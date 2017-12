PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Atalanta: diretta tv, orario, notizie live. Gli ex del match (Serie A)

Probabili formazioni Milan Atalanta: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli 11 in campo a San Siro nella 18^ giornata di Serie A. Out annunciati Suso e Romagnoli.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 17.58 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Atalanta (LaPresse)

Scorrendo le probabili formazioni di Milan Atalanta è doveroso ricordare il gran numero di giocatori che hanno indossato entrambe le maglie. Nel Milan addirittura tutto il centrocampo titolare potrebbe essere composto da ex atalantini: per Montolivo il ricordo è ormai lontano, ma essendo bergamasco questa per lui è sempre una partita speciale; Bonaventura sicuramente è quello che è riuscito a farsi apprezzare di più sia con la maglia dell’Atalanta sia con quella del Milan, mentre Kessie sta vivendo una prima difficile stagione rossonera dopo essere esploso con Gasperini nella passata stagione. Lo stesso discorso varrebbe per Conti, per il quale però le difficoltà sono tutte legate al grave infortunio che lo sta tenendo fuori ormai da mesi. In panchina ci sarà Paletta, anch’egli passato da Bergamo in carriera. Nell’Atalanta invece i nomi di spicco sono naturalmente quelli di Petagna e Cristante, entrambi usciti dal vivaio del Milan e giunti in nerazzurro dopo alterne peripezie ed entrambi rilanciati alla grande dalla Dea grazie a Gasperini. Di certo molti tifosi milanisti oggi li rimpiangono e sperano che magari un giorno possano tornare da loro. In panchina ci sarà invece Vado, altro prodotto del vivaio rossonero ora passato sulla sponda bergamasca dell’Adda. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PANCHINA

Vediamo allora chi potrebbero essere i nomi dalla panchina per il match tra Milan e Atalanta, una volta esaminato da vicino sia le probabili formazioni del match di Serie A che i possibili ballottaggi e dubbi a cui sono posti davanti sia Gennaro Gattuso e Gian Piero Gasperini. partendo proprio dai padroni di casa e al netto dei primi ballottaggi ecco quindi che sulla panchina rossonera dovremmo vedere uno tra Zapata e Musacchio, con Abate e Gomez, oltre che Antonelli, e Locatelli. rimane il punto di domanda su Calhanoglu, ma il turco in ogni caso non dovrebbe essere titolare per quesi match: con lui in panca anche uno tra Kalinic e Andre Silva (se non direttamente entrambi). Pochi patemi per l’Atalanta: Gasperini manderà in panchina un po’ i soliti nomi elle grandi occasioni e molti di questi sono stati poi titolari in settimana contro il Sassuolo in Coppa Italia. Fermi ai box per la Dea quindi Palomino e Castagne, oltre che Gosens e De Roon: a loro si uniranno anche Kurtic, Schimdt, Haas e Cornelius questo pur dopo il gol firmato contro i neroverdi lo scorso mercoledì. (agg Michela Colombo)

ATTACCO

Controllando la probabile formazione rossonera in vista del match tra Milan e Atalanta, ci accorgiamo subito che anche in attacco le ipotesi che si parano avanti a Gennaro Gattuso sono molteplici, pur con Suso fermato dal giudice sportivo per questo turno della Serie A. Una prima idea sarebbe infatti quella di mantenere un tridente con Cutrone e Borini a supporto di uno tra Kalinic e Andre Silva: entrambe le punte dopo tutto abbisognano dell’occasione giusta per confermare tutto il loro talento, di cui però finora si è visto solo a sprazzi. Nel caso in cui però in mediana l’oramai irrinunciabile Jack Bonaventura non trovasse spazio (nell’ipotesi prima descritta), ecco che il numero 5 potrebbe porsi sulla corsia sinistra, facendo coppia quindi con il solito Borini a supporto di una punta che in questo caso potrebbe proprio essere Patrick Cutrone, tra i pochi in rosa in grado ancora di animare il tifo rossonero. Da valutare il probabile ritorno sulle scene di Calhanoglu, che ancora attende di confermarsi i fronte al proprio pubblico. Nessun patema invece per l’attacco dei nerazzurri di Gasperini: l’Atalanta non rinuncerà a grandi personaggi come Petagna e il Papu Gomez, in campo supportati da Ilicic, sia secondo il 4-3-2-1 che con il 4-3-1-2. (agg Michela Colombo)

CENTROCAMPO

Anche in mediana il lavoro di Gattuso per disegnare la probabile formazione del Milan, che domani ospita l’Atalanta, non sarò semplicissimo. Prosegue comunque la sperimentazione del nuovo modulo del 4-3-3 e qui potrebbe essere di nuovo Riccardo Montolivo a presidiare la cabina di regia. Biglia però scalpita alla panchina e con l’argentino titolare, l’ex capitano rossonero potrebbe anche fare la mezz’ala, prendendo il posto di uno tra Kessie e Bonaventura (eventualmente utilizzato in avanti). Molto più semplici invece le scelte di Gasperini per la probabile formazione della Dea. L’Atalanta quindi scenderà in camp a San Siro con il solito duo al centro con Remo Freuler e Bryan Cristante, entrambi in ottimo stato di forma, anche se De Roon cerca spazio: su lati ecco poi confermati Spinazzola e Hateboer, entrambi tenuti prudentemente a riposo nel turno giocato in settimana della Coppa Italia contro il Sassuolo. (agg Michela Colombo)

