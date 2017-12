Pronostici Serie A / Le scommesse e le quote: attacco contro difesa (18^ giornata)

Pronostici Serie A, 18^ giornata: le scommesse e le quote sulle partite del turno. Spicca il big match tra Juventus e Roma, il Milan ospita l'Atalanta mentre l'Inter è a Reggio Emilia

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 14.00 Claudio Franceschini

Pronostici Serie A, 18^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Roma chiude la diciottesima giornata di Serie A e, per i nostri pronostici, è chiaramente la partita più interessante. E’ la classica sfida da tripla, nel senso che qualunque risultato è atteso e possibile; anche i punti in classifica possono essere gli stessi, almeno virtualmente visto che la Roma insegue a tre lunghezze di vantaggio ma deve recuperare una partita. Di sicuro Juventus Roma si gioca in un contesto ribaltato rispetto agli ultimi anni: se fino all’ultima stagione la Juventus aveva dominato i campionati con la difesa mentre i giallorossi avevano numeri spettacolari in attacco, oggi succede il contrario. Sono infatti 10 i gol incassati dalla Roma, che ha il miglior reparto arretrato del campionato; per contro però la squadra di Eusebio Di Francesco ha segnato 28 gol contro i 44 della Juventus, che ne ha invece incassati 14. L’anno scorso i bianconeri avevano chiuso con 77 gol fatti e 27 subiti, la Roma rispettivamente con 90 e 38; un trend iniziato nel 2015-2016 e che coincide di fatto con il ritorno a Trigoria di Luciano Spalletti. Fino a quel momento la Juventus aveva segnato più della Roma; due anni fa invece i giallorossi avevano chiuso il campionato con il miglior attacco (83 gol, anche più del Napoli) con i bianconeri fermi a 75. La Juventus però aveva subito meno della metà delle reti incassate dalla Roma: 20 contro 41. Oggi invece il trend è molto simile al 2013-2014, prima stagione della Roma di Rudi Garcia che aveva vinto le prime 10 partite stabilendo un record per la Serie A: la Juventus dei 102 punti aveva segnato 80 gol contro i 72 dei giallorossi, che però avevano blindato la loro difesa incassando 25 gol (ne avevano subiti 23 i campioni d’Italia). (agg. di Claudio Franceschini)

IL PUNTO SU MILAN-ATALANTA

Una delle partite più interessanti nella diciottesima giornata di serie A è Milan Atalanta, che rappresenta anche il posticipo delle ore 18; andiamo a studiare in maniera più approfondita i pronostici sulla sfida di San Siro, con l’aiuto dell’agenzia di scommesse Snai che ha tracciato una previsione di come potrebbero andare le cose. Nonostante il brutto momento, il Milan resta favorito: la quota sul segno 1 che identifica la sua vittoria vale infatti 2,50 volte la somma giocata, mentre siamo a 2,90 per il segno 2 che dovrete giocare in caso crediate nell’affermazione esterna dell’Atalanta. Per il pareggio è il segno X che dovrete giocare, e il guadagno sarebbe di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di puntare; la partita avrà difficilmente più di tre gol, almeno secondo la Snai, visto che la quota per Under 3,5 è di 1,27 contro il 3,30 per la quota Over 3,5. Si possono giocare queste possibilità fino a 8,5: qui Over è una possibilità da 45,00 volte la posta, significa dunque che vincereste 45 euro per ogni singolo euro giocato se la somma totale delle reti fosse di almeno 9. Per esempio un 5-4 a favore di una delle due squadre: francamente difficile, anche perchè il Mian ha avuto spesso e volentieri il problema del gol mentre l’Atalanta ha la tendenza a non concretizzare le tante occasioni create. Si può ovviamente scommettere anche sul risultato esatto al Meazza: si va da un 8,50 che è la quota per un 1-0 rossonero ad un 125,00 posto sul 4-4. Questi gli estremi, ma in mezzo ci sono tantissime possibilità: il 3-0 a favore del Milan vale 25,00, un 1-3 esterno per la Dea è invece eventualità da 22,00 e così via. Per quanto riguarda il pareggio, lo 0-0 vale 9,50; un 1-1 è ipotesi da 6,00 (l’ipotesi che vale meno sul segno X), siamo a 13,00 con il 2-2 mentre un 3-3 vi farebbe guadagnare 50,00 volte la somma giocata. (agg. di Claudio Franceschini)

