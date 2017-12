DIRETTA / Chievo Bologna (risultato finale 2-3) streaming video e tv: Destro fa sorridere il Bologna

Diretta Chievo Bologna: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Bentegodi si apre la diciottesima giornata del campionato di Serie A

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 19.56 Claudio Franceschini

Diretta Chievo Bologna, Serie A 18^ giornata (Foto LaPresse)

DIRETTA CHIEVO BOLOGNA (RISULTATO FINALE 2-3): DESTRO FA SORRIDERE IL BOLOGNA

Cacciatore controlla ma sbaglia completamente la misura del cross: sarà rinvio dal fondo per il Bologna. Giallo per Tomovic che interviene in scivolata su Destro. Chievo ad un passo dal pareggio con Pellissier! Birsa inventa per Pellissier che si muove bene dietro ai centrali del Bologna. Con un tocco morbido scavalca Mirante, ma Maietta salva sulla linea imitando il collega Gamberini. Arriva il secondo giallo per Poli che lascia i felsinei in dieci! Grandissima occasione per Inglese, Mirante vola sul colpo di testa, sulla respinta l'attaccante spedisce il pallone oltre la traversa. Mancano cinque minuti alla fine della partita, resiste il Bologna. Cacciatore, pareggio del Chievo con l'esterno! Tiro a giro da posizione defilata che trova un angolo quasi impossibile che sorprende Mirante. Incredibile al Bentegodi con Destro che al 90' trova la rete del nuovo vantaggio del Bologna! Incredibile errore di Cacciatore che inciampa e regala palla a Destro, l'attaccante si invola tutto solo verso Sorrentino e buca i clivensi! L'arbitro assegna sei minuti di recupero. Termina il match, colpo gobbo del Bologna grazie alla doppietta di Destro e Verdi. (agg. Umberto Tessier)

GAMBERINI SALVA SU VERDI

Nagy si gira benissimo e pesca in profondità Verdi. Da posizione defilata il fantasista ex Milan prova con un pallonetto, ma Gamberini in corsa ci mette la gamba e ribatte fuori la sfera dalla porta, si salva il Chievo. Il Chievo inserisce Garritano per Bastien. Sostituzione per il Bologna: fuori Mbaye, dentro Torosidis. Jaroszynski strattona Destro e si becca l'inevitabile ammonizione. Siamo intanto giunti al 75' e il Chievo prova ora il tutto per tutto. Gamberini sta tendendo in partita i suoi grazie al salvataggio sulla linea dopo il pallonetto provato da Simone Verdi. Vedremo cosa accadrà in quest'ultima porzione di match con le due squadre che provano a colpire per riaprire o chiudere la contesa. Al momento da sottolineare l'ennesima grande prestazione del fantasista Verdi. (agg. Umberto Tessier)

VERDI RIPORTA AVANTI I FELSINEI!

Inizia la ripresa tra Chievo e Bologna, si riparte dal risultato di parità. ancio lungo per Inglese, che di sponda serve Birsa. Il traversone dello sloveno viene ribattuto dalla difesa felsinea. Bologna in vantaggio con Verdi al 52'! Conclusione dai venticinque metri di Masina con un sinistro velenoso. Respinge male Sorrentino, che serve il pallone sui piedi di Verdi. Ribattuta di prima del fantasista del Bologna che col sinistro ribadisce in porta. Helander perde un pallone sanguinoso a ridosso dell'area. Scarico su Hetemaj, che carica il sinistro dalla distanza: blocca in due tempi Mirante. Arriva il primo giallo del match ai danni di Andrea Poli. Siamo intanto giunti al 60' ed il Bologna è avanti grazie alla rete in apertura di tempo siglata da Verdi. (agg. Umberto Tessier)

