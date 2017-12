PROBABILI FORMAZIONI / Sassuolo Inter: il nome a sorpresa. Diretta tv, orario, ultime notizie live Serie A

Probabili formazioni Inter Sassuolo: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli 11 in campo al Mapei Stadium per la Serie A. Vecino out per squalifica.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 18.00 Michela Colombo

Probabili formazione Sassuolo Inter (LaPresse)

Nelle probabili formazioni di Sassuolo Inter tiene banco il nome di Joao Cancelo. Non è detto che il portoghese sia titolare domani pomeriggio al Mapei Stadium, ma di certo sta guadagnando spazio nella considerazione di Luciano Spalletti, tanto che sono state smentite le voci che parlavano di un possibile addio a gennaio dovuto allo scarso utilizzo nei primi mesi di questa stagione. Di certo Cancelo non è stato aiutato da un infortunio di cui è rimasto vittima quando era arrivato all’Inter solo da pochi giorni e che ne ha rallentato l’adattamento al calcio italiano e alle idee di calcio di Spalletti. Nel frattempo la squadra ha cominciato ad ottenere risultati ottimi e di conseguenza l’allenatore ha puntato sul classico detto ‘squadra che vince non si cambia’. Adesso però sembra arrivato il momento di Cancelo, anche grazie alle sue caratteristiche offensive: infatti se il portoghese dovesse giocare lo farebbe sulla linea dei trequartisti, al fianco di Perisic e Candreva, che verrebbe spostato in posizione centrale alle spalle di Icardi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PANCHINE

Analizzate nel dettaglio le probabili formazioni della partita tra Sassuolo e Inter e esaminato pure i dubbi e i ballottaggi in corso per i rispettivi allenatori, vediamo allora chi saranno i giocatori che per la partita al Mapei stadium della 18^ giornata di Serie A si accomoderanno in panchina. Partendo proprio dai padroni di casa vediamo che Iachini, non opterà per un completo ricambio dopo il turno di Coppa Italia, anche perché infermeria neroverde rimane ben piena. Ecco che allora dovremmo rivedere in panca un po’ i soliti nomi delle grandi occasioni come Rogerio e Cannavaro, oltre che Frattesi, Cassata e Scamacca: infine si fermeranno ai box anche Pierini e Ragusa. Per quanto riguarda la formazione interista ecco che Spalletti dovrebbe lasciare fermi i soliti Joao Mario e Eder, oltre che Dalbert e Ranocchia: con loro ecco poi anche Karamoh e Pinamonti, come già visto in questa prima parte della stagione di Serie A. (agg Michela Colombo)

ATTACCO

Dette delle perplessità che registra mister Spalletti per la mediana della sua Inter in vista della partita contro il Sassuolo, anche per quanto riguarda la probabile formazione del settore offensivo rimangono alcuni punti di domanda. Nel caso infatti sia Brozovic a prendere il posto sulla trequarti fin dal primo minuto ecco che il tridente solito sarebbe confermato con Icardi prima punta (sempre ferale contro i neroverdi) e il duo Perisic-Candreva ai lati. Nel caos in cui venga chiesto alla maglia numero 44 di accentrarsi, ecco che in avanti vedremo sulla sinistra Cancelo a supportare Maurito: un esperimento insolito certo ma senza dubbio interessante. Qualche dubbio in più anche per Iachini: Matri, benchè sia stato titolare contro l’Atalanta in Coppa Italia ha di nuovo voglia di graffiare: ecco quindi il numero 10 neroverde che entra in ballottaggio con Falcinelli come prima punta. Confermati invece al lati del tridente sia Berardi (benchè diffidato) e Politano. (agg Michela Colombo)

CENTROCAMPO

Controllando le probabili formazioni del match tra Sassuolo e Inter vediamo subito che i primi problemi di Spalletti arrivano proprio dal reparto a centrocampo: ferale infatti è la squalifica di Vecino, bloccato da giudice sportivo per un turno. Che fare senza l’ex viola? L’ ipotesi più probabile volendo mantenere intatto il 4-2-3-1 è che sia un altro viola, Borja Valero a venir arretrato a far coppia con Gagliardini, mentre Brozovic prenda in posto sulla trequarti. Altra idea valida vedrebbe Perisic collocarsi dietro alla prima punta, con Cancelo atteso sull’esterno. Mentre il tecnico dell’Inter deve risolvere tale quesito, non ha particolari problemi a consegnare le maglie da titolari Mister Iachini. Via libera quindi alla mediana già vista negli ultimi turni per il Sassuolo. Capitan Magnanelli sarà in cabina di regia, accompagnato da Missiroli e uno tra Duncan e Cannavaro (in quest’ultimo caso si andrebbe però verso in 3-4-3): in ogni caso la panchina per la mediana a disposizione dell’allenatore neroverde rimane ampia. (agg Michela Colombo)

