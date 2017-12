Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: viola successo in Sardegna (18^ giornata)

Risultati Serie A, classifica aggiornata della 18^ giornata: diretta gol live score dei due anticipi del turno. Si parte con Chievo-Bologna, in serata avremo Cagliari-Fiorentina

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 0.38 Claudio Franceschini

La gara Cagliari-Fiorentina è terminata col risultato di 0-1 grazie a una rete di Kouma Babacar a otto minuti dalla fine. La partita è stata decisa da una giocata dell'attaccante senegalese dopo che gli ospiti avevano però largamente dominato. Il tabellino infatti ci dice che le conclusioni sono addirittura 26 a 8, con una percentuale di possesso palla che è del 61% a favore della squadra di Stefano Pioli. Con questo successo la squadra toscana sale in settima posizione superando al momento Atalanta, Milan e Bologna con la Dea e i rossoneri che saranno impegnati domani per tornare in campo. Momento delicatissimo per la squadra di Diego Lopez che nelle ultime cinque partite ha raccolto appena due punti e che vede dietro premere Crotone, Genoa e Spal. Con una vittoria i calabresi supererebbero i sardi mentre le squadre di Davide Ballardini e Leonardo Semplici riuscirebbero nell'aggancio. (agg. di Matteo Fantozzi)

BOLOGNA CORSARO A VERONA

Uno spettacolare Chievo Bologna ha aperto la diciottesima giornata di Serie A. Al Bentegodi è successo di tutto in una partita combattuta, giocata su ritmi molto alti e con un finale in cui è successo davvero di tutto con Fabrizio Cacciatore e la Var protagonisti assoluti. Alla fine però ha riso solamente il Bologna, che ha vinto per 2-3, dunque in copertina va Mattia Destro, autore della doppietta decisiva per il successo degli uomini di Roberto Donadoni, compreso il gol che ha fissato il risultato al 90’. Così le due squadre in classifica non sono più appaiate: il Bologna sale a quota 24 punti, mentre il Chievo resta logicamente fermo a 21 e continua il suo brutto mese di dicembre. Adesso la speranza di tutti gli amanti del calcio è che pure Cagliari Fiorentina possa rivelarsi altrettanto piacevole e spettacolare. Fra poco infatti si scenderà in campo alla Sardegna Arena e la posta in palio sarà molto alta: il Cagliari infatti non è in una posizione tranquilla e deve tenere lontana la lotta per non retrocedere, mentre la Fiorentina proverà a rafforzare la propria candidatura per un posto nella prossima Europa League. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI E CLASSIFiCA SERIE A (18^ GIORNATA)

IN CAMPO AL BENTEGODI

Sta per prendere il via Chievo-Bologna, che è la prima partita di questa intensa diciottesima giornata di Serie A. Le due squadre che si affrontano al Bentegodi sono accomunate dalla figura di Stefano Pioli, che sarà invece impegnato questa sera contro il Cagliari con la sua Fiorentina: il tecnico emiliano ha infatti allenato sia i veneti che i felsinei, e in entrambi i casi ha fatto benissimo: nel 2010-2011 ha condotto il Chievo a una salvezza larghissima con la quarta difesa del campionato (solo Milan, Napoli e Lazio avevano fatto meglio), mentre con il Bologna (2011-2012, subentrando dopo cinque giornate, e 2012-2013) è stato nono e undicesimo, facendo vedere anche un ottimo calcio e schierando contemporaneamente Gaston Ramirez, Alessandro Diamanti e Alberto Gilardino (o Marco Di Vaio, che c’era nel suo primo anno). Se vogliamo, la figura di Pioli è legata anche al Cagliari: nel 2004 gli isolani conquistarono la promozione in Serie A - dopo quattro anni - battendo la Salernitana, e sulla panchina dei campani c’era proprio lui, alla prima esperienza da allenatore dopo quelle con le giovanili del Bologna. Di quella squadra (il Cagliari) faceva parte Diego Lopez, allenatore che stasera se la vedrà con la Fiorentina; adesso però è davvero arrivato il momento di lasciar parlare il campo e metterci comodi, perchè stiamo per vivere la partita tra Chievo e Bologna e, di conseguenza, un’altra grande giornata di un campionato di Serie A che si sta facendo sempre più appassionante. (agg. di Claudio Franceschini)

