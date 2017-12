DIRETTA/ Teramo-Mestre (risultato finale 2-0) streaming video e tv: Barbuti mette il punto esclamativo

Diretta Teramo Mestre info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live, in campo al Bonolis nella 20^ giornata di Serie C girone B

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 22.49 Mauro Mantegazza

Diretta Teramo Mestre (LaPresse - repertorio)

DIRETTA TERAMO-MESTRE (RISULTATO FINALE 2-0): BARBUTI METTE IL PUNTO ESCLAMATIVO

Tempo scaduto al Bonolis, il Teramo batte il Mestre per 2 a 0 (terza sconfitta di fila per la compagine arancionera) e ottiene tre punti importantissimi nella corsa verso la salvezza. Nelle battute conclusive del match gli ospiti si riversano in avanti nel tentativo di pareggiare i conti, tuttavia gli uomini di Zironelli si sbilanciano troppo e al 84' i padroni di casa archiviano la pratica con un contropiede micidiale. Soumaré rimette il pallone in mezzo per De Grazia che non riesce ad approfittarne, arriva però Barbuti che trova il modo di coordinarsi e battere Favaro. Mestre in ginocchio, nel recupero per i giocatori del Teramo è un gioco da ragazzi gestire la situazione in attesa del triplice fischio di Maranesi che arriva allo scadere del 93'. (agg. di Stefano Belli)

LA SBLOCCA CAIDI!

Alla mezz'ora della ripresa è finalmente cambiato il punteggio al Bonolis tra Teramo e Mestre con i padroni di casa in vantaggio per 1 a 0. Il tecnico Asta effettua la mossa vincente poco prima del 60' quando inserisce Soumaré al posto di Ilari, passando al 3-4-3. Il Teramo a trazione anteriore riesce a sbloccare la contesa con Caidi che al 64' sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina trafigge Favaro su sponda di Barbuti. Si complicano i piani degli ospiti, doppio cambio per Zironelli che getta nella mischia Rubbo e Kirwan richiamando in panchina Boscolo e Stefanelli. Squadre che si allungano notevolmente in questa fase del match, dopo un primo tempo soporifero i due allenatori hanno smosso un po' le acque, ci attendiamo un finale quantomeno avvincente con gli arancioneri che non lasceranno nulla di intentato per evitare il KO. (agg. di Stefano Belli)

CONTINUA A PREVALERE LA NOIA

Al Bonolis è ricominciato il match valido per la ventesima giornata di Serie C girone B tra Teramo e Mestre, al decimo minuto del secondo tempo il punteggio vede le due squadre sempre bloccate sullo 0-0. Un cambio nelle fila dei padroni di casa a inizio ripresa con Barbuti che rileva Tulli, nessuna novità per quanto riguarda gli ospiti saliti a quota cinque tiri dalla bandierina, ma ci vorrà un colpo di genio per violare la porta di Lewandowski che a fine primo tempo ha letteralmente salvato sull'incornata di Stefanelli. Al 54' prova a salire in cattedra proprio il nuovo entrato Barbuti che si lamenta con l'arbitro di aver subito fallo, il direttore di gara non è dello stesso e si limita a concedere la rimessa dal fondo agli arancioneri. (agg. di Stefano Belli)

PRODEZZA DI LEWANDOWSKI SU STEFANELLI

Teramo e Mestre tornano negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 0-0, risultato che rispecchia alla perfezione quando accaduto nella prima frazione di gioco in termini di palle gol e occasioni importanti: (quasi) nulla. Merito anche delle due difese che hanno concesso pochissimo ai rispettivi avversari, i padroni di casa sono stati capaci solamente di procurarsi qualche tiro dalla bandierina sugli sviluppi dei quali la retroguardia di Zironelli ha saputo sempre disimpegnarsi egregiamente. Problemi fisici anche per De Grazia che rimedia una leggera distorsione, infortunio che non gli impedisce comunque di proseguire la gara. Finalmente al 38' il primo sussulto con l'incornata di Speranza che scuote l'esterno della rete, nel recupero prodezza di Michael Lewandowski (nessun grado di parentela con Robert, attaccante del Bayern Monaco) sulla zuccata di Stefanelli che a pochi passi manca l'appuntamento con il gol. (agg. di Stefano Belli)

INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA PER NETO PEREIRA

Quando siamo giunti alla mezz'ora del primo tempo il punteggio di Teramo-Mestre rimane sullo 0-0. Trascorso il primo terzo di gara non si sono registrate grosse palle gol sia da una parte che dall'altra, purtroppo c'è da sottolineare l'infortunio occorso a Neto Pereira: il centravanti ospite ha poggiato male la caviglia che si è piegata in maniera innaturale, il numero 10 arancionero esce dal campo molto sofferente in vlto, al suo posto Zironelli inserisce Sottovia che ripristina la coppia d'attacco con Spagnoli. Per il resto continua a succedere ben poco con le due squadre incapaci di finalizzare le azioni e trovare l'ultimo passaggio per andare alla conclusione. (agg. di Stefano Belli)

