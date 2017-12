PROBABILI FORMAZIONI / Cagliari Fiorentina: chi in attacco? Quote e ultime novità live (Serie A)

Probabili formazioni Cagliari Fiorentina: quote e le ultime novità live sugli 11 in campo oggi per la 18^ giornata della Serie A. Chi in attacco con Pavoletti?

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 18.59 Michela Colombo

Probabili formazioni Cagliari Fiorentina (LaPresse)

Come abbiamo visto nell’11 della Fiorentina che tra qualche ora farà il suo ingresso in campo contro il Cagliari, Stefano Pioli rimane di fronte a qualche dubbio per l’attacco. Detto che Chiesa rimane confermato fin dal primo minuto, le prime ipotesi consegnano le maglie da titolari a Simeone e Thereau, già titolari contro il Genoa nel turno precedente. Eysseric e Babacar però scalpitano alla panchina: come decidere?. Oltre alla valutazioni personali dello stesso tecnico vale la pena di ricordare qualche dato, considerando la classifica dei marcatori del club gigliato. In questo senso i migliori elementi rimangono Veretout e Simeone, autori di 5 gol a testa, seguiti nella graduatoria dei marcatori della Fiorentina a Babacar, Chiesa e Thereau con 4 reti a testa. Manca quindi solo il francese ex Nizza al battesimo del gol, pur avendo collezionato in tutto 13 presenze in stagione con la maglia viola.

DUELLO IN CENTRO

Controllando le probabili formazioni del match di Serie A tra Cagliari e Fiorentina, notiamo subito il grande duello al centro campo, tra due dei centrali emergenti di questa stagione di campionato, ovvero il rossoblu Barella e il viola Veretout. Che siano usati nel loro ruolo naturali o reinventati (il viola Faragò da mezz’ala vista la presenza di Badelj, mentre l’altro far il play vista l’assenza di Cigarini), i due personaggi appena nominati stanno sorprendendo tutti sia per le loro qualità tecniche che fisiche. Per il Cagliari ecco quindi Barella, di ritorno a un infortunio alla mano molto doloroso e i numeri raccontano già di due reti e 4 assist vincenti: nella sua stagione di conferma, il rossoblu colpisce per grinta e personalità oltre che nelle percussioni al piede. Dall’altra parte c’è il giovane Jordan Veretout, che non ha fatto rimpiangere l’addio di molti big della formazione gigliata nell’estate: per il francese già tre gol e un solo assist vincente oltre che fiato e una mentalità a regista.

BALLOTTAGGI ROSSOBLU

In attesa di vedere quali saranno le scelte definitive per le probabili formazioni di match tra Cagliari Fiorentina, andiamo ora a esaminare più da vicino i ballottaggi e i dubbi che occupano i rispettivi tecnici, facendo pra un focus nel dettaglio sulla formazione rossoblu. Partendo proprio dai padroni di casa va ricordato che il primo dubbio rimane quello del numero 1: Cragno rimane la prima scelta di Diego Lopez, specialmente dopo la bella prova messa in camp pochi giorni fa contro la Roma (rigore parato a Perotti), ma Rafael pare essersi pienamente ripreso. L’altro grande dubbio per il club dei quattro mori invece riguarda l’attacco: con Palacio fuori, rimane libero lo slot di fianco a Pavoletti: la migliore alternativa rimane Farias, anche perché in questo modo non si cambierebbe modulo, e non dimentichiamo che il brasiliano si è sbloccato finalmente solo due turni di campionato fa.

LE ULTIME NOTIZIE LIVE

La partita tra Cagliari e Fiorentina, attesa per oggi quale anticipo della 18^ giornata della Serie A, si accenderà alla Sardegna Arena alle ore 20.45 e si annuncia un match davvero brillante. Entrambe le formazioni infatti oggi scenderanno in campo impazienti di tornare presto alla vittoria, dopo qualche risultato solo parzialmente soddisfacente, specialmente per i sardi di Diego Lopez. Il tecnico del Cagliari però in vista della partita di stasera dovrà fare i conti con l’assenza annunciata di Cigarini, fermato dal giudice di gara per questo turno della Serie A. Vediamo allora come i due allenatori e rispettivi spogliatoi si sono preparati per questo incontro, andando ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida alla Sardegna Arena, il pronostico stilato alla vigilia dal portale di scommesse sportive snai non esita a concedere il suo favore alla compagine ospite. Ecco quindi che nell’1x2 la vittoria del Cagliari è stata data a 3.20, mentre l’affermazione della Fiorentina è stata valutata a 2.30: pareggio poi quotato a 3.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI DIEGO LOPEZ

Nel 3-4-1-2 di Diego Lopez , fatto salvo qualche ballottaggio che verrà risolto solo all’ultimo minuto, dovremmo vedere perlopiù i soliti titolari per la sfida casalinga prima delle feste natalizie. Ecco quindi che in difesa non ci sorprenderà vedere titolari Andreolli e Pisacane, posti al centro del reparto davanti a Cragno: sull’esterno appare confermata la presenza di Romagna. Grandi certezze a centrocampo per la probabile formazione del Cagliari: Ionita come al solito sarà in cabina di regia, con Padoin e il rientrante Barella (recuperato dopo l’infortunio al dito) a disposizione del tecnico. Da valutare però a chi dare la maglia da titolare sulle corsia più esterna: qui infatti Van der Wiel e Faragò si giocano un posto in campo dal primo minuto a destra. Dato per certa la presenza di Joao Pedro sulla trequarti, ecco un piccolo ballottaggio anche in attacco: Pavoletti rimane il punto fermo del reparto a due ma di fianco all’ex Napoli rimangono in dubbio sia Farias, che Deiola e Miangue (in quest’ultimi casi però si andrebbe a un cambio di modulo verso il 3-5-1-1.

GLI 11 DI PIOLI

Per questo match in terra sarda Stefano Pioli non dovrebbe in ogni caso fare a meno del solito 4-3-3 già visto nella prima parte dei questa stagione della Serie A. Ecco quindi che in difesa Sportiello rimarrà sicuro tra i pali , mentre Astori e Pezzella faranno da coppia centrale del reparto: sulle fasce ecco confermato Biraghi ma Laurini, già titolare contro il Genoa, potrebbe subire la concorrenza di Gaspar per la maglia da titolare. Altre solide certezze per Pioli arrivano dal centrocampo: qui vedremo infatti di nuovo Badelj in cabina di regia supportato da Veretout e Benassi, sempre in gran forma. Sarà invece più difficile decidere a chi dare le maglie da titolari in attacco, visto che nel tridente l’unico certo pare essere Federico Chiesa: Simeone e Thereau rimangono i primi nomi in lizza, ma dalla panchina sia Babacar che Eysseric scalpitano per un posto come titolare.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Romagna, Andreolli, Pisacane; Van del Wiel, Barella, Ionita, Padoin, Joao Pedro; Farias, Pavoletti. All. Lopez

FIORENTINA (4-3-3): Sportietkli; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau, All. Pioli.

© Riproduzione Riservata.