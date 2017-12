PROBABILI FORMAZIONI / Chievo Bologna: duello al centro. Quote e ultime novità live (Serie A)

Probabili formazioni Chievo Bologna: quote e le ultime novità live sugli 11 in campo al Bentegodi. Assenti annunciati Meggiorini e Palacio.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 17.05 Michela Colombo

Probabili formazioni Chievo Bologna (LaPresse)

Controllando le probabili formazioni del match di serie A tra Chievo e Bologna proprio quando manca ormai ben poco all fischio d’inizio della sfida vediamo subito il bello duello al centro tra il clivense Radovanovic e il felsineo Pulgar, due elementi ormai imprescindibili per i rispettivi allenatori. Il primo è il mediano serbo che veste la maglia del Chievo dal luglio del 2013, regista preferito da Rolando Maran: per lui il tabellino racconta di 15 presenze in campionato (2 turni di squalifica) e quasi tutti vissute per 90 minuti. Da ricordare poi che proprio in occasione della partita tra Chievo e Roma, lo stesso Ivan Radovanovic ha indossato per la prima volta la fascia da capitano: evidente segno di stima quindi per il lavoro fatto dallo stesso mediano. Dall’altra parte ecco invece Erick Pulgar, in rosa del Bologna dal 2015: anche per lui ci sono a bilancio 15 presenze nella Seie A e come per Radovanovic, tante prestazioni eccellenti.

IN ATTACCO

Con Palacio tra gli assenti annunciati in vista del match tra Chievo e Bologna, su chi mister Donadoni potrebbe puntare per completare il tridente offensivo della formazione rossoblu? Data quindi per scontata la presenza di Verdi sulla destra e Destro punta centrale, il primo in lizza come abbiamo visto prima rimane Orij Okwonkwo. Il nigeriano è già stato titolare nella precedente partita di campionato contro la Juventus (slavo poi far spazio a Krejci al 70’), ma la concorrenza rimane ampia. Vediamo allora se i numeri relativi ai miglior marcatori del Bologna potrebbe darci una mano prima del fischio d’inizio del match con il Chievo. Dobbiamo infatti ricordare che dietro a Verdi, miglior bomber con 5 reti resiste proprio Okwonkwo, con 3 gol già messi a bilancio: dietro Destro, Donsah e Palacio tutti fermi a quota 2. Rimane quindi a quota 0 il ceco Vadislav Krejci, che pure ha messo a statistica appena 6 presenze in campionato.

PALACIO ASSENTE ANNUNCIATO

In attesa di conoscere nel dettaglio le scelte dei due allenatori in campo oggi al Bentegodi per le formazioni di Chievo-Bologna, andiamo a capire chi innanzitutto non saranno a disposizione per questo match della Serie A. Partendo dai padroni di casa ecco che infatti negli ultimi giorni si è fermato il bomber Meggiorini, per un guaio muscolare che tenerlo fuori dal qualche giorno. Rimane ovviamente out il lungodegente Castro. simile la situazione in casa di Mister Donadoni: per il Bologna non si segnalano lungo degenti ma in questa settimana si è fermato Palacio. Lo stesso tecnico felsineo alla viglia infatti aveva ricordato che: “solo Palacio ha qualche problema”: ricordiamo che l’ex Inter aveva registrato una contrattura al semitendiniso destro, che già lo aveva tenuto fermo ai box in occasione della partita giocata contro la Juventus nella precedente giornata di Campionato.

LE ULTIME NOVITA'

Sarà la sfida tra Chievo e Bologna ad aprire ufficialmente oggi 22 dicembre la 18^ giornata del Campionato di Serie A: fischio d’inizio atteso al Bentegodi per le ore 18.00 per un match tra due formazioni ansiose di continuare a scalare la classifica. In campo interra veneta infatti sia la squadra di Maran che la compagine di Donadoni, hanno alcuni KO a cui rimediare prima delle feste natalizie: i tre punti in palio oggi potrebbero regalare un posto nella top ten della graduatoria di campionato e perciò sono molto ambiti. Sia Chievo che Bologna però scenderanno in campo con le armi spuntate: nei giorni scorsi infatti si è fermato sia il clivense Meggiorini che il felsineo Palacio, per via di alcuni guai fisici. Andiamo allora a conoscere nel dettaglio le scelte dei rispettivi allenatori per le probabili formazioni di Chievo-Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote fissate alla vigilia dal portale di scommesse snai, vediamo subito che il pronostico sorride in questa 18^ giornata di Campionato alla compagine di Rolando Maran. Nell’1x2 infatti la vittoria del Chievo è stata data a 2.40, contro il 3.30 fissato per il successo del Bologna: pareggio invece quotato a 3.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI MARAN

Anche in questa particolare occasione il modulo tattico di Maran in campo sarà il 4-3-1-2, dove però non mancheranno dubbi a ballottaggi. Partendo dalla difesa ovviamente ll punto di riferimento rimane Sorrentino, sicuro tra i pali: davanti ecco Gamberini, questa volta in coppa con uno tra Tomovic e Dainelli (ma con il capitano indirizzato alla panchina). Sulle fasce sono invece sicuri della propria maglia da titolare Gobbi e Cacciatore, che stanno registrando sempre buone prestazioni in Campionato. Altro ballottaggio anche in mediana: se nella cabina di regia gialloblu rimane confermato Radovanovc, come pure l’utilizzo di Hetemaj come mezz’ala, per l’altra fascia si giocano la maglia Bastien e Rigoni. Dubbi anche in attacco: nella doppia punta con Inglese infatti Pucciarelli e Pellissier si giocano la maglia dell’infortunato Meggiorini sul 50:50: fisso nella trequarti il solito Valter Birsa.

GLI 11 DI DONADONI

Per la sfida al Bentegodi, Donadoni non si scosterà dal solito 4-3-3 ben motivato a rimediare ai due KO registrati negli ultimi due turni della Serie A. I primi dubbi per la formazioni felsinea arrivano però proprio dalla difesa: se Mirante è sicuro tra i pali, sia Helander che Mbaye si giocano una maglia da titolare rispettivamente con Torosidis e De Maio. Il resto del reparto invece dovrebbe vedere come al solito Gonzalez al centro e Masina a presidiare la corsia. Le altre certezze per Donadoni arrivano poi nella mediana: qui Pulgar come al solito sarà al centro con cabina di regia mentre Poli e Donsah agiranno come mezz’ali. Confermati pure come titolari Verdi che agirà come al solito alla destra del tridente d’attacco: con lui ecco poi in campo dal primo minuto anche Destro prima punta. Da valutare invece l’esterno sinistro: Okwonkwo rimane prima scelta del tecnico rossoblu, ma dalla panchina Krejci scalpita in attesa di una grande occasione.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino: 29 Cacciatori, 40 Tomovic, 5 Gamberini, 18 Gobbi; 77 Bastien, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj; 23 Bisra, 20 Pucciarelli, 45 Inglese. All. Maran

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 25 Masina, 18 Helander, 3 Gonzalez, 15 Mbaye; 77 Donsah, 5 Pulgar, 18 Poli; 30 Okwonkwo, 10 Destro, 9 Verdi. All Donadoni.

