Consigli Fantacalcio Serie A / Le dritte per la 18esima giornata: attenti agli assistman

Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 18esima giornata: Immobile, Dybala e Icardi. Il Natale non poteva essere più bello quest’anno, campionato di Serie A e fantacalcio

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 17.03 Claudio Franceschini

Quali sono i migliori assistman del campionato di calcio italiano? Una domanda a cui vi daremo una risposta, importante non soltanto per gli amanti delle statistiche, quanto e soprattutto per i fantallenatori. Grazie al passaggio vincente si può infatti ottenere un bonus di un punto, che fa sempre comodo quando si parla di fantacalcio. Si è portato in vetta alla classifica, in solitaria, l’esterno d’attacco di destra dell’Inter, Candreva, che ha distribuito ben sette passaggi vincenti in questa stagione, quasi tutti all’indirizzo del suo capitano, Mauro Icardi. Rimane invece fermo a quota sei il compagno di reparto del nerazzurro, Ivan Perisic, con il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, che insegue invece a quota cinque assist. Lo stesso score è stato totalizzato fino ad oggi dal bomber della Sampdoria, Fabio Quagliarella, nonché dal centravanti della Lazio e della nazionale italiana, Ciro Immobile. Infine, a quota 4 assist, troviamo Insigne e Mertens del Napoli, El Shaarawy della Roma, Cuadrado della Juventus, Ilicic dell’Atalanta, Faragò del Cagliari e Ramirez della Samp.

LA TOP 11

E’ già tempo di fantacalcio, il secondo gioco più bello al mondo dopo ovviamente il calcio. Come ogni weekend, la nostra redazione vi regalerà i suoi consigli più preziosi, a cominciare dalla scelta della squadra ideale. Proviamo quindi ad individuare una top 11 composta da quei giocatori che a nostro avviso potrebbero fare la differenza in vista di questo turno pre-natalizio. Si comincia dall’attacco, il reparto che dovrà regalarci più bonus, e scegliamo Ciro Immobile della Lazio, che torna dopo la squalifica e che affronterà in casa il Crotone. Spazio quindi a Mauro Icardi dell’Inter, in gol anche lo scorso weekend, e impegnato nella trasferta di Sassuolo contro gli omonimi padroni di casa, avversario senza dubbio alla portata dei nerazzurri. A completare il tridente offensivo, scegliamo Lasagna dell’Udinese, che se la giocherà al Friuli contro l’Hellas. A centrocampo, invece, scelta d’obbligo Milinkovic-Savic, stella indiscussa dei biancocelesti, con l’aggiunta di Pjanic, che affronterà l’ex squadra della Roma. Spazio quindi a Perisic, che non può mai mancare lì in mezzo, e speriamo in una buona prova di Bonaventura contro l’Atalanta. Per terminare questa squadra ideale, spazio ai tre difensori, iniziando con Bastos della Lazio, proseguendo con Caldara dell’Atalanta, che sta vivendo un grande periodo, per chiudere con il nerazzurro Skriniar.

I MIGLIORI PER MEDIA VOTO

I migliori calciatori della Serie A sono sempre i più ambiti da parte dei vari fantallenatori per le loro squadre del fantacalcio. Scorriamo quindi l’elenco di coloro che meglio si sono comportanti negli scorsi turni, iniziando dal reparto d’attacco. Icardi continua a svettare sul resto del gruppo con una media voto di 9.62, seguito dal collega Immobile a 9.53, con Dybala e Mertens appaiati a quota 8.44. A centrocampo c’è un altro nerazzurro sopra tutti, ovvero, l’esterno d’attacco Perisic, con 7.85 di media, seguito a sorpresa da Ilicic dell’Atalanta, con 7.75 di media, e Luis Alberto della Lazio a 7.62. Per la difesa, invece, resiste al primo posto Ghoulam del Napoli, che nonostante non giochi da diverse settimane per via del noto infortunio al ginocchio, continua a guardare tutti dall’alto con 7.32. Kolarov sempre in seconda piazza a 7.23, mentre Koulibaly, altro napoletano, si trova sul gradino più basso del podio a 7.02. Infine i portieri più prolifici, con Alisson della Roma primo a quota 5.62 seguito da due veterani come il capitano della Juventus, Buffon (5.55), e l’estremo difensore dell’Inter, Handanovic, che insegue a quota 5.44.

LE SORPRESE

Le sorprese sono sempre i giocatori più apprezzati dai vari fantallenatori. Spesso e volentieri, infatti, si scommette poco su un calciatore, che si rivela poi essere molto prezioso. E’ il caso ad esempio di Josip Ilicic, trequartista dell’Atalanta che sta vivendo una stagione superlativa, e che nelle scorse 16 gare ha tenuto una media voto impressionante di 7.75. Situazione molto simile per Luis Alberto della Lazio, su cui pochi avevano puntato ad agosto, ma che si sta rivelando elemento fondamentale per i biancocelesti con 7.62 di media. Come dimenticarsi poi di Verdi del Bologna, altra stella del nostro campionato, o di De Paul dell’Udinese, già nel mirino di tutti i top club italiani. In attacco, invece, potremmo parlare di sorpresa per Quagliarella, da cui di certo non ci si attendeva la stagione che sta vivendo. Situazione molto simile per il compagno di reparto, Duvan Zapata, e sta tenendo un ottimo ritmo anche il gioiello di casa Bologna Okwonkwo. Infine, per la difesa, Kolarov sta sorprendendo tutti con un ritmo forsennato, così come Caldara, che sta confermando quanto di buono fatto vedere la scorsa stagione.

