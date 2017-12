Risultati Serie C / Classifiche aggiornate, diretta gol livescore: si gioca a Fermo! (20^ giornata)

Risultati Serie C, classifiche aggiornate, diretta gol e livescore: le partite di venerdì (20a giornata). Torna il terzo campionato di calcio italiano per importanza: ecco le sfide

22 dicembre 2017

Il Renate Calcio - LaPresse

Ben due partite sono appena concluse nella ventesima giornata di Serie C. Gli ultimi verdetti raccontano il pareggio tra Albinoleffe Sudtirol (1-1) e la vittoria dell'ambizioso Padova sul Renate (2-1). Grazie a questa vittoria i biancoscudati sono sempre più in vetta alla classifica del campionato confermandosi squadra da battere. Per il Renate occasione persa di accorciare il distacco dal primo posto, ma il piazzamento resta ottimo. Da qualche minuto ha avuto inizio la gara di Fermo tra i padroni di casa della Fermana e il Ravenna. A breve fischio di inizio anche a Teramo, dove gli abruzzesi ospiteranno il Mestre. (aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SI RIPARTE

Due partite sono ancora in corso in questa ventesima giornata del campionato di Serie C. I risultati parziali rivelano un pareggio tra Albinoleffe Sudtirol (1-1) ed un Padova in vantaggio sul Renate (2-1). Non si tratta di punteggi definitivi, essendo i secondi tempi cominciati da una manciata di minuti. Il programma della giornata non si conclude con le gare delle 18.30 ovviamente, ma proseguirà con le partite serali delle 20.30. Si parte con Fermana Ravenna, mentre un quarto d'ora dopo avrà inizio l'interessante confronto tra il Teramo e Mestre. Come cambierà la classifica dopo le partite? (aggiornamento Jacopo D'Antuono)

BIG MATCH A PADOVA

Ben quattro partite sono appena finite nella ventesima giornata di Serie C. Il risultato più clamoroso è la vittoria per 3-2 in rimonta della Feralpi Salò sulla Reggiana che conduceva per 0-2 ma poi è stata travolta da una tripletta di Ferretti che lancia i bresciani a quota 29 punti in classifica, staccando proprio la Reggiana nel pieno della zona playoff. Il Bassano si rilancia vincendo per 1-0 contro il Fano, che invece resta tristemente da solo all’ultimo posto della classifica, visto che clamorosamente il Santarcangelo ha vinto sul campo del Pordenone (0-1), risultato che probabilmente sarà il più sorprendente di questo turno che precede il Natale. Si è giocato anche l’anticipo del girone B, un pareggio per 1-1 fra Akragas e Matera che serve poco ad entrambe le formazioni. Le emozioni però non finiscono mai, anzi adesso arriva la partita più attesa di questo venerdì che sembra un sabato: si gioca infatti Padova-Renate, con i veneti capolista che ospitano i lombardi secondi in classifica e dunque più immediata inseguitrice. Una partita che dirà molto nella lotta per il primo posto, anche se siamo solamente alla prima giornata del girone di ritorno. In campo pure AlbinoLeffe e Sudtirol, che daranno vita a una partita molto significativa in zona playoff, dunque la parola torna ai protagonisti! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NEL VIVO

Si è conclusa da pochi minuti Gubbio-Vicenza, la partita che ha avuto l’onore di aprire il programma della ventesima giornata non solo del girone B ma di tutta la Serie C, che in occasione del Natale scende in campo tra oggi e domani per lasciare libera domenica 24, giorno della vigilia. Il risultato del match in terra umbra è stato un pareggio per 1-1 che sostanzialmente non modifica la situazione di classifica delle due formazioni, con il Gubbio che sale a 22 punti e il Vicenza appena dietro, a quota 21, ma soprattutto preoccupato per la pessima situazione economica che non fa stare per nulla tranquilli i tifosi veneti. Adesso però questo venerdì di Serie C sta entrando decisamente nel vivo, perché alle ore 16.30 avranno inizio ben quattro partite fra cui Akragas-Matera, anticipo del girone C. Sarà però sempre il girone B ad essere l’indiscusso protagonista, con ben tre incontri in programma: per la precisione, si tratta di Bassano-Fano, Feralpi Salò-Reggiana e Pordenone-Santarcangelo. La parola dunque torna ai campi, perché lo spettacolo della Serie C continua! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN CAMPO A GUBBIO

