Diretta / Padova Renate (risultato finale 2-1) streaming video Sportube: vince il Padova!

Diretta Padova Renate info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live del big-match al vertice nella 20^ giornata di Serie C girone B

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 20.29 Mauro Mantegazza

Diretta Padova Renate (Foto LaPresse)

DIRETTA PADOVA RENATE (RISULTATO FINALE 2-1): FINE GARA

Al 60esimo ci prova Gomez. Conclusione a rete del centravanti del Renate da calcio di punizione: Bindi non si fa sorprendere e blocca in presa bassa. Conclusione dalla distanza di Pavan, deviata dalla difesa patavina. Soffre in questo frangente il Padova che non riesce ad ottenere la gestione del pallone. Pulzetti prova a risollevare gli animi. Tiro dal limite dell'area del numero 7 del Padova che esplode un sinistro di prima dopo aver ricevuto da Guidone uno scarico dall'area di rigore. Palla parata da Di Gregorio. Cambio: entra Marcandella per Capello nel Padova. Esce anche il numero 4 dei patavini, Serena. Al suo posto dentro De Risio. Padova vicino al tris al minuto 82. Sugli sviluppi di un traversone dalle retrovie avversarie c'è un errore nel controllo di palla da parte del difensore del Renate Teso: Marcandella potrebbe approfittarne ma perde l'attimo per controllare la sfera da ottima posizione per la battuta a rete. Cambio nel Renate. Esce Finocchio, al suo posto dentro Mattioli. Espulso nel finale Teso.

RETE DI PAVAN AL 58'

Cambio tra le fila del Renate. Esce Ungaro, al suo posto dentro Piscopo. Subito una grande occasione per il Padova con una transizione offensiva corale dei biancoscudati: Serena riceve sulla trequarti ed esplode da poco fuori il limite dell'area. Di Gregorio para e respinge alla sua destra, sulla ribattuta fortunato il Renate con Belingheri che tira addosso a Pulzetti. Risponde il Renate. Cross di Pavan controllato in area di rigore da Gomez che tira col mancino. Palla deviata in corner. Poco dopo il Padova sfiora il tris. Pinzi lancia sull'out di sinistra Guidone con un elegante passaggio. Il centravanti rientra sul piede destro e mette in mezzo senza trovare alcun compagno. Sul pallone respinto dalla difesa renatese ed alzatosi a campanile si fa vedere sul limite dell'area Serena che prova il tiro al volo: mancata la palla, sfera che termina in gestione delle pantere che tirano un sospiro di sollievo. Al 58esimo gli ospiti accorciano. Schema corto da calcio di punizione: Piscopo riceve sulla trequarti sinistra e crossa in area col piede destro. Pavan tocca spizzando la palla verso il palo più lontano, scavalcato Bindi. Ottima la deviazione aerea del centrocampista che riapre i giochi per il Renate.

CONTESSA SEGNA AL 42'

Altro contropiede interessante del Padova, provvidenziale l'anticipo di Anghileri su Candido che evita un pericoloso controllo della sfera da parte degli avversari sul limite dell'area di rigore. Al 27esimo ci prova Palma. Punizione del numero 10 delle pantere che scavalca minacciosa la barriera prima di finire tra le braccia sicure di Bindi. Centrale il tiro da parte del regista del Renate. Grossa chance per i padroni di casa alla mezzora. Gran cross di Candido dalla trequarti destra: Guidone instaura un bel duello fisico con Teso ma né lui né il difensore renatese giungono sulla sfera. Sul secondo palo, tutto solo, Belingheri ha l'opportunità di infilare Di Gregorio con un sinistro ad incrociare al volo dopo il primo rimbalzo della sfera, ma il centrocampista manca clamorosamente la sfera, cadendo goffamente. Occasione sfumata. Ammonito Di Gennaro poco dopo. Al 42esimo il Padova raddoppia. Punizione perfetta di Contessa col mancino che fulmina Di Gregorio sul proprio palo. Qualche responsabilità per il portiere nerazzurro in quest'occasione. Prima dell'intervallo Bisoli cambia Candido con Pulzetti.

GUIDONE LA SBLOCCA AL 9'

Il risultato si sblocca al nono minuto. Colpo di testa in area di rigore da parte di Guidone che prende il tempo a tutti e devìa dando la spizzata verso il secondo palo: vantaggio del Padova. Le pantere provano a reagire. Palma crossa in area da piazzato ma trova la respinta di Guidone, il cui rinvio si alza però a campanile. Sulla ribattuta a rete fuori dall'area si fa trovare Vannucci che esplode un sinistro siderale, palla che sfiora il palo. Ancora pericoloso il Renate. Bella triangolazione chiusa da Ungaro con il centrocampista che viene servito sul dischetto. Il suo tiro impegna Bindi che deve rifugiarsi in corner. Altro tentativo dalla distanza da parte degli ospiti con Pavan. La palla è deviata sul nascere e termina alta. Pericoloso contropiede del Padova al 21esimo che sfuma in contropiede sul passaggio di Cappelletti verso il limite dell'area in favore di Guidone: pescato in offside di rientro il centravanti patavino.