SQUADRE AL RIPOSO

Il Chievo continua continua ad attaccare e sfiora la seconda rete con Cacciatore. Altra traiettoria velenosa di Birsa dal corner. Sul primo palo sbuca Cacciatore, che colpisce di testa, Mirante ha un grande riflesso ed evita il gol. Mancano circa cinque minuti alla fine della prima frazione, match che sta vivendo le emozioni principali grazie alle palle inattive. Birsa gioca in verticale a cercare lo scatto di Inglese. Mirante però è attento, esce e anticipa l'attaccante avversario. Radovanovic ci prova dai trenta metri, il suo destro non trova lo specchio della porta. L'arbitro assegna un solo minuto di recupero. Lampo nel finale di Simone Verdi che calcia a giro di sinistro ma trova la grande risposta di Stefano Sorrentino. Termina la prima frazione, decidono al momento le reti di Destro e Inglese. (agg. Umberto Tessier)

INGLESE DI TESTA TROVA IL PARI!

Verdi ci prova direttamente da calcio d'angolo ma Sorrentino è attento e blocca la sfera. Birsa lancia per Bastien in area, il tiro belga viene però ribattuto. Ancora un grande assist di Verdi, che col sinistro disegna per Krejci in area. L'esterno è tutto solo, dimenticato in maniera incredibile da Tomovic, ma mette poca forza nel colpo di testa: Sorrentino in tuffo respinge e salva. Risponde il Chievo con Inglese, Birsa riceve sulla corsia destra, Inglese svetta di testa e non inquadra lo specchio della porta. Inglese ci sta provando in maniera insistita ma non riesce a trovare la via del gol. Siamo giunti alla mezzora di gioco ed il Bologna è sempre avanti grazie alla rete siglata da Destro al quinto minuto. Ottima la prestazione di Simone Verdi fino ad ora. Inglese! Pareggio del Chievo al 32'! Angolo di Birsa con l'attaccante che insacca di testa! (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA DESTRO DI TESTA!

Inizia il match tra Chievo e Bologna, partita che si preannuncia estremamente equilibrata. Calcio d'angolo al 5' per il Bologna, sul pallone c'è Verdi. Verdi batte il corner dal lato sinistro del campo e mette una palla tesa sul primo palo, dove Destro anticipa tutti e di testa gira in rete! Vantaggio fulmineo del Bologna con la rete di Mattia Destro! Altro rischio per il Chievo al 10' sempre da calcio d'angolo! Verdi pesca Pulgar sul secondo palo, che di testa prova a fare da sponda ma Radovanovic salva. Grande occasione per Inglese all'11'! Cacciatore mette la sfera al limite dell'area, sul petto di Inglese che non si fa pregare due volte e spara un destro controllato facilmente da Mirante. Siamo giunti al 15' ed il Bologna è in vantaggio grazie alla rete fulminea siglata da Destro su assist di Verdi. (agg. Umberto Tessier)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Mancano ormai pochi minuti al via di Chievo Bologna. I due allenatori hanno già comunicato le formazioni ufficiali, di conseguenza adesso spendiamo qualche parola in più proprio su Rolando Maran e Roberto Donadoni. Per Maran parla il rendimento che il suo Chievo offre ogni anno, raggiungendo sempre tranquille salvezze anticipate: resta il dubbio su una carriera che avrebbe potuto essere ancora migliore per l’allenatore dei gialloblù, che però al Chievo sembra avere trovato la giusta dimensione. La carriera di Donadoni è stata invece condizionata dall’esperienza sulla panchina dell’Italia, forse troppo presto. Sarà un confronto senza ombra di dubbio interessante, come conferma anche la classifica che colloca Chievo e Bologna alla stessa altezza, a quota 21 punti. Adesso dunque leggiamo le formazioni ufficiali, poi la parola passerà al campo per Chievo Bologna! CHIEVO: Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Tomovic, Jaroszynski; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pucciarelli. Allenatore: Rolando Maran. BOLOGNA: Mirante; Mbaye, Gonzalez, Helander, Masina; Nagy, Pulgar, Poli; Verdi, Destro, Krejci. Allenatore: Roberto Donadoni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Bologna sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: l’appuntamento è su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 410609 per i non abbonati al pacchetto Calcio) e naturalmente ci sarà la possibilità di assistere alla partita del Bentegodi anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

