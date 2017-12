DIRETTA/ Fermana-Ravenna (risultato finale 0-0) streaming video e tv. La gara non si sblocca, pari deludente

Diretta Fermana-Ravenna streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C test tra squadre in condizione diversa: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

DIRETTA FERMANA RAVENNA (RISULTATO FINALE 0-0) TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Bruno Recchioni le squadre di Fermana e Ravenna non vanno oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Partita abbastanza deludente quella tra canarini e leoni che faticano a regalare spettaccolo ed emozioni sin nella prima frazione di gioco, quando Lupoli per i padroni di casa e Selleri per gli ospiti tentano di sbloccare la situazione. Il copione della ripresa non migliora particolarmente e, in particolare, si ricorda quasi esclusivamente la rovesciata, terminata larga non di molto, di De Sena al 53'. L'arbitro Meleleo della sezione di Casarano ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Clemente e Comotto da un lato, Rossi dall'altro. Il punto conquistato permette alla Fermana di raggiungere quota 23 e mantenere il distacco in classifica con i diretti rivali di giornata del Ravenna, ora a 21 punti nel girone B. (Alessandro Rinoldi)

FASE FINALE DEL MATCH

Quando manca solamente una decina di minuti al novantesimo, il punteggio tra Fermana e Ravenna è sempre di 0 a 0. Nel corso di questo secondo tempo sono sembrati i giallorossi i più in forma, schiacciando appunto i gialloblu nella loro metà campo, senza dar loro la possibilità di orchestrare una manovra e ripartire. Al 62' il tiro di Broso termina largo fuori dallo specchio ed entrambi i tecnici decidono di effettuare qualche sostituzione per tentare di sbloccare la sfida. Ammoniti Clemente e Comotto tra i padroni di casa.

E' INIZIATA LA RIPRESA

Giunti al cinquantacinquesimo minuto il risultato tra Fermana e Ravenna è ancora di 0 a 0. In queste prime battute del secondo tempo nessuno dei due allenatori ha effettuato sostituzioni decidendo di puntare sugli stessi effettivi della frazione precedente e sono i padroni di casa a suonare la carica con la punizione larga di Benassi al 52'. Ben più pericoloso invece De Sena in rovesciata al 53', sebbene la sua traiettoria non inquadri lo specchio della porta.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Fermana e Ravenna sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 0. Partita non propriamente esaltante quella tra marchigiani e romagnoli che faticano a creare azioni da goal realmente pericolose. Nonostante gli sforzi di Lupoli ed il tentativo alto di Clemente al 37', l'episodio più importante rimane la punizione di Selleri parata in calcio d'angolo al 23'. L'arbitro non ha estratto i cartellini fino a questo momento.

SCOCCA LA MEZZ'ORA

Arrivati alla metà del primo tempo il risultato tra Fermana e Ravenna è di 0 a 0. Dopo il grande equilibrio iniziale i canarini cominciano a farsi vedere con Lupoli, autore di due conclusioni imprecise all'11' ed al 23' ma capace di impegnare alla parata in calcio d'angolo il portiere avversario al 19'. Sul fronte opposto i leoni non sono da meno e conquistano a loro volta un corner sulla deviazione dell'estremo difensore a causa della punizione di Selleri al 23'.

FASE INIZIALE DEL MATCH

Nelle Marche la partita tra Fermana e Ravenna è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. In queste fasi iniziali dell'incontro nessuna delle due compagini si rende protagonista di azioni particolarmente degne di nota, probabilmente a causa del posizionamento in classifica che impone agli ospiti di cercare il sorpasso ed ai padroni di casa di aumentare il distacco nel gruppo B.

SI COMINCIA!

La Fermana e il Ravenna scenderanno in campo fra pochi minuti nella città marchigiana, in attesa del fischio d’inizio eccovi i numeri statistici sul girone d’andata di queste due formazioni del girone B della Serie C 2017-2018. I marchigiani nello stadio amico hanno vinto appena tre volte e hanno il peggior attacco interno con soli sei gol fatti. Per la compagine di Fermo i gol subiti in casa ammontano invece a cinque. Quanto ai numeri complessivi, abbiamo per la Fermana cinque vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte, con 15 gol segnati e 14 subiti. Il Ravenna invece nelle partite in trasferta ha vinto tre volte, raggiungendo quota otto nel tabellino delle reti fatte e quota dieci in quello delle reti subite. I romagnoli invece in totale hanno raccolto finora sei vittorie, appena due pareggi e nove sconfitte, per un totale di 15 gol segnati e 22 subiti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

Sono appena sei i precedenti della gara Fermana-Ravenna se si considerano anche i match disputati a campi invertiti. Le due squadre si sono affrontate anche nella scorsa stagione in Serie D nella fase finale quando proprio al Bruno Recchioni arrivò il risultato di 0-1. La Fermana in casa non ha mai superato il Ravenna infatti gli ulteriori due match giocati al Recchioni sono terminati con due pareggi per 0-0 e 2-2. A Ravenna invece i padroni di casa si sono imposti in tutti e tre i match disputati. Nella gara d'andata di questo campionato di Serie C Gruppo B il Ravenna si è imposto col risultato di 1-0 grazie a un gol di Lelj all'ora di gioco. Le due squadre in classifica stanno lavorando per cercare di centrare la zona playoff, lasciando quella retrocessione alle spalle visto che le distanze sono davvero molto strette. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Fermana-Ravenna, diretta dal signor Meleleo di Casarano, venerdì 22 dicembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali del programma della prima giornata di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Match molto importante a livello di classifica tra Fermana e Ravenna. I marchigiani occupano attualmente l’ultimo posto valido per partecipare ai play off, ma dopo un momento particolarmente positivo, è arrivata la sconfitta di misura dell’ultimo turno disputato contro il fanalino di coda della classifica, il Fano, che ha sicuramente smorzato l’entusiasmo di una squadra che eccelle in difesa, ma che ha ancora il terzo peggior attacco del campionato.

Dall’altra parte il Ravenna è in una serie positiva che l’ha strappato di prepotenza dalla zona play out. Tre vittorie e un pareggio per i romagnoli negli ultimi quattro impegni di campionato disputati, ultimo successo interno per 3-1 nel derby contro il Santarcangelo che ha regalato ulteriore entusiasmo ai giallorossi, che andrà però ora confermato sul campo di una squadra che precede comunque ancora di 2 lunghezze il Ravenna in classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: la Fermana scenderà in campo con Valentini in porta, Clemente impiegato in posizione di terzino destro e Sperotto impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Benassi e il senegalese Mané saranno i due difensori centrali. Linea a quattro anche a centrocampo, con Petrucci, Grieco, Doninelli e Misin schierati dalla fascia destra alla fascia sinistra. Risponderà il Ravenna con Venturi in porta alle spalle della difesa a tre composta da Venturini, Ronchi e Lelj. A centrocampo, Cenci, Papa e Selleri si muoveranno per vie centrali, mentre Magrini si muoverà sulla corsia laterale di destra e Rossi sulla corsia laterale di sinistra. In attacco, confermato il tandem De Sena-Boso.

TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-4-2 della Fermana sarà contrapposto il 3-5-2 del Ravenna. Le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta in campionato a Fermo nel torneo di Serie D della scorsa stagione, uno a zero per il Ravenna il risultato nei play off. 0-0 invece nell’ultimo precedente risalente alla terza serie, il 23 ottobre 2005. Il 21 maggio del 2000 le due squadre si sono affrontate a Fermo in Serie B, 2-2 il risultato finale.