INIZIO GARA

Bisoli schiera il Padova con il modulo ad albero di Natale: 4-3-2-1. In porta Bindi, linea difensiva composta da Cappelletti, Ravanelli, Trevisan e Contessa. A centrocampo spazio a Pinzi, Serena e Belingheri. In attacco Candido e Capello in supporto di Guidone. Cevoli replica con il 4-3-3. Tra i pali Di Gregorio, in difesa Anghileri, Di Gennaro, Teso e Vannucci. A centrocampo Simonetti, Pavan e Palma. Zona offensiva occupata da Ungaro, Gomez e Finocchio. Arbitra la partita il signor Federico Dionisi della sezione AIA di L'Aquila. Occasione per il Padova al minuto 2. Palla recuperata da Candido sulla trequarti e prontamente servita a Capello sul limite dell'area: fondamentale la smorzata sul tiro di Teso che favorisce il blocco della sfera del portiere Di Gregorio. Subito alto il pressing dei biancoscudati. Renate che gestisce la sfera dalle proprie retrovie. Poco dopo traversone in area di Contessa: respinge la difesa del Renate. Capello raccoglie la sfera da fuori l'area di rigore ma il suo successivo cross è prontamente bloccato in presa alta dal portiere del Renate Di Gregorio.

I NUMERI

Sfida al vertice fra la capolista Padova e il Renate: in attesa del fischio d’inizio del big-match del girone B di Serie C, eccovi alcune statistiche sulla stagione di queste due formazioni. I patavini fra le mura amiche hanno il miglior score, con sei vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. I biancorossi hanno anche la seconda miglior difesa interna con quattro gol subiti. Questi invece i numeri complessivi del girone d’andata della capolista: dieci vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, con 23 gol segnati dal Padova a fronte dei 14 subiti. Il Renate invece nelle sfide in trasferta di questo campionato ha vinto quattro volte, ma è reduce da due sconfitte. Per i nerazzurri dieci reti fatte e otto subite lontano da casa. I numeri complessivi del campionato del Renate sono invece i seguenti: otto vittorie, sei pareggi e tre sconfitte, con 18 gol segnati e appena 11 subiti, miglior difesa del girone B. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE PADOVA RENATE

Padova Renate non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

TESTA A TESTA

Il match Padova-Renate si gioca oggi per il Gruppo B di Serie C e per la seconda volta all'Euganeo, quarta se si includono i match a campi invertiti. Il bilancio è perfettamente in equilibrio con le due compagini che hanno vinto una volta a testa e pareggiato nell'altra occasione. I due club si erano ritrovati nello stesso raggruppamento nella stagione 2015/16 quando a Renate arrivò un pareggio 0-0 e invece all'Euganeo fu il Padova a imporsi col risultato di 1-0 grazie a una rete di Altinier allo scadere del primo tempo. Nel match di andata il Renate si è imposto addirittura col risultato di 3-0. Dopo un primo tempo scarico e senza reti sono arrivati i gol di Gomez, Ugnaro e Antezza. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Padova Renate sarà diretta dall’arbitro Federico Dionisi; appuntamento alle ore 18.30 di oggi, venerdì 22 dicembre 2017, con lo scontro al vertice nel girone B della Serie C, giunta alla sua ventesima giornata. Infatti allo stadio Euganeo il Padova capolista a quota 34 punti in classifica ospita i lombardi del Renate che sono secondi con 30 punti. Facile fare i conti: una vittoria del Padova potrebbe segnare l’inizio di una fuga già molto importante, mentre un colpaccio del Renate porterebbe i lombardi a un solo punto dalla vetta e farebbe felici (come d’altronde anche un pareggio) pure le altre inseguitrici della capolista.

Il Renate ha la migliore difesa del girone, il Padova invece ha numeri migliori in attacco: potrà dunque essere pure uno stuzzicante confronto fra due diverse filosofie di gioco. Naturalmente in favore del Padova potrebbe giocare anche il fattore campo, dal momento che i padroni di casa sono imbattuti all’Euganeo in questo campionato. Per il Renate dunque si annuncia come una trasferta molto difficile: tuttavia, se i lombardi sapranno uscirne bene, ecco che la loro posizione fra le big del girone B sarebbe decisamente rafforzata. L’attesa è grande, sarà una partita importante per le gerarchie del gruppo.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA RENATE

Passando adesso a dare uno sguardo sulle probabili formazioni di Padova Renate, per i padroni di casa segnaliamo l’assenza per infortunio del terzino Madonna. L’allenatore dei veneti Pierpaolo Bisoli dovrebbe scegliere il 4-3-2-1, cioè il cosiddetto albero di Natale: in porta Bindi; la retroguardia dovrebbe essere composta da Cappelletti, Ravanelli, Trevisan e Contessa da destra a sinistra; in mediana ecco il terzetto composto da Mandorlini, Belingheri e Pinzi, mentre sulla trequarti agiranno Candido e capitan Pulzetti in appoggio al centravanti Capello. Passando al Renate, mister Roberto Cavoli dovrebbe invece contare sul modulo 4-3-3: in porta Di Gregorio, terzino destro Anghileri, centrali Di Gennaro e Teso, a sinistra Vannucci per completare la difesa. A centrocampo Pavan perno centrale, affiancato dalle mezzali Simonetti e Fietta, infine nel tridente d’attacco gli esterni saranno Ungaro e Finocchio in appoggio alla punta centrale Gomez.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote di Padova Renate, il big-match di giornata vede leggermente favoriti i padroni di casa, ma nel contesto di un pronostico abbastanza equilibrato. Infatti il segno 1 per la vittoria del Padova è quotato da Snai a 2,00, mentre poi si sale a 3,20 che è la quota proposta per il pareggio (segno X) ed infine si arriva in caso di vittoria esterna del Renate (segno 2) a 3,70 volte la posta in palio.

