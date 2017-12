Diretta/ Feralpisalò-Reggiana (risultato finale 3-2) streaming video e tv: epica rimonta della Feralpi!

Diretta Feralpisalò-Reggiana streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C sfida d'alta classifica: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 18.28 Fabio Belli

In casa della Feralpisalò arriva la Reggiana (foto LaPresse)

DIRETTA FERALPISALO' REGGIANA (3-2 FINALE) EPICA RIMONTA DELLA FERALPI!

Partita folle tra Feralpisalò e Reggiana, con i padroni di casa che sono riusciti a concretizzare una rimonta che ancora dopo i primi minuti del secondo tempo pareva impossibile. La tripletta di Ferretti ha reso possibile invece un ribaltamento di fronte sicuramente troppo severo per l’ottima Reggiana vista nel primo tempo, ma i granata hanno pagato nove minuti di follia nella fase centrale del secondo tempo. Dopo il disorientamento, gli emiliani hanno provato a cambiare le sorti della sfida allo stadio Turina, ma a parte qualche calcio d’angolo collezionato, la pressione offensiva degli ospiti non si è concretizzata. Dopo 3’ di recupero triplice fischio finale: con questo successo la Feralpisalò stacca proprio la Reggiana (le due squadre erano appaiate al quinto posto in classifica) e si prende la terza piazza in coabitazione con la Sambenedettese nel girone B di Serie C. La Reggiana vede spezzarsi una serie positiva con 13 punti conquistati nelle precedenti 5 partite prima di questa trasferta. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FERALPISALO' REGGIANA (3-2) FERRETTI, TRIPLETTA DA URLO!

Clamoroso ribaltone tra Feralpisalò e Reggiana! Nel giro di 8’ i padroni di casa sono andati a segno per tre volte, in una partita che gli emiliani sembravano avere in pugno fino al 10’ della ripresa, con Riverola che al 7’ era andato vicino al tris con un colpo di testa. Poi si è scatenato l’uragano Feralpisalò con una incredibile tripletta di Ferretti. All’11’, traversa di Voltan sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ferretti arriva pronto a ribadire in rete accorciando le distanze sull’1-2. Il gol del 22 arriva al 18’ della ripresa, con una splendida punizione calciata di sinistro proprio da Ferretti, che appena 1’ dopo diventa definitivamente l’eroe della partita per i padroni di casa: Guerra innesca Volta che con un tocco morbido trova l’attaccante smarcato in area, e implacabile Ferretti realizza il tris. 3-2 impossibile da pronosticare fino a pochi minuti prima, dunque, con la Reggiana che inserisce Cenci per Riverola cercando di superare lo shock dei tre gol subiti. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FERALPISALO' REGGIANA (0-2) LEONI DEL GARDA A CACCIA DEL GOL

E’ iniziato il secondo tempo fra la Feralpisalò e la Reggiana, con gli ospiti in vantaggio per due reti a zero grazie alle marcature di Altinier e Bovo nella prima frazione di gioco. Emiliani che sono stati bravissimi a capitalizzare le occasioni create, mostrando un’incisività in attacco che è completamente mancata ai padroni di casa. la Feralpisalò nel complesso non ha demeritato nella gestione del pallone nel primo tempo, e dopo aver subito lo 0-2 è aumentato anche il nervosismo, con Cesarini che ha subito un brutto fallo e a sua volta si è fatto ammonire per un fallo su Staiti. La Reggiana ha comunque ora tutto l’interesse nel mantenere bassi i ritmi, sia tattici sia agonistici, di una partita che ha sostanzialmente in pugno. La Feralpisalò ha accusato il colpo, non riuscendo nei minuti finali del primo tempo a imbastire una reazione, anche se in questi primissimi minuti del primo tempo i Leoni del Garda stanno provando a riorganizzarsi per riaprire il match. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FERALPISALO' REGGIANA (0-2) RADDOPPIO DI BOVO!

Sembra essersi messa decisamente nel migliore dei modi la sfida in casa della Feralpisalò per la Reggiana, vicina ormai ad andare all'intervallo in vantaggio di due reti. Dopo il vantaggio di Altinier dopo poco più di un quarto d'ora, al 37' è arrivato infatti il gol del raddoppio degli emiliani messo a segno da Bovo. Bellissima azione della formazione allenata da Eberini, con Altinier che ha innescato Riverola, bravo a servire l'accorrente Bovo che ha preso in controtempo il portiere di casa Caglioni, piazzando il pallone all'angolino. Dopo aver subito lo svantaggio la reazione della Feralpisalò non era stata molto incisiva, e solo al 34' la formazione di casa aveva provato ad affacciarsi in avanti con una conclusione di Ferretti che non aveva comunque creato eccessivi grattacapi a Narduzzo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FERALPISALO' REGGIANA (0-1) LA SBLOCCA ALTINIER!

