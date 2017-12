Diretta/ Pordenone-Santarcangelo (risultato finale 0-1): decisivo Piccioni! Streaming video e tv

Diretta Pordenone-Santarcangelo streaming video e tv. Nella 20^ giornata di Serie C test per i Ramarri: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 18.32 Fabio Belli

Il Pordenone ospita il Santarcangelo (foto LaPresse)

DIRETTA PORDENONE SANTARCANGELO (RISULTATO FINALE 0-1): DECISIVO PICCIONI

Il calcio è uno sport imprevedibile e la partita Pordenone-Santarcangelo ne è la conferma. Il match è terminato col risultato di 0-1 nonostante il dominio pressoché assoluto della compagine padrone di casa. I neroverdi erano stati grandi protagonisti della partita col portiere ospite Bastianoni migliore in campo in assoluto. Al minuto 78 però uno spunto di Piccioni ha regalato al Santarcangelo la vittoria e i tre punti in classifica dopo questa ventesima giornata del Gruppo B di Serie C. Il risultato permette alla squadra ospite di prendere una bella boccata d'ossigeno nonostante la salvezza sia ancora lontana ben quattro punti. Per il Pordenone è il secondo ko consecutivo, la squadra ha raccolto appena un punto nelle ultime tre gare giocate e ora rischia di essere superata dal Sutirol e agganciata dalla Fermana. Staremo a vedere come andranno anche gli altri match. (agg. di Matteo Fantozzi)

POCHE EMOZIONI ALL'ORA DI GIOCO

E' scoccata l'ora di gioco della gara Pordenone-Santarcangelo che vede il risultato ancora fisso sullo 0-0. I due tecnici hanno deciso di tornare in campo con gli stessi ventidue effettivi che avevano abbandonato il rettangolo verde di gioco alla fine della prima frazione. Pronti via ci prova Ciurria con un tiro secco e deciso da fuori, è la sua terza conclusione della partita ma solo la prima nello specchio che trova il portiere Bastianoni pronto a parare in due tempi. Al decimo minuto il Pordenone ha una buona occasione con Burrai che può calciare verso la porta. Il suo tiro è potente, ma ancora una volta Bastianoni è bravo a metterla fuori anche se è servito un grandissimo spunto per farlo. La partita al momento vede i neroverdi dominare, ma nononostante questo gli ospiti stanno reggendo dietro e sono ancora sul risultato di pari. (agg. di Matteo Fantozzi)

ANCORA PARI ALL'INTERVALLO

La gara Pordenone-Santarcangelo è ancora sul risultato di 0-0 e siamo giunti all'intervallo. I padroni di casa sono stati costretti anche alla sostituzione al minuto trentatré con l'ingresso in campo di Miguel Angel al posto di Danza. Invece l'arbitro ha dovuto tirare fuori un cartellino giallo al minuto 8 a Bondioli che gioca negli ospiti. Il più pericoloso del primo tempo è stato sicuramente Ciurria che prima al tredicesimo e poi al diciannovesimo ha calciato due volte di sinistra senza inquadrare lo specchio della porta. Prima dell'intervallo ha calciato forte dalla distanza Sainz-Maza con Bastianoni bravissimo a dirgli di no. Staremo a vedere se nella ripresa i due tecnici decideranno di effettuare delle sostituzioni oppure se entreranno in campo gli stessi ventidue effettivi che hanno lasciato il campo alla fine della prima frazione di gioco. (agg. di Matteo Fantozzi)

OCCASIONE PER CIURRIA

Siamo arrivati al minuto 20 della gara Pordenone-Santarcangelo e il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Pronti via la migliore occasione ce l'hanno avuta i padroni di casa, con De Agstini che calcia forte e trova pronto Bastianoni. Poco dopo sponda in area di rigore di Magnaghi e inserimento da dietro di Ciurria che però calcia alto sopra la traversa. Staremo a vedere cosa accadrà da qui alla fine della gara. Intanto andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le formazioni ufficiali: PORDENONE 4-3-2-1 - 1 Perilli; 6 Parodi, 4 Stefani, 26 Bassoli, 3 De Agostini; 17 Ciurria, 8 Burrai, 24 Danza; 21 Misuraca, 10 Berrettoni; Magnaghi. A disposizione: 7 Buratto, 5 Lulli, 19 Martignago, 11 Miguel Angel, 22 Meneghetti, 23 Nunzella, 14 Pellegrini, 18 Raffin, 20 Silvestro, 15 Visentin, 12 Zommers. SANTARCANGELO 3-5-1-1 - 22 Bastianoni; 4 Bondioli, 5 Briganti, 21 Sirignano; 2 Toninelli, 18 Dhamo, 8 Dalla Bona, 24 Broli, 3 Cagnano; 17 Capellini; 14 Piccioni. A disposizione: 25 Addario, 10 Bruschi, 11 Bussaglia, 13 Luciani, 23 Maloku, 1 Moscatelli, 16 Palmieri, 20 Obeng, 19 Tommasone. (agg. di Matteo Fantozzi)

