Probabili formazioni / Juventus Roma: un solo diffidato. Diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Juventus Roma: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti della partita che si gioca per la diciottesima giornata di Serie A, big match all'Allianz Stadium

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 18.01 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Roma, Serie A 18^ giornata (Foto LaPresse)

Nelle probabili formazioni di Juventus e Roma troviamo un solo giocatore diffidato, di conseguenza questa non sarà una variabile significativa nelle scelte dei due allenatori Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco. In particolare, la Juventus non ha nemmeno un giocatore sotto diffida e di conseguenza non ci sono rischi di squalifica in caso di cartellino giallo per i padroni di casa, fermo restando che contro la Roma difficilmente Allegri avrebbe rinunciato ad uno dei suoi big in ottica Verona, che sarà il prossimo avversario dei campioni d’Italia sabato 30 dicembre. Per la Roma invece l’unico diffidato è Nainggolan, ma vale quanto detto prima: Di Francesco certamente non lascerà in panchina il belga per questo motivo, considerato pure che il prossimo impegno sarà in casa contro il Sassuolo. Caso mai, le diffide diventeranno un fattore a gennaio, quando la Roma avrà un calendario non facile con Atalanta, Inter e doppia Sampdoria, recupero dell’andata compreso. Ma il mister ci penserà nelle prossime settimane… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DUE GRANDI EX

Wojciech Szczesny e Miralem Pjanic sono due nomi di spicco nelle probabili formazioni di Juventus Roma perché naturalmente per loro la partita contro i giallorossi non può essere come tutte le altre. Il portiere polacco ha vissuto da titolare alla Roma le ultime due stagioni prima di passare alla Juventus come erede designato di Gigi Buffon, con il quale già in questa stagione si sta alternando fra i pali della porta bianconera. Attualmente il numero 1 è indisponibile e di conseguenza per Massimiliano Allegri non si pone alcun dubbio: all’Allianz Stadium domani sera il titolare sarà proprio il polacco Szczesny, per la prima volta contro il proprio passato. Pjanic invece è al secondo anno alla Juventus, ma nell’estate 2016 la sua cessione fece molto rumore nella Capitale, perché nessuno a Roma gradì la partenza del giocatore forse più importante del centrocampo giallorosso proprio verso la grande rivale Juventus. In bianconero l’apprendistato di Pjanic è forse stato più lento del previsto, ma adesso anche per Allegri il bosniaco è intoccabile e sarà naturalmente nel cuore della manovra anche domani sera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PANCHINA

Detto dei possibili titolari nella formazione della sfida tra Juventus e Roma attesa nella 18^ giornata della Serie A andiamo ora a vedere chi resterà in panchina. Come abbiamo visto, lì dove acciacchi e infortuni lo rendono possibile, sia Allegri che Di Francesco hanno optato per consegnare le maglie da titolari un po’ ai soliti nomi delle grandi occasioni: ecco quindi che ai box vedremo quindi i medesimi nomi per questo tipo di match. Partendo dai padroni di casa per l’Allianz Stadium ecco quindi che dovremmo rivedere fermi ai box Barzagli e Rugani oltre che Asamoah e Marchisio: a loro si uniranno anche Bentancur, Sturaro e Bernareschi, con Mandzukic caso dubbio. Per la Roma invece dovremmo rivedere in panchina dopo la prova non efficace in Coppa Italia, Gonalons e Gosens, oltre che Juan Jesus, Bruno Peres e Moreno. A loro tra i giallorossi poi si uniranno anche Emerson e Pellegrini, con Gerson, Under e Schick. (agg Michela Colombo)