TULLI MURATO DALLA DIFESA OSPITE

Al Bonolis è cominciato il posticipo della ventesima giornata di Serie C girone B tra Teramo e Mestre, quando sono trascorsi dieci minuti dal fischio d'inizio del signor Maranesi il punteggio rimane fermo sullo 0-0, e non potrebbe essere altrimenti visto che in queste battute iniziali del match è successo davvero pochissimo di significativo sul terreno di gioco con le due formazioni che si scrutano a vicenda. La prima emozione arriva al 5' quando i padroni di casa si affacciano in avanti con Tulli che cerca la porta ma trova soltanto un calcio d'angolo per l'ottima opposizione della difesa ospite. Si tratta soltanto di un fuoco di paglia, nei minuti successivi i ritmi restano bassi e l'atteggiamento delle due squadre molto prudente. (agg. di Stefano Belli)

SI COMINCIA

Pochi minuti al fischio d’inizio fra Teramo e Mestre, inganniamo l’ormai breve attesa analizzando alcuni dati statistici relativi al girone d’andata disputato da queste due formazioni del girone B di Serie C. Gli abruzzesi nelle partite in casa hanno ottenuto tre successi, altrettanti pareggi e due kappao. La squadra biancorossa ha segnato otto reti in casa, subendo lo stesso numero di gol. Invece il Mestre in trasferta ha vinto due volte, ottenendo anche altrettanti pareggi e subendo tre sconfitte. Per i lagunari nove gol fatti e otto subiti lontano da casa. Per il Teramo in totale abbiamo tre vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte, con 17 gol segnati e 21 subiti; il Mestre fa un po’ meglio, con cinque vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte, mentre i gol segnati sono 18 e quelli subiti 17, per una differenza reti positiva di un soffio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE TERAMO MESTRE

Teramo Mestre sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: dunque, andando al canale 60 del vostro televisore, sarà un appuntamento a disposizione di tutti in chiaro. Gli abbonati Sky potranno seguire questa partita anche attraverso il numero 225 del bouquet satellitare; la diretta streaming video della partita è invece disponibile visitando, senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale dell’emittente che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

TESTA A TESTA

C'è solo un precedente per la gara Teramo-Mestre che chiude la ventesima giornata del Gruppo B di Serie C e si tratta della gara d'andata giocata a campi invertiti. Lo scorso agosto il match tra i due club terminò con il risultato di 1-1 grazie ai gol di Neto e Terracino. Gli ospiti furono veramente bravi a non mollare mai e a trovare così la rete del pareggio addirittura al minuto 94. Le due squadre sono divise in classifica da appena tre punti anche se Mestre è a ridosso della zona playoff e Teramo al momento in quella retrocessione. La graduatoria del raggruppamento è davvero molto corta e nel giro di pochi punti ci sono una decina di squadre. Sarà quindi importante per entrambe provare a vincere. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Teramo Mestre sarà diretta dall’arbitro Valerio Maranesi; appuntamento allo stadio Gaetano Bonolis alle ore 20.45 di oggi, venerdì 22 dicembre 2017, per il posticipo televisivo del girone B della Serie C, giunta alla sua ventesima giornata. La situazione in classifica delle due squadre è piuttosto simile: il Teramo allenato da Antonino Asta ha infatti 18 punti, mentre il Mestre di mister Mauro Zironelli è a quota 21. Posizioni dunque non esaltanti, ma tutto sommato con un discreto margine sulla zona playout e anzi per il Mestre ad appena una lunghezza dai playoff, dunque potrebbe bastare poco per sognare di dare un orizzonte più grande alla seconda parte della stagione.

Il Teramo, che è tre punti dietro, deve pensare innanzitutto pensare a tenere lontana la lotta per la salvezza, favorito pure dal fatto che (dopo il fallimento del Modena) ci sarà un solo playout che coinvolgerà le ultime due: ecco perché per gli abruzzesi la salvezza è un obiettivo più che concreto ed anzi con una vittoria si potrebbe anche pensare ai playoff, ai quali in questo momento è molto vicino il Mestre. Per i veneti neopromossi per ora il bilancio stagionale è più che positivo, dal momento che la salvezza era l’obiettivo fondamentale; se poi dovesse venire pure qualcosa di più, sarebbe tutto di guadagnato.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO MESTRE

Parliamo adesso delle probabili formazioni di Teramo Mestre. Fra gli abruzzesi sono assenti per infortunio il centrocampista Amadio e l’attaccante Fratangelo; Antonino Asta potrebbe scegliere un 3-5-2 con Calore fra i pali; retroguardia a tre con Caidi, capitan Speranza e Sales; nel folto centrocampo a cinque ci attendiamo da destra a sinistra Ventola, De Grazia, il perno centrale Ilari, Graziano e Varas Marcillo; in attacco invece ci sarà il tandem composto da Tulli e Bacio Terracino. Anche il Mestre dovrebbe affidarsi al 3-5-2, dunque ci attende una sfida fra moduli speculari: in porta Favaro, protetto da Gritti, Boffelli e Politti in difesa; esterno destro Rubbo e sulla corsia sinistra Fabbri, mentre nel cuore della mediana agiranno Casarotto, Boscolo e Beccaro. Infine la coppia d’attacco, che dovrebbe essere composta da Spagnoli e Neto.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico decisamente equilibrato secondo le quote dell’agenzia Snai per Teramo Mestre, anche se il fattore campo concede un piccolo vantaggio ai padroni di casa abruzzesi e infatti il segno 1 per la vittoria del Teramo è proposto a 2,25, mentre poi si sale a 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) per infine arrivare alla quota di 3,25 alla quale sarà proposto il segno 2 per la vittoria esterna del Mestre.

© Riproduzione Riservata.