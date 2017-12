DIRETTA/ Cagliari-Fiorentina (risultato finale 0-1) streaming video e tv: la decide Babacar!

Diretta Cagliari Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alla Sardegna Arena si gioca il secondo anticipo nella 18^ giornata di Serie A

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 22.44 Claudio Franceschini

Diretta Cagliari Fiorentina, Serie A 18^ giornata (Foto LaPresse)

DIRETTA CAGLIARI-FIORENTINA (RISULTATO FINALE 0-1): LA DECIDE BABACAR

La Fiorentina espugna la Sardegna Arena battendo a domicilio il Cagliari per 1 a 0, la compagine di Pioli torna alla vittoria e sale momentaneamente al settimo posto in classifica. All'82' i viola rompono gli equilibri grazie al nuovo entrato Babacar che raccoglie il cross di Chiesa soltanto sfiorato da Simeone, il numero 30 ospite non sbaglia e trafigge Cragno portando così in vantaggio i gigliati. Gli uomini di Pioli potrebbero subito raddoppiare con Chiesa che viene chiuso in calcio d'angolo da Pisacane, nel recupero succede di tutto con Joao Pedro che rifila un pestone a Chiesa mentre il gioco era fermo e il pallone distante dai due. L'arbitro Di Bello consulta il var e decide di espellere direttamente il giocatore del Cagliari (che era già ammonito), i padroni di casa chiudono in dieci. Maxi-recupero di oltre nove minuti, al 96' Astori butta il pallone in calcio d'angolo interrompendo quella che è poi stata l'ultima occasione per i sardi. (agg. di Stefano Belli)

OCCASIONE PER BADELJ

A un quarto d'ora dal novantesimo Cagliari e Fiorentina restano inchiodate sullo 0-0. Al 58' grandissima occasione per i gigliati: Théréau crossa per Simeone che manca l'impatto col pallone, arriva di gran barriera Badelj che prova a schiacciarlo di testa ma non riesce a inquadrare la porta di Cragno da pochissimi passi, non essendo un bomber di razza. Un paio di minuti più tardi lo stesso Cragno fa buona guardia su Théréau che viene però valutato in offside dall'assistente di Di Bello. Al 72' grande iniziativa di Joao Pedro che manda al bar Chiesa e poi cerca la porta, Vitor Hugo di testa ribatte la conclusione, poi il numero 10 del Cagliari viene ammonito per simulazione: era diffidato e dunque salterà la prossima gara contro l'Atalanta. Una seconda frazione di gioco più movimentata rispetto alla prima ma non si è ancora visto nessun gol. (agg. di Stefano Belli)

ROMAGNA SALVA UN GOL GIA' FATTO!

Alla Sardegna Arena sono riprese le ostilità tra Cagliari e Fiorentina, al decimo minuto del secondo tempo il punteggio rimane fermo sullo 0-0. Novità nelle fila dei padroni di casa con Lopez che lascia in panchina l'esperto Cossu per gettare nella mischia Farias, il cambio non modifica comunque l'inerzia del match con i gigliati che continuano a fare la partita. Qualche istante di apprensione al 50' quando Badelj, dopo aver ricevuto un forte colpo al costato, si accascia a terra: l'intervento dello staff medico lo rimette in sesto e il numero 5 viola può così proseguire il match. Vitor Hugo diventa invece il primo ammonito della gara per un brutto intervento scomposto ai danni di Pavoletti, al 54' Romagna mura Simeone salvando un gol già fatto. (agg. di Stefano Belli)

PRIMO TEMPO A RETI INVIOLATE

Cagliari e Fiorentina vanno al riposo sul punteggio di 0-0, ai punti meriterebbe la squadra di Pioli che sul piano di gioco ha di certo creato di più rispetto alla compagine di Lopez. Al 32' i viola si rendono nuovamente pericolosi con la conclusione tesa di Chiesa, ancora una volta Cragno in tuffo respinge il pallone salvando i suoi dallo 0-1. Quattro minuti più tardi Chiesa ci riprova con un'iniziativa personale anziché servire Benassi che era liberissimo e poteva calciare indisturbato a rete. Al 38' arriva finalmente qualche segnale di vita anche dai padroni di casa con il tentativo di Cossu disturbato da Astori che con la schiena mette la sfera in corner. Al 41' Chiesa prova nuovamente a spaventare la retroguardia avversaria ma il suo sinistro è troppo schiacciato e termina a lato, altro brivido per la difesa sarda a un minuto dall'intervallo con il solito Chiesa che non è ancora riuscito ad aggiustare la mira. (agg. di Stefano Belli)