LA CORSA AL TITOLO D'INVERNO

Per i pronostici di Serie A dobbiamo anche considerare la lotta per il titolo di campione d’inverno: clamorosamente, a due giornate dal termine del girone di andata, ci sono ben cinque squadre che potrebbero prendersi il virtuale riconoscimento. Anche la Lazio, che ha 33 punti in classifica ma deve ancora recuperare la partita contro l’Udinese: qui però bisogna dire che i biancocelesti, come anche la Roma (38 punti), che potrebbe comunque festeggiare con una partita in meno (era successo alla Juventus lo scorso anno) potrebbe vincere il titolo di campione d’inverno senza saperlo: a fine gennaio una vittoria eventuale nel recupero potrebbe dare loro più punti di tutte nelle 19 giornate di andata, ma a quel punto la classifica sarebbe già quella dei 21 turni. Ad ogni modo, studiamo la situazione: il Napoli (42 punti) è la squadra padrona del proprio destino, oggi ospita la Sampdoria e chiuderà l’andata sul campo del Crotone. La Juventus (41) se la vede contro la Roma nel big match della diciottesima giornata per poi andare al Bentegodi contro il Verona, mentre l’Inter (40) dopo aver sfidato il Sassuolo sarà a San Siro contro la Lazio. Restano le romane: per la Roma trasferta all’Allianz Stadium e chiusura di andata casalinga contro il Sassuolo, della Lazio abbiamo detto (oggi ospita il Crotone). Dunque la Roma potrebbe comunque festeggiare il titolo parziale pur con una gara in meno: perchè sia così però dovrà vincere entrambe le partite e sperare che il Napoli si fermi a un solo punto, la Juventus a un massimo di due e che l’Inter faccia non più di 3 punti. Nella striscia dei sei scudetti soltanto una volta i bianconeri non sono stati campioni d’inverno: nel 2015, quando il titolo è andato al Napoli di Maurizio Sarri. (agg. di Claudio Franceschini)

IL PUNTO SU LAZIO-CROTONE

La Lazio apre il sabato di Serie A ospitando il Crotone: i pronostici per questa partita vanno nettamente a favore dei biancocelesti, e per un’ulteriore conferma siamo andati a studiare le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai. La differenza tra il segno 1 (vittoria della Lazio) e il segno 2 (affermazione esterna del Crotone) è enorme: nel primo caso la quota è di 1,20 mentre nel secondo la vincita sarebbe di 13,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Quota interessante anche per il pareggio (la cifra è di 6,75 sul segno X), mentre la posta si alza se andiamo a prendere in considerazione un Under/Over 0,5, perchè l’eventualità che non si segni (dovete giocare Under) vale addirittura 16,00. Diamo uno sguardo anche al risultato esatto: naturalmente piatto ricco spostandoci sulle vittorie del Crotone, già uno 0-1 allo stadio Olimpico vale 30,00 volte la posta, e la vincita più che raddoppia con gli squali capaci di segnare due reti (65,00 sullo 0-2). I risultati esatti a favore della Lazio valgono molto meno: buono però il 3-2 (30,00), pur sempre possibile se pensiamo che i biancocelesti hanno incassato sei gol nelle ultime due partite. Lazio che vi farebbe guadagnare 28,00 volte la puntata se dovesse vincere la partita ribaltando un primo tempo chiuso in svantaggio; se a fare lo stesso fosse il Crotone, la vincita sarebbe addirittura di 100,00. Vale la pena tentare? Probabilmente sì, anche se è un’ipotesi decisamente remota. (agg. di Claudio Franceschini)