IN CAMPO

Vediamo alcune statistiche relative a Pordenone e Santarcangelo, che fra pochi minuti daranno vita a una partita valida per la 20^ giornata del girone B della Serie C 2017-2018. Per i neroverdi quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte fra le mura amiche, arrivate con 19 reti fatte, miglior attacco interno del campionato, e 16 reti subite, peggior difesa interna, dunque dati contraddittori ma interessanti. In totale invece per il Pordenone abbiamo sei vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte, con 25 gol segnati e 22 subiti. Invece il Santarcangelo in trasferta ha vinto solo una volta, con tre pareggi e cinque sconfitte, risultando la peggior difesa esterna con 20 reti subite. I numeri complessivi dei romagnoli in questo campionato parlano invece di tre vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, con 16 gol all’attivo e 36 al passivo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE PORDENONE SANTARCANGELO

I TESTA A TESTA

La gara Pordenone-Santarcangelo si gioca oggi per la quarta volta in vista della ventesima giornata del Gruppo B di Serie C. Il bilancio dei precedenti è perfettamente in equilibrio con un pari e una vittoria a testa. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nello scorso campionato sempre nella stessa categoria. A Pordenone un anno fa il match terminò col risultato di 3-3. Gli ospiti furono in grado di portarsi in vantaggio tre volte e anche di farsi raggiungere. Alla doppietta di Cesaretti e al gol di Merini risposero Ingegneri, Arma su rigore e Misuraca. A campi inversi invece si impose Santarcangelo col risultato di 3-1 arrivato dopo essere passati in svantaggio per un autorete di Rossi. Nella ripresa i padroni di casa si imposero con i gol di Cori, Carlini e Adorni. I neroverdi sono andati a vincere a Pordenone nel match d'andata di questa stagione grazie al rigore realizzato da Burrai al minuto 93. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Pordenone-Santarcangelo, diretta dal signor Ricci di Firenze, venerdì 22 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della prima giornata di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Pordenone e Santarcangelo di fronte in un momento in cui a entrambe le squadre occorre una vittoria per ritrovare entusiasmo. I Ramarri dopo le grandi emozioni vissute a San Siro in Coppa Italia contro l’Inter, sconfitti solo ai rigori dalla squadra di Spalletti, sono caduti in casa del Renate nel recupero, mancando l’opportunità di avvicinare il secondo posto, ora lontano 5 lunghezze.

Il Santarcangelo, considerando l’esclusione ormai avvenuta da tempo del Modena dal girone, è assieme al Fano a quota 13 punti il fanalino di coda della classifica, ed è caduto a Ravenna nell’ultimo match di campionato. Le ultime due vittorie ottenute in casa contro Vicenza e Mestre hanno rilanciato i romagnoli da una situazione di classifica molto difficile, ma è chiaro che la differenza tecnica tra le due compagni appare importante, a patto che il Pordenone ritrovi concretezza in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match saranno le seguenti: Perilli in porta con Formiconi impiegato in posizione di terzino destro e Nunzella in posizione di terzino sinistro, mentre Stefani e Bassoli giocheranno al centro della retroguardia. Danza, Burrai e Lulli giocheranno a centrocampo alle spalle di Berrettoni e dello spagnolo Miguel Angel, avanzati alle spalle dell’unica punta di ruolo, Magnaghi. Risponderà il Santarcangelo con una difesa a tre composta da Bondioli, Sirignano e Briganti, davanti al portiere Bastianoni. A centrocampo, zona centrale presidiata da Dalla Bona, Capellini e Cagnano, mentre Toninelli si muoverà sull’out di destra e l’albanese Maloku sull’out di sinistra. In avanti, confermato il tandem Piccioni-Palmieri.

TATTICA E PRECEDENTI

Pordenone schierato con schema ad albero di Natale, 4-3-2-1 opposto al 3-5-2 dei romagnoli. Il 27 agosto scorso le due squadre si sono confrontate nel match d’andata a Santarcangelo, uno a zero con rigore decisivo di Burrai per i Ramarri. L’ultimo precedente di campionato a Pordenone è terminato con un pareggio 3-3 il 15 ottobre 2016. Gol di Cesaretti (doppietta) e Merini per i romagnoli e di Ingegneri, Arma su rigore e Misuraca per i friulani.

