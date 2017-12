Probabili formazioni Serie A / Moduli, dubbi e scelte: focus su Napoli-Sampdoria (18^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori per la 18^ giornata di campionato che si gioca fra oggi e domani con il big-match Juventus Roma

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 14.31 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Serie A: Szczesny è il grande ex di Juventus Roma (LaPresse)

La sfida dello stadio San Paolo di questo pomeriggio sarà una di quelle da seguire con maggiore attenzione. In campo vi saranno infatti il Napoli e la Sampdoria, formazioni che nelle scorse uscite ci hanno fatto decisamente divertire. Andiamo a vedere come si schiereranno in campo le due squadre, iniziando dagli azzurri di Maurizio Sarri. Come da copione, cambia davvero poco nell’undici titolare partenopeo, visto che in infermeria vi sono i soliti Milk e Ghoulam. In attacco dovrebbe vedersi Insigne dal primo minuto, ormai completamento recuperato, con Mertens in mezzo (a riposo in Coppa Italia) e il solito Callejon a destra. A centrocampo, Allan ha vinto il ballottaggio con Zielinski, mentre Jorginho sarà come al solito la mente della squadra, con capitan Hamsik più avanzato sulla sinistra. Infine la difesa, dove anche in questo caso non sono previste sorprese: Hysaj a destra, Mario Rui a sinistra e in mezzo Albiol e Koulibaly davanti a Reina. Situazione decisamente positiva anche in casa blucerchiata, con Giampaolo che non registra assenti per infortunio o squalifica. Samp in campo con il solito 4-3-1-2, anche se Duvan Zapata dovrebbe partire dalla panchina, non al 100%. Al suo posto spazio a Caprari in coppia con Quagliarella, con Gaston Ramirez trequartista. Lucas Torreira in mezzo, con Barreto e Praet a completamento del reparto di centrocampo. In difesa, infine, Silvestre e Ferrari centrali, con Strinic e Bereszynski sulle corsie, e Viviano in porta.

IL PUNTO SU MILAN-ATALANTA

Esame a dir poco complicato per il Milan, che dopo la disastrosa sfida contro l’Hellas Verona, ospiterà a San Siro l’Atalanta di Gasperini. Gennaro Gattuso ha ormai deciso la formazione che scenderà in campo questa sera dalle ore 18:00, e fra l’undici titolare mancheranno Romagnoli e Suso, entrambi squalificati dopo la “caporetto” del Bentegodi. Out il solito Conti nonché José Mauri. Ringhio dovrebbe disporre i suoi con il solito 4-3-3, dove Donnarumma stazionerà fra i pali, con Abate e Rodriguez sulle due fasce, mentre al fianco di Bonucci ci dovrebbe essere Musacchio, in vantaggio su Zapata. In mezzo, ancora panchina per Biglia, con Montolivo titolare, spalleggiato da Kessie e Bonaventura, mentre davanti si dovrebbe vedere Kalinic in mezzo, con la novità Calhanoglu, largo a sinistra, e Borini a destra. Nell’Atalanta, unico assente Palomino, che sarà sostituito da Masiello. La difesa sarà completata dai soliti Caldara e Toloi, davanti al portiere Berisha. A centrocampo, Cristante e Freuler in mediana, con Hateboer e Spinazzola ad allargare il gioco, a supporto del trequartista Ilicic, e della coppia d’attacco formata da Gomez e Petagna. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