DIFESA

Nonostante il doppio impegno in Coppa Italia, disegnare la probabile formazione del match tra Sassuolo e Inter, mister Iachini non potrà che chiedere ad alcuni dei suoi un doppio lavoro, specialmente in difesa, dove il numero degli infortuni rimane molto alto. Ecco quindi che nel solito reparto a 4 posto di fronte a Consigli dovremmo rivedere la coppia centrale con Goldaniga (in Coppa sostituito da Cannavaro) e Acerbi, mentre sulla sinistra non mancherà Peluso, tenuto opportunamente a riposo in settimana, qualche dubbio in più per la corsia a destra: Gazzola è stato titolare i Coppa e quindi potrebbe essere la buona occasione per il tecnico del Sassuolo di rilanciare un opaco Pol Lirola, sempre nome caldo del mercato. Non ci saranno invece particolare sorprese per il reparto difensivo dell’Iter di Spalletti: serve un reparto compatto e consolidato dopo il KO contro l’Udinese. Ecco quindi si torna al duo Miranda e Skriniar a centro di fronte a Handanovic: D’Ambrosio agirà sulla destra, mentre sulla sinistra rimane vivo il ballottaggio Santon-Nagatomo. (agg Michela Colombo)

NOTIZIE ALLA VIGILIA

Nella 18^ giornata della Serie A si accenderà domani, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 15.00 la sfida tra Sassuolo e Inter, tra le mura del Mapei Stadium. Per questo ultimo appuntamento dei nerazzurri prima della festività del Natale, il tecnico Luciano Spalletti perde uno dei suoi titolarissimi ovvero Matias Vecino, fermato dal giudice sportivo, ma ritrova un recalcitrante Joao Mario, che, smaltito la tonsillite non ha ancor smaltito il cattivo umore per via di alcune vicende di mercato. Sarà però panchina corta anche per Iachini e il suo Sassuolo dato che anche alla vigilia di questa 20^ giornata non avrà a disposizione parecchi giocatori ovvero Adjapong, Biondini, Sensi, Dell’Orco e Letschert. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Sassuolo-Inter.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE SEGUIRE IL MATCH AL MAPEI STADIUM

Segnaliamo che la partita tra Sassuolo e Inter, programmata per le ore 15.00 sarà visibile in diretta tv per gli abbonati al servizio sia su Mediaset Premium che su Sky. Informiano quindi che sul digitale terrestre a pagamento di Premium l’appuntamento sarà ai canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD; per quanto riguarda la tv satellitare il riferimento invece sarà il canale Sky Calcio 2 HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI IACHINI

Nonostante molti dei suoi giocatori abbiano nelle gambe le fatiche del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. Iachini non può che optare per la sua formazioni titolare domani pomeriggio, al netto ovviamente degli infortuni. Ecco quindi che i neroverdi riproporranno in campo il 4-3-3 con tanti elementi che tanno facendo le fortune del club emiliano nelle ultime settimane. Partendo dalla difesa ecco quindi che di fronte a Consigli rivedremo Goldaniga e Acerbi in coppia al centro, mentre Peluso e Lirola (questo però in ballottaggio con Gazzola copriranno le fasce esterne. Tante certezze anche in mediana, con Magnanelli in cabina di regia nonostante la doppia fatica e accompagnato da Missiroli e Duncan, pur con Cannavaro pronto e ben fresco dalla panchina. Qualche ballottaggio in più per l’attacco del Sassuolo dato che Matri scalpita dalla panchina: l’ex rossonero però dovrebbe lasciare al tridente formato da Berardi, Falcinelli e Politano l’onore di entrare in campo dal primo minuto.

GLI 11 DI SPALLETTI

Con Vecino out per squalifica, Luciano Spalletti dovrà fare qualche calcolo in più del solito per stilare la probabile formazione dell’Inter. La soluzione più probabile è quella per cui i il tecnico nerazzurro collochi di fronte al reparto difensivo il duo Gagliardini-Borja Valero, lanciando quindi Marcelo Brozovic dal primo minuto sulla trequarti. Da valutare però anche i nomi di Eder e Joao Mario, anche se il secondo potrebbe vedere solo la panchina dopo la tonsillite e la bufera che lo ha visto protagonista in chiave mercato. Oltre a questo dubbio però il resto della formazione nerazzurra non prevede grandi sorprese in vista del match al Mapei Stadium. L’attacco coma al solito vedrà il tridente Candreva-Icardi-Perisic: per la difesa ecco Miranda e Skrniar al centro davanti a Handanovic con Santon e D’Ambrosio attesi sulle fasce.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli: 13 Peluso. 15 Acerbi. 24 Goldaniga, 21 Lirola; 7 Missiroli, 4 Magnanelli, 32 Duncan; 16 Politano, 11 Falcinelli, 25 Berardi. All. Iachini.

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic: 21 Santon, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 20 B Valero; 44 Perisic, 77 Brozovic, 87 Candreva; 9 Iardi. All. Spalletti