L'ATTACCO

Considerando il nuovo 4-3-2-1 scelto da Allegri anche per disegnare la probabile formazione del match tra Juventus e Roma, chi vedremo in attacco per i bianconeri? Il punto di riferimento sarà ovviamente Gonzalo Higuain ma di fianco al Pipita potrebbe anche fare il suo ritorno da titolare l’altro bomber argentino Paulo Dybala. La Joya, è tornata al gol dopo settimane di nero, in occasione del match di coppa Italia e potrebbe quindi venir riconfermato anche in questo big match: con lui titolare anche Douglas Cista. Rimane però da valutare la posizione di Mario Mandzukic, che benchè sofferente e potrebbe stringer i denti e tentare il recupero one extremis vista la caratura della partita in programma all’Allianz Stadium. Di Francesco in un tale occasione ovviamente non può che are spazio ai propri titolari: ecco quindi il classico tridente che vede Dzeko prima punta con Perotti e El Shaarawy ai lati. Probabile però l’inserimento di Patrik Schick, che in settimana ha firmato il suo primo gol in giallorosso contro il Torino in Coppa Italia. (agg Michela Colombo)

CENTROCAMPO

Se come abbiamo visto in difesa Allegri rimane un po’ limitato nelle sue scelte per le probabili formazioni di Juventus-Roma, il tecnico bianconero registra maggiore libertà in mediana, disposta a tre. Tenendo in considerazione degli 11 andati in campo come titolari nel match di Coppa Italia dello scorso mercoledì ecco che quindi dovremmo rivedere in campo dal primo minuto il terzetto composto da Matuidi, Khedira e Pjanic. Via libera ai titolarissimi a centrocampo anche per la Roma di Eusebio Di Francesco: in Coppa Italia contro il Torino i giallorossi ci avevano provato con Gonalons in cabina di regia e Gosens e Strootman come mezzali ma l’esperimento non ha raccolto troppa approvazione, visto che poi il tabellone non ha arriso alla Roma, quindi eliminata. Ecco quindi che tonerà e Rossi in cabina di regia, con Nainggolan e lo stesso olandese, pur essendo stato titolare in settimana contro il Genoa. (agg Michela Colombo)

LA DIFESA

Esaminando le probabili formazioni dello scontro tra Juventus e Roma, big match della 18^ giornata della Serie A, ci accorgiamo subito che, almeno per quanto riguarda il reparto difensivo, il tecnico bianconero non potrà fare affidamento completo su i suoi titolarissimi pur in una partita così delicata. Confermato il 4-3-1-2 come modulo di partenza infatti Allegri non potrà contare sulla presenza di Buffon tra i pali: il numero 1 è ancora fermo per un problema al polpaccio (di cui però non si conoscono i tempi di recupero) e sarà quindi sostituito da Szczesny. Out per questo match anche De Sciglio mentre dovrebbe stringere i denti Lichtsteiner benché le voci sul futuro del rossocrociato non siano positive. Il resto del reparto poi dovrebbe rivedere Chiellini (recuperato) in coppia con Benatia, mentre Alex Sandro agirà sulla corsia più esterna. Minor problemi per Di Francesco e la sua Roma, che dopo un terribile turnover in Coppa contro il Torino, rimetterà in campo di fronte a Alisson il solido e solito reparto. Ecco quindi che al centro faranno ritorno Manolas e Fazio, mentre Kolarov e Florenzi agiranno sulle fasce: 4 nomi di grande valore che hanno finora firmato prestazioni di grande livello. (agg Michela Colombo

LE ULTIME NOTIZIE

Juventus Roma è la grande sfida nella diciottesima giornata di Serie A 2017-2018: si gioca sabato 23 dicembre alle ore 20.45, un modo ideale per prepararsi al Natale con una partita che vale la corsa allo scudetto e che nelle ultime stagioni ha appunto simboleggiato il meglio del calcio italiano (al netto ovviamente del Napoli, terzo e pregevolissimo incomodo). Juventus attualmente seconda in classifica con 41 punti, Roma quarta con 38 ma anche con una partita da recuperare: virtualmente i giallorossi potrebbero essere allo stesso livello dei bianconeri, che sperano allora di proseguire nel loro buon momento staccando una pericolosa rivale. Ad arbitrare la partita dell’Allianz Stadium sarà Paolo Tagliavento; andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo e quali sono dubbi e certezze che li accompagnano alla vigilia della sfida, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il big match Juventus Roma è visibile in diretta tv dagli abbonati alle due offerte a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 mentre sul digitale terrestre dovrete andare su Premium Sport o Premium Sport HD. Ovviamente con la rispettiva applicazione, Sky Go e Premium Play, sarà possibile assistere alla partita dell’Allianz Stadium anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