Il Girone B della Serie C sarà impegnato tutto quest’oggi a partire da Gubbio Vicenza che inizia fra pochi minuti. In attesa che le varie squadre scendano in campo, facciamo un breve excursus sui giocatori che meglio si sono comportati in fase realizzativa nelle scorse uscite. Comanda l’attaccante del Feralpisalò, Simone Guerra, capocannoniere di questo gruppo con undici marcature sin qui realizzate, e impegnato quest’oggi nella delicata sfida contro il Sudtirol. C’è quindi un gruppo composto da quattro giocatori a quota sette reti, a cominciare da Alessandro Capello, centravanti leader in classifica con i Biancoscudati di Padova. Stesso score per il calciatore di scuola Milan, Gianmario Comi, così come per Rocco Costantino del Sudtirol, e Miracoli della Sambenedettese, che “giocherà” domani contro il Modena (partita ovviamente annullata). Bene anche Guido Gomez del Renate, squadra seconda in classifica, con sei reti all’attivo, così come la coppia gol della Triestina, Arma Rachid e Mensah Davis. Infine, da segnalare Marchi del Gubbio e Altinier della Reggiana.

I BIG-MATCH

Turno pre-natalizio anche per la Serie C, che a partire da questa sera scenderà in campo per la ventesima giornata della stagione 2017-2018. Anche quest’oggi non mancheranno i big match, le sfide di cartello, a cominciare dalla partitissima in assoluto del Girone B, quella fra la capolista dei Biancoscudati di Padova, e il Renate, che insegue al secondo posto. I biancorossi hanno totalizzato sin qui 34 punti, ma i monzesi inseguono a quota 30, e con una vittoria potrebbero portarsi davvero vicino alla vetta. Non è da meno la trasferta della Reggiana, con la squadra emiliana, quarta in classifica grazie ai 26 punti sin qui conquistati, che dovrà affrontare nel bresciano il Feralpisalò, compagine che è invece in quinta posizione, con gli stessi punti degli avversari, ma con una peggiore differenza reti. Infine, fra le partite di cartello, segnaliamo anche la sfida fra l’ottava e la nona in classifica, rispettivamente l’Albinoleffe il Sudtirol, che fino ad oggi hanno conquistato 25 e 24 punti a testa: entrambe le squadre sono in piena corsa per un posto in zona playoff e ovviamente cercheranno di avere la meglio sull’avversario.

I NUMERI DEL GIRONE B

Per tutti gli amanti dei dati e delle statistiche, questo è il posto per voi. In concomitanza con la ventesima giornata del campionato di Serie C, scopriamo un po’ di numeri interessanti riguardanti il Girone B, che scenderà in campo quest’oggi, ad eccezione del posticipo di domani. Al primo posto, come ormai da diverse settimane, c’è la squadra di Padova dei Biancoscudati, che fino ad oggi ha ottenuto 34 punti; segue il Renate a quota 30, con la Sambenedettese che è ferma a 29. Quest’ultima domani “giocherà” contro il Modena, ottenendo i tre punti a tavolino, e portandosi così a 32. In fondo, chiude sempre il Santarcangelo con 13 punti, gli stessi del Fano (che però ha una migliore differenza reti), mentre il Teramo è a distanza di sicurezza, a quota 18, ma sempre in zona playout. I Biancoscudati sono anche la squadra che ha vinto di più, ben 10 gare, con Renate e Sambenedettese a quota 8. Di contro troviamo le tre in fondo alla graduatoria che invece hanno vinto di meno, solo tre successi in totale. A livello di gol, infine, miglior attacco a sorpresa per la Triestina, con 28 marcature, mentre la miglior difesa è del Renate, perforato appena in undici occasioni.

PADOVA IN CERCA DI RISCATTO

Sono passati quasi quattro mesi esatti da quel 26 agosto 2017, da quando cioè iniziò il campionato di Serie C, e il Padova soccombeva sotto i colpi del Renate. All’esordio in stagione, la compagine brianzola asfaltava decisamente a sorpresa i Biancoscudati, concludendo un match a senso unico con il risultato di tre reti a zero. Un Renate gigantesco, come titolavano gli articoli poche ore dopo il successo, che quest’oggi proverà a ripetersi. Non sarà infatti facile, perché i biancorossi, nel frattempo, hanno convinto tutti a suon di buone prestazioni, portandosi in vetta alla classifica. La squadra di Bisoli punta a vendicare lo smacco di 120 giorni fa, e nelle scorse ore lo stesso tecnico ha chiamato a raccolta i propri tifosi: «Sono fantastici con noi, ma gli chiederei di riservare un applauso in più ai nostri giocatori fin da quando entrano in campo per il riscaldamento. Questa squadra lo merita. Abbiamo una partita fondamentale che ci può permettere di staccare la seconda in classifica nello scontro diretto. Veniamo da un risultato negativo, ma la squadra ha capito che la maggior parte delle sconfitte dipendono solo da noi». Non ci resta quindi che metterci comodi e goderci questa sfida che si preannuncia decisamente spettacolare.