FOCUS SU CAGLIARI FIORENTINA

Studiamo le quote Snai per Cagliari Fiorentina: la partita della Sardegna Arena è molto interessante e aperta a qualunque tipo di risultato. La Fiorentina parte comunque favorita: ha una quota di 2,25 sulla sua vittoria, mentre per la vittoria del Cagliari (identificata dal segno 1) siamo a 3,25. Dovrete giocare il segno X in caso di pareggio e il vostro guadagno sarebbe di 3,30 volte la somma che avrete deciso di investire sulla sfida di Serie A; altre scommesse interessanti sono quelle su Under e Over, che identificano il numero massimo e minimo di reti che si segneranno nel complesso. Vale 11,00 la possibilità di Under 0,5: significa che si punta su una partita con almeno un gol (1,00 sulla quota Over 0,5). La Fiorentina però viene da un doppio 0-0 contro Napoli e Genoa, mentre il Cagliari non ha segnato nell’ultima partita sul campo della Roma: non è certo un’ipotesi peregrina che anche la partita di questa sera possa chiudersi a reti bianche. Vale 3,60 un parziale vantaggio del Cagliari al termine del primo tempo; per quanto riguarda il risultato esatto, un 4-0 a favore del Cagliari è forse troppo difficile da pronosticare ma in ogni caso vale 75,00 volte la somma giocata. Saliamo a 80,00 per un 4-3 interno; girando il discorso a favore della Fiorentina, un 2-4 esterno per i viola vi farebbe vincere 45,00 volte la cifra puntata. (agg. di Claudio Franceschini)

FOCUS SU CHIEVO BOLOGNA

Non possono esserci pronostici senza quote: andiamo allora ad analizzare cosa dice l’agenzia di scommesse Snai per Chievo Bologna, la partita che inaugura la diciottesima giornata di Serie A. Il Chievo ha i favori del pronostico: lo capiamo dalle scommesse su 1X2 finale, che danno ai veneti una quota di 2,30 mentre assegnano un 3,35 alla vittoria della Fiorentina. Il pareggio vale invece 3,10 la somma che avrete deciso di mettere sul piatto; approfondendo il discorso, notiamo come le quote Gol (1,83) e NoGol (1,87) siano sostanzialmente simili, mentre c’è una netta differenza tra Under 1,5 (2,95) e Over 1,5 (1,30), il che significa che, al netto di due reparti offensivi non esaltanti, l’agenzia di scommesse punta su una partita con almeno due reti. Diverso il discorso se il differenziale diventa 2,5: in questo caso siamo a 1,65 per l’Under e a 2,15 per l’Over, dunque i gol ci saranno ma, almeno sulla carta, non saranno troppi. Il Chievo vi farebbe guadagnare 2,90 volte la somma se chiudesse in vantaggio il primo tempo, con il Bologna la quota salirebbe a 3,90 (2,00 invece per il pareggio); balza però all’occhio la scommessa sul risultato esatto di 2-2, che vale addirittura 125,00. Non è certamente un esito impossibile: vale la pena tentare, attenzione anche a un 1-2 esterno da parte dei felsinei che vi farebbe guadagnare 35,00 volte la posta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIGIUNO VENETO

Il Chievo si prepara a sfidare il Bologna in Serie A, e abbiamo parlato - nei pronostici della sfida - di due squadre che stanno disputando un campionato in fotocopia. Il Chievo in questo momento sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista realizzativo: i veneti infatti non segnano da tre partite e, poichè l’ultima rete resta quella di Roberto Inglese contro la Spal (l’attaccante aveva realizzato una doppietta per ribaltare il risultato), il digiuno della squadra di Rolando Maran dura da 278 minuti. Non sono arrivati gol contro Inter, Roma e Crotone: tre partite in cui il Chievo ha raccolto la miseria di un punto, peraltro arrivato all’Olimpico. I gialloblu non sono mai stati una squadra imperniata sull’attacco - anzi - ma in questa stagione erano riusciti a segnare 17 gol nelle prime 14 giornate (con Inglese cannoniere a quota 6); soltanto tre volte in tutto il campionato non avevano trovato la via della rete, vale a dire contro la Juventus (0-3) e poi negli 0-0 contro Sassuolo e Napoli. Per contro, il Chievo ha segnato più di due gol soltanto una volta (nel derby contro il Verona, vinto 3-2) e soltanto in quattro occasioni ne ha messi a segno due (contro Udinese, Cagliari, Fiorentina e Spal). Il dato dice che in queste cinque partite sono arrivati 15 punti, cioè un en plein: quando i veneti hanno fluidità in attacco vincono, anche con una difesa meno impenetrabile che in passato. (agg. di Claudio Franceschini)