FOCUS SU SASSUOLO-INTER

L’Inter vuole ripartire dalla sfida contro il Sassuolo il suo cammino sin qui impeccabile. Luciano Spalletti dovrà però superare l’esame nero-verde senza uno dei suoi uomini di punta, leggasi il centrocampista Vecino, squalificato dopo la sconfitta contro l’Udinese dello scorso weekend. Al suo posto, sulla linea mediana, giocherà quindi il giovane Gagliardini, affiancato dall’intoccabile Borja Valero. Sulla trequarti, invece, Brozovic nella classica posizione di numero 10, con Perisic e Candreva sulle due fasce, e Icardi in mezzo a ricevere palloni invitanti. Non cambia invece la difesa, dove D’Ambrosio e Santon saranno i due terzini, con i soliti Skriniar e Miranda al centro, davanti al guardiano Samir Handanovic. Sassuolo che affronterà i nerazzurri con gli infortunati Dell’Orco, Sensi, Biondini, Cassata e Letschert. Recuperato invece il gioiello Adjapong, che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Iachini dovrebbe puntare su un 4-3-3 con Falcinelli, Berardi e Politano tridente d’attacco, mentre a centrocampo ci saranno Missiroli, Magnanelli e Duncan. In difesa, infine, Peluso e Gazzola sulle due corsie, con Acerbi e Goldaniga in mezzo, a schermo del portiere Consigli. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

IL BIG MATCH JUVENTUS-ROMA

Qual è il modo migliore se non quello di prepararsi alle feste del Natale con una super sfida come Juventus-Roma? La gara dell’Allianz Stadium chiuderà infatti questo diciottesimo turno del campionato di Serie A, giornata che ci accompagna appunto alle festività di fine anno. Andiamo a scoprire le probabili formazioni di questa gara, con i due tecnici che sembrerebbero ormai aver deciso gli undici giocatori da mandare in campo. Iniziamo con i bianconeri, dove mancherà ancora Buffon, nonché Mandzukic, ed è in dubbio anche Cuadrado. Out infine i soliti De Sciglio e Howedes. Spazio quindi ad un undici con Szczesny che andrà ancora una volta fra i pali, dietro ad una difesa a quattro con Litchtsteiner e Alex Sandro sulle due corsie. Il brasiliano torna quindi titolare dopo tempo, con Asamoah che si accomoda in panca. In mezzo, Benatia e Chiellini, con Rugani e Barzagli out. A centrocampo, l’ex Pjanic in regia, con Khedira e Matuidi ai fianchi, mentre davanti Higuain punta più avanzata, con Dybala e Douglas Costa alle sue spalle. Roma che volerà invece a Torino senza il lungodegente Karsdorp, nonché Defrel. Poche novità nell’undici titolare, dove troveremo Dzeko in mezzo all’attacco, con El Shaarawy e Perotti sugli esterni, e Schick scalpitante in panca. A centrocampo, tris classico Nainggolan, De Rossi e Strootman, mentre in difesa, Kolarov e Florenzi sulle due fasce, con Manolas e Fazio in mezzo, davanti ad Alisson. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

FOCUS SU LAZIO CROTONE

Inizio scoppiettante per lo speciale sabato natalizio di Serie A. Alle ore 12:30 di domani, fischio di via per la sfida dello stadio Olimpico di Roma fra la Lazio e il Crotone. Sembrano ormai decise le probabili formazioni delle due squadre: andiamo a scoprirle insieme. Simone Inzaghi dovrebbe rinunciare al centrocampista Lucas Leiva e a Di Gennaro, entrambi out per infortunio, per il resto, formazione al completo. Biancocelesti in campo con un 3-4-2-1 con Ciro Immobile punta più avanzata, e alle sue spalle i gioielli Milinkovic-Savic e Luis Alberto. A centrocampo si dovrebbe vedere Murgia in mediana, affiancato da capitan Parolo, con Marusic e Lukaku più larghi sulle fasce. In difesa, infine, solito Strakosha fra i pali, schierato dietro il trio Patric, De Vrij e Wallace. In panca va quindi Bastos, probabilmente, non al 100%. Il Crotone di Zenga, che ricordiamo, è squalificato per un turno, scenderà invece in campo con un 4-3-3, con le solite assenze per infortunio firmate Tumminello, Izco e Nalini. Cordaz in porta, con Sampirisi e Martella sulle due fasce, mentre in mezzo ci saranno Ajeti e Ceccherini. A centrocampo, Rohden, Barberis e il giovane Mandragora, con Budimir punta centrale, e Stoian e Trotta sui due esterni. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