CHIEVO, MOMENTO DIFFICILE

Come abbiamo detto, il Chievo è la squadra che arriva peggio a questi anticipi della diciottesima giornata di Serie A: i veneti a fine ottobre erano addirittura settimi in classifica, dopo aver vinto il derby contro il Verona grazie allo scatenato Roberto Inglese. Proprio con quel 3-2 però sono iniziati i problemi: la squadra di Rolando Maran si è improvvisamente fermata e già nelle due partite successive (Milan e Sampdoria) ha incassato un doppio 1-4 “stridente” rispetto ai risultati precedenti, che avevano fatto registrare 11 gol subiti in nove partite. Poi due pareggi contro Napoli e Torino comunque positivi, la vittoria contro la Spal e nuovamente il crollo, con lo 0-5 di San Siro contro l’Inter e lo 0-1 di Crotone. Sicuramente i pareggi a reti bianche contro Napoli e Roma sono risultati da considerare più che positivi, ma la realtà è che il Chievo ha vinto solo una delle ultime otto partite e che non è riuscito a tenere il livello delle gare precedenti; quello di Roberto Inglese al minuto 82 di Chievo-Spal, la seconda delle reti di giornata per l’attaccante di proprietà del Napoli, rimane l’ultimo gol realizzato dalla squadra veneta in questo campionato. Il digiuno è pertanto salito a 278 minuti: non che il Chievo sia mai stato una vorace macchina da gol (anzi), ma nelle giornate precedenti erano state tre in totale (Juventus, Sassuolo e appunto Napoli) le partite senza nemmeno una rete all’attivo. I numeri sono contro Rolando Maran, ma la classifica resta buona: adesso però servirà la sterzata giusta per ripartire alla grande e provare a chiudere quanto prima il discorso con la salvezza. (agg. di Claudio Franceschini)

L'ANNO SCORSO

Si avvicina la giornata di Serie A che precede il Natale: sempre un bell’appuntamento, perchè in campo oltre alla tensione per il risultato da centrare si respira giustamente aria di festa. Vale allora la pena ricordare come erano andate le cose nello scorso campionato: la diciottesima giornata si era disputata tra il 20 e il 22 dicembre, ma Bologna-Milan (0-1) e Crotone-Juventus (0-2) si erano disputate solo nel febbraio seguente per via della Supercoppa Italiana che impegnava rossoneri e bianconeri. L’anticipo era stato vinto dall’Atalanta, che piegando l’Empoli per 2-1 era salita a quota 32 punti, avvicinando quella zona europea che a fine campionato avrebbe centrato. Mercoledì invece l’Inter aveva battuto 3-0 la Lazio, terza vittoria consecutiva per Stefano Pioli che aveva portato i nerazzurri a 30 punti; tra gli altri risultati Fiorentina e Napoli avevano giocato una partita spettacolare terminata 3-3, mentre la Roma si era imposta per 3-1 sul Chievo. Il Cagliari aveva superato il Sassuolo con un incredibile 4-3; i gol totali di quelle otto partite (escludendo le due posticipate) erano stati 26, con un solo 0-0 (Torino-Genoa); in classifica la Juventus, 42 punti, anche con una partita in meno si era già laureata campione d’Italia davanti a Roma (38), il sorprendente Milan (36), il Napoli (35) e la Lazio (34). In coda Crotone e Pescara si facevano compagnia con appena 9 punti, preceduti dal Palermo (10); ne aveva 14 l’Empoli, che sarebbe stato il terzo club a retrocedere, incredibilmente, in Serie B. (agg. di Claudio Franceschini)

I NUMERI

Andiamo a dare uno sguardo ai numeri delle squadre di Serie A, entrando nella diciottesima giornata di cui oggi si giocano i due anticipi. Il miglior attacco (Juventus, 44 gol) e la miglior difesa (Roma, 10 reti subite) si sfideranno nel piatto forte del sabato sera; intanto i bianconeri sono insieme al Napoli la squadra che ha vinto di più (13 partite su 17) con i partenopei che condividono con l’Inter il minor numero di sconfitte, appena una e per entrambe in casa e contro una squadra bianconera (la Juventus per i partenopei, l’Udinese per i nerazzurri). Il Benevento va ancora a caccia della prima vittoria di sempre in Serie A: gli stregoni hanno peggior attacco e difesa del campionato (rispettivamente 9 e 40 gol) e sono naturalmente la formazione che ha perso più volte (16 su 17). Spetta al Torino il record stagionale di pareggi (sono 8) mentre l’Udinese incredibilmente non ha mai visto uscire un segno X nelle sue partite. Dove si collocano le quattro squadre in campo oggi? La Fiorentina e il Bologna hanno vinto 6 volte, i felsinei però hanno anche perso 8 partite; per i viola attacco ottimo (26 gol realizzati) ma difesa ballerina (19 gol concessi), il Chievo è tra queste quattro quella che ha incassato meno (17 reti). Numericamente, male il Cagliari: gli isolani hanno segnato appena 16 gol (solo quattro squadre fanno peggio in tutta la Serie A) incassandone già 28. Cyril Thereau (Fiorentina, ma due reti con la maglia dell’Udinese) e Roberto Inglese (Chievo) hanno segnato 6 gol a testa: tra i giocatori in campo questa sera sono i più prolifici. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE A, 18^ GIORNATA