I CONSIGLI FANTACALCIO PER LA 18ESIMA GIORNATA SERIE A

Sarà un Fantacalcio decisamente particolare quello di questo turno. Si giocherà infatti nelle prossime ore la 18esima giornata della Serie A, quella che anticipa le festività natalizie. Sono quindi in arrivo dei “bianchi” consigli, le nostre classiche dritte per provare a farvi battere il vostro avversario nel secondo gioco più amato dagli italiani.

Si comincia questa sera, con l’anticipo delle ore 18:00 fra il Chievo e il Bologna in programma allo stadio Bentegodi. Per la compagine gialloblu puntate sempre sull’ottimo bomber Inglese, ormai prossimo a sbarcare a Napoli (grave perdita per tutti i fantallenatori), con l’aggiunta del trequartista Birsa, e dell’esterno di centrocampo Radovanovic. Nel Bologna, invece, scontata la scelta Verdi, gioiello dei rossoblu, insieme ad altre due pedine preziose per la compagine di Donadoni, leggasi Okwonwko, attaccante che sta sorprendendo, e il centrocampista Donsah. Spostiamoci quindi alla sfida delle ore 20:45 di oggi fra il Cagliari e la Fiorentina. Anche per i rossoblu c’è un nome “must”, ed è quello del giovane Nicolò Barella, gioiello di centrocampo che si sta confermando ogni weekend. Bene anche Joao Pedro e il re degli assist dei sardi, Faragò. Nella Fiorentina, invece, attenzione al solito Chiesa Junior, nonché all’esperienza di Thereau, e al centrocampista Veretout.

La giornata di domani inizierà alle ore 12:30, con l’anticipo dello stadio Olimpico di Roma fra la Lazio e il Crotone. Sarà un’ottima occasione per Immobile per incrementare il proprio bottino di gol, e lo stesso varrà anche per Milinkovic Savic e Luis Alberto, le altre due stelle della compagine biancoceleste. Fra le fila calabresi, invece, puntiamo sui due attaccanti Budimir e Trotta, nonché sul giovane centrocampista Mandragora. Proseguiamo con le gare delle ore 15:00, iniziando con Genoa-Benevento, sfida salvezza. Fra le fila rossoblu i nostri consigli sono sempre i soliti ogni weekend, leggasi Taarabt, Laxalt e Bertolacci, tre che possono inventare la giocata. Partirà dalla panchina Lapadula: fate attenzione. Nel Benevento, invece, sempre interessante puntare sul capitano Ciciretti, che sta regalando buone prestazioni nonostante i giallorossi abbiano un solo punto in classifica. Bene anche il giovane centrocampista di scuola Lazio, Cataldi.

Gara molto interessante in programma al San Paolo di Napoli, con i padroni di casa di Sarri che affronteranno la Sampdoria. Confidiamo in una prova interessante di Mertens, a riposo in Coppa Italia, nonché del solito Insigne. Bene anche Koulibaly se vi dovesse servire un difensore. Fra le fila blucerchiate, attenzione ai due grandi ex, da una parte Quagliarella e dall’altra Zapata, quest’ultimo con il dente leggermente avvelenato. Bene anche il solito Torreira. Proseguiamo con Sassuolo-Inter, e ci aspettiamo una prestazione importante da Icardi, che cercherà di far tornare i suoi alla vittoria dopo il passo falso contro l’Udinese dello scorso weekend. Bene anche i due leader degli assist, leggasi Perisic e Candreva, due giocatori che non mancano mai su queste pagine. In casa emiliana, invece, puntiamo sui due attaccanti Berardi e Falcinelli, nonché sul centrocampista Missiroli.

Spazio quindi alla gara di Ferrara fra i padroni di casa della Spal e gli ospiti del Torino allenato da Sinisa Mihajlovic. Lazzari, Mattiello e Paloschi è il trio consigliato per i biancoazzurri di Semplici, mentre fra le fila granata, bene l’esterno d’attacco Berenguer, e il centrocampista Baselli. Infine, non può mancare bomber Belotti, che potrebbe sempre regalare la grande giocata: non vorreste mica lasciarlo in panchina vero? Si prosegue con un'altra partita delle ore 15:00, leggasi Udinese-Verona, e in casa friulana puntate su De Paul, Jankto e Lasagna, i migliori giocatori dei bianconeri. Negli scaligeri, invece, ci piacciono molto Pazzini e Romulo.

Il Milan ospiterà l’Atalanta dalle ore 18:00, primo dei due posticipi in programma. Nei rossoneri ci aspettiamo una prova grintosa di Cutrone, nonché di Bonaventura. In casa bergamasca c’è invece l’imbarazzo della scelta, a cominciare dai due ex Petagna e Cristante, in cui il Diavolo forse non ha creduto. Molto bene anche il trequartista Ilicic nonché l’esterno d’attacco Spinazzola e il centrale di difesa Caldara: insomma, ovunque pescate, pescate bene. Infine, il big match fra Juventus e Roma. Nei bianconeri vogliamo dare fiducia a Dybala, che potrebbe riscattarsi in una partita di cartello come appunto quella di domani sera delle ore 20:45. Attenzione anche al grande ex Pjanic, e non può mai mancare in queste pagine Higuain. Nei giallorossi, invece, Kolarov è la prima scelta, seguita da Perotti, e infine da Nainggolan, con il Ninja che ha sempre regalato grandi prove quando vede il bianconero.