I DUBBI DI ALLEGRI

I problemi per Massimiliano Allegri derivano dalle indisponibilità: Buffon e De Sciglio non dovrebbero farcela, Cuadrado e Mandzukic vanno verso la convocazione ma probabilmente saranno in panchina. Dunque, tre ex della Roma in campo dal primo minuto: Szczesny che per la quinta partita consecutiva sarà titolare tra i pali, Benatia che si riprende il posto al centro della difesa e Pjanic, ovviamente schierato come playmaker nel settore nevralgico. Lo schema dovrebbe essere il 4-3-3 delle ultime uscite: Lichtsteiner a destra con Alex Sandro a sinistra, in mezzo torna Chiellini che era già in ballottaggio con Barzagli nella partita di Coppa Italia. In mediana ci sarà spazio per Khedira, con Matuidi che giocherà sul centrosinistra: si ricompone dunque il centrocampo classico, almeno quello che al momento attuale Allegri considera titolare. Per quanto riguarda l’attacco, se Mandzukic non fosse ancora al meglio ci sarà spazio per Douglas Costa che sta trovando buona continuità; il brasiliano partirà dalla corsia sinistra, con Dybala che dunque si prenderà la mattonella di destra da dove può rientrare sul pericolosissimo mancino. Come prima punta torna titolare Higuain, andato a segno anche mercoledì dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Rispetto alla sconfitta di Coppa Italia con tanto di eliminazione, Eusebio Di Francesco cambierà praticamente tutta la squadra: uno o al massimo due giocatori saranno confermati rispetto a mercoledì. Uno è El Shaarawy, praticamente certo del posto di esterno del tridente visto che Dzeko e Schick convivono difficilmente e oggi la scelta dovrebbe ricadere sul bosniaco (ma non sono escluse sorprese, visto che il giovane ceco ha dato segnali positivi e potrebbe essere comunque schierato da laterale); l’altro potrebbe essere Strootman, che è in ballottaggio con Lorenzo Pellegrini per il ruolo di mezzala. Tutto il resto è modificato: in porta torna Alisson, sulle fasce ci saranno Florenzi e Kolarov con la coppia centrale Fazio-Manolas che si ricompone. A completare il centrocampo ecco De Rossi e Nainggolan: il primo come regista e frangiflutti a protezione della difesa, il secondo come interno di inserimento con facoltà di andare anche a prendere possesso della linea della trequarti, cambiando eventualmente il modulo in quel 4-2-3-1 largamente utilizzato da Spalletti l’anno passato (e infatti il belga era schierato da trequartista alle spalle di Dzeko). Diego Perotti arriverà anche dal rigore sbagliato in campionato, ma il suo contributo in termini di gioco sviluppato e pericolosità offensiva rimane fondamentale, tanto da farne uno dei grandi insostituibili nella formazione della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Marchisio, 14 Matuidi; 10 Dybala, 9 Higuain, 11 Douglas Costa

A disposizione: 16 Pinsoglio, 35 Loria, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 7 Cuadrado, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic, 20 Pjaca

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Buffon, De Sciglio, Howedes

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 6 Strootman, 16 De Rossi, 4 Nainggolan; 8 Perotti, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 55 Castan, 15 Hector Moreno, 5 Juan Jesus, 33 Emerson P., 30 Gerson, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 17 Cengiz Under, 14 Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Defrel

© Riproduzione Riservata.