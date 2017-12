DIRETTA/ Juventus Sampdoria Primavera (risultato finale 1-0) streaming video e tv: la decide Zanandrea

Diretta Juventus Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca venerdì 20 dicembre nel campionato 1 (14^ giornata)

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 16.26 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Sampdoria Primavera (Foto LaPresse)

E’ finito l’anticipo della quattordicesima giornata del campionato Primavera 1, la sfida fra la Juventus e la Sampdoria. La gara è terminata poco fa con il risultato finale di una rete a zero in favore dei bianconeri, con il gol che ha deciso l’incontro siglato da Zanandrea, al 45esimo minuto del primo tempo. I ragazzi di Dal Canto hanno meritato il successo per quanto vistosi in campo, visto che sono stati quasi sempre padroni del gioco, e sono riusciti a collezionare diverse azioni pericolose, fra cui il raddoppio sfiorato da Olivieri al 78esimo. Sampdoria invece troppo remissiva, e mai vicina ad impensierire il guardiano bianconero. Grazie ai tre punti conquistati, la Juventus di Dal Canto si porta a quota 25 punti, scavalcando quindi il Milan (che deve giocare domani) e portandosi così al terzo posto, a due lunghezze di distanza dall’Inter, e a cinque dalla capolista Atalanta. Sampdoria che invece rimane ferma a quota 12, al penultimo posto in classifica. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SOLO JUVE IN CAMPO

Siamo al 67esimo minuto di gara a Vinovo per la partita fra la Juventus Primavera e i pari età della Sampdoria. La gara è ancora ferma sul risultato di una rete a zero, e sta quindi decidendo fino ad ora il gol segnato allo scadere del primo tempo da parte di Zanandrea. In questo terzo quarto di match, la Juventus si è fatta vedere dalle parti blucerchiate subito al 46esimo minuto, con una bella palla di Olivieri per Montaperto, ma il colpo di testa di quest’ultimo è finito di poco a lato della porta. Al 48esimo è invece il solito Di Pardo a pescare Olivieri con una splendida imbeccata, ma la difesa della Sampdoria ha respinto. Al 57esimo ci ha quindi provato il bomber Olivieri con una bella girata in area avversaria, ma la sfera è stata intercettata da Gabbani. Quindi altre due azioni molto pericolose dei bianconeri: al 65esimo, tiro del solito Olivieri di poco alto sopra l’incrocio, e al 67esimo, miracolo di Krapikas sul bomber bianconero, che con una mano ha spedito la palla in angolo. Appuntamento al termine del match per l’ultimo aggiornamento su Juventus Sampdoria (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

FINE PRIMO TEMPO

Si è chiuso poco fa il primo tempo della sfida fra Juventus e Sampdoria Primavera, con le due squadre che sono rientrate negli spogliatoi sul risultato di una a zero, con la gara che si è sbloccata proprio al 45esimo di gioco: punizione battuta da Caligara, sulla palla si avventa Zanandrea che da due passi non sbaglia. Gara che fino a quel momento aveva regalato davvero poche emozioni, se non un paio di azioni allo scadere. Al 41esimo minuto di gioco, forcing juventino, con Di Pardo che mette in mezzo una bella palla, su cui Muratore non ci arriva per un soffio; la sfera viene quindi recuperata da Tripaldelli che a sua volta rimette in mezzo per Olivieri, ma la difesa blucerchiata tampona; la palla arriva di nuovo sui piedi di Di Pardo ma la Samp devia in calcio d’angolo. Due minuti dopo, di nuovo Juve pericolosa, questa volta con Montaperto, che da buonissima posizione colpisce di testa, ma senza troppa convinzione, e la sfera finisce nella mani di Krapikas. Da segnalare anche il primo ammonito del match, precisamente il bianconero Di Pardo, al 38esimo. Appuntamento al secondo tempo per un nuovo aggiornamento sulla sfida fra Juventus e Sampdoria Primavera. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CI PROVA OLIVIERI