INCOSTANZA VIOLA

Per studiare i pronostici degli anticipi di Serie A, andiamo a leggere qualche numero che riguarda la Fiorentina. Come abbiamo già detto, i viola avrebbero tutto per provare a prendersi un posto in Europa League ma, in virtù di una rosa ancora parecchio giovane, pagano dazio all’inesperienza che porta ovviamente a rendimenti diversi di domenica in domenica. La Fiorentina segna tanto: 26 gol realizzati in 17 partite sono un buon bottino, soprattutto se consideriamo che Giovanni Simeone non ha ancora dato tutto quel che potrebbe (ma rispetto allo scorso anno, quando vestiva la maglia del Genoa, ha un solo gol in meno a questo punto del campionato ed è dunque in linea con le statistiche passate), compensando comunque uno score non da bomber (5 gol) con gli assist decisivi, che sono già 4. e aumentano dunque il suo potenziale offensivo. Il problema della squadra toscana risiede ancora nella difesa, che per tre quarti è nuova (il solo Davide Astori era già presente nella rosa dello scorso anno): sono 19 i gol incassati, più di uno a partita. Tuttavia il trend è in positivo, almeno guardando gli ultimi turni: nelle ultime tre la Fiorentina non ha subito reti, riuscendo a tenere la porta blindata anche contro il Napoli (al San Paolo). L’ultima rete incassata da Marco Sportiello è quella di Stefan De Vrij nella partita contro la Lazio: l’imbattibilità è salita a 335 minuti, soltanto la Juventus ha una striscia più lunga (aperta) entrando in questa giornata di Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

PRONOSTICI SERIE A, 18^ GIORNATA

La Serie A 2017-2018 torna con le partite della diciottesima giornata, di cui stiamo per studiare i pronostici: penultimo turno del girone di andata e appuntamento che ci conduce al Natale. Due anticipi, poi il resto del programma si sviluppa sabato con calendario “classico”: le sfide sono davvero interessanti, il big match è quello dell’Allianz Stadium ma naturalmente bisogna tenere un occhio di riguardo su tutti i campi. La corsa per il titolo di campione d’inverno è più viva che mai, e rappresenta un motivo di interesse in più; andiamo allora a vedere il quadro completo della diciottesima giornata, con i nostri pronostici proveremo ad entrare nel merito delle sfide ipotizzando quali possano essere gli esiti, e di conseguenza in che modo cambieranno - eventualmente - i rapporti di forza all’interno di un campionato sempre più entusiasmante.

PRONOSTICO CHIEVO BOLOGNA (venerdì ore 18:00)

Si affrontano al Bentegodi due squadre simili: entrambe partivano per salvarsi, entrambe hanno preso un ampio margine sulla zona retrocessione ma arrivano da un periodo non esaltante. Il Chievo però ha preso due pareggi importanti su campi difficilissimi (Napoli e Roma, sponda giallorossa) e questi due punti in cascina fanno morale al netto dello 0-5 di San Siro (contro l’Inter); il Bologna è reduce da due sconfitte consecutive, ma non fa drammi visto che ha affrontato Milan e Juventus in successione. Curiosità: la media punti interna del Chievo è identica a quella esterna del Bologna (1,50), anche per questo motivo il nostro pronostico è per il pareggio.

PRONOSTICO CAGLIARI FIORENTINA (venerdì ore 20:45)

Il Cagliari non vince da quattro partite, ma le due sconfitte sono maturate contro Inter e Roma e brucia ancora la rete incassata all’Olimpico al 94’ minuto; in mezzo due pareggi importanti, soprattutto quello in rimonta contro la Sampdoria. La Fiorentina non è ancora riuscita a cambiare passo: avrebbe tutto per farlo e avvicinare almeno il sesto posto, ma sono troppe le pause di rendimento della squadra. L’attacco viola contro la debole difesa isolana: il pronostico sarebbe scritto se non fosse che la Fiorentina in trasferta ha vinto appena due volte in nove partite, con già quattro sconfitte sul groppone. Dunque diciamo segno X anche qui, il risultato più probabile è il pareggio.

