneranno al fischio d’inizio del match valido per il girone B della Serie C 2017-2018. I veneti in casa stanno deludendo e hanno vinto solo due volte, con tre pareggi e quattro sconfitte a completare il bottino casalingo - mentre quello complessivo è di cinque vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte. I giallorossi hanno messo a segno otto gol e ne hanno presi undici in casa, 14-16 invece è il dato complessivo. Il Fano dal canto suo è la peggior squadra del girone B in trasferta, avendo raccolto solo due pareggi e patito sette sconfitte. Per i marchigiani sette gol fatti e 15 subiti lontano da Fano. Questi invece i numeri complessivi della loro stagione: tre vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte, con appena 13 gol segnati a fronte di 21 subiti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BASSANO FANO

I TESTA A TESTA

La gara Bassano-Fano si è disputata già in altre sette circostanze con un bilancio molto equilibrato di tre vittorie a testa e un pareggio. I giallorossi sono riusciti a rimanere imbattuti contro il Fano tra le mura amiche, collezionando un pareggio e due vittorie. L'ultimo successo risale alla stagione 2012/13 quando arrivò un secco 4-2. I padroni di casa erano avanti dopo dieci minuti già di due reti grazie a Basso e Ferretti. La rete del Fano al minuto 14 riaprì il match solo all'apparenza perché alla fine della prima frazione di gioco arrivò il gol di Longobardi che riportava Bassano avanti di due. I gol di Proietti e Marolda nel finale servirono invece solo per le statistiche. Nel match d'andata il Fano si è imposto 1-0 con un gol all'ora di gioco di Torelli. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

La sfida Bassano Fano è in programma oggi venerdì 22 dicembre 2017, alle ore 16.30; sarà diretta dall'arbitro Paride De Angeli della sezione di Abbiategrasso ed è valida per la ventesima giornata del gruppo B di Serie C 2017-2018. Sfida di bassa classifica quella in programma a Bassano Del Grappa: i padroni di casa sono situati al quindicesimo posto in classifica con 19 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte. Giallorossi a più uno sulla zona retrocessione. Gli ospiti, invece, sono situati all’ultimo posto in classifica insieme al Santarcangelo a quota 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte. La formazione di Giuseppe Magi e quella di Agatino Cuttone sono distaccate di sei lunghezze, uno scontro salvezza che può dire molto sul destino delle due squadre: con una vittoria il Bassano potrebbe volare a quota 22 punti, avvicinandosi alla zona playoff in quella che è una classifica molto corta. Il Fano, invece, potrebbe avvicinarsi al Teramo terz’ultimo, mettendo il fiato sul collo ai giallorossi a soli meno tre punti.

IL CONTESTO

Il Bassano di Giuseppe Magi arriverà a questo appuntamento reduce da un ruolino decisamente negativo. I giallorossi hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque giornate. Nell’ultimo turno, tra le mura amiche dello stadio Rino Marcante, i veneti sono stati sconfitti 0-1 dal Vicenza guidato da Vincenzo Torrente: rete decisiva siglata al 78’ da Niccolò Ferrari su calcio di rigore. Il Fano, invece, dopo un avvio di stagione disastroso, ha raccolto due vittorie nelle ultime tre uscite: dopo la vittoria per 1-0 sulla Triestina e il ko esterno per 2-1 contro il Teramo, gli amaranto si sono imposti 1-0 sulla Fermana: gol di Sosa De Luca al 79’. Una sfida che si preannuncia molto delicata in termini di classifica, con Bassano e Fano pronte a dare battaglia per ottenere punti importanti nel discorso salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI BASSANO FANO

Giuseppe Magi alla ricerca di una svolto dopo il periodo nero che ha colpito i giallorossi. Il tecnico è pronto a proseguire sulla strada del 4-3-1-2 e potrebbero esserci delle sorprese di formazione rispetto alla sfida dell’ultimo turno contro il Vicenza. Tra i pali ci sarà grandi. Difesa a quattro formata da Andreoni e Karkalis sulle corsie laterali, con il tandem centrale composto da Pasini e Bizzotto. L’ex Genoa Botta in cabina di regia, affiancato da Bianchi e Salvi. L’ex Juventus Dario Venitucci agirà da trequartista, alle spalle del duo formato dal senegalese Dio e dal numero 10 Minesso. Attenzione alla candidatura di Michael Fabbro: l’ex Milan cerca spazio da titolare. Agatino Cuttone, invece, confermerà nel modulo, il 3-5-2, e negli uomini la squadra che si è affermata 1-0 sulla Fermana. Il senegalese Diop tra i pali: linea a tre di difesa composta dall’uruguaiano Sosa De Luca, match winner contro i gialloblu, Ferrani e Gattari. L’ex Cagliari e Atalanta Andrea Lazzari in cabina di regia, affiancato da Filippini ed Eklu. Sulle corsie esterne spazio a Lanini e Fautario, mentre in attacco ci sarà il tandem formato da Rolfini e Germinale.

LA CHIAVE TATTICA

Si prospetta una sfida molto tattica quella del Rino Mercante, tra due squadre che hanno qualche fatica a trovare la via del gol: Bassano e Fano hanno raccolto rispettivamente 14 e 13 reti nelle prime diciassette giornate di Serie C. Il Bassano affiderà molte delle sue speranze ai piedi di Dario Venitucci, calciatore cresciuto nel settore giovanile della Juventus e tra i talenti più interessanti della terza serie. Molto interessante anche il senegalese Diop, capocannoniere della squadra con tre gol. Il Fano, invece, sta ritrovando compattezza sotto la gestione Agatino Cuttone, con il 3-5-2 che dà affidabilità. A trainare i granata sarà la qualità e l’esperienza di Andrea Lazzari, ripartito dalla Serie C dopo una carriera di livello in Serie A, importanti in particolari le avventure con Atalanta e Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Bassano Fano, quote e pronostico. Padroni di casa favoriti secondo i bookmakers: 1-X-2 a 1,95-3,05-3,80 per l’agenzia di scommesse Snai, che vede la formazione di Giuseppe Magi destinata ad ottenere la meglio. Come anticipato, sarà una sfida molto tattica ed è probabile che non si assista ad una pioggia di gol: Under 2.5 quotato 1,55, con l’Over 2,5 a 2,20. Discorso simile in termini di quote per Gol e No Gol, rispettivamente quotati 1,90 e 1,75. Gara aperta ad ogni risultato, in cui potrebbe prevalere la voglia di non perdere: puntiamo sull’Under 2,5.

