Video/ Cittadella Carpi (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata)

Video Cittadella Carpi (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Serie B. Decide la sfida la Tombolato il gol di Verna al 13'.

22 dicembre 2017 Umberto Tessier

Video Cittadella Carpi (LAPRESSE)

Il Carpi vince a Cittadella grazie ad una rete di Verna nel primo tempo e riesce a resistere alle sfuriate dei padroni di casa che hanno sfiorato più volte il pareggio. Andiamo ora ad analizzare il match attraverso le statistiche. Possesso palla leggermente a favore dei padroni di casa, 51% contro il 49%. I padroni di casa hanno tirato in porta ben nove volte contro l'unica occasione del Carpi che ha trovato la rete. Dodici sono stati i tiri fuori del Cittadella contro i due del Carpi. Le due compagini hanno commesso molti falli, tredici e dodici, con due ammonizioni a testa. Il Cittadella per quello che ha prodotto avrebbe sicuramente meritato il pari ma stasera le punte non erano ispirate. Il Carpi porta a casa tre punti sofferti e molto preziosi su un campo davvero ostico. Gli ospiti hanno ottenuto il massimo capitalizzando l'unica occasione da gol avuta.

LE DICHIARAZIONI

Alla fine del match tra Carpi e Cittadella hanno parlato i rispettivi allenatori. Queste le dichiarazioni riportate dal portale padovasport. Venturato, allenatore del Cittadella: “Credo che la decisione arbitrale di annullare il gol sia quantomeno discutibile. Abbiamo fatto una partita estremamente positiva, ci stava un rigore per noi, abbiamo attaccato tutto il primo tempo creando moltissimo, ma non siamo riusciti a fare gol. Mentre loro passando la metà campo due volte quasi vanno sul 2-0. Secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo colpito una traversa e Colombi ha fatto degli interventi strepitosi. Abbiamo perso una partita contro una squadra che non ha giocato a calcio. Giocare bene come abbiamo fatto noi stasera, e poi perdere così non fa bene al calcio. Il Cittadella è una realtà che merita rispetto; dispiace che gli errori ci siano sempre a nostro sfavore. Penso sia quantomeno giusto dire che meritavamo almeno il pareggio. Il gol era stato dato, non mi risulta ci sia il Var in Serie B, e annullare un gol per le proteste degli avversari sia una cosa che non avevo mai visto in carriera. Chi ha giocato oggi ha fatto molto bene, meritano tutti un applauso; creare così tanto e non vincere però è una cosa su cui dobbiamo migliorare, dobbiamo capire che non possiamo sprecare così tante occasioni. Per l’impegno messo in campo meritavamo un risultato diverso, dobbiamo essere bravi ad assorbire l’amarezza e guardare avanti. Passiamo un Natale non col sorriso, ma dobbiamo rimandare sereni. Guardando la classifica ci mancano, per quanto espresso in campo, almeno una decina di punti; nel calcio però le cose vanno conquistate, questi punti non li abbiamo e questo deve servirci da lezione. Buttar via così tanti punti è un demerito importante in un campionato così lungo”. Carbone, allenatore del Carpi: “Si può dire che siamo stati cinici. Abbiamo fatto una partita di sacrificio e prettamente difensiva. Questa sofferenza e abnegazione difensiva ci ha portato a un risultato importante. C’è da dire che il risultato più giusto era un pareggio, bisogna fare i complimenti al Cittadella perché si vede che c’è un progetto dietro a questa società. Noi siamo una squadra che soffre bene, che si aiuta a vicenda. Oggi si può dire che, visto anche il periodo, abbiamo fatto un’impresa”.