LA 20^ GIORNATA

Cari amanti della Serie C, questo è il vostro posto. Inizierà infatti oggi la ventesima giornata del campionato 2017-2018, ultimo turno prima delle festività natalizie. Le squadre che scenderanno in campo saranno quelle del Girone B, con l’aggiunta dell’anticipo del Gruppo C: andiamo a vedere insieme il programma di tutte le partite odierne.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL GIRONE B e C

Per il Girone B, quello costituito dalle squadre del nord-est/centro Italia, si disputeranno otto partite; in poche parole, si giocherà l’intero turno ad eccezione del posticipo di domani, la sfida fra Modena e Sambenedettese che verrà vinta a tavolino dai marchigiani. Le gare di oggi saranno distribuite su quattro differenti orari: una alle 14:30, tre alle 16:30, due alle 18:30 e i due posticipi delle 20:30 e delle 20:45. I riflettori saranno tutti puntati sulla sfida fra la capolista Biancoscudati di Padova, e il Renate, che insegue invece a quattro punti di distanza: si tratta del big match indiscusso di questo turno del Girone B. Tra l’altro entrambe scenderanno in campo sapendo che la Sambenedettese, terza in classifica, avrà virtualmente tre punti in più. Molto interessante anche la partita della Reggiana, quarta in classifica a quota 26, che affronterà in trasferta il Feralpisalò, con i bresciani che sono anch’essi a quota 26 punti. Sesta posizione per la Triestina, che questo turno riposerà, mentre il Pordenone, settimo a 25, giocherà in casa contro il Santarcangelo, ultimo a quota 13. Proseguiamo con l’Albinoleffe, con i bergamaschi che sono in ottava posizione, a quota 25, e che giocheranno in casa contro il Sudtirol, che inseguono invece ad una lunghezza di distanza, al nono posto. La Fermana, decima in classifica e delimitante la zona playoff, giocherà in casa contro il Ravenna, che ha ottenuto fino ad oggi 20 punti che valgono il 14esimo piazzamento assoluto, mentre il Mestre sarà impegnato sul campo del Teramo, per una gara di medio-bassa classifica. A completare il programma della ventesima giornata del Girone B, le sfide Gubbio-Vicenza e Bassano-Fano. Attenzione in particolare a quest’ultimo match, che potrà raccontare molto dal punto di vista della graduatoria, visto che le due squadre sono rispettivamente 15esima e 16esima. Oggi, come anticipato in apertura, si giocherà anche una sfida del Girone C, precisamente la partita delle ore 16:30 fra Akragas e Matera: gli agrigentini sono ultimissimi in classifica con appena 9 punti ottenuti, mentre i lucani veleggiano al sesto posto, a quota 27.

RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

FINALE Gubbio-Vicenza 1-1

FINALE Bassano-Fano 1-0

FINALE FeralpiSalò-Reggiana 3-2

FINALE Pordenone-Santarcangelo 0-1

FINALE Albinoleffe-Sudtirol 1-1

FINALE Padova-Renate 2-1

Ore 20:30 Fermana-Ravenna 0-0

Ore 20:45 Teramo-Mestre

Classifica: Padova 34, Renate 30, Sambenedettese, Feralpisalò 29, Reggiana 26, Triestina, Pordenone, Albinoleffe 25, Sutirol 24, Fermana, Gubbio, Bassano 22, Mestre, Vicenza 21, Ravenna 20, Teramo 18, Santarcangelo 16, Fano 13

I RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA DEL GIRONE C

FINALE Akragas-Matera 1-1

Classifica: Lecce 41, Catania 38, Trapani 35, Siracusa 31, Virtus Francavilla, Matera 28, Juve Stabia, Rende 25, Catanzaro 24, Monopoli, Cosenza, Bisceglie 23, Fondi 21, Sicula Leonzio 19, Reggina 18, Paganese 16, Andria, Casertana 15, Akragas 10