CRAGNO SALVA SU SIMEONE

Cagliari-Fiorentina 0-0 alla mezz'ora del primo tempo, partita che finora sta regalando pochissime emozioni, squadre contratte e poco propense ad attaccare, inoltre il ritmo viene ulteriormente spezzettato dai falli commessi dai giocatori di entrambe le compagini. In ogni caso meglio gli ospiti che danno l'impressione di distendersi con più facilità rispetto ai padroni di casa, quasi mai nei pressi di Sportiello. Al 20' Simeone riceve palla da Benassi e libera un sinistro bloccato da Caragno, qualche minuto più tardi i viola conquistano un altro calcio d'angolo. Al 24' Veretout colpisce Ionita con una manata, il gesto viene giudicato involontario dal direttore di gara che si limita a concedere la punizione all'undici di Lopez. Sul capovolgimento di fronte successivo si rinnova il duello tra Simeone e Cragno, questa volta il portiere del Cagliari deve compiere una parata ben più impegnativa per mantenere l'inviolabilità. (agg. di Stefano Belli)

CHIESA NON IMPENSIERISCE CRAGNO

Alla Sardegna Arena è cominciato il secondo posticipo della diciottesima giornata di Serie A 2017-18 tra Cagliari e Fiorentina, al decimo minuto del primo tempo il punteggio vede le due squadre ferme sullo 0-0. Viola subito in avanti con un calcio d'angolo sugli sviluppi del quale la retroguardia avversaria spazza via il pallone senza troppi affanni. Nei minuti successivi le due formazioni preferiscono studiarsi a vicenda anziché sprecare energie che potrebbero tornare utili nell'ultima parte di gara, gli uomini di Pioli provano ad alzare il baricentro e a rimanere più stabilmente nella metà campo sarda, al 10' gli ospiti si prourano un altro tiro dalla bandierina, nulla di fatto anche in questo caso con Cragno che non ha problemi a bloccare il timido tentativo di Federico Chiesa. (agg. di Stefano Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari Fiorentina sta per cominciare: fra pochissimo andremo a leggere le formazioni ufficiali, ma prima spendiamo qualche parola sui due allenatori, Diego Lopez e Stefano Pioli. Lopez da qualche settimana è tornato a “casa” nella sua Cagliari, dove ha vissuto gran parte della carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore: la missione è quella di ottenere una salvezza che non sarà così scontata, dal momento che in fondo hanno iniziato a marciare a ritmi alti e dunque i rossoblù devono continuare a guardarsi alle spalle. Anche Pioli arrivando in estate a Firenze è tornato dove era già stato da calciatore e con una missione altrettanto difficile ma intrigante, cioè gestire una squadra che è molto cambiata rispetto all’anno scorso. Ecco perché stasera sarà stuzzicante anche la sfida fra i due allenatori. Adesso dunque leggiamo le formazioni ufficiali, poi la parola passerà al campo per Cagliari Fiorentina! CAGLIARI: Cragno, Van Der Wiel, Andreolli, Cossu, Joao Pedro, Romagna, Barella, Pisacane, Padoin, Ionita, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Crosta, Giannetti, Senna, Faragò, Farias, Ceppitelli, Capuano, Sau, Deiola, Melchiorri. Allenatore: Lopez. FIORENTINA: Sportiello, Milenkovic, Astori, Hugo, Badelj, Veretout, Benassi, Biraghi, Chiesa, Simeone, Thereau. A disp. Cerofolini, Dragowski, Laurini, Sanchez, Saponara, Zekhnini, Eysseric, Olivera, Cristoforo, Dias, Babacar, Gaspar. Allenatore: Pioli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

