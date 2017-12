PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Sampdoria: l'osservato speciale. Diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Napoli Sampdoria: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli 11 attesi in campo al San Paolo per la Serie A. Sarri ritrova un grande Insigne.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 17.57 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Sampdoria (LaPresse)

Fabio Quagliarella è giustamente un nome di spicco per le probabili formazioni di Napoli Sampdoria, in programma domani pomeriggio al San Paolo. Innanzitutto per motivi molto concreti come i 9 gol già segnati in questo campionato, che rendono Quagliarella uno dei migliori attaccanti della nostra Serie A e di conseguenza il principale pericolo per la retroguardia del Napoli. Naturalmente però sono soprattutto altri i motivi che renderanno speciale per il bomber blucerchiato questa partita, a partire dal rapporto che potremmo definire di amore odio con la propria città. Sappiamo che purtroppo Quagliarella è stato protagonista di una delicata vicenda che lo ha costretto a lasciare Napoli e il Napoli e che ha avuto dolorosi strascichi fino a poco tempo fa. Quando tutto è venuto allo scoperto, anche la tifoseria partenopea, non sempre tenera con Quagliarella, ha reso omaggio al giocatore che però domani pomeriggio tornerà ad essere un avversario temuto o rispettato. Tuttavia, stavolta se ci saranno dei fischi saranno solo per motivi strettamente agonistici… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PANCHINA

Dato che per la partita di Serie A tra Napoli e Sampdoria sia Sarri che Giampaolo hanno optato per le proprie formazioni titolari nelle grandi occasioni, ecco quindi che in panchina al San Paolo si accomoderanno un po’ i soliti nomi. Partendo dai padroni di casa infatti ecco che Maggio dovrebbe perdere il ballottaggio con Mario Rui e accomodarsi in panchina, assieme a Chiriches e Maksimovic, oltre che Rog, Diawara e Ounas. Da valutare però l’ingresso di Zielinski nel caso in cui Insigne dovrebbe non farcela: anche Giaccherini si accomoderà ai box. Per la Sampdoria, ecco quindi che in panchina vedremo Andersen, assieme a Sala e Murru (questo però in dubbio con Strinic per una maglia): ecco poi Regini e Capezzi oltre che Verre e Djuricic. Fermi ai box per la compagine blucerchiata anche Alvarez e Kownacki: occhio però al polacco, probabile jolly dalla panchina in attacco assieme a Quagliarella. (agg Michela Colombo)

L'ATTACCO

Se finora le probabili formazioni del match tra Napoli e Sampdoria, non hanno riservato alcun sorpresa, e entrambi i tecnici si sono mostrati abbastanza sicuri delle proprie scelte, qualche movimento in più è atteso in attacco. A muovere le cose sono stati ovviamente il KO di Duvan Zapata per i liguri e il probabile ritorno da titolare di Lorenzo Insigne per gli azzurri. Il primo, ex del match assieme a Strinic, ha infatti riportato nei giorni scorsi un problema muscolare all’adduttore della gamba sinistra e di fatto starà fuori per almeno altri 5-6 giorni. ll secondo invece dopo un periodo NO in termini di gol e una fastidiosa pubalgia, sembra essere tornato alla grande, avendo firmato in settimana contro l’Udinese in Coppa Italia, pure il gol della vittoria. Ecco quindi che Insigne dovrebbe tornare titolare nel solito tridente con Mertens e Callejon: per coprire il buco di Zapata nell’attacco della Sampdoria ecco pronto Caprari in coppa con Quagliarella. (agg Michela Colombo)

IL CENTROCAMPO

Se in difesa i due tecnici non hanno in mente particolari esperimenti per qualche riguarda le probabili formazioni da mettere in campo per Napoli-Sampdoria, si andrà avanti con consolidate certezze pure nell’assegnare le maglie a centrocampo. Il valore dell’avversario e la posta in palio in questa 18^ giornata della Serie A dopo tutto richiede che , al netto degli infortuni, al San Paolo partino dal primo minuto solo gli uomini più in forma. Ecco quindi per gli azzurri non mancherà Jorginho in cabina di regia, accompagnato come al solito Allan e Hamsik. Marekiaro ha finalmente ritrovato anche il gol, e rimane impaziente di fare la storia del Napoli diventando con 116 gol il miglior marcatore di tutti i tempi del club. Stessa situazione per Giampaolo, che pure abbisogna di conferme dopo la brutta prova fatta contro il Sassuolo. ecco quindi che in cabina di regia non può mancare Torreria e con lui ci saranno in campo dal primo minuto anche Barreto e Praet, visto che Linetty è ancora in via di recupero. (agg Michela Colombo)