La sfida tra Chievo e Bologna apre la penultima giornata del girone d'andata in serie A. Reduci entrambe da una sconfitta le due squadre cercano l'immediato riscatto. I padroni di casa non vincono dal 25 Novembre quando superarono la Spal in casa mentre il Bologna ha raccolto appena un punto nelle ultime tre uscite. I clivensi non battono i felsinei in casa dal 2014 quando una doppietta di Paloschi e Rigoni decisero la contesa. L'ultima vittoria del Bologna è targata invece Acquafresca che nel 2011 siglò la rete decisiva. Sfida che si preannuncia estremamente equilibrata tra due compagini protagoniste di una stagione in linea con le aspettative. Chi vince potrebbe alzare l'asticella degli obiettivi e provare ad ambire a posizioni più importanti. (agg. Umberto Tessier)

STATISTICHE

Nell'anticipo di venerdì pomeriggio il Chievo Verona affronterà il Bologna: andiamo allora a leggere qualche statistica che accompagna le due squadre al Bentegodi. I clivensi hanno un ruolino di marcia di cinque vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte; l'attacco sta segnando poco, solo 17 gol fin qui, e la difesa non sta eccellendo viste le 27 reti subite in 17 turni giocati. Dato questo non in linea con le passate stagioni; già tre volte il Chievo ha incassato almeno quattro reti, che sono diventate cinque contro l’Inter. Il Bologna ha vinto una volta in più rispetto agli avversari, ma ha anche due sconfitte in più; la squadra allenata da Roberto Donadoni ha il tabellino dei gol fatti che è fermo a quota 19, mentre quello dei gol subiti nell'ultimo turno è salito a quota 23. Bologna che non vince da tre partite ed è reduce da due sconfitte consecutive; è stato però capace di ben quattro vittorie fuori casa, l’ultima delle quali proprio al Bentegodi con il 3-2 al Verona. Dunque, attenzione: la partita potrebbe essere più complicata del previsto per il Chievo. (agg. di Claudio Franceschini)

L'ARBITRO

La sfida tra Chievo e Bologna vedrà la direzione del signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, che in questa occasione particolare vedrà l’aiuto dei due guardalinee Dobosz e Capaldo. In campo al Bentegodi nella 18^ giornata della Serie A anche il quarto uomo Minelli, mentre i due addetti alla Var saranno Giacomelli e Chiffi. In questa stagione Manganiello conta già sei direzioni arbitrali nella massima serie e nelle partite citate l'arbitro piemontese ha utilizzato appena 15 cartellini gialli (media inferiore ai tre a partita) e un cartellino rosso. Per lui due calci di rigore fischiati finora per la Serie A Se invece consideriamo la lunga carriera dello stesso direttore di gara di Pinerolo dobbiamo ricordare che sono ben 5 gli incroci registrati con il Chievo (2 successi e due KO): solo uno il testa a testa segnato da Manganiello e il Bologna, diretto contro il Vicenza nella 28^giornata della Serie B 2014-2015 (sconfitta per 2-0). (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Chievo Bologna sarà diretta da Gianluca Manganiello; è la partita che, alle ore 18:00 di venerdì 22 dicembre, inaugura la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Aria natalizia in campo, ma le due squadre non possono certo distrarsi: arrivano infatti da momenti negativi e hanno bisogno di rialzare la testa. In ogni caso la classifica è buona: sia il Chievo che il Bologna hanno raccolto fino a qui 21 punti, il margine sulla zona retrocessione è di sette lunghezze e dunque non c’è l’impellente necessità di vincere. Vero è anche che il passo delle squadre impegnate nella lotta per salvarsi è leggermente aumentato, di conseguenza anche i veneti e i felsinei non possono dirsi del tutto al sicuro e al Bentegodi saranno in palio punti in ogni caso importanti, anche per provare a chiudere in bellezza un girone di andata che sta per andare in archivio.