PRONOSTICO LAZIO CROTONE (sabato ore 12:30)

Che la Lazio sia in flessione è un dato: nove vittorie nelle prime 11 partite, una sola nelle altre cinque gare in cui per di più i biancocelesti hanno incassato 10 gol (sei nelle ultime due), vale a dire quasi lo stesso numero di quelli subiti nelle undici giornate di cui sopra. All’Olimpico però la squadra di Simone Inzaghi è nettamente favorita contro un Crotone che battendo il Chievo ha spezzato una serie di quattro sconfitte, che ha vinto solo una volta in trasferta (a Bologna) e che ha segnato appena 13 gol in tutto il campionato, subendone 32. Il pronostico allora non può che essere sulla vittoria della Lazio: d’accordo il calo nel rendimento, ma i biancocelesti non dovrebbero sbagliare questa partita casalinga.

PRONOSTICO GENOA BENEVENTO (sabato ore 15:00)

Grande occasione per il Grifone: il Genoa ha ripreso a marciare da quando è arrivato Davide Ballardini, che ha perso solo una volta (contro l’Atalanta) una partita nella quale per di più avrebbe meritato almeno il pareggio. I colpi di Crotone e Verona sono fondamentali per la salvezza, soprattutto in virtù degli incroci con avversarie dirette; oggi la truppa rossoblu sa di poter allungare ancora contro un Benevento che ha centrato un solo punto, aspetta ancora la prima vittoria di sempre in Serie A e dopo aver fermato il Milan è tornato a fare molta fatica. Pronostico a favore del Genoa: l’orgoglio degli stregoni è sempre vivo e si vede nelle prestazioni, ma oggi la differenza tra le due squadre si vede tutta e in più il Grifone ha il vantaggio di giocare in casa.

PRONOSTICO NAPOLI SAMPDORIA (sabato ore 15:00)

Vincendo il Napoli avvicinerebbe il platonico titolo di campione d’inverno, che aveva già ottenuto due anni fa: allora non portò bene, ma le statistiche sono importanti e chiudere davanti il girone d’andata farebbe molto bene anche al morale. Archiviato il periodo difficile oppure no? Contando anche la Coppa Italia i partenopei hanno vinto le ultime due partite ed essersi ripresi il primo posto può voler dire molto sullo spirito con cui si giocherà oggi; in più al San Paolo arriva una Sampdoria in caduta libera, che non vince da quattro partite nelle quali ha raccolto solo un punto, facendosi rimontare due gol di vantaggio dal Cagliari. Il pronostico, fatte le premesse, non può che essere a favore del Napoli che deve adesso dimostrare di poter riprendere la sua marcia.

PRONOSTICO SASSUOLO INTER (sabato ore 15:00)

In passato i neroverdi hanno già fatto male ai nerazzurri, ma hanno anche subito un paio di imbarcate non da ridere (con sette gol sul groppone in entrambi i casi). Il Sassuolo in casa ha vinto una sola volta, due settimane fa contro il Crotone; sono due le vittorie consecutive entrando in questa partita, perchè il colpo in casa della Sampdoria è stato inaspettato e importantissimo per la salvezza. L’Inter ha perso la prima posizione in classifica con la prima sconfitta in campionato, ma ha ragione Luciano Spalletti: i nerazzurri sono quelli che hanno fatto 40 punti fino a qui e non quelli che hanno perso a San Siro contro la bestia nera Udinese. In virtù di questo il pronostico è a favore dell’Inter, che quest’anno ha dimostrato di saper superare i momenti di difficoltà. Occhio però alla versione del Sassuolo di Beppe Iachini, che dopo la scoppola di Firenze ha ripreso a marciare.