Siamo al 23esimo minuto circa a Vinovo, dove si sta giocando la sfida fra i padroni di casa della Juventus Primavera e gli ospiti della Sampdoria, match valevole per il campionato di categoria. Quando abbiamo passato da poco la metà del primo tempo, la sfida è ancora in perfetta parità, sul risultato di zero a zero. Poche reali occasioni da reti in questo primo quarto di match, se non una bell’azione del solito Olivieri, bomber della Juventus, che ha provato a sorprendere Krapikas sul suo palo, ma l’estremo difensore blucerchiato è stato attento a salvare la propria porta. Sampdoria che praticamente non si è mai vista in questo inizio di gara, con i ragazzi di Dal Canto sempre con il pallino del gioco anche se mai realmente pericolosi. Appuntamento al termine della prima frazione di gioco per un nuovo aggiornamento sulla sfida fra Juventus e Sampdoria Primavera. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA PRIMAVERA (0-0): IN CAMPO

Siamo al via di Juventus Sampdoria Primavera. Ricordiamo che l’arbitro è Davide Curti: affiliato alla sezione AIA di Milano, quest’anno ha arbitrato 12 partite con tre ammonizioni esatte di media, una sola espulsione (per rosso diretto) e due calci di rigore assegnati. I maggiori impegni sono stati in Serie C: qui ben 7 direzioni più una partita della Coppa Italia di categoria (Vicenza-Pordenone). Nel campionato Primavera 1 Curti ha diretto soltanto Chievo-Torino dello scorso novembre, prima e dopo era “sceso” in Primavera 2 per altre due gare. Per tre volte si è incrociato con la Juventus Primavera nel corso della carriera: è successo una volta nel 2015 e due lo scorso anno, sempre in casa e con i bianconeri che hanno portato a casa tre vittorie (contro Livorno, Spezia e Bari). Con la Sampdoria invece un solo precedente per Curti, e i blucerchiati lo hanno vinto: nel gennaio di quest’anno un 2-0 sul campo del Brescia. Adesso non ci resta che metterci comodi e far parlare il campo: stiamo per assistere a questa bella partita del campionato Primavera e non vediamo l’ora di stare a vedere come andranno le cose. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Sampdoria Primavera è in diretta tv su Sportitalia: l’anticipo della 14^ giornata potrà essere seguito da tutti senza costi, accedendo al canale 60 del telecomando (in alternativa i possessori dell’abbonamento al bouquet Sky possono andare al numero 225). In assenza di un televisore sarà possibile accedere alle immagini tramite PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video garantita dall’emittente: basterà visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com.

I PRECEDENTI

Juventus Sampdoria è una partita che si è giocata spesso negli ultimi anni: i precedenti parlano in favore dei bianconeri ma i blucerchiati si sono difesi egregiamente, tanto che il bilancio delle ultime 10 partite racconta di 5 vittorie della Juventus a fronte di tre della Sampdoria, con due pareggi. Se prendiamo in esame le sole gare giocate a Torino, troviamo invece quattro affermazioni bianconere con un pareggio e una vittoria esterna: quella che la Sampdoria aveva centrato nel dicembre 2013, autore del gol Matteo Caracciolo (sulla panchina blucerchiata sedeva Enrico Chiesa). Lo scorso giugno le due squadre si sono affrontate nei quarti di finale della fase scudetto: la Juventus ha avuto la meglio grazie al gol di Andi Zeqiri, ma nella stagione regolare a Torino era finita 1-1 (reti di Grigoris Kastanos e Christian Tommasini). Da notare come la Juventus abbia sempre faticato ad avere ragione della Sampdoria, tanto che nelle ultime sfide non è mai andata oltre il singolo gol di scarto: un doppio 1-0 e poi un 2-1 nel secondo turno della Coppa Italia 2015-2016, reti di Carlos Blanco e Luca Clemenza con momentaneo pareggio di Andrea Bacigalupo. Spostandoci a Genova, nell’ottobre 2015 spicca un netto 4-1 a favore della Sampdoria: doppiette di Andrés Ponce e Giacomo Vrioni, oggi protagonisti in Serie C con le maglie di Livorno e Pistoiese, a ribaltare il gol di Yoan Severin dopo soli 5 minuti. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Juventus Sampdoria Primavera, che sarà diretta dall’arbitro Davide Curti della sezione di Milano, è l’anticipo della 14^ giornata nel campionato Primavera 1 2017-2018: si gioca venerdì 22 dicembre alle ore 14:30. E’ il penultimo turno dell’andata: la Juventus, partita malissimo, si è ampiamente rimessa in corsa ed entra in questo giorno con il quarto posto in classifica, pur se la Roma ha ancora una partita da recuperare e potrebbe operare il sorpasso. In ogni caso adesso i bianconeri sono dove li aspettavamo, ovvero in zona playoff; attenzione però alla Sampdoria, che con le ultime tre gare è riuscita ad agganciare le due squadre che la precedevano e, anche se ancora ultima nella graduatoria, ha certamente la possibilità di abbandonare in fretta non solo la zona retrocessione, ma anche quella dei playout.

