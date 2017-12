DIRETTA / Slalom Madonna di Campiglio streaming video e tv: Altra impresa del fenomeno Hirscher

Diretta slalom maschile Madonna di Campiglio streaming video e tv, risultato live: lo spettacolo della 3Tre (Coppa del Mondo di sci, oggi 22 dicembre 2017)

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 21.46 Mauro Mantegazza

Diretta slalom Madonna di Campiglio: Henrik Kristoffersen (LaPresse)

ALTRA IMPRESA DEL FENOMENO HIRSCHER

E' terminata da pochissimi minuti la seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio e a trionfare è stato il fenomeno Marcel Hirscher nonostante a metà della seconda manche era praticamente caduto a metà discesa perdendo tutto il vantaggio accumulato ma nel finale non si è arreso, è riuscito a lottare chiudendo incredibilmente davanti allo svizzero Aerni di 4/100. Sul gradino più basso del podio è finito l'altro grande favorito il norvegese Kristoffersen che ha chiuso a 2/100 da Aerni e ad altrettanti 2/100 dal quarto in classifica, lo svizzero Yule. Buona prova dell'austriaco Feller che nella seconda manche ha attaccato tantissimo riuscendo a recuperare ben quattro posizioni e finendo alle spalle di Yule a 22/100 da Hirscher. Italiani: Stefano Gross, partito undicesimo nella seconda manche, ha effettuato una buona discesa riuscendo a conquistare la vetta momentanea davanti al francese Pinturault per 4/100, sbagliando qualcosina nel muro finale e facendosi subito superare dall'inglese Ryding e chiudendo al settimo posto, migliore tra gli azzurri. Deludente prova incece per Moelgg che, dopo aver chiuso al quarto posto ha concluso al posto, nella seconda discesa l'azzurro ha effettuato una pessima manche chiudendo addirittura col diciasettesimo tempo e classificandosi al nono posto nella graduatoria finale.

A META' MANCHE COMANDA PINTURAULT

A metà della seconda manche dello Slalom di Madonna di Campiglio, gara della Coppa del Mondo di Sci, troviamo al comando della classifica parziale il francese Pinturault con il tempo complessivo di 1'40"38, con lo svedese Myhrer secondo staccato di 9/100. Al terzo posto Lizeroux che ha perso ben due posizioni e che ha comunque chiuso a 14/100 dal connazionale che sta comandando la graduatoria. Subito giù dal podio ha chiuso il grande protagonista di manche Buffet che con una gran seconda manche è riuscito a guadagnare ben sei posizioni chiudendo a pari merito al connazionale Grange a 51/100 dalla vetta. Ottime prove anche per l'austriaco Hettegger e lo svizzero Zenhaeusern che sono riusciti a sopravanzare rispettivamente di 3 e 4 posti chiudendo cosi al sesto e all'ottavo posto. Pessima frazione invece di Holzmann che ha chiuso all'undicesimo posto, perdendo ben sei gradini in classifica. Ora attendiamo con ansia i primi quindici che stanno apprestandosi a scendere dalla 3Tre.

Pochi minuti al via della seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio, sarà grande spettacolo sulla 3Tre per la manche decisiva per definire il risultato della gara di Coppa del Mondo di sci. Al comando troviamo Marcel Hirscher, che punta ad ottenere la seconda vittoria in carriera a Madonna di Campiglio, anche per riconquistare il primo posto in classifica generale di Coppa. Per riuscirci, dovrà sfidare Henrik Kristoffersen: il norvegese ha vinto le ultime due edizioni della gara sulle nevi trentine, ma nella prima manche non è stato perfetto ed è quinto con 49/100 da recuperare rispetto a Hirscher, impresa mai facile per nessuno. I distacchi sono piuttosto ridotti, come d’altronde spesso succede in slalom: attenzione al russo Alexander Khoroshilov, finalmente tornato su ottimi livelli e secondo a 23/100 dall’austriaco, poi ecco al terzo posto lo svizzero Luca Aerni e quattro il nostro Manfred Moelgg, grande speranza azzurra per il podio a 44/100 dal primo posto e appena 7 dal terzo posto dell’elvetico. Attenzione anche a Stefano Gross, che è dodicesimo ma ad appena 48/100 dal podio: in totale i primi quindici sono compresi in meno di un secondo da Hirscher, dunque tutto può ancora succedere. La parola torna alla pista e al cronometro: via alla seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FINE PRIMA MANCHE