DIFESA

Per il match atteso al San Paolo tra Napoli e Sampdoria non ci saranno molte sorprese per quanto riguarda gli schieramenti in difesa: ovviamente entrambi i tecnici opteranno per i propri titolari per disegnare le probabili formazioni della vigilia. Saranno quindi Reina e Viviano a presidiare le porte rispettivamente del club azzurro e blucerchiato e ed entrambi i portieri avranno davanti a se un consolidato reparto a 4 che ha già dato ampie soddisfazioni a tecnico e tifosi. Per il Napoli ecco quindi i soliti titolari con Koulibaly e Albiol al centro mentre Mario Rui rimane in vantaggio su Maggio per occupare quello che a inizio stagione era presidio di Ghoulam, out per la rottura del crociato. Simile situazione per la formazione della Sampdoria: l’unico dubbio per Giampaolo potrebbe essere quello dell’opportunità di dare la maglia da titolare all’ex del match Ivan Strinic: Murru infatti scalpita dalla panchina, benché il croato ora offra maggiori garanzie sulla corsia sinistra. (agg Michela Colombo)

LE NOTIZIE ALLA VIGILIA

Dopo l’ottimo successo in Coppa Italia ecco che la quadra di Sarri torna in campo al San Paolo: Napoli-Sampdoria avrà inizio domani 23 dicembre 2017 alle ore 15.00 per la 18^ giornata della Serie A. La sfida si annuncia caldissima in terra campana, anche perchè la formazione di Giampaolo è impaziente di mettersi alle spalle il KO rimediato contro il Sassuolo e vuole affrontare una grande da pari. Il tecnico blucerchiato però dovrà fare a meno di Duvan Zapata, fermato da un problema muscolare che lo terrà fuori per qualche giorno ancora. Nessun problema in questo senso per Maurizio Sarri che ritrova Lorenzo Insigne, in gol contro l’Udinese nel match di Coppa Italia. Andiamo quindi a vedere come le due compagini e i rispettivi tecnici si sono preparati a questa partita, andando ad analizzare le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA DEL SAN PAOLO

Ricordiamo che la partita tra Napoli e Sampdoria sarà visibile in diretta tv, si su Premium che sulla tv satellitare di Sky, con fischio d’inizio già programmato per le ore 15.00. Per il digitale terrestre a pagamento di Mediaset Premium quindi l’appuntamento sarà ai canali Premium Sport e Premium Sport HD: per quanto riguarda il satellite il riferimento per tutti gli appassionati saranno i canali Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI SARRI

Con Lorenzo Insigne perfettamente recuperato, sia fisicamente che in termini di gol, Maurizio Sarri ha di fatto una rosa al completo a disposizione per la partita contro i blucerchiati (eccezion fatta di noti lungo degenti). Ecco quindi che nel solito 4-3-3 vedremo un po’ i soliti nomi a partire dall’attacco dove il numero 24 sarà titolare nel tridente d’attacco completato da Mertens e Callejon (ma Zielinski è pronto a intervenire dalla panchina). In mediana invece non mancherò Marek Hamsik sulla sinistra e Allan a destra con un ballottaggio in orso per la cabina di regia tra Jorginho e Diawara, con il secondo fresco perché partito dalla panchina solo al 76’ nel match contro l’Udinese in settimana per la Coppa Italia. Non ci sono novità quindi anche in difesa: di front al solito Reina ecco che tornano Albiol e Koulibaly, con Hysaj e uno tra Mario Rui e Maggio pronti a presidiare le corsie.

GLI 11 DI GIAMPAOLO

Con Zapata out per infortunio ecco che in attacco nel solito 4-3-1-2 dei blucerchiati, sarà Caprari a far coppia con Quagliarella per le due punte: Kownacki però scalpita dalla panchina e il polacco potrebbe anche rivelarsi il jolly a sorpresa per il match al San Paolo. Non ci sono grandissime novità invece per il resto della probabile formazione della Sampdoria, che ovviamente scenderà in campo con i migliori 11 a disposizione. Perciò per la mediana va detto che Ramirez agirà di nuovo sulla trequarti con Torreira che farà di nuovo da regista, avendo al suo fianco Praet e Barreto. Per quanto riguarda la difesa a 4 di Giampaolo, sarà Viviano a collocarsi tra i pali, avendo davanti a se a coppia Silvestre-Ferrari. Sulle fasce qualche dubbio in più: Bereszynski dovrebbe occupare la corsia destra mentre a sinistra l’ex del match Ivan Strinic si gioca una maglia dal primo minuto con Murru.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 6 Mario Rui, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 24 L. Insigne, 14 Mertens, 7 Callejon. All Sarri.

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 17 Strinic, 13 Ferrari, 26 Silvestre, 24 Bereszynski; 8 Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 90 Ramirez; 9 Caprari, 27 Quagliarella. All. Giampaolo