TESTA A TESTA

Il Cagliari, che nelle ultime cinque uscite stagionali ha conquistato appena quattro punti, attende la visita di una Fiorentina in serie positiva da sei incontri. Sardi con non battono i viola dal 2014 quando il cileno Pinilla decise la contesa. Fiorentina che invece nella scorsa stagione fu protagonista di una partita pirotecnica. La tripletta di Kalinic e la doppietta di Bernardeschi esaltarono la fase offensiva di Paulo Sousa che incassò le reti di Di Gennaro, Capuano e Borriello, tutti calciatori che hanno cambiato maglia. Negli ultimi cinque incontri inoltre le due squadre non hanno mai pareggiato alternando vittoria e sconfitta. Match quindi che non dovrebbe tradire le attese sotto il piano dello spettacolo vista la facilità di trovare la via della rete. (agg. Umberto Tessier)

STATISTICHE

Cagliari Fiorentina si avvicina; vediamo subito quali sono le principali statistiche che le due squadre hanno messo insieme in questo campionato di Serie A. Gli isolani hanno già perso dieci volte in stagione, raccogliendo due pareggi e cinque vittorie. Per i sardi le reti segnate sono 16 mentre le reti subite ammontano a 28; nessuna vittoria nelle ultime quattro partite, ma i numeri vanno contestualizzati e il Cagliari ha comunque pareggiato a Bologna e in casa contro la Sampdoria, cedendo alla Roma soltanto all’ultimo secondo. La Fiorentina non sta disputando un campionato di alto livello, come dimostrano le sei sconfitte accumulate. Nelle altre partite sono arrivati cinque pareggi e sei vittorie; la squadra di mister Stefano Pioli ha segnato 26 volte e ha subito 19 reti fin qui. Fiorentina che non è riuscita a segnare nelle ultime due partite (doppio 0-0) e che ha vinto solo una volta nelle ultime sette (quattro pareggi e due sconfitte); riguardo i gol, sono già quattro le partite in cui i viola non hanno trovato la via della rete ma anche sei con la porta inviolata, tra cui le ultime tre. (agg. di Claudio Franceschini)

L'ARBITRO

L'anticipo del venerdì fra Cagliari e Fiorentina sarà diretto dall'arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi. In questa occasione per la 18^ giornata della Serie A i suoi assistenti di linea saranno Lo Cicero e Muto, il quarto uomo sarà Giua e i due addetti Var saranno Guida e Ghersini. Per Di Bello le partite dirette in Serie A in questa stagione sono state 6 e in queste occasioni il fischietto brindisino ha utilizzato 30 cartellini gialli (in media cinque per ogni partita condotta) e un solo cartellino rosso. I calci di rigore da lui assegnati invece ammontano a due. Considerando invece l’intro palmares dello stesso Marco id bello va ricordato che finora il direttore di gara ha incontrato il Cagliari in ben 7 occasioni (solo 3 pareggi e nessun vittoria per i sardi): ammontano invece a 3 i testa a testa registrati con la Fiorentina (due vittorie e un solo KO). (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Cagliari Fiorentina, che sarà diretta dall'arbitro Marco Di Bello, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 22 dicembre: è la diciottesima giornata della Serie A 2017-2018, che avanza spedita verso la conclusione del girone di andata. Cagliari in leggera flessione se guardiamo gli ultimi risultati, in realtà gli isolani hanno comunque giocato bene e anche senza vittorie sono riusciti a muovere la classifica come ci si aspettava; la Fiorentina arriva da due 0-0 ma, se il primo è stato giustamente considerato altamente positivo, del secondo non si può dire lo stesso perchè assomiglia più che altro a un’occasione persa per avanzare nella graduatoria e avvicinare, almeno virtualmente, alla zona Europa League. Questa sera entrambe le squadre vogliono una vittoria per avere un Natale più sereno, e per mettere altro fieno in cascina in vista della primavera, quando si tireranno i bilanci del campionato e le due società dovranno essere in linea con gli obiettivi raggiunti, se non magari anche oltre.