FOCUS SU CAGLIARI FIORENTINA

Dimenticare le due sfide precedenti. E’ questo l’obiettivo sia del Cagliari quanto della Fiorentina, che questa sera, dalle ore 20:45, si daranno battaglia sul rettangolo di gioco, per la diciottesima tornata del campionato di Serie A. Scopriamo insieme le probabili formazioni di questo atteso match dello stadio Nuova Sardegna, cominciando dai padroni di casa di Lopez. Assenza importante in casa rossoblu visto che mancherà il regista titolare di centrocampo, Cigarini, squalificato dopo la sconfitta con la Roma dello scorso weekend. Out anche Dessena, fermo ai box per infortunio. Cambia poco rispetto al solito 3-5-2, dove davanti avremo Farias e Pavoletti, con Padoin e Faragò larghi a centrocampo, Barella regista, e Ionita e Joao Pedro come interni, al fianco del giovane classe 1997. In difesa, invece, Romagna, Andreolli e Pisacane, con Cragno fra i pali. Il tecnico della Fiorentina, Pioli, replicherà con lo stesso modulo, abbandonando quindi il 4-3-3 delle precedenti uscite. Davanti giocheranno Simeone e Thereau, mentre il gioiello Chiesa verrà leggermente arretrato, schierato sull’out di destra, con Biraghi avanzato sulla fascina mancina. In mezzo Badel, con Veretout e Benassi a fargli da spalla, mentre la difesa sarà formata da Astori, Pezzella e Vitor Hugo, con Sportiello in porta. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

FOCUS CHIEVO BOLOGNA

Toccherà ai giocatori del Chievo e del Bologna inaugurare la 18esima giornata del campionato di calcio di Serie A. A poche ore dal fischio di inizio, previsto alle ore 18:00 di questa sera, andiamo a vedere come dovrebbero scendere in campo le due compagini, le probabili formazioni del match in questione. Cominciamo dai gialloblu di Maran, dove si registra l’assenza di Castro, lungodegente che ne avrà ancora per una trentina di giorni, mentre Meggiorini dovrà essere valutato nell’immediato pre-partita. In dettaglio, il Chievo dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Inglese e Pellissier coppia d’attacco, e Birsa a supporto, nella posizione di trequartista. A centrocampo, Radovanovic vertice basso del rombo, con Bastien ed Hetemaj nei due ruoli di intermedi. In difesa, invece, Dainelli e Gamberini in mezzo, davanti a Sorrentino, con Cacciatore e Gobbi sulle due corsie. Nel Bologna assente il solo Palacio, che dovrebbe comunque rientrare in tempo per l’ultimo turno annuale. Donadoni vara il suo classico 4-3-3 con Verdi, Destro e Krejici tridente d’attacco, e Petkovic e Okwonwko che invece si accomoderanno in panca. A centrocampo, Poli e Donsah saranno i due interni, con Pulgar a dettare i ritmi di gioco, mentre in difesa avremo Masina e Torosidis terzini, con la solita coppia di centrali Gonzalez-Helander, a schermo del “numero uno” Mirante. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GLI SQUALIFICATI

E’ tutto pronto per l’inizio del nuovo turno di Serie A, giornata tipicamente natalizia. I tecnici hanno ormai deciso le probabili formazioni, ovviamente tenendo conto degli assenti. Andiamo proprio a vedere quali saranno i giocatori che non scenderanno in campo in queste ore, ovvero, gli squalificati. Soffre in particolare il Milan, che per la delicatissima sfida in casa contro l’Atalanta di domani sera, non potrà contare su due titolari fissi, leggasi l’esterno d’attacco Suso, e il difensore centrale Romagnoli, entrambi fermati dal Giudice Sportivo dopo la disfatta dello stadio Bentegodi di Verona. Assenza molto pesante anche in casa Inter, che per la trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo dovrà rinunciare al centrocampista Vecino, uno degli intoccabili di mister Luciano Spalletti. Salva la super sfida Juventus-Roma, visto che entrambe le compagini non registrano giocatori sulla lista dei “cattivi”, mentre in Udinese-Verona, non ci sarà lo scaligero Buchel. Infine, a completamento di questo mini elenco, out il regista del Cagliari, Cigarini, costretto a vedere dalla tribuna la partita contro la Fiorentina. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A, 18^ GIORNATA