Riccardo Tonetti non termina la prova ed esce nel secondo intermedio. Termina la prima manche, questi i trenta che si giocheranno la vittoria finale: Marcel Hirscher, Alexander Khoroshilov + 0,23, Luca Aerni + 0,37, Manfred Moelgg + 0,44, Henrik Kristoffersen + 0,49, Daniel Yule, Christian Hirschbuehl, Sebastian Solevaag, Manuel Feller, Dave Ryding, Marco Schwarz, Stefano Gross, Mattias Hargin, Loic Meillard, Micheal Matt, Linus Strasser, Julien Lizeroux, Andre Myrher, Alexis Pinturault, Clement Noel, Sebastian Holzmann, Nestvold-Haugen, Jean Baptiste Grange, David Chodounsky, Hetteger, Robin Buffet, Erik Read, Sandro Simonet, Zenhaeusern, Jung. Ricordiamo che la seconda manche inizierà alle 20:45. Per l'Italia quindi in gara Molgg e Stefano Gross. Vedremo quindi a breve cosa accadrà. (agg. Umberto Tessier)

SALA E RAZZOLI OUT

Tommaso Sala chiude purtroppo in 35esima posizione, e si attarda di 2.22 da Hirscher. Niente seconda manche per l’azzurro, che poteva fare qualcosina in più. Purtroppo anche Giuliano Razzoli è fuori, il Campione Olimpico chiude a 2.12 da Hirscher, 35esima posizione che significa addio alla seconda manche. Purtroppo gli italiani non stanno facendo una buona gara. Va fuori anche Fabian Bacher: 33esimo a 1.71. Federico Liberatore non conclude la prova e segue l'amaro destino del collega. Tra gli italiani manca solo Riccardo Tonetti ora. Per l'Italia al momento quindi solo Molgg accede alla seconda manche mentre gli altri italiani sono tutti fuori. Le speranze sono ora riposte in Tonetti che proverà a seguire Molgg nella seconda manche. (agg. Umberto Tessier)

THAILER FUORI

Patrick Thailer, terzo italiano in pista, parte lentamente, e chiude con 2.27 di ritardo, ora al 23esimo posto e non sarà facile qualificarsi alla seconda manche. Stasser riesce a portare a casa il quindicesimo tempo a 1.09 da Hirscher. Sono scesi in pista i migliori trenta. L’austriaco Marcel Hirscher è al comando con il tempo di 48.46, con un vantaggio di 23 centesimi sul russo Alexander Khoroshilov e 37 sullo svizzero Luca Aerni. Manfred Moelgg è quarto a soli 44 centesimi dal capolista, subito avanti al norvegese Henrik Kristoffersen che proverà a recuperare nella seconda manche. Stefano Gross è dodicesimo a 85 centesimi da Hirscher mentre Patrick Thaler è 29esimo e non accederà alla seconda manche. Gli altri azzurri rimasti in gara sono: Tommaso Sala col 40, Cristian Deville col 44, Giuliano Razzoli col 48, Fabian Bacher col 53, Federico Liberatore col 57, Riccardo Tonetti col 67. (agg. Umberto Tessier)