IL CONTESTO

Solo 2 punti nelle ultime quattro giornate, ma gli isolani sono andati a prendersi i pareggi sul campo del Bologna e contro la Sampdoria, rimontando qui due gol di svantaggio con un fantastico uno-due nel giro di quattro minuti e rischiando anche di vincere. Lo scorso sabato hanno anche tenuto testa alla Roma fino al 94’, sfiorando quello che sarebbe stato un altro bellissimo pareggio; e anche contro l’Inter, pur perdendo 3-1 alla Sardegna Arena, hanno dato prova di essere una realtà consolidata e che gioca un buon calcio, con un reparto offensivo che può essere sempre pericoloso. La Fiorentina non ha saputo sfruttare l’onda lunga del pareggio di Napoli: lo stesso risultato è arrivato al Franchi contro il Genoa e, se anche Stefano Pioli ha parlato di un passo avanti, i viola non sono riusciti a fare il salto di qualità che rimandano ormai da troppo tempo. Un esempio? La squadra non perde da cinque partite, ma di queste sfide ne ha pareggiate quattro; ha perso sei volte nel corso del girone di andata, a fronte dello stesso numero di vittorie. Facciamo un rapido confronto sulla situazione dello scorso anno: dopo 17 giornate il Cagliari aveva raccolto 20 punti, mentre la Fiorentina ne aveva 26. Entrambe avevano raccolto tre punti in più rispetto al fatturato del campionato in corso: la differenza è minima e dunque non possiamo parlare di un evidente calo da un anno con l’altro, anche se certamente il dato può indicare che nessuna delle due è ancora al 100% delle sue possibilità.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FIORENTINA

Cagliari senza Cigarini (squalificato) e capitan Dessena, che rivedremo nel girone di ritorno: a centrocampo si accorcia la coperta per Diego Lopez, che dovrebbe comunque confermare Ionita e Padoin spostando però il moldavo nella posizione di playmaker davanti alla difesa. Sulla mezzala scala Padoin (con Barella altro interno), questo significa che si apre un posto per giocare a sinistra e la maglia dovrebbe essere di Sienna Miangue. A destra Van der Wiel va verso la conferma avendo finalmente trovato continuità; il resto della formazione per Diego Lopez non dovrebbe cambiare. Ancora Joao Pedro a fare da supporto a Pavoletti - Diego Farias può avere molta più incidenza entrando a partita in corso - in difesa invece ci sarà ancora Romagna a fare da supporto ad Andreolli, con Pisacane che completerà il reparto a protezione del portiere Cragno.

Stefano Pioli ha tutta la rosa a disposizione, e dunque dovrebbe presentare in campo quella che a tutti gli effetti è la formazione titolare: davanti a Sportiello ci saranno German Pezzella e Astori con Laurini e Biraghi che agiranno sulle corsie (sono sempre favoriti su Bruno Gaspar e Maxi Olivera), a centrocampo il canonico terzetto con Badelj che si prende la posizione di perno centrale lasciando a Veretout e Benassi il compito di inserirsi senza palla e aumentare la pericolosità offensiva. Thereau ha pienamente recuperato e sarà titolare sulla corsia sinistra; dall’altra parte ovviamente Federico Chiesa con Giovanni Simeone prima punta. Un dato sul Cholito: lo scorso anno, con la maglia del Genoa, aveva segnato solo un gol in più dei cinque realizzati in questa stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante si giochi alla Sardegna Arena, il pronostico fornito dall’agenzia di scommesse Snai dà ragione alla Fiorentina: dunque i viola sono sulla carta i favoriti per questa partita di Serie A, con una quota sul segno 2 che vale 2,30. Per la vittoria del Cagliari dovrete giocare il segno 1 e la vincita sarebbe di 3,10 volte la posta messa sul piatto, mentre ha un valore di 3,30 la possibilità del segno X e cioè del pareggio. La quota Gol vale 1,53 con la quota NoGol che arriva a 2,30: sono dunque più alte le probabilità che la partita di questa sera si concluda con entrambe le squadre capaci di segnare almeno una rete.