La Serie A vive in questi giorni prima di Natale la sua diciottesima giornata di campionato. Si comincia oggi con due anticipi, poi ci sarà domani il resto del programma con ben otto partite: insomma, tutto è anticipato di un giorno. Andiamo allora a dare uno sguardo alle probabili formazioni di tutte le squadre che scenderanno in campo dalle 18.00 di oggi fino alle ore 20.45 di domani sera: i dubbi, le scelte e i moduli che gli allenatori adotteranno per le probabili formazioni della 18^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO BOLOGNA

Oggi alle ore 18.00 il turno si apre con Chievo Bologna al Bentegodi. Rolando Maran dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 tenendo conto delle assenze degli infortunati Castro e Meggiorini, mentre sembrano essere due i ballottaggi gialloblù: in difesa fra Dainelli e Tomovic per affiancare Gamberini, in attacco invece uno fra Pellissier e Pucciarelli sarà la spalla di Inglese. Per il Bologna Roberto Donadoni dovrebbe scegliere il 4-3-3: a causa dell’assenza di Palacio, Krejci sarà titolare nel tridente d’attacco, ma scalpita pure Okwonkwo. Possibile ballottaggio dunque, come d’altronde quelloifra Donsah e Taider a centrocampo e fra Torosidis e Mbaye come terzino destro.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FIORENTINA

Alle ore 20.45 il secondo anticipo si disputerà alla Sardegna Arena fra Cagliari e Fiorentina, che dovrebbero scendere in campo con lo stesso modulo 3-5-2. Diego Lopez non avrà a disposizione fra i rossoblù Cigarini e Dessena, non sembrano esserci particolari dubbi di formazione anche se Ceppitelli proverà a soffiare ad Andreolli una maglia in difesa. In attacco ci sarà il tandem Pavoletti-Farias. La Fiorentina invece avrà la rosa praticamente al completo: buona notizia per Stefano Pioli, che sembra avere un solo dubbio fra Hugo e Laurini per completare il terzetto difensivo, mentre in attacco ci saranno Thereau e Simeone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CROTONE

Il sabato si aprirà alle ore 12.30 con Lazio Crotone. Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1: rosa praticamente al completo, potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Murgia a centrocampo, mentre in attacco nessuna sorpresa, con Luis Alberto e Milinkovic Savic in appoggio al rientrante Immobile. Per il Crotone di Walter Zenga (squalificato, in panchina Carbone) modulo 4-3-3 con un dubbio fra Trotta e Tonev per completare il tridente d’attacco che per il resto sarà formato da Budimir e Stoian. Gli indisponibili sono Tumminello, Izco e Nalini.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA BENEVENTO

Delicatissimo scontro salvezza alle ore 15.00 di sabato a Marassi fra Genoa e Benevento. Davide Ballardini non potrà fare affidamento su Spolli in difesa, ma i dubbi sembrano concentrarsi in altre zone del campo: Migliore e Laxalt si giocano il posto di esterno sinistro di centrocampo, mentre in attacco uno fra Lapadula e Pandev affiancherà Taarabt nel 3-5-2 del Grifone. Passando al Benevento, Roberto De Zerbi si affiderà al 4-3-3 con due dubbi: Di Chiara oppure Venuti come terzino sinistro, a centrocampo si contendono una maglia Chibsah e Del Pinto. In attacco invece la prima punta dovrebbe essere Puscas, affiancato da Ciciretti e D’Alessandro.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

In vista della partita al San Paolo fra il Napoli e la Sampdoria, per Maurizio Sarri tutto dovrebbe tornare alla normalità, con il tridente classico formato da Callejon, Mertens ed Insigne, ormai a tutti gli effetti recuperato. Anche a centrocampo stavolta non dovrebbero esserci dubbi, con Jorginho in cabina di regia affiancato da Allan e capitan Hamsik. Pure Marco Giampaolo però ha le idee chiare e la rosa sostanzialmente al completo, per cui anche nel 4-3-1-2 della Sampdoria dovrebbe esserci un solo dubbio, quello fra Caprari e Zapata per affiancare Quagliarella nel tandem d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