DIFESA

Del big match tra Milan e Atalanta, cosi carico di tensione e aspettative per la formazione rossonera, ecco che esaminando la difesa del diavolo ci accorgiamo subito dei una assenza pesantissima. In campo per la 18^ giornata della Serie A infatti Gennaro Gattuso non avrà a disposizione Alessio Romagnoli (un turno di squalifica). Chi schierare quindi in coppia con Bonucci nel reparto a 4 posto davanti al solito Gigio Donnaruma? Al momento il ballottaggio è tra Musacchio e Zapata, dati sul 50:50 e solo gli ultimi allenamenti di rifinitura daranno al tecnico rossonero gli ultimi dati utili per compiere la scelta. Calabria Ricardo Rodriguez saranno titolari all’esterno ma con il primo che deve ancora tonare a convincere dopo la prova contro il Verona. Non ci sono dubbi invece per Gasperini che pure avrà da gestire un certo ricambio dopo il mach di Coppa Italia contro il Sassuolo. Davanti a Berisha ecco di nuovo Caldara con Masiello e Toloi al suo fianco: occhio però all’ex Sao Paolo già titolare in Coppa Italia (un gol e un autogol) e che quindi potrebbe vedere la panchina a favore di Palomino. (agg Michela Colombo)

LE ULTIME NOTIZIE

Dopo il ritiro punitivo a Milanello, ecco che la squadra di Gattuso torna in campo: domani 23 dicembre 2017 alle ore 18.00 si giocherà la sfida tra Milan e Atalanta valida nella 18^ giornata del Campionato di Serie A. Il match atteso a San Siro si annuncia come un banco di prova fondamentale per la compagine del Diavolo, che rimane in ritiro punitivo dopo quanto fatto pochi giorni fa contro il Verona: servirà quindi una grande prova da parte dei rossoneri, i quali però scenderanno in campo senza Suso e Romagnoli colpiti da squalifica. Non avrà grandi problemi invece Gasperini e la sua Atalanta, nonostante il ravvicinato impegno della Coppa Italia: la squadra della Dea ha già mostrato in passato di saper bene amministrare anche un calendario fittissimo. Vediamo allora come tecnico e squadre di sono preparati a questa 18^ giornata della Serie A, andando a esaminare in maniera approfondita le probabili formazioni di Milan-Atalanta.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH A SAN SIRO

Per la partita tra Milan e Atalanta, attesa per le ore 18.00 è prevista ampia copertura mediatica: il match sarà infatti visibile in diretta tv, sia sulla piattaforma di Sky che sul digitale terrestre di Premium. Per tutti gli abbonati quindi l’appuntamento sul satellite sarà ai canali Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD; su Mediaset Premium il riferimento saranno i canali Premium Sport e Premium Sport HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI GATTUSO

Si annuncia un lavoro difficile per Gennaro Gattuso: la pressione sulle spalle del tecnico rossonero non è affatto poca, come ci raccontano le cronache, e le assenze annunciate di Romagnoli e Suso non sono state affatto previdenziali. Ecco quindi che nel disegnare le probabili formazioni del Milan l’allenatore potrebbe trovarsi di fronte a qualche ballottaggio, pur mantenendo il 4-3-3 come scelta tattica. Partendo dalla difesa ecco infatti che di fronte il solito Gigio Donnarumma, Zapata e Musacchio si giocano il posto di Romagnoli in coppia con Bonucci al centro: sulle fasce Ricardo Rodriguez appare confermato, mentre Calabria rimane in dubbio con Abate dopo la brutta prova fatta contro il Verona. Per la mediana ecco che Montolivo dovrebbe di nuovo occupare la cabina di regia, affiancato da Kessie mentre Bonaventura sarà ancora da mezz’ala. Qualche dubbio in più per quanto riguarda l’attacco. Borini appare confermato sulla destra ma a sinistra Cutrone e Calhanoglu rimangono in ballottaggio: sarebbe molto interessante vedere il giovane della primavera di nuovo sulla fascia come ha fatto pochi giorni fa in Coppa Italia (dove ha segnato pure un gol). Dubbi anche per il ruolo di prima punta: Kalinic si contende un posto con Andre Silva e solo la rifinitura potrebbe chiare i dubbi di Gennaro Gattuso.

GLI 11 DI GASPERINI

Forte del turnover osservato il match di Coppa Italia contro il Sassuolo, il tecnico dell’Atalanta Gasperini non avrà problemi domani sera a mettere in campo la sua formazione ufficiale, fresca e ben preparata. Confermato quindi il 3-4-2-1 dovremmo rivedere quindi tra i pali il solito Berisha, con davanti il terzetto formato da Toloi, Caldara e Masiello (ma con Palomino pronto a prendere il posto del numero 3, titolare in Coppa Italia). Freuler e Cristante saranno quindi al centro della mediana, con Spinazzola e Hateboer a coprire come al solito le fasce esterne. In attacco che torna titolare il Papu Gomez, con Petagna e uno tra Ilicic e Kurtic a supporto: in questo ballottaggio l’ex viola è favorito al momento dopo aver osservato un turno di riposo per la Coppa Italia.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 68 R. Rodriguez, 17 Zapata, 19 Bonucci, 2 Calabria; 79 Kessie, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 11 Borini, 9 Andrè Silva, 63 Cutrone. All. Gattuso.

ATALANTA (3-4-2-1): 1 Berisha; 5 Masiello, 13 Caldara, 6 Palomino; 37 Spinazzola, 11 Freuler, 4 Cristante, 33 Hateboer; 10 Gomez, 29 Petagna, 72 Ilicic. All. Gasperini

© Riproduzione Riservata.