IL CONTESTO

Il Chievo non segna da 278 minuti e ha vinto solo una delle ultime otto partite, quella contro la Spal (in rimonta); in questa striscia si è presa pareggi importanti e di valore come quelli sui campi di Napoli e Roma, ma non è riuscito a sfruttarli nel migliore dei modi, incassando 13 reti complessive da Milan, Sampdoria e Inter e cadendo, la scorsa domenica, a Crotone. Rolando Maran sta disputando il solito campionato di tranquillità, ma come già detto il Chievo non deve commettere l’errore di considerarsi già salvo. Il Bologna ha perso le ultime due partite: le ha giocate contro Milan (a San Siro) e Juventus e dunque da questo punto di vista non bisogna fare allarmismi, però i felsinei avevano anche avuto un filotto di quattro ko in serie tra fine ottobre e inizio novembre, dunque non sono riusciti a scavare il solco che avrebbero voluto. Resta comunque una stagione positiva per Roberto Donadoni e i suoi, anche se forse si potrebbe fare qualcosa in più; se andiamo a fare il paragone con lo scorso anno, scopriamo che il Chievo aveva raccolto 25 punti nelle prime 17 giornate, mentre il Bologna ne aveva 20: dunque i veneti stanno facendo peggio, i rossoblu di fatto sono allo stesso livello della stagione passata.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO BOLOGNA

Il Chievo potrebbe dover fare a meno di Meggiorini, non al meglio: al fianco di Inglese è ballottaggio tra Pellissier e Pucciarelli, con il capitano valdostano che parte favorito. Nell’undici titolare schierato da Rolando Maran dovrebbero poi ritrovare posto Tomovic e Perparim Hetemaj: l’ex Fiorentina e Genoa come centrale insieme a Gamberini (che è in vantaggio rispetto a Dainelli e Bostjan Cesar), il finlandese ovviamente nel suo consueto ruolo di mezzala sinistra, con Bastien che ancora una volta dovrebbe essere l’interno dall’altro lato del campo e Radovanovic che si occuperà della regia. A completare lo schieramento saranno Valter Birsa, come sempre da trequartista, e i due esterni bassi che dovrebbero essere Cacciatore e Gobbi, anche se Depaoli si gioca una maglia a sinistra rimanendo anche in ballottaggio per l’eventuale sostituzione di Hetemaj.

Nel Bologna altro probabile forfait di Palacio, ma è tornato Federico Di Francesco: il figlio d’arte dovrebbe però andare inizialmente in panchina, dunque spazio a Okwonkwo nel tridente offensivo con Verdi e Destro che lo completano, anche Krejci scalpita per avere una maglia dal primo minuto. A centrocampo Donadoni dovrebbe confermare i soliti tre - dunque Pulgar al centro e Andrea Poli e Donsah a lavorare sulle mezzali - in difesa invece Ibrahima Mbaye è ancora favorito su Torosidis a destra, sulla fascia mancina campo per Masina con Helander e Giancarlo Gonzalez che dovrebbero iniziare la partita come centrali a protezione di Mirante, con vantaggio su Maietta e De Maio che resteranno a disposizione.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico sulla partita del Bentegodi abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui il Chievo parte favorito: la quota per il segno 1 vale infatti 2,30 contro il 3,35 che identifica l’affermazione esterna del Bologna. E’ il segno X che dovrete giocare qualora crediate nell’ipotesi del pareggio: in questo caso il vostro guadagno sulla sfida di Serie A sarebbe di 3,10 volte la somma che avrete deciso di investire. Vale 2,25 la possibilità Under 2,5 - siamo invece a 1,47 per l’Over 2,5 - dunque nonostante la difficoltà delle due squadre nel trovare il gol si punta su una partita con almeno tre reti.

© Riproduzione Riservata.