IL CONTESTO

La Juventus è rinata: dopo sette giornate, al momento del ko interno contro la Lazio, aveva conquistato appena 6 punti e aveva vinto solo una volta, contro il Napoli. Da allora sono arrivati 16 punti: cinque le vittorie con un solo pareggio, che però vale tanto perchè ottenuto sul campo dell’Inter che all’epoca era prima in classifica. La squadra di Alessandro Dal Canto era attesa al varco: rispetto al ciclo di Fabio Grosso ha cambiato tantissimo perdendo i giocatori migliori, non era scontato ripartire subito e la novità del girone unico ha complicato le cose. Adesso però sembra che i bianconeri possano anche andare a caccia della qualificazione diretta alla fase finale del campionato; non è un obiettivo della Sampdoria che punta alla salvezza, ma i blucerchiati come detto hanno cambiato marcia: 5 punti nelle prime 10 partite, 7 nelle ultime tre con le vittorie contro il Genoa, nel derby che era stato perso appena prima in Coppa Italia, e la Lazio - nel mezzo il pareggio contro il Chievo. Con le dovute proporzioni anche per la Sampdoria può essere fatto il discorso di cui sopra: la squadra c’è e ha talento, bisognava solo aspettare che venisse fuori. Purtroppo, per l’obiettivo playoff sembra tardi ma i doriani proveranno ad arrivare più in alto possibile.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA PRIMAVERA

La Juventus gioca ormai stabilmente con il 3-5-2 e non dovrebbe cambiare: in porta Loria, sostituto di Del Favero e già convocato dalla prima squadra per l’infortunio di Buffon. Davanti a lui una linea con Vogliacco, Zanandrea e Delli Carri (figlio d’arte), mentre a centrocampo ci sono Caligara e Nicolussi Caviglia che dalle mezzali contribuiscono a rendere ancora più offensivo lo schieramento. Kameraj è in ballottaggio con Ricardo Campos per la corsia destra, a sinistra conferma per Tripaldelli mentre a fare coppia con Olivieri, in assenza di Pjaca - ormai reintegrato in prima squadra - dovrebbe esserci Montaperto, favorito su Kulenovic. Simone Pavan conferma la Sampdoria vista contro la Lazio: torna il difensore centrale Pastor ma è ancora squalificato Ibourahima Baldé, che aveva subito due giornate di stop. Sarà dunque Gonçalo Cabral a prenderne il posto al centro dell’attacco, con Cappelletti e Gomes Ricciulli sugli esterni del tridente; a fare spazio a Pastor dovrebbe essere Mikulic con la conferma del lettone Veips, sugli esterni Doda e Ferrazzo con Krapikas in porta. A centrocampo invece dovrebbe essere confermato lo schieramento con Eijjaki e Tessiore sulle mezzali, mentre Gabbani si occuperà della fase di impostazione.