Primi diciotto minuti di gioco con la Reggiana già passata in vantaggio sul campo della Feralpisalò. E' stato proprio al 18' che Altinier ha sbloccato il risultato, sorprendendo la retroguardia di casa su un suggerimento di Cesarini, dopo qualche capovolgimento di fronte ma poche opportunità da rete. Appena prima del gol era stato Marchi per i padroni di casa a impegnare il portiere ospite Narduzzo.. Le formazioni schierata in campio dal primo minuto dai due allenatori. FeralpiSalò (4-3-1-2): Caglioni; Parodi, Ranellucci, Emerson, Martin; Vitofrancesco, Staiti, Dettori; Guerra; Marchi, Ferretti. A disposizione: Livieri, Tantardini, Marchetti, Capodaglio, Alcibiade, Magnino, Boldini, Turano, Jawo, Luche, Voltan. Allenatore: Michele Serena. Reggiana (4-3-3): Narduzzo; Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti, Panizzi; Bovo, Genevier, Carlini; Riverola, Altinier, Cesarini. A disposizione: Facchin, Viola, Manfrin, Lombardo, Zaccariello, Bobb, Cianci, Rocco, Rosso. Allenatore: Sergio Eberini Arbitro: Feliciani di Teramo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FERALPISALO' REGGIANA (0-0) IN CAMPO!

A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita fra la Feralpi Salò e la Reggiana, andiamo ad analizzare i numeri statistici di queste due formazioni nell’attuale campionato di Serie C, girone B. I lombardi in casa hanno lo stesso numero di vittorie, di pareggi e di sconfitte, vale a dire tre. I Leoni del Garda hanno realizzato dieci gol e ne hanno subiti altrettanti, dunque il bilancio della Feralpi a Salò è in perfetta parità sotto tutti i punti di vista. In totale per i lombardi sette vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte, con 21 gol fatti e 19 subiti. La Reggiana ha ottenuto solo un successo esterno, accompagnato da quattro pareggi e tre sconfitte. Per i granata quattro gol fatti e sei reti subite lontano da Reggio Emilia. I numeri complessivi parlano invece di sette vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte, con 17 gol segnati e appena 12 subiti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE FERALPI SALO' REGGIANA

I TESTA A TESTA

I precedenti di FeralpiSalò-Reggiana, gara che si disputa oggi per il Gruppo B di Serie C, sono dieci. Il bilancio ci parla di cinque vittorie della FeralpiSalò, tre della Reggiana e due pareggi. Allo Stadio Lino Turina sono tre anni che i padroni di casa non vincono questa partita. Negli ultimi tre incontri infatti sono arrivati due pareggi e una sconfitta. L'ultimo successo risale al dicembre del 2013 quando la gara terminò col risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Miracoli. Più recente invece è l'ultima vittoria in questo stadio della Reggiana che si impose nell'ottobre del 2015 col risultato di 3-0 maturato nel primo tempo grazie alle reti di Mogos, Bruccini e Richard Arma. In quello specifico match arrivarono i cartellini rossi di Caglioni e Tantardini da una parte e Bruccini dall'altra. Staremo a vedere come andrà il match oggi molto delicato per entrambe le squadre. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

FeralpiSalò-Reggiana, diretta dal signor Feliciani di Teramo, venerdì 22 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della prima giornata di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Sfida d’alta classifica sul campo della Feralpisalò, tra due formazioni che occupano appaiate la quarta posizione in classifica nel girone B del campionato di Serie C a quota 26 punti. La Reggiana ha appaiato proprio dopo l’ultimo turno di campionato la Feralpisalò, sconfitta sul campo della Triestina, mentre la Reggiana ha avuto invece la meglio al Mapei Stadium contro il Teramo.

Emiliani che hanno ottenuto il quarto successo nelle ultime cinque partite, mentre la Feralpisalò è caduta allo stadio Nereo Rocco dopo due successi consecutivi. Vincere nel turno prenatalizio potrebbe voler dire lanciarsi verso obiettivi di classifica molto ambiziosi: il Renate secondo in classifica è lontano solo 4 lunghezze, il Padova primo 8 ma si affrontano comunque due squadre che finora sono state capaci di esprimersi con buona continuità.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni dell’incontro: la Feralpisalò scenderà in campo con Ranellucci, Vitofrancesco ed il brasiliano Emerson davanti all’estremo difensore Caglioni. A centrocampo, Voltan in zona centrale sarà affiancato da Staiti e da Dettori, mentre Parodi giocherà sulla fascia destra e Martin sulla fascia sinistra. In attacco, Marchi sarà affiancato da Guerra. Risponderà la Reggiana con Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti e Panizzi schierati dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra in una difesa a quattro davanti al portiere Narduzzo. Il francese Genevier sarà affiancato a centrocampo da Bovo e Carlini, mentre Altinier guiderà il tridente d’attacco, schierato assieme a Cesarini e a Cianci.

TATTICA E PRECEDENTI

Il modulo della Feralpisalò sarà il 3-5-2, la Reggiana risponderà tatticamente con il 4-3-3. Le due formazioni si ritrovano di fronte in questa stagione dopo il match d’andata a Reggio Emilia del 27 agosto scorso, due a uno per la Feralpisalò con doppietta di Guerra e gol di Rosso per i granata. Il 23 aprile 2017 nello scorso campionato spettacolare pareggio 4-4 sul campo della Feralpisalò, in gol con una tripletta di Guerra e una rete di Ferretti, mentre Guidone (doppietta), Cesarini e Rozzio sono andati a segno per gli emiliani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano la Feralpisalò moderatamente favorita, col successo interno quotato 2.30 da Bwin, mentre Betclic moltiplica per 3.00 quanto investito sull’eventuale pareggio e Bet365 moltiplica invece per 3.20 la quota relativa al successo esterno. Quota per l’over 2.5 fissata a 2.25 da Unibet, Bet365 fissa a 1.61 la quota per l’under 2.5.