Al Mapei Stadium andrà in scena Sassuolo Inter, una delle partite più interessanti di giornata. Beppe Iachini deve fare i conti con diverse assenze e anche con due dubbi: Gazzola e Lirola infatti si giocano la maglia di terzino destro, mentre come centravanti le opzioni sono Falcinelli e Matri, fermo restando che il modulo sarà il 4-3-3, da anni indiscutibile marchio di fabbrica per il Sassuolo. Nell’Inter di Luciano Spalletti il modulo sarà il 4-2-3-1: il primo dubbio è fra Nagatomo e Dalbert per la maglia di terzino sinistro, mentre l’assenza di Vicino rimescola le carte a centrocampo, con Borja Valero che arretra sulla linea di Gaglardini e una maglia contesa addirittura da tre uomini, cioè Brozovic, Joao Mario e Cancelo: se fosse scelto quest’ultimo, agirebbe da esterno destro e sarebbe Candreva a fare il trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL TORINO

In vista di Spal Torino di domani pomeriggio allo stadio Mazza, ecco che Leonardo Semplici adotterà il modulo 3-5-2 con un grosso dubbio soprattutto in attacco, dove Antenucci sembra certo del posto ma l’altra maglia è contesa da ben tre giocatori, cioè Floccari (che ha fatto doppietta domenica scorsa), Borriello e Paloschi. Un dubbio potrebbe esserci anche per il ruolo di esterno sinistro, per il quale Mattiello appare favorito su Mora e Rizzo. Quanto al Torino di Sinisa Mihajlovic, che spera nell’entusiasmo generato dall’impresa di Roma, il modulo sarà il 4-3-3 con Niang e Iago Falque in appoggio a Belotti e un solo vero dubbio, fra lyanco e Burdisso al fianco di N’Koulou al centro della difesa.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VERONA

Alla Dacia Arena andrà in scena domani pomeriggio la partita fra Udinese e Verona. Per Massimo Oddo sembrano esserci due dubbi nel modulo 3-5-2 per la sua Udinese: chi fra Maxi Lopez e De Paul affiancherà Lasagna in attacco? Inoltre, chi fra Fofana e Behrami sarà il perno centrale del folto centrocampo a cinque? Per quanto riguarda invece il Verona, in assenza dello squalificato Buchel sarà Fossati il titolare al fianco di Bruno Zuculini in mediana, mentre si segnala il ballottaggio fra Kean e Pazzini (uno scontro generazionale) per la maglia di prima punta in un attacco che vedrà in ogni caso Bessa in appoggio al centravanti titolare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

Milan Atalanta, domani alle ore 18.00 a San Siro, sarà senza dubbio uno dei piatti forti della giornata. Gennaro Gattuso ci arriva con evidenti difficoltà: sono di conseguenza molti i dubbi di formazione, che coinvolgono anche la difesa con un ballottaggio fra Zapata e Musacchio in assenza di Romagnoli, ma soprattutto l’attacco dove non ci sarà Suso. La soluzione più probabile è un tridente con Borini e Calhanoglu in appoggio a Kalinic, ma naturalmente scalpitano pure Andre Silva e Cutrone. Più chiare le idee di Gian Piero Gasperini, che dovrebbe proporre un 3-4-1-2 con tutti i titolari che hanno riposato in Coppa Italia e un attacco in grande forma con Ilicic alle spalle di Petagna e del Papu Gomez.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

Disegnare le probabili formazioni di Juventus e Roma è facile: queste sono partite in cui non si fanno esperimenti. Sembra infatti esserci un solo ballottaggio, quello fra Douglas Costa e Bernardeschi per completare l’attacco della Juventus di Massimiliano Allegri, che deve fare i conti con gli acciacchi di Mandzukic e Cuadrado. Indisponibile Buffon, sarà una serata speciale per il grande ex Szczesny, che dovrà affrontare il migliore attacco della Roma di Eusebio Di Francesco, con Dzeko in posizione centrale fra Perotti ed El Shaarawy in una formazione giallorossa che sembra già decisa anche in difesa e a centrocampo.