QUARTO POSTO PER MOELGG

Ryding disputa una manche di grandissimo spessore, e si porta davanti a Hirscher nel piano iniziale, si comporta bene sul muro, nel finale perde qualcosa ed è quarto a 75 centesimi da Hirscher, subito davanti a Gross. Grandissima prova di Yule che perde 35 centesimi nel tratto iniziale ma poi si riprende e tiene il passo di Hirscher e infatti è quinto a 53 centesimi. Il francese Lizeroux è undicesimo ad 1.11. Pinturault chiude addirittura a 1.22, è fuori dai dieci. Grandissima discesa dello svizzero Aerni che tiene il passo di Hirscher anche sul muro e chiude con solo 37 centesimi di ritardo. Moelgg scivola in quarta posizione. Ottima partenza di Feller che chiude settimo a 0,74. Nordbotten chiude con 1.70 di ritardo. Solevaag chiude con un ottimo settimo tempo a 59 centesimi. Il francese Grange chiude con un 1,49 di ritardo dopo un grave errore. Sono scesi in pista fino ad ora i venti migliori: Marcel Hirscher resta al comando con 23 centesimi di vantaggio sul russo Alexander Khoroshilov e 37 sullo svizzero Luca Aerni mentre Manfred Moelgg è ottimo quarto a 44 centesimi. Hirschbuehl tiene il passo di Hirscher sul muro, è settimo a 58 centesimi dal connazionale. (agg. Umberto Tessier)

HIRSCHER IN TESTA

Inizia la prima manche dello slalom maschile della Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino.Tutti contro il fenomeno Marcel Hirscher che insegue una nuova vittoria nella sua specialità preferita, l'austriaco dovrà superare diversi rivali tra cui spicca Kristoffersen. Myhrer è il primo a scendere in pista, un po’ in difficoltà sul muro, nel finale riesce a difendersi. Chiude con il tempo di 49.67. Moelgg al comando con 77 centesimi di vantaggio su Myhrer. Bene nel piano iniziale, ingresso sul muro convinto. Hirscher al comando ora con 44 centesimi di comando su Moelgg. L’austriaco ha rischiato di inforcare contro il muro. Stefano Gross riesce a tenere il passo di Hirscher nella prima parte di gara, ma purtroppo si pianta in uscita dal muro e chiude in ritardo di 85 centesimi. Matt che parte aggressivo ma poi non riesce a essere preciso. L’austriaco chiude a 98 centesimi da Hirscher. Moelgg sempre secondo, Gross terzo. Dopfer accusa un ritardo di 2,16, l'infortunio si sente ancora. Tocca a Kristoffersen scendere ora, nel finale riesce a mettere una buona velocità ma chiude comunque con 49 centesimi di ritardo da Hirscher. Grandissima manche del russo Khoroshilov che ora è secondo a soli 23 centesimi da Hirscher. Lo svedese Hargin delude e chiude ad 89 centesimi dal migliore, Hirscher. (agg. Umberto Tessier)

I FAVORITI

Mancano pochi minuti alla partenza dello slalom di Madonna di Campiglio, un appuntamento di lusso con la Coppa del Mondo di sci prima del Natale. C’è grande attesa per lo spettacolo che gli specialisti dei pali stretti ci sapranno regalare sulla storica 3Tre illuminata dai riflettori: siamo al terzo slalom speciale della stagione e finora hanno vinto una volta a testa Felix Neureuther e Marcel Hirscher. Purtroppo assente per infortunio il tedesco, l’attesa si concentra tutta sull’austriaco e su Henrik Kristoffersen, che è arrivato secondo in entrambe le gare e soprattutto sul Canalone Miramonti ha vinto le ultime due edizioni. Il cuore dei tantissimi tifosi che affollano Madonna di Campiglio batte però soprattutto per gli azzurri, in particolare Stefano Gross e Manfred Moelgg, che dovrebbero essere quelli in grado di fare meglio. Fino a qui però sono le previsioni e le speranze della vigilia: adesso è giunto il momento di fare sul serio e cedere la parola alla pista e al cronometro, perché la prima manche dello slalom speciale maschile di Madonna di Campiglio sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L'ALBO D'ORO