La diciottesima giornata di Serie A 2017-2018, penultima del girone di andata e ultima prima del Natale, presenta sfide interessantissime e ci darà un segnale forse decisivo riguardo l’assegnazione del titolo di campione d’inverno; il turno però si apre venerdì 22 dicembre con due partite che riguardano maggiormente la corsa per la salvezza, anche se in campo troviamo squadre che, almeno per il momento, non sono direttamente coinvolte nella zona calda. Nello specifico, alle ore 18:00 si parte con Chievo-Bologna mentre alle ore 20:45 avremo Cagliari-Fiorentina; partite sicuramente interessanti tra squadre che potremmo definire piuttosto tranquille ma che, almeno nel caso dei viola, hanno bisogno di punti anche per perseguire un obiettivo - l’Europa - che per adesso sta sfuggendo di mano. Ci aspettiamo in ogni caso 90 minuti intensi nei due contesti, anche per chiudere al meglio e festeggiare il Natale senza cattivi pensieri legati al campo.

CHIEVO BOLOGNA

Al Bentegodi si presentano due squadre in flessione: entrambe hanno 21 punti e, insieme all’Udinese, occupano l’undicesima posizione in classifica. Il vantaggio sulla terzultima è ampio (7 lunghezze), il ritardo dal sesto posto è di 6 punti e dunque, almeno tecnicamente, la possibilità di guardare all’Europa League ci sarebbe. Tuttavia sono tante le squadre che andrebbero superate, senza considerare il fatto che l’esperienza degli ultimi anni insegna che Chievo e Bologna si sono già avvicinate alle posizioni “internazionali” salvo avere cali di rendimento importanti che hanno frustrato il tentativo di tornare a giocare le coppe. Riguardo il momento, il Chievo ha fatto un solo punto nelle ultime tre partite (in cui non ha segnato) e ha vinto una sola volta nelle ultime otto gare con ben quattro sconfitte e 16 gol incassati; il Bologna arriva da due sconfitte consecutive, ha perso sei volte nelle ultime nove e in questo periodo ha centrato 7 punti, vale a dire la metà di quelli che aveva fatto nella prima parte del campionato.

CAGLIARI FIORENTINA

Diego Lopez ha sicuramente dato nuova linfa a un Cagliari che era in difficoltà, ma dopo aver battuto Verona e Udinese in successione gli isolani hanno rallentato: due sconfitte e due pareggi, però ogni risultato va contestualizzato e in questo caso bisogna dire che i ko sono arrivati contro Inter e Roma, e in mezzo il Cagliari ha pareggiato sul difficile campo del Bologna per poi rimontare, in quattro minuti, un doppio svantaggio contro la Sampdoria. Dunque al netto dei due punti in quattro partite la squadra rossoblu ha ampiamente fatto il suo dovere: con un po’ di fortuna in più avrebbe strappato un punto anche all’Olimpico. Curioso il fatto che il Cagliari non abbia mai pareggiato nelle prime 14 partite e poi lo abbia fatto due volte nelle ultime tre; la Fiorentina è ancora una realtà poco decifrabile. Il talento c’è, i risultati di livello ci sono ma spesso e volentieri questa squadra non sa cogliere le occasioni e ha tremende pause di rendimento. Dopo lo 0-0 di Napoli, seguito al 3-0 contro il Sassuolo, i viola non hanno saputo battere il Genoa al Franchi, rimanendo dietro al Milan in classifica; le sconfitte di Verona (contro il Chievo) e Crotone lasciano intendere una costanza ancora da tutta da trovare, un po’ per inesperienza e un po’ per quello che sono i valori della rosa.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA, 18^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Chievo-Bologna 2-3 - 4' Destro (B), 32' Inglese (C), 50' Verdi (B), 85' Cacciatore (C), 90' Destro (B)

RISULTATO FINALE Cagliari-Fiorentina 0-1 - 82' Babacar

CLASSIFICA

Napoli 42

Juventus 41

Inter 40

Roma* 38

Lazio* 33

Sampdoria* 27

Fiorentina 26

Atalanta, Milan, Bologna 24

Torino 23

Udinese*, Chievo 21

Cagliari, Sassuolo 17

Crotone 15

Genoa, Spal 14

Verona 13

Benevento 1

* una partita in meno