PRONOSTICO SPAL TORINO (sabato ore 15:00)

La vittoria di Benevento arrivata in rimonta è stata importantissima per una Spal che non festeggiava da fine ottobre, ma che ha comunque sempre mantenuto un livello accettabile per quelle che erano le premesse; fuori casa sono arrivati soltanto 5 punti, ma nelle ultime sette partite gli estensi hanno centrato 9 punti che sono 5 in più del rendimento delle prime dieci gare del campionato. Fare colpo contro il Torino è possibile: il Torino ha vinto soltanto una volta nelle ultime sei partite e, pur facendo 10 punti nelle ultime sette, ha dato la sensazione di essere calato dal punto di vista atletico. Tuttavia Sinisa Mihajlovic resta un allenatore che non si accontenta e, sentendo vicina la possibilità di prendersi la qualificazione in Europa League, si presenterà al Mazza per vincere. Come pronostico puntiamo in ogni caso sul pareggio (segno X) che potrebbe essere buono per entrambe le squadre.

PRONOSTICO UDINESE VERONA (sabato ore 15:00)

Derby triveneto alla Dacia Arena, dove l’Udinese arriva da tre vittorie consecutive (ma ha perso in Coppa Italia) e ha dimostrato di aver cambiato passo dopo l’esonero di Gigi Delneri (che sarebbe stato un ex: ha guidato gli scaligeri nell'anno della retrocessione). I friulani volano, avendo anche vinto sul campo dell’Inter; il Verona però si è preso un ottimo 3-0 contro il Milan e ha dimostrato di poter dire la sua in chiave salvezza, anche se il suo rendimento resta troppo legato alla luna dei singoli, di grande talento ma ancora incostanti. L’Udinese non ha mai pareggiato in questo campionato: 7 vittorie e 9 sconfitte. Partendo anche da questo dato, e legandolo al fattore campo, possiamo dire che il nostro pronostico sia per una vittoria dei bianconeri; certo c’è sempre una prima volta, ma se l’Udinese deve pareggiare una partita prima o poi potrebbe essere quella di sabato prossimo al Dall’Ara di Bologna.

PRONOSTICO MILAN ATALANTA (sabato ore 18:00)

Una delle partite più interessanti del turno: il Milan arriva dalla deludente sconfitta di Verona, che ha portato la società ad annullare la cena natalizia e a ordinare il ritiro. E’ soprattutto psicologicamente che i rossoneri devono rialzare la testa, avendo fisso l’obiettivo sesto posto che, nonostante il ritmo a singhiozzo, rimane ampiamente alla portata perchè anche la Sampdoria ha rallentato il passo. L’Atalanta continua nel suo campionato di livello: imbattuta da quattro partite, ha pareggiato in casa contro la Lazio una partita in cui avrebbe forse meritato di più, stonano le sole due vittorie (entrambe fuori casa) nelle ultime sette partite. Difficile fare un pronostico: puntiamo sul pareggio, che però tende al segno 1 volendo dare al Milan il beneficio di un orgoglio ancora vivo e del fatto che, se gioca come sa, questa squadra può centrare i risultati che si è prefissata.

PRONOSTICO JUVENTUS ROMA (sabato ore 15:00)

La grande attesa è tutta per il big match: entrambe le squadre si giocano il titolo di campione d’inverno, anche se la Roma paradossalmente potrebbe non festeggiarlo pur ottenendolo, visto che deve recuperare una partita e lo farà a gennaio, quando sarà già cominciato il ritorno. Se la Juventus è la certezza con cui fare i conti anno dopo anno, la Roma è la sorpresa della stagione: certo ci sono i piazzamenti degli anni scorsi, ma non si pensava che con l’addio di Luciano Spalletti e qualche cambiamento nella rosa il rendimento sarebbe stato questo; in più i giallorossi sono riusciti a blindare la loro difesa e dunque vincono in maniera diversa rispetto al passato. Miglior difesa contro miglior attacco, visto che la Juventus segna a raffica: si sono invertiti i ruoli forse, ma la partita sarebbe comunque spettacolare. Il pronostico? Un pareggio forse è il risultato più probabile, giocando in casa i bianconeri hanno un leggerissimo vantaggio ma siamo davvero ai dettagli.