Lo slalom di Madonna di Campiglio ha enorme fascino e tradizione: basterebbe dire che già nella prima edizione della Coppa del Mondo di sci si disputò uno slalom sul Canalone Miramonti, vinto dal francese Guy Perillat. Saltuariamente si è gareggiato anche in altre specialità, ma senza ombra di dubbio Madonna di Campiglio vuol dire slalom. Possiamo ricordare i tanti successi azzurri sulla 3Tre negli anni Settanta con Gustav Thoeni, il cugino Roland Thoeni, Piero Gros e Fausto Radici, quest’ultimo in una tripletta nel 1976 davanti a Gros e Thoeni. Poi ci fu l’era di Ingemar Stenmark, che sulla 3Tre ha vinto ben cinque volte; nel 1986 vinse Ivano Edalini e fu un annuncio dell’epoca di Alberto Tomba, che a Madonna di Campiglio vinse tre volte nel 1987, 1988 e 1995 e altre quattro volte è arrivato secondo. In epoca più recente ricordiamo la vittoria nel 2005 e altri due secondi posti di Giorgio Rocca ma anche tanti anni di assenza a causa della volontà della Fis di uniformare e accorpare sempre più le gare. Alla lunga però si è capito che di Madonna di Campiglio non si può fare a meno e negli ultimi anni questo slalom è tornato ad essere una presenza praticamente fissa, con le vittorie di Marcel Hirscher, Felix Neureuther e per ben due volte consecutive Henrik Kristoffersen nelle ultime quattro edizioni dal dicembre 2012 in poi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE SLALOM

Altro appuntamento di grande fascino con la Coppa del Mondo di sci: oggi infatti si disputa lo slalom speciale di Madonna di Campiglio, ultimo evento per il Circo Bianco prima di Natale. Sarà un bellissimo slalom in notturna, quando sempre si gareggia sulla mitica 3Tre, il Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio: l’attesa è grande per il terzo slalom speciale della stagione, che sta entrando nel vivo anche per gli specialisti dei pali stretti, che come al solito saranno poi attesi da un gennaio ricco di grandi classiche, introdotte da questo appuntamento sulle nevi trentine che per storia e valore tecnico della pista non ha nulla da invidiare alle gare più importanti del prossimo mese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO

La prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio avrà inizio alle ore 17.45, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 20.45. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Madonna di Campiglio (www.fis-ski.com).

SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: FAVORITI E AZZURRI

Tra i grandi nomi dello slalom spiccano inevitabilmente Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen, anche perché purtroppo un infortunio ha già posto fine alla stagione di Felix Neureuther, che aveva vinto a Levi il primo slalom di questa Coppa del Mondo. Dunque il duello più atteso sarà quello fra l’austriaco e il norvegese: Hirscher in Finlandia aveva raccolto pochi punti essendo ancora convalescente dall’infortunio estivo, ma poi ha vinto in Val d’Isere dimostrando dunque di essere al top anche fra i pali stretti; Kristoffersen invece ha raccolto due secondi posti, che però non possono soddisfare del tutto un campione, dunque cercherà la prima vittoria stagionale qui a Madonna di Campiglio, dove nelle ultime due edizioni si è imposto proprio il norvegese. Tolti i due fenomeni, sono in tanti ad ambire almeno a un gradino del podio: citazione d’obbligo per la squadra svedese, che ha piazzato Mattias Hargin al terzo posto a Levi e André Myhrer sempre al terzo posto in Val d’Isere.

In questo gruppo vanno collocati anche gli azzurri, anche se i risultati dei primi due slalom non sono stati molto positivi. La punta dovrebbe essere Stefano Gross, maluccio in Finlandia (come sempre d’altronde su una pista che proprio non gli piace) e poi sesto in Francia, ma dopo avere chiuso al comando la prima manche. Il fassano dunque deve ancora fare bene una gara intera, ma ha già dimostrato che anche quest’anno può essere ai vertici, quello che ancora manca ad un Manfred Moelgg che ha faticato in queste settimane e che speriamo dunque di vedere presto protagonista, possibilmente già da oggi. Per tutti gli altri, a partire da Giuliano Razzoli, l’obiettivo principale è qualificarsi per la seconda manche e fare più punti possibile per migliorare la propria posizione nelle liste di partenza